『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリーの詳細
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』が3月3日にMTGアリーナへやってきます！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 でも、セット・マスタリーとマスタリーパスが用意されます。
MTGアリーナのプレイを重ねて、セット・マスタリーを進めましょう。XPを集めていけば、MTGアリーナ内パックや、マスタリー市場でカード・スタイルやアバターと交換できるマスタリー・オーブが手に入ります。
マスタリー・パスにアップグレードすると、マスタリー・パス報酬を獲得できる新しい報酬トラックがアンロックされます。MTGアリーナ内パックやカード・スタイルに加えて、アバターや相棒、イベント参加券、スリーブ、ゴールド、ジェムなどの報酬を得られます！
セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』セット・マスタリー
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 21パック
- マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
アバター
- シュレッダーのアバター
カードとパック
- 20パック
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 4パック
- 『ローウィンの昏明』 4パック
- 『領界路の彼方』 ４パック
- 『久遠の終端』 ４パック
- 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』神話レアの個別カード報酬 10枚
- レベル51以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚
カード・スリーブ
- 「タートルパーティーワゴン」スリーブ
- 豪華版「タートルコミュニケーター」スリーブ
カード・スタイル
- マスタリー・オーブ 38個（『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
- コモンのカード・スタイル 15種類
- アンコモンのカード・スタイル 10種類
イベント参加券
- 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）
ゴールドとジェム
- 4,000ゴールド
- 1,200ジェム
相棒
- 相棒：ミュータント・タートルズ（４種類）
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のセット・マスタリーは50レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、50レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マスタリー市場
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のマスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のマスタリー市場でアイテムと交換できます。
アバター
各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。
- アバター ９種類
カード・スタイル
各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。
- コモンのカード・スタイル ４種類
- アンコモンのカード・スタイル ６種類
- レアのカード・スタイル 15種類