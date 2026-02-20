真のニンジャは戦いの前に準備を終えておくものです。あなたも『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のトークンで戦いの準備を整えましょう！タートルズが、ゲームの状態を記録するのに便利で見た目もカッコいいトークンを山ほど持ってきてくれました。ここですべてご紹介します。

0003_MTGTMT_BooTok: Ninja Turtle Spirit Token 0008_MTGTMT_BooTok: Food Token

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターには、非フォイル仕様の両面トークンが１枚封入されています。プレイ・ブースターから出現するフルアートのトークンは全10種類で、両面にさまざまな組み合わせで印刷されています。

0002a_MTGTMT_ComToken: Clue Token // Ooze Token 0003a_MTGTMT_ComToken: Treasure Token // Ninja Token

統率者デッキ「タートル・パワー！」には、非フォイル仕様の両面トークンが10枚同梱されています。統率者デッキに同梱のトークンの一覧は、統率者デッキのデッキリストをご覧ください。

0002_MTGTMT_ComToken: Clue Token 0009_MTGTMT_BooTok: Mutagen Token

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースターには、フォイル仕様の両面トークンまたはアート・カードが１枚封入されています。コレクター・ブースターからは、プレイ・ブースターから出現するフルアート版トークン10種類と統率者デッキ「タートル・パワー！」同梱のフルアート版トークン３種類のいずれかが出現します。このセットのアート・カードについては、こちらの記事をご確認ください。

トークンを含むすべてのカード情報は、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』カードイメージギャラリーをご覧ください。

これであなたのトークン・コレクションも一風変わったものになりますね！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の公式発売日は2026年3月6日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。