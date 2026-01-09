『ローウィンの昏明』のトークンで、可愛くもずる賢いクリーチャーたちを集めましょう！人気マジック・アーティストの新たなイラストで彩られたトークンは、戦場にローウィン＝シャドウムーアの世界を広げるでしょう。

0002_MTGECL_ToknBstr: Elk Token 0007_MTGECL_ToknBstr: Kithkin Token

『ローウィンの昏明』では、各プレイ・ブースターに非フォイル仕様の両面トークンが封入されています。プレイ・ブースターから出現するトークンは全11種類＋紋章１種類（《シャドウムーアの末裔、オーコ》）で、両面にさまざまな組み合わせで印刷されています。

0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token

『ローウィンの昏明』統率者デッキ（「エレメンタルの舞踊」と「枯朽の呪い」）には、ゲームの状況を記録するのに必要なトークンがすべて同梱されています。「エレメンタルの舞踊」には、フルアート版両面トークン10枚が同梱されています。「枯朽の呪い」デッキには、フルアート版両面トークン10枚とパンチアウト・カウンター・カード１枚が同梱されています。

0006_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token 0008_MTGECL_TknComm: Snake Token

『ローウィンの昏明』コレクター・ブースターには、フォイル仕様の両面トークンやアート・カードが封入されています。トークンの内容はプレイ・ブースターから出現する11種類のトークンと紋章、それから統率者デッキの11種類のトークンがさまざまな組み合わせで印刷されています。なおコレクター・ブースターからは補助カードやパンチアウト・カウンター・カードは出現しません。

各種トークンは『ローウィンの昏明』カードイメージギャラリーにてご覧いただけます。

2026年1月23日発売の『ローウィンの昏明』で、お気に入りのトークンを新たに見つけましょう！このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。