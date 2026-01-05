『ローウィンの昏明』マスタリーの詳細
ローウィン＝シャドウムーアへの再訪を心待ちにしている方も、この次元を初めて訪れるという方も、『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーとマスタリー・パスが牧歌的な世界で過ごすひとときを助けることでしょう。MTGアリーナのプレイを重ねてXPを集め、セット・マスタリーを進めましょう。レベルが上がれば『ローウィンの昏明』のパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは「マスタリー市場」にてカード・スタイルやその他装飾アイテムと交換できます。
さらにマスタリー・パスへのアップグレードを行えば、アバターや相棒、イベント参加券、カード、パック、スリーブ、カード・スタイル、ゴールド、ジェムなどが満載のマスタリー・パス報酬がアンロックされます！
セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。
『ローウィンの昏明』セット・マスタリー
- 『ローウィンの昏明』 18パック
- マスタリー・オーブ ５個（『ローウィンの昏明』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
『ローウィンの昏明』マスタリー・パス
アバター
- アシュリングのアバター
カードとパック
- 20パック：
- 『ローウィンの昏明』 ５パック
- 『領界路の彼方』 ５パック
- 『久遠の終端』 ５パック
- 『タルキール：龍嵐録』 ５パック
- 『ローウィンの昏明』』の神話レア個別カード報酬 10枚
- レベル41以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚
カード・スリーブ
- 基本スリーブ １つ
- 豪華版スリーブ １つ
カード・スタイル
- マスタリー・オーブ 30個（『ローウィンの昏明』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
- コモンのカード・スタイル 15種類
- アンコモンのカード・スタイル 10種類
イベント参加券
- 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）
ゴールドとジェム
- 4,000ゴールド
- 1,200ジェム
相棒
- 相棒：「変わり身」 ３種類
『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？
『ローウィンの昏明』のセット・マスタリーは40レベルまでです。36レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、40レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。
『ローウィンの昏明』マスタリー市場
『ローウィンの昏明』のマスタリー・オーブは、『ローウィンの昏明』マスタリー市場のアイテムと交換できます。
アバター
各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。
- アバター ５種類
カード・スタイル
各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。
- コモンのカード・スタイル ５種類
- アンコモンのカード・スタイル ５種類
- レアのカード・スタイル 10種類
- 神話レアのカード・スタイル ５種類