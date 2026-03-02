MTGアリーナ：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のイベントスケジュール
MTGアリーナ・チームは、甲羅を背負ったヒーローたちのデジタル・マジックへのデビューを実現するべく力を尽くしてきました。MTGアリーナでも、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のイベントがたくさん開催されます。このガイドを参考に、イベントの計画を立てましょう！以下に示すリミテッドのイベントは、特記のないかぎりすべて『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』を用いるものです。
プレミア・ドラフト
プレミア・ドラフトは、MTGアリーナの主要なリミテッド・イベントです。リミテッドをやるならこれ、と言えるでしょう。今回はいつもの８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていくプレミア・ドラフトをご用意します。『領界路の彼方』ではプレミア・ドラフトを開催しなかったのですが、このフォーマットを求めるプレイヤーの皆さんの声がたくさん届きました。このイベントはシーズンを通して開催されます。
ピック２・ドラフト
このシーズンでは、「４勝または２敗」まで遊べる手軽なピック２・ドラフトのイベントが行われます。私たちはMTGアリーナでのピック２・ドラフトの形式を色々と試し、より手軽に遊べる形式の方が多くのプレイヤーを集めることを把握しました。この新たなイベント形式についてはプレイヤーの皆さんの意見を集めながら、試行錯誤を続けていくつもりです。
マッチ・ドラフト
このシーズンのBO3ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。テーブルトップの競技イベントで行なわれる形式と同じです。
クイック・ドラフト
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のクイック・ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。このセットは、3月12日よりクイック・ドラフトのローテーションに入ります。カード収集の機会と多彩なプレイ体験をご提供するため、クイック・ドラフトではスタンダードのセットがローテーションで移り変わります。
シールドとマッチ・シールド
これまでのセットと同様に、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のMTGアリーナでのリリースから３週間はシールドのイベントが開催されます。BO3のシールドの方がプレイヤー数が少ないため、健全なマッチメイキングを維持するべくこちらはリリース後２週間の開催となります。
アリーナ・ダイレクト
このシーズンのアリーナ・ダイレクトは、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースターボックスを懸けたものと『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターボックスを懸けもの、そして日本語版の『ブルームバロウ』プレイ・ブースターボックスを懸けたものが開祭されます。
パワー・キューブ
人気のキューブ・イベントが3月31日に再び開催されます。キューブの更新もキューブ・プライズ・パックの更新もありますので、お楽しみに！詳しくは後日改めてお伝えします。
メタゲーム・チャレンジ：変則ブロール
3月31日～4月21日に、「メタゲーム・チャレンジ：変則ブロール」イベントが再び開催されます。今回は参加費無料で行われ、他の構築フォーマットのランク戦と同様にランクの変動があります。このイベントで１ゲーム以上勝利したプレイヤーには、1,000XPが贈られます。また、禁止カードのリストに
フラッシュバック・ドラフト
このシーズンでは、５つのフラッシュバック・ドラフトを開催予定です！フラッシュバック・ドラフトでは、過去に行われたプレミア・ドラフトが１週間ずつ行われます。
- 3月17日：『機械兵団の進軍：決戦の後に』
- 3月24日：アーティファクト・リミックス・ドラフト
- 3月31日：『ブルームバロウ』
- 4月7日：『ファウンデーションズ』
- 4月14日：『神河：輝ける世界』
イベントカレンダー
プレミア・ドラフト
- 3月3日～4月20日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
- 3月31日～4月6日：『ブルームバロウ』
- 4月7～13日：『ファウンデーションズ』
フラッシュバック・ドラフト
- 3月17～23日：『機械兵団の進軍：決戦の後に』
- 3月24～30日：アーティファクト・リミックス・ドラフト
- 4月14～20日：『神河：輝ける世界』
ピック２・ドラフト
- 3月3日～4月20日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
マッチ・ドラフト
- 3月3日～4月20日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
クイック・ドラフト
- 3月12～22日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
- 3月23日～4月6日：『ファウンデーションズ』
- 4月7～20日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
シールドとマッチ・シールド
- 3月3～26日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』シールド
- 3月3～17日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マッチ・シールド
アリーナ・ダイレクト
- 3月13～15日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースターボックス
- 3月27～29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターボックス
- 4月10～12日：日本語版『ブルームバロウ』プレイ・ブースターボックス
パワー・キューブ
- 3月31日～4月20日：パワー・キューブ
メタゲーム・チャレンジ
- 3月13～15日：メタゲーム・チャレンジ：ヒストリック
- 3月27～29日：メタゲーム・チャレンジ：パイオニア
- 3月31日～4月20日：メタゲーム・チャレンジ：変則ブロール
- 4月3～5日：メタゲーム・チャレンジ：スタンダード
- 4月10～12日：メタゲーム・チャレンジ：タイムレス
ミッドウィーク・マジック
- 3月3～4日：スタンダード・パウパー
- 3月10～11日：最先端（『ファウンデーションズ』入り）
- 3月17～18日：ビルダー・チャレンジ（ブロール）
- 3月24～25日：スロー・スタート（アルケミー）
- 3月31日～4月1日：栄華の儀式ブロール
- 4月7～8日：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Botドラフト
- 4月14～15日：モミール
アリーナ・チャンピオンシップ予選
３月のフォーマット
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』シールド
- 3月21日：予選プレイイン（BO1）
- 3月27日：予選プレイイン（BO3）
- 3月28～30日：予選ウィークエンド
４月のフォーマット
ヒストリック
- 4月4日：予選プレイイン（BO1）
- 4月10日：予選プレイイン（BO3）
- 4月11～12日：予選ウィークエンド