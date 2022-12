現時点では(鏡面関係の存在は)最少だが、私が好きな言い回しどおり、振り子はいずれ違う方向に振れるものだと信じている。 —"Inquiring Minds Want to Know, Part 2"(リンク先は英語) 2003年3月24日

マジックの比喩で私が好きなものは、(紐の先に錘をつけて砂箱の上で揺らす)振り子が常に、触れ方を変えて揺れ続けている、というものである。デザインの仕事は、あらゆる要素がいつか戻ってくるということを知った上で振り子を新しい方向に動かし続けることなのだ。 —"Come Together"(リンク先は英語) 2003年10月6日

マジックと他のゲームとの違いは、マジックは常に変わり続けることができるということである。そしてその変化は、デザイナーが常に振り子を新しい方向に動かし続けることから来ているのだ。 —"Type 1, Take 2"(リンク先は英語) 2003年12月15日

マジックは盛衰のゲームである。私は常々マジックのことを、開発部が異なった方向に動かし続ける振り子のようなものだと語っている。変わり続けるということは、つまりある時間を切り取るとマジックの一面が通常よりも強かったり弱かったりするということである。 —"Up and Down"(リンク先は英語) 2004年12月6日

振り子は揺れることがあるが、その幅には限りがある。 —"Once More with Feeling"(リンク先は英語) 2005年8月1日

私はしばしば、マジックのことを常に揺れ続ける振り子だと言っている。年ごとに、デザイナーはマジックの異なる要素に注目が集まるように取り上げるのだ。 —"City Planning, Part II"(リンク先は英語) 2005年9月12日

しかし、振り子は必ず揺り戻ってくるものであり、私は『時のらせん』ブロックで伝統的なブロック・キーワードの扱い、つまりブロック内の進行に伴って進化するというものに戻ったことは重要だったと感じているのだ。 —"The Future Is Now, Part III"(リンク先は英語) 2007年4月23日

振り子は常に揺れるものだ。『時のらせん』ブロックでは、ユーザーを驚かせるような選択を意図的に多く行なってきた。 —"State of Design 2007"(リンク先は英語) 2007年8月13日

デザインが『ローウィン』でその目的を定め、クリエイティブ・チームもまた目的を定めていた。金属の世界、日本風の世界、都市の世界、破滅後の世界、これらの環境それぞれには独特の特徴があったが、そのどれも古典的ファンタジーを元にしたものではなかった。狂った混沌の『時のらせん』ブロックから振り子を揺り戻すという動機と組み合わせると、クリエイティブ・チームが目指すものが見えてくることだろう。 —"A Lorwyn/Lorwyn Situation"(リンク先は英語) 2007年9月10日

私は常々、フォーマットの動きが毎年変わるようにするために振り子を揺らすことをどれだけ重要視しているかということについて語っている。『ローウィン』ドラフトは『時のらせん』ドラフトと比べると、基本戦略がいくらか主軸的になっているという点で大きく異なっている。 —"—Lorwyn One for the Team"(リンク先は英語) 2007年9月24日

私は常々、マジックのデザインというものが常に振り子を新しい方向に揺らし続けるということだという話をしている。 —"State of Design 2008"(リンク先は英語) 2008年9月1日

いよいよ、しばらくの間振り子を大きく揺らすときが来たのだ。 —"Tweet Talk"(リンク先は英語) 2009年6月8日

しかし、マジックの他の側面と同様、振り子を揺らすことはできる。 —"Drop and Give Me 2010"(リンク先は英語) 2009年7月6日

コントロール・ファンの諸君に告げよう、心配はいらない。いつも通り、振り子は揺れるのだ。 —"Feeling Blue"(リンク先は英語) 2009年7月13日

我々が他の愛された要素を取り除いたのと同じ理由である。マジックは、振り子が揺れるからこそ最高なのだ。物事はセットに登場しては消えていくものなのである。 —"Achieving Zendikar, Part 1"(リンク先は英語) 2009年9月7日

もう一つの考え方は、リミテッドでは振り子の揺れをよりよく体験することができるということである。 —"You Had Me at Eldrazi"(リンク先は英語) 2010年4月26日

私は、リミテッド環境の速さを含むマジックのあらゆる領域に振り子を動かすのが好きだが、『ゼンディカー』ではその望ましい範囲以上に振り子を動かしてしまったと信じている。 —"State of Design 2010"(リンク先は英語) 2010年9月27日

振り子はいくらか揺れ戻っており、我々は高いレアリティにおいていくらか複雑なメカニズムを採用したいと考えるようになっている。 —"The Mighty Core"(リンク先は英語) 2011年7月18日

我々は、マジックの雰囲気が変わり続けるよう、振り子が異なった方向に揺れ続けるようにしようとしている。しかしその一方で、ブロックのテーマがその前後のセットとシナジーを持つようにするように注視してもいるのだ。 —"A Modern Sensibility"(リンク先は英語) 2011年10月31日

私の好む言い方で言えば、振り子を揺らすことでマジックは新しい世界に飛び込み続けるのだ。 —「古いものと新しいものと」 2012年2月13日

マジックは、毎年の秋に振り子を別の方向に強く押すようにしているので、ここに関しては多少楽だ。 —「デュエルズ天国」 2012年6月11日

カードがフォーマットで使えなくなることが重要な理由の1つには、もしカードが使えなくならなければ、振り子を新しい方向に押すことはどんどん難しくなっていくからということがある。 —「スタンダードの決定」 2012年8月6日

振り子が揺れて通常の姿に戻れば、白はいつも通りの姿に戻るだろう。 —「未回答問題:『テーロス』編」 2013年11月14日

マジックのセットをデザインするとき、私は複数の目標を心に決める。楽しいゲームの経験を作ること。振り子を新しい方向に推すこと。 —「物語の時間」 2014年7月28日

『テーロス』ブロックはギリシャ神話に基づくトップダウン・デザインだった。そして私は振り子を違う方向に大きく動かしたいと思ったのだ。 —「カンの強い姿勢 その2」 2014年9月8日

私がこの振り子のたとえを使うのは、マジックには中心が存在し、そしてマジックが漂流しないように、長く長らえるように、そして再び中心に戻ってくるようにしたいからである。 —「クールな染み出しかた」 2015年4月6日