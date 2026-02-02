『アルケミー：ローウィン』で、ローウィン＝シャドウムーアの二面性がさらに深まります！このデジタル限定セットでは、マジック の新規カード30 枚がMTGアリーナに登場します。

『アルケミー：ローウィン』は、2月3日にMTGアリーナにてリリースされます。収録カードの一覧は、『ローウィンの昏明』カードイメージギャラリーにてご覧ください！『アルケミー：ローウィン』には、「呪文書」を持つカードが２種類収録されています。呪文書のカードは「呪文書からドラフト」することで手札に加えられます。以下に、このセットの呪文書の詳細をお伝えします。

呪文書

《順応する武具師》

《不定形の斧》

《市民の鉄梃》

《雲鋼の麒麟》

《征服者のフレイル》

《炎叫びの杖》

《釣り竿》

《クロヴァドの脚肉》

《ヒルの篭手》

《獅子の飾緒》

《勇敢な者の鎚鉾》

《スカイクレイブの大槌》

《世界の盾》

《ヴァレロンの有印剣》

《スランの魔力鎧》

《サンダーの投げ縄》

《思考奪いのスプライト》

《苦花》

《厚かましい借り手》

《フェイ花のいたずら》

《フェアリーの剣技》

《フェアリーの黒幕》

《閃翼の嫌がらせ屋》

《エレンドラ谷の守護者》

《ハイフェイのいたずら屋》

《惑乱スプライト》

《似姿の物あさり》

《やっかい児》

《錠前破りのいたずら屋》

《呪文どもり》

《ヴェンディリオン三人衆》

《貪欲な秘本掠め》

ぜひMTGアリーナで実際に、『アルケミー：ローウィン』のパックやカードをお楽しみください！『アルケミー：ローウィン』の収録カードの一覧は、『ローウィンの昏明』カードイメージギャラリーにてご覧ください。