新しいマジックのカードを手にすると、特別なつながりが感じられるだろう。私たちはみな、まったく新しいマジックのカードに可能性を感じている。『ファイレクシア:完全なる統一』では、ファイレクシアの悪の力を受け入れ、それをマジックのカードに注ぎ込むことになる。

私はマイク・チュリアン/Mike Turian。『ファイレクシア:完全なる統一』のプロダクト・アーキテクト担当だ。セットのアーキテクト(企画・設計)担当として、私はコンテンツの構成とプロモーションに携わっている。『ファイレクシア:完全なる統一』の超現実的ホラー・テーマは、取り組んでいて特に楽しいものだった。この記事では、本セットで手に入るファイレクシア仕様のカードをすべてご紹介し、マジックのどのブースター製品から出現するのかまとめよう。

まずは『ファイレクシア:完全なる統一』コレクター・ブースターだ。パックに封入されている順序に従ってカードを紹介していこう。なお、記載されている出現率は小数点以下を四捨五入しているので、その点はご留意いただきたい。

『ファイレクシア:完全なる統一』コレクター・ブースターから出現する可能性があるのは、以下のようなカードだ。

フォイル仕様のコモン4枚――この枠では、『ファイレクシア:完全なる統一』ドラフト/セット・ブースター収録の全101種類のコモンのうち4枚が出現する。

フォイル仕様のアンコモン2枚――この枠では、『ファイレクシア:完全なる統一』ドラフト/セット・ブースター収録の全80種類のアンコモンのうち2枚が出現する。

フォイル仕様の基本土地1枚――全5種類のパノラマ・フルアート版基本土地および全5種類のファイレクシア化フルアート版基本土地から、同確率で1枚出現する。

フォイル仕様のレアや神話レア1枚――この枠では、『ファイレクシア:完全なる統一』ドラフト・ブースター収録の全60種類のレアおよび全20種類の神話レアから、レア86%、神話レア14%の確率で1枚出現する。

拡張アート版のレア1枚――『ファイレクシア:完全なる統一』収録で拡張アート版が用意される全29種類のレアから1枚出現する。この29種類には、他のバージョンや特別なカード仕様は用意されていない。また、拡張アート版はコレクター・ブースターでのみ手に入る。

ちなみに、お近くのゲーム店でセット/ドラフト/コレクター/ジャンプスタート・ブースターボックスを購入すると、ボックス購入特典プロモ版の《緑の太陽の黄昏》を受け取れる。数量には限りがあるので、お近くのゲーム店で詳細を確認しよう!

『ファイレクシア:完全なる統一』統率者デッキまたはジャンプスタート・ブースター収録の、拡張アート版のレアや神話レア1枚――この枠では、全28種類のレアおよび全5種類の神話レアから、レア92%、神話レア8%の確率で1枚出現する。レアと神話レア合わせて全33種類のうち、20種類が『ファイレクシア:完全なる統一』収録のレアや神話レア、5種類がジャンプスタート・ブースター収録のレア、8種類がセット・ブースター収録の新規統率者カードのレアや神話レアとなっている。

「胆液」ショーケース版のコモンやアンコモン1枚――墨絵のホラー・アートが描かれる「胆液」ショーケース版のカードが出現する。この枠では非フォイル仕様のものが、全6種類のコモンおよび全7種類のアンコモンから、コモン63%、アンコモン37%の確率で1枚出現する。

フォイル仕様の「胆液」ショーケース版のコモンやアンコモン1枚――フォイル仕様のカードを愛する皆さんは、やはりコレクター・ブースターをお求めいただくのが一番だ。

ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様のカード1枚――特別なフォイル加工によりファイレクシアのシンボルが輝く「ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様」のカードが出現する。この刺激的な新仕様のカードは、全6種類のコモンおよび全7種類のアンコモン、全26種類のレア、全28種類の神話レアから、コモン38%、アンコモン29%、レア22%、神話レア11%の確率で1枚出現する。

ブースター・ファンのレアや神話レア1枚――この枠は莫大な可能性を秘めている。この枠で出現する可能性がある素敵なカードの一覧は以下の通りだ(すべて非フォイル仕様):全5種類のボーダーレス版「ファストランド」(13%)、全16種類のボーダーレス「胆液」ショーケース版レア(41%)、全10種類(ミラディン人の英雄5種類とプレインズウォーカー5種類)のボーダーレス漫画版レア(25%)、全10種類のボーダーレス「胆液」ショーケース版神話レア(13%)、全5種類のボーダーレス漫画版神話レア・プレインズウォーカー(3%)、全5種類のファイレクシア語版神話レア・プレインズウォーカー(3%)、全5種類のボーダーレス・コンセプトアート版法務官(2%未満)。

《機械の母、エリシュ・ノーン》については、ボーダーレス・コンセプトアート版法務官に加えて、ボーダーレス「胆液」ショーケース版およびボーダーレス漫画版(伊藤潤二氏によるアート)、そしてファイレクシア語版もそれぞれ1%未満の確率で出現する。

フォイル仕様のブースター・ファンのレアや神話レアまたは拡張アート版のレアや神話レア1枚――この枠では、上記のカードと全29種類の拡張アート版レアから1枚出現する。さらに、拡張アート版統率者カードのレアや神話レアも一部出現する可能性がある。拡張アート版のレアや神話レアの出現率は、49%だ。残りの51%の確率で、ブースター・ファンのレアや神話レアが出現する。それぞれのバージョンの出現率は、前の枠で示されている確率に比例している。

『ファイレクシア:完全なる統一』コレクター・ブースターで手に入る《機械の母、エリシュ・ノーン》のバリエーションは以下の通りだ。

さて、ここまではコレクター・ブースターの内容を見てきたが、このパックで手に入るカード仕様をもっと詳しく見てみよう。

「胆液」ショーケース版/ボーダーレス「胆液」ショーケース版カード―『ファイレクシア:完全なる統一』でブースター・ファンのアート・ディレクターを務めたサラ・ワッセル/Sarah Wassellとトム・ジェンコット/Tom Jenkotは、アーティストとの協働のもとで、墨を大胆に使ったスタイルでファイレクシア人の本質を捉えるアートを生み出した。そしてアダム・プロサック/Adam Prosakとグレイス・フォン/Grace Fong、ゲームとクリエイティブそれぞれのデザイン・チーム・リーダーが、ファイレクシアにあふれるセットの中でも特にファイレクシアなカードを厳選した。「胆液」ショーケース版はコモン6種類とアンコモン7種類に用意され、ボーダーレス「胆液」ショーケース版はレア16種類と神話レア11種類に用意されている。これらの「胆液」ショーケース版カードは、セット/ドラフト/コレクター・ブースターで手に入る。また、一部は統率者デッキに同梱のコレクター・ブースター・サンプルパックからも出現するぞ。

ファイレクシア語版カード――多元宇宙を支配しようとしているファイレクシア語の読み方を学ぶファイレクシア・ファンの皆さんのために、『ファイレクシア:完全なる統一』収録の神話レアのプレインズウォーカー5種には、ルール・テキストもカード枠もファイレクシア語で書かれたバージョンを用意した。この5人のプレインズウォーカーは、堕落し、ファイレクシア化した者たちだ。加えて、《機械の母、エリシュ・ノーン》にもこのバージョンを用意している。合わせて全6種類が、セット/ドラフト/コレクター・ブースターで手に入るぞ。

ボーダーレス・コンセプトアート版法務官――『ファイレクシア:完全なる統一』は、ファイレクシアすべての栄光を称えるセットだ。そこで私たちは、このセットに5体の法務官がすべて出現するようにしたかった。私たちは法務官制作の始まりを振り返り、リチャード・ウィッタース/Richard Whittersによるコンセプト・アートをこのボーダーレス・コンセプトアート版法務官としてカードにしたのだ。コンセプトアートは、各法務官の最新版のカードに使われることになった。ヴォリンクレックスのコンセプトアートは『カルドハイム』収録の《巨怪な略奪者、ヴォリンクレックス》の新規アートとなるため、そのカードが使用可能なフォーマットで使用できる。

全5種類のボーダーレス・コンセプトアート版法務官は、セット/ドラフト/コレクター・ブースターで手に入るぞ。

ボーダーレス漫画版カード――ファイレクシアが多元宇宙にもたらす脅威と恐怖を表現するために、アート・チームはファイレクシアの攻撃性を際立たせるホラー漫画のスタイルを取り入れることにした。そして日本での提携スタジオ「工画堂スタジオ」との協働のもとで、このスタイルが実現したのだ。ボーダーレス漫画版は、完成化したプレインズウォーカー5種類と、ファイレクシア化していないプレインズウォーカーの「もしも」のバージョン5種類が用意される。加えてミラディン人の伝説のクリーチャー5体にも、もしこの英雄たちが完成化してしまったらどのような見た目になるのかという想像図が用意される。

伊藤潤二氏によるエリシュ・ノーン――これらの15種類に加えて、今回は至高のホラー漫画家たる伊藤潤二氏と『ファイレクシア:完全なる統一』の主役であるエリシュ・ノーンの組み合わせが実現した。両者により、この素晴らしいマジックのカードが作られたのだ。

ボーダーレス漫画版カードは、セット/ドラフト/コレクター・ブースターで手に入る。さらに、一部は統率者デッキに同梱のコレクター・ブースター・サンプルパックからも出現するぞ。

ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様――ファイレクシアの強大な力とそのビジョンを表現するべく、私たちは特別なラミネート加工によりファイレクシアのシンボルを際立たせた「ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様」を用意した。このスタイルが用意された全67種類のカードには、ファイレクシアのシンボルが踊るように光るぞ。ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様は、ボーダーレス「胆液」ショーケース版カードやボーダーレス・コンセプトアート版法務官、ボーダーレス漫画版カード、ファイレクシア語版カードに用意される。中でも伊藤潤二氏による《機械の母、エリシュ・ノーン》のステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様バージョンは必見だ!

ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様のカードは、『ファイレクシア:完全なる統一』コレクター・ブースターでのみ手に入る。各コレクター・ブースターには、この仕様のカードが1枚封入されているぞ。

