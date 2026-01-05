ローウィン＝シャドウムーアへの再訪を心待ちにしている方も、この次元を初めて訪れるという方も、『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーとマスタリー・パスが牧歌的な世界で過ごすひとときを助けることでしょう。MTGアリーナのプレイを重ねてXPを集め、セット・マスタリーを進めましょう。レベルが上がれば『ローウィンの昏明』のパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは「マスタリー市場」にてカード・スタイルやその他装飾アイテムと交換できます。

さらにマスタリー・パスへのアップグレードを行えば、アバターや相棒、イベント参加券、カード、パック、スリーブ、カード・スタイル、ゴールド、ジェムなどが満載のマスタリー・パス報酬がアンロックされます！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『ローウィンの昏明』セット・マスタリー

  • 『ローウィンの昏明』 18パック
  • マスタリー・オーブ ５個（『ローウィンの昏明』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『ローウィンの昏明』マスタリー・パス

アバター

  • アシュリングのアバター

カードとパック

  • 20パック：
    • 『ローウィンの昏明』 ５パック
    • 『領界路の彼方』 ５パック
    • 『久遠の終端』 ５パック
    • 『タルキール：龍嵐録』 ５パック
  • 『ローウィンの昏明』』の神話レア個別カード報酬 10枚
  • レベル41以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

  • 基本スリーブ １つ
  • 豪華版スリーブ １つ

カード・スタイル

  • マスタリー・オーブ 30個（『ローウィンの昏明』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
  • コモンのカード・スタイル 15種類
  • アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

  • 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

  • 4,000ゴールド
  • 1,200ジェム

相棒

  • 相棒：「変わり身」 ３種類

『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーは40レベルまでです。36レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、40レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『ローウィンの昏明』マスタリー市場

『ローウィンの昏明』のマスタリー・オーブは、『ローウィンの昏明』マスタリー市場のアイテムと交換できます。

アバター

各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

  • アバター ５種類

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

  • コモンのカード・スタイル ５種類
  • アンコモンのカード・スタイル ５種類
  • レアのカード・スタイル 10種類
  • 神話レアのカード・スタイル ５種類