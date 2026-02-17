『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』が3月3日にMTGアリーナへやってきます！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 でも、セット・マスタリーとマスタリーパスが用意されます。

MTGアリーナのプレイを重ねて、セット・マスタリーを進めましょう。XPを集めていけば、MTGアリーナ内パックや、マスタリー市場でカード・スタイルやアバターと交換できるマスタリー・オーブが手に入ります。

マスタリー・パスにアップグレードすると、マスタリー・パス報酬を獲得できる新しい報酬トラックがアンロックされます。MTGアリーナ内パックやカード・スタイルに加えて、アバターや相棒、イベント参加券、スリーブ、ゴールド、ジェムなどの報酬を得られます！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』セット・マスタリー

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 21パック

21パック マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリーの詳細

アバター

シュレッダーのアバター

カードとパック

20パック 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 4パック 『ローウィンの昏明』 4パック 『領界路の彼方』 ４パック 『久遠の終端』 ４パック 『タルキール：龍嵐録』 ４パック

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 神話レアの個別カード報酬 10枚

神話レアの個別カード報酬 10枚 レベル51以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

「タートルパーティーワゴン」スリーブ

豪華版「タートルコミュニケーター」スリーブ

カード・スタイル

マスタリー・オーブ 38個（ 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。) コモンのカード・スタイル 15種類

アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

4,000ゴールド

1,200ジェム

相棒

相棒：ミュータント・タートルズ（４種類）

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のセット・マスタリーは50レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、50レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のマスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のマスタリー市場でアイテムと交換できます。

アバター

各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

アバター ９種類

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。