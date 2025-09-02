La maestria dell’espansione e il pass di maestria di Through the Omenpaths sono qui per guidare e migliorare il tuo viaggio. Gioca in eventi e partite con i tuoi amici e altri giocatori per guadagnare ESP che ti farà proseguire nel tuo sistema di progressione della maestria per ottenere bustine e sfere della maestria che potrai spendere per ricevere ricompense nell’emporio di maestria dell’espansione.

Ottieni il pass di maestria per sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria e ricevere ancora più premi, inclusi ingressi eventi, carte ricompensa, bustine, stili delle carte, oro e gemme!

Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.

Maestria dell’espansione di Through the Omenpaths

23 buste di Through the Omenpaths

5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Through the Omenpaths)

Pass di maestria di Through the Omenpaths

Avatar

Avatar della Madre Sepolcrale dei Tramutanti

Carte e buste

20 buste

4 buste di Through the Omenpaths



4 buste di Ai Confini dell’Eternità



4 buste di Tarkir: La Dracotempesta



4 buste di Aetherdrift



4 buste di Fondamenti di Magic: The Gathering



10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche Through the Omenpaths

Livello 61+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

Bustina protettiva di Druneth, Rianimatore dell’Alveare

Bustina protettiva pregiata di Tessitore del Fato

Stili delle carte

35 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Through the Omenpaths )

) 15 stili delle carte comuni

10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

4.000 oro

1.200 gemme

Compagni

3 compagni Tramutante

Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Through the Omenpaths?

La maestria dell’espansione di Through the Omenpaths si estende fino al livello 60. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 46, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 60 e oltre!

Emporio di maestria di Through the Omenpaths

I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Through the Omenpaths per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Through the Omenpaths:

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

5 stili delle carte comuni

5 stili di carte non comuni

10 stili delle carte rari

5 stili delle carte rari mitici

Bustine protettive

Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria: