ローウィン＝シャドウムーアへの再訪を心待ちにしている方も、この次元を初めて訪れるという方も、『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーとマスタリー・パスが牧歌的な世界で過ごすひとときを助けることでしょう。MTGアリーナのプレイを重ねてXPを集め、セット・マスタリーを進めましょう。レベルが上がれば『ローウィンの昏明』のパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは「マスタリー市場」にてカード・スタイルやその他装飾アイテムと交換できます。

さらにマスタリー・パスへのアップグレードを行えば、アバターや相棒、イベント参加券、カード、パック、スリーブ、カード・スタイル、ゴールド、ジェムなどが満載のマスタリー・パス報酬がアンロックされます！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『ローウィンの昏明』セット・マスタリー

『ローウィンの昏明』 18パック

マスタリー・オーブ ５個（『ローウィンの昏明』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『ローウィンの昏明』マスタリー・パス

アバター

アシュリングのアバター

カードとパック

20パック： 『ローウィンの昏明』 ５パック 『領界路の彼方』 ５パック 『久遠の終端』 ５パック 『タルキール：龍嵐録』 ５パック

『ローウィンの昏明』』の神話レア個別カード報酬 10枚

レベル41以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

基本スリーブ １つ

豪華版スリーブ １つ

カード・スタイル

マスタリー・オーブ 30個（『ローウィンの昏明』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

コモンのカード・スタイル 15種類

アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

4,000ゴールド

1,200ジェム

相棒

相棒：「変わり身」 ３種類

『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーは40レベルまでです。36レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、40レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『ローウィンの昏明』マスタリー市場

『ローウィンの昏明』のマスタリー・オーブは、『ローウィンの昏明』マスタリー市場のアイテムと交換できます。

アバター

各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

アバター ５種類

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。