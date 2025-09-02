Dettagli maestria di Through the Omenpaths
La maestria dell’espansione e il pass di maestria di Through the Omenpaths sono qui per guidare e migliorare il tuo viaggio. Gioca in eventi e partite con i tuoi amici e altri giocatori per guadagnare ESP che ti farà proseguire nel tuo sistema di progressione della maestria per ottenere bustine e sfere della maestria che potrai spendere per ricevere ricompense nell’emporio di maestria dell’espansione.
Ottieni il pass di maestria per sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria e ricevere ancora più premi, inclusi ingressi eventi, carte ricompensa, bustine, stili delle carte, oro e gemme!
Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.
Maestria dell’espansione di Through the Omenpaths
- 23 buste di Through the Omenpaths
- 5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Through the Omenpaths)
Pass di maestria di Through the Omenpaths
Avatar
- Avatar della Madre Sepolcrale dei Tramutanti
Carte e buste
- 20 buste
- 4 buste di Through the Omenpaths
- 4 buste di Ai Confini dell’Eternità
- 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta
- 4 buste di Aetherdrift
- 4 buste di Fondamenti di Magic: The Gathering
- 10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche Through the Omenpaths
- Livello 61+: 1 CRI non comune
Bustine protettive
- Bustina protettiva di Druneth, Rianimatore dell’Alveare
- Bustina protettiva pregiata di Tessitore del Fato
Stili delle carte
- 35 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Through the Omenpaths)
- 15 stili delle carte comuni
- 10 stili di carte non comuni
Ingressi per gli eventi
- 1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)
Oro e gemme
- 4.000 oro
- 1.200 gemme
Compagni
- 3 compagni Tramutante
Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Through the Omenpaths?
La maestria dell’espansione di Through the Omenpaths si estende fino al livello 60. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 46, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 60 e oltre!
Emporio di maestria di Through the Omenpaths
I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Through the Omenpaths per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Through the Omenpaths:
Stili delle carte
Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:
- 5 stili delle carte comuni
- 5 stili di carte non comuni
- 10 stili delle carte rari
- 5 stili delle carte rari mitici
Bustine protettive
Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria:
- 5 bustine protettive di Through the Omenpaths