La maestria dell’espansione e il pass di maestria di Through the Omenpaths sono qui per guidare e migliorare il tuo viaggio. Gioca in eventi e partite con i tuoi amici e altri giocatori per guadagnare ESP che ti farà proseguire nel tuo sistema di progressione della maestria per ottenere bustine e sfere della maestria che potrai spendere per ricevere ricompense nell’emporio di maestria dell’espansione.

Ottieni il pass di maestria per sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria e ricevere ancora più premi, inclusi ingressi eventi, carte ricompensa, bustine, stili delle carte, oro e gemme!

Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.

Maestria dell’espansione di Through the Omenpaths

  • 23 buste di Through the Omenpaths
  • 5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Through the Omenpaths)

Pass di maestria di Through the Omenpaths

Avatar

  • Avatar della Madre Sepolcrale dei Tramutanti

Carte e buste

  • 20 buste
    • 4 buste di Through the Omenpaths
    • 4 buste di Ai Confini dell’Eternità
    • 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta
    • 4 buste di Aetherdrift
    • 4 buste di Fondamenti di Magic: The Gathering
    • 10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche Through the Omenpaths
  • Livello 61+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

  • Bustina protettiva di Druneth, Rianimatore dell’Alveare
  • Bustina protettiva pregiata di Tessitore del Fato

Stili delle carte

  • 35 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Through the Omenpaths)
  • 15 stili delle carte comuni
  • 10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

  • 1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

  • 4.000 oro
  • 1.200 gemme

Compagni

  • 3 compagni Tramutante

Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Through the Omenpaths?

La maestria dell’espansione di Through the Omenpaths si estende fino al livello 60. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 46, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 60 e oltre!

Emporio di maestria di Through the Omenpaths

I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Through the Omenpaths per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Through the Omenpaths:

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

  • 5 stili delle carte comuni
  • 5 stili di carte non comuni
  • 10 stili delle carte rari
  • 5 stili delle carte rari mitici

Bustine protettive

Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria:

  • 5 bustine protettive di Through the Omenpaths