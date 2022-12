各セットごとに、私は、そのセットに関する諸君からの質問に答える一問一答記事を書いている。今週と来週で、諸君からの『基本セット2019』に関する質問に答えることにしよう。

私のツイートは次の通り。

I'm doing a mailbag column on #mtgm19. Send me single tweet questions you have about the latest core set. Thanks. #WotCStaff — Mark Rosewater (@maro254) June 29, 2018

『基本セット2019』に関する一問一答記事を書くので、この最新基本セットに関する質問を1ツイート1問で送ってくれたまえ。よろしく。

いつもの通り、可能な限り多くの質問に答えようと思うが、以下のような理由によって答えられないこともある。

文章量の都合で、答えられる質問の数には限界がある。

すでに同じ質問に答えている場合がある。最初に来た質問に答えるのが通例である。

私が答えを知らない質問もあるし、正しく答える資格がないと思われる質問もある。

将来のセットのネタバレになるなど、さまざまな理由で語ることができない話題もある。

それでは、質問に入るとしよう。最初に答えるべき質問はもちろんこれだろう。

So I know you'll get this a lot, and I'm sorry if this gets annoying, but...



Why make Ugin a protagonist of the Core 19 story despite him not having a card? — James McAuley (@JamesMcAlc) June 29, 2018

Q: この質問はたくさん届いていると思いますが、なぜカードとして存在しないウギンを『基本セット2019』のストーリー上の主役にしたんですか?

You retconned Ugin to be Nicol's twin, but we don't get a new Ugin card in any form, not even as a pre-planeswalker elder dragon. Why is that? — An Inchoate Mass of Shadowy Cats (@InchoateShadows) June 29, 2018

Q: ウギンを後付設定でニコルの双子にしたのに、ウギンの新カードは、プレインズウォーカーになる前のエルダー・ドラゴンの形としてさえもありません。なぜですか?

Q: ウギンは!? Q: ウギンのカードがないのはなぜ? Q: M19の物語という視点から見て、なぜウギンはニコルと一緒にいないんです? Q: なぜ変身するウギンのカードがないの? Q: なんでウギンいないの? Q: なぜウギンの新カードはないの? Q: 両面にせよそれ以外にせよ、なぜウギンのカードはないんですか? 他のエルダー・ドラゴンはカードになっているのに。 Q: ウギンはなぜいない

一言で答えると、我々がこのセットを作っていた時点では、ウギンはストーリー上に関わっていなかった。

詳しく答えるなら、我々がこのセットを作っていた時点では、ストーリーが存在するかどうかも定かではなかった。少なくとも、セットに深く関わるものになるかどうかはわからなかったのだ。最初に基本セットを復活させるという発想が浮かんだとき、最初に出た疑問の1つが「現行のストーリーの一環にするかどうか」だった。

我々は直前の基本セットにしてストーリー重視だった『マジック・オリジン』を振り返り、そしてそれを前例として用いることにした。『基本セット2019』を現行のストーリーの続きにするのではなく、ストーリーを補完するような過去の穴埋めのために用いることにしたのだ。

この結論に到ってしまえば、焦点をどうすべきかは明らかだった。現在進行中のストーリーの全体像を理解するために最も重要なのは誰の過去か。その答えはこの上なく明らかだった。ニコル・ボーラスだ。

イーサン・フライシャー/Ethan Fleischer率いるチームが『基本セット2019』をデザインしたとき、その目標は可能な限りのニコル・ボーラスの背景に触れるようにすることだった。セットに含まれるすべてのプレインズウォーカーは、ボーラスと何らかの関わりがあった者になるようにした。ボーラスの人生における重要な瞬間を表すカードを作るようにした。ボーラスの過去において大きな比重を占める、他のエルダー・ドラゴンたちを登場させた。ボーラスの過去について可能な限り多くの要素を投入し、そして誰かがストーリーを書くならそれらの要素をストーリーの一部として使うことができるようにしようとしたのだ。

カードの視点から見た問題は、これがセットデザインの後期に行なわれたということだった。(基本セットへの転換がかなり突然だったので、『基本セット2019』のストーリーを書くという発想ができたのも遅い時期だった。そしてそれは通常するようなことではなかったのだ。)プレインズウォーカーはすでに選ばれており、調整も終わっていた。ここでプレインズウォーカーを、しかも無色のものを追加するのは、あらゆる問題を引き起こすことになる。ウギンが双子だとすれば、そのカードも両面カードにすることが強く求められるのは言うまでもない。セット・デザイン・チームはどうすべきか議論したが、きちんと対応するにはすでに工程が進みすぎていて手遅れだという結論になった。ウギンを入れないほうが、意図的に弱く作ったものを下手に詰め込むよりもマシだと判断したのだ。

これが、このセットにこの上なくふさわしいと思われるウギンがカードにならなかった理由である。

At which point did you decide Nicol Bolas would be a central theme? To the point that you would dedicate a whole sheet to his DFC — Dean Wolf (@Nogdra) June 29, 2018

Q: ニコル・ボーラスを中心テーマにすると決めたのはいつの時点ですか? その時点で、その両面カード専用にシートを使うことになりましたか?

このセットの中心をニコル・ボーラスにするという計画はかなり初期、基本セットの復活について議論してからほんの数週の間に出てきている。ボーラスの両面カードという話に関しては、イーサンがリードに任ぜられたときすぐからセットに入れたいと言っていて、それがボーラスだったと記憶している。全員からの同意を取り付けるのには1~2週間かかっていたかもしれないが、ボーラスの両面カードは基本的にはこのセットの最初からあったものである。

Were there internal concerns about only having one flip card in the set? — Carson Chavez (@Flloydisawesome) June 29, 2018

Q: セットに1枚だけ両面カードを入れることについて、内部での懸念はありましたか?

もちろんそれについて議論したが、私が覚えている限り複数の両面カードを入れようという計画は存在しなかった。これはニコル・ボーラスのセットであり、その灯の覚醒を表す1枚というのは完璧な枚数だと感じられたのだ。両面カードを1枚だけ入れることの問題は、ほぼ金銭的なものだけだった。通常、両面カードでその種の問題が起こった場合、シートをさまざまなカードで埋めることにするのだが、『マジック・オリジン』が示したとおり、テーマに焦点を当てるほうがいいこともあるのだ。ボーラスをテーマとしたセットで魅力的なボーラスのカードを1枚入れることについて、ウィザーズの人間を説得するのはそれほど難しいことではなかった。

Why so simple Bolas' transform condition? Is it due to core sets' complexity being toned down? — Božidar Soldatović (@BozoBritva) June 29, 2018

Q: なぜボーラスの変身条件はこんなに単純なんですか? 基本セットの複雑さが引き下げられているせいでしょうか?

セットデザイン・チームはさまざまなものを試したが、シンプルなものが最もうまく働くこともあるのだ。ボーラスは常に先んじて策を立てる謀略家なので、自分自身の灯を操作できるのがふさわしいと考えた。また、これは基本セットなので、その筆頭となるカードは可能な限りフレイバー的である範囲内で可能な限り直截的にしたかったのだ。

Bringing back a single old mechanic was one of the most universally liked aspects of previous core sets. Why did you choose not to do it in M19? — Rocannon (@ShowdownNights) June 30, 2018

Q: 過去のメカニズムを1つ再録することは、過去の基本セットで一番好かれていた要素の1つでした。なぜこれをM19に採用しないことにしたんですか?

以前、基本セットの復活について語ったとき、初心者が求めるものと既存プレイヤーが求めるものが対立する局面になったら、ほとんどの場合に初心者の側に立つことにしたという話をした。(すべてのセットで、我々はその反対の誤った判断をしていたのだ。)メカニズムの再録は、深みを与えて懐かしさを感じさせるので既存プレイヤーを喜ばせるものだったが、知らないメカニズムと単語を学ばなければならなくなる初心者にとってはほとんど不利益だったのだ。それが、我々が再録しないことを決めた理由である。

Why a new Liliana and not another Black Planeswalker like Ob Nixilis? I feel that we have a couple of new Lilis in the past year — Henry B. (@ArgenCR) June 29, 2018

Q: なぜ新しくカードにしたのはオブ・ニクシリスなどの他の黒のプレインズウォーカーではなくリリアナだったんですか? ここ数年でもリリアナは何回もカード化されている気がします。

『基本セット2019』のプレインズウォーカーとしては、ニコル・ボーラスと深い関わりがあるものが選ばれている。黒の枠では、過去において深く関わっているというだけでなく、現在の物語にも深く関連しているという点でリリアナが圧倒的な選択だったのだ。『ドミナリア』のストーリーを読んでいない諸君のためにネタバレは避けておくが、ニコル・ボーラスとリリアナの関係性は非常に重要な意味を持っているのだ。