『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』が3月3日にMTGアリーナへやってきます！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 でも、セット・マスタリーとマスタリーパスが用意されます。

MTGアリーナのプレイを重ねて、セット・マスタリーを進めましょう。XPを集めていけば、MTGアリーナ内パックや、マスタリー市場でカード・スタイルやアバターと交換できるマスタリー・オーブが手に入ります。

マスタリー・パスにアップグレードすると、マスタリー・パス報酬を獲得できる新しい報酬トラックがアンロックされます。MTGアリーナ内パックやカード・スタイルに加えて、アバターや相棒、イベント参加券、スリーブ、ゴールド、ジェムなどの報酬を得られます！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』セット・マスタリー

  • 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 21パック
  • マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリーの詳細

アバター

  • シュレッダーのアバター

カードとパック

  • 20パック
    • 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 4パック
    • 『ローウィンの昏明』 4パック
    • 『領界路の彼方』 ４パック
    • 『久遠の終端』 ４パック
    • 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
  • 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』神話レアの個別カード報酬 10枚
  • レベル51以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

  • 「タートルパーティーワゴン」スリーブ
  • 豪華版「タートルコミュニケーター」スリーブ

カード・スタイル

  • マスタリー・オーブ 38個（『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
  • コモンのカード・スタイル 15種類
  • アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

  • 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

  • 4,000ゴールド
  • 1,200ジェム

相棒

  • 相棒：ミュータント・タートルズ（４種類）

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のセット・マスタリーは50レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、50レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のマスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のマスタリー市場でアイテムと交換できます。

アバター

各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

  • アバター ９種類

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

  • コモンのカード・スタイル ４種類
  • アンコモンのカード・スタイル ６種類
  • レアのカード・スタイル 15種類