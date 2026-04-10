学用カバンを、『ストリクスヘイヴンの秘密』の呪文書や巻物、トークンでいっぱいにしましょう！2026年4月24日発売の『ストリクスヘイヴンの秘密』では、多元宇宙最高の魔法学院を再訪します。授業開講に向けて準備を進める皆さんのために、『ストリクスヘイヴンの秘密』のトークンをこちらで調べ上げ、まとめておきました。調査結果は以下の通りです。

0003_MTGSOS_ToknBstr: Elemental Token 0013_MTGSOS_ToknBstr: Professor Dellian Fel Emblem

『ストリクスヘイヴンの秘密』では、各プレイ・ブースターに非フォイル仕様の両面トークンが１枚封入されています。プレイ・ブースターから出現するトークンは全12種類＋紋章１種類（《デリアン・フェル教授》）で、両面にさまざまな組み合わせで印刷されています。全12種類のトークンのうち、各大学のマスコット（エレメンタル、フラクタル、墨獣、害獣、スピリット）には２種類ずつのバージョン違いが用意されています。

0003a_MTGSOS_TknComm: Contract Token // Copy Token 0024a_MTGSOS_TknComm: Primo, the Indivisible Token // Treasure Token

各『ストリクスヘイヴンの秘密』統率者デッキには、非フォイル仕様の両面トークンが10枚同梱されています。統率者戦で必要な情報を記録するのに役立つでしょう。

0006_MTGSOS_ToknBstr: Inkling Token 0008_MTGSOS_ToknBstr: Pest Token

『ストリクスヘイヴンの秘密』コレクター・ブースターには、フォイル仕様の両面トークンやアート・カードが１枚封入されています。トークンの内容はプレイ・ブースターから出現する12種類のトークンと紋章、それから統率者デッキの28種類のトークンがさまざまな組み合わせで印刷されています。なお統率者デッキに同梱の補助カードはコレクター・ブースターから出現しませんので、ご注意ください。

トークンや収録カードの一覧は、『ストリクスヘイヴンの秘密』カードイメージギャラリーをご覧ください。

『ストリクスヘイヴンの秘密』のトークンには、A＋の評価を与えましょう！『ストリクスヘイヴンの秘密』は2026年4月24日発売です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。