サンダー・ジャンクションにおけるオーコと同様に、私たちは宝物庫で裏切りにあいました。強力なマジックと強力なミームが完璧なマリアージュを見せるセット『モダンホライゾン3』の情報が、意図せぬ早さで世界中に公開されるリークを受けたのです。発端は、ジェイスが「忘れた」というフォモーリの宝物庫の奥に隠された扉にあると私たちは考えていますが、それを知るのはオーコだけです。彼はいま、どこかで腹筋でもしているのでしょう。

とにかく、私たちはこうして皆さんの前に立っています。この規模のリークは過去にも経験しており、私たちはそのたびに同様のフィードバックを受けています。それによると、マジック・ファンの大部分は、イモっぽいカメラで撮ったぼやけて歪んだ写真に邪魔されることなくプレビューに夢中になれる時間を好んでいます。私たちも絶対にその方が良いと思います。

「リーク? 何を言っているのかさっぱりだな」 0062_MTGMH3_Main: Flare of Denial 0400_MTGMH3_RetroMH3: Flare of Denial 0326_MTGMH3_FrameBrk: Flare of Denial

とはいえ、『モダンホライゾン3』で起きた規模のリークは無視できるものではありません。そのため、この記事を書くことにしました。ここでは、これからの話をしましょう(イモっぽいカメラで撮っていないカード画像もお見せします)。

「宿題を忘れたり、セットの半分がリークされたりする『悪夢』は繰り返し見るよ」 0083_MTGMH3_Main: Chthonian Nightmare 0406_MTGMH3_RetroMH3: Chthonian Nightmare 0330_MTGMH3_FrameBrk: Chthonian Nightmare

デビュー配信は5月21日です。3週間は、インターネットに流れる時間からすればあまりに長すぎるかもしれません。皆さんにはいったん腰を落ち着けて、『サンダー・ジャンクションの無法者』をたっぷり楽しんでいただこうと私たちは考えていたのです。ドラフト環境は好評を博し、新たなカードは複数のフォーマットに影響を与えています。他にもまだ、今は「計画」されていて戦場に出るのを待っているカードもあります。私たちは辛抱強いタイプなのです。

「1ターン目から2マナくれる土地くらい寛容だね」 0233_MTGMH3_Main: Ugin's Labyrinth 0359_MTGMH3_BdlFetch: Ugin's Labyrinth

ファンの皆さんが『サンダー・ジャンクションの無法者』をたっぷり楽しめるよう、私たちは皆さんが望む体験をご提供したいと心から思っています。もしあなたがいち早くリークやプレビューを貪りたいタイプなら、『モダンホライゾン3』のリーク情報を見つけるのは難しくないでしょう。私たちから方向を示すつもりはありませんが、そういうことに興味があるならどこに情報があるかご存知でしょう。

「ここだな」 0234_MTGMH3_Main: Urza's Cave

あなたがイモっぽいカメラの写真ではなく鮮明な画像とともに、私たちの意図した通りに新たなセットを見つけるという体験の共有を楽しみたいなら、数週間のうちにお届けしますのでお楽しみに。今回のプレビューでは、クールで楽しい企画をいくつかご用意しています。エルドラージに焦点を当てた古典的ストーリーの再編に、DailyMTGにかつて連載されていたコラム(Latest DevelopmentsやCommand Tower、Savor the Flavor、From the Labなど!)を再訪する「懐古プレビュー」、他にも気の利いたアイデアが生まれるに違いありません。

「こいつを見れば私たちのクレバーさがわかるだろう?きっと何か思いつくさ」 0207_MTGMH3_Main: Wight of the Reliquary 0460_MTGMH3_ExtRM: Wight of the Reliquary

さらに、「モダンホライゾン」セットはファンタスティックなリミテッド環境で知られています。3作目となる今回のセットも例外ではありません。このセットのリミテッドがどのようなものになるのか、背景を交えてしっかりお伝えするつもりです。(ヒント:一風変わった刺激的で最高のものですよ。)

「ここの背景を読み解くと『こいつは非常に強力なアンコモン』だね」 0140_MTGMH3_Main: Spawn-Gang Commander

『モダンホライゾン3』の公式デビューは5月21日です。「Magic Story」にて再びエルドラージの覚醒(と打倒)を語るストーリーが掲載されるのは、5月13日からです(プレビュー・カードの公開つきです)。他にもサプライズがランダムに起こることでしょう。

「なんてこった! アーティファクト・デッキがぶっ壊れるぞ!」 0270_MTGMH3_Bonus: Kappa Cannoneer 0401_MTGMH3_RetroMH3: Kappa Cannoneer

「なんてこった!アーティファクト・デッキがぶっ壊されるぞ!」 0282_MTGMH3_Bonus: Meltdown 0418_MTGMH3_RetroMH3: Meltdown

とはいえ私たちも鬼ではありません。「経理のボブ」がそうであるように、私たちも皆さんと同じマジック・ファンなのです。(「経理のボブ」をご存知ない方は、長年のプレイヤーに聞いてみてください。)なのでこの記事を終える前に、『モダンホライゾン3』や『モダンホライゾン3』統率者デッキに収録されるカードをいくつかお披露目します。

「私たちも楽しみにしているよ!」 0040_MTGMH3_Main: Phelia, Exuberant Shepherd 0478_MTGMH3_FEModern: Phelia, Exuberant Shepherd 0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd

メインセットの注目カード

0013_MTGMH3_Main: Nulldrifter 0388_MTGMH3_RetroMH3: Nulldrifter

0008_MTGMH3_Main: Herigast, Erupting Nullkite 0474_MTGMH3_FEModern: Herigast, Erupting Nullkite 0362_MTGMH3_Portrait: Herigast, Erupting Nullkite

0192_MTGMH3_Main: Kudo, King Among Bears 0490_MTGMH3_FEModern: Kudo, King Among Bears 0432_MTGMH3_RetroMH3: Kudo, King Among Bears 0376_MTGMH3_Portrait: Kudo, King Among Bears

0012_MTGMH3_Main: Null Elemental Blast 0387_MTGMH3_RetroMH3: Null Elemental Blast

0103_MTGMH3_Main: Nethergoyf 0454_MTGMH3_ExtRM: Nethergoyf

0287_MTGMH3_Bonus: Sylvan Safekeeper

0265_MTGMH3_Bonus: Orim's Chant 0323_MTGMH3_FrameBrk: Orim's Chant

0213_MTGMH3_Main: Winter Moon 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

統率者戦で興味を引くカード

0113_MTGMH3_NewOther: Siege-Gang Lieutenant 0061_MTGMH3_CommExP2: Siege-Gang Lieutenant

0104_MTGMH3_NewOther: Final Act 0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act

0100_MTGMH3_NewOther: March from Velis Vel 0048_MTGMH3_CommExP2: March from Velis Vel