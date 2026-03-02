MTGアリーナ・チームは、甲羅を背負ったヒーローたちのデジタル・マジックへのデビューを実現するべく力を尽くしてきました。MTGアリーナでも、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のイベントがたくさん開催されます。このガイドを参考に、イベントの計画を立てましょう！以下に示すリミテッドのイベントは、特記のないかぎりすべて『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』を用いるものです。

プレミア・ドラフト

プレミア・ドラフトは、MTGアリーナの主要なリミテッド・イベントです。リミテッドをやるならこれ、と言えるでしょう。今回はいつもの８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていくプレミア・ドラフトをご用意します。『領界路の彼方』ではプレミア・ドラフトを開催しなかったのですが、このフォーマットを求めるプレイヤーの皆さんの声がたくさん届きました。このイベントはシーズンを通して開催されます。

ピック２・ドラフト

このシーズンでは、「４勝または２敗」まで遊べる手軽なピック２・ドラフトのイベントが行われます。私たちはMTGアリーナでのピック２・ドラフトの形式を色々と試し、より手軽に遊べる形式の方が多くのプレイヤーを集めることを把握しました。この新たなイベント形式についてはプレイヤーの皆さんの意見を集めながら、試行錯誤を続けていくつもりです。

マッチ・ドラフト

このシーズンのBO3ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。テーブルトップの競技イベントで行なわれる形式と同じです。

クイック・ドラフト

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のクイック・ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。このセットは、3月12日よりクイック・ドラフトのローテーションに入ります。カード収集の機会と多彩なプレイ体験をご提供するため、クイック・ドラフトではスタンダードのセットがローテーションで移り変わります。

シールドとマッチ・シールド

これまでのセットと同様に、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のMTGアリーナでのリリースから３週間はシールドのイベントが開催されます。BO3のシールドの方がプレイヤー数が少ないため、健全なマッチメイキングを維持するべくこちらはリリース後２週間の開催となります。

アリーナ・ダイレクト

このシーズンのアリーナ・ダイレクトは、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースターボックスを懸けたものと『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターボックスを懸けもの、そして日本語版の『ブルームバロウ』プレイ・ブースターボックスを懸けたものが開祭されます。

パワー・キューブ

人気のキューブ・イベントが3月31日に再び開催されます。キューブの更新もキューブ・プライズ・パックの更新もありますので、お楽しみに！詳しくは後日改めてお伝えします。

メタゲーム・チャレンジ：変則ブロール

3月31日～4月21日に、「メタゲーム・チャレンジ：変則ブロール」イベントが再び開催されます。今回は参加費無料で行われ、他の構築フォーマットのランク戦と同様にランクの変動があります。このイベントで１ゲーム以上勝利したプレイヤーには、1,000XPが贈られます。また、禁止カードのリストに 《軍勢の武勇、タージク》 が追加されます。

フラッシュバック・ドラフト

このシーズンでは、５つのフラッシュバック・ドラフトを開催予定です！フラッシュバック・ドラフトでは、過去に行われたプレミア・ドラフトが１週間ずつ行われます。

3月17日： 『機械兵団の進軍：決戦の後に』

3月24日： アーティファクト・リミックス・ドラフト

アーティファクト・リミックス・ドラフト 3月31日： 『ブルームバロウ』

4月7日： 『ファウンデーションズ』

4月14日：『神河：輝ける世界』

イベントカレンダー

プレミア・ドラフト

3月3日～4月20日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

3月31日～4月6日： 『ブルームバロウ』

4月7～13日：『ファウンデーションズ』

フラッシュバック・ドラフト

3月17～23日： 『機械兵団の進軍：決戦の後に』

3月24～30日：アーティファクト・リミックス・ドラフト

4月14～20日：『神河：輝ける世界』

ピック２・ドラフト

3月3日～4月20日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

マッチ・ドラフト

3月3日～4月20日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

クイック・ドラフト

3月12～22日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

3月23日～4月6日： 『ファウンデーションズ』

4月7～20日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

シールドとマッチ・シールド

3月3～26日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 シールド

シールド 3月3～17日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マッチ・シールド

アリーナ・ダイレクト

3月13～15日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 コレクター・ブースターボックス

コレクター・ブースターボックス 3月27～29日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースターボックス

プレイ・ブースターボックス 4月10～12日：日本語版『ブルームバロウ』プレイ・ブースターボックス

パワー・キューブ

3月31日～4月20日：パワー・キューブ

メタゲーム・チャレンジ

3月13～15日：メタゲーム・チャレンジ：ヒストリック

3月27～29日：メタゲーム・チャレンジ：パイオニア

3月31日～4月20日：メタゲーム・チャレンジ：変則ブロール

4月3～5日：メタゲーム・チャレンジ：スタンダード

4月10～12日：メタゲーム・チャレンジ：タイムレス

ミッドウィーク・マジック

3月3～4日：スタンダード・パウパー

3月10～11日：最先端（ 『ファウンデーションズ』 入り）

入り） 3月17～18日：ビルダー・チャレンジ（ブロール）

3月24～25日：スロー・スタート（アルケミー）

3月31日～4月1日：栄華の儀式ブロール

4月7～8日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 Botドラフト

Botドラフト 4月14～15日：モミール

アリーナ・チャンピオンシップ予選

３月のフォーマット

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』シールド

3月21日：予選プレイイン（BO1）

3月27日：予選プレイイン（BO3）

3月28～30日：予選ウィークエンド

４月のフォーマット

ヒストリック