『アルケミー：ローウィン』で、ローウィン＝シャドウムーアの二面性がさらに深まります！このデジタル限定セットでは、マジック の新規カード30 枚がMTGアリーナに登場します。

『アルケミー：ローウィン』は、2月3日にMTGアリーナにてリリースされます。収録カードの一覧は、『ローウィンの昏明』カードイメージギャラリーにてご覧ください！『アルケミー：ローウィン』には、「呪文書」を持つカードが２種類収録されています。呪文書のカードは「呪文書からドラフト」することで手札に加えられます。以下に、このセットの呪文書の詳細をお伝えします。

呪文書

《順応する武具師》

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer
  • 《不定形の斧》
  • 《市民の鉄梃》
  • 《雲鋼の麒麟》
  • 《征服者のフレイル》
  • 《炎叫びの杖》
  • 《釣り竿》
  • 《クロヴァドの脚肉》
  • 《ヒルの篭手》
  • 《獅子の飾緒》
  • 《勇敢な者の鎚鉾》
  • 《スカイクレイブの大槌》
  • 《世界の盾》
  • 《ヴァレロンの有印剣》
  • 《スランの魔力鎧》
  • 《サンダーの投げ縄》

《思考奪いのスプライト》

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites
  • 《苦花》
  • 《厚かましい借り手》
  • 《フェイ花のいたずら》
  • 《フェアリーの剣技》
  • 《フェアリーの黒幕》
  • 《閃翼の嫌がらせ屋》
  • 《エレンドラ谷の守護者》
  • 《ハイフェイのいたずら屋》
  • 《惑乱スプライト》
  • 《似姿の物あさり》
  • 《やっかい児》
  • 《錠前破りのいたずら屋》
  • 《呪文どもり》
  • 《ヴェンディリオン三人衆》
  • 《貪欲な秘本掠め》

ぜひMTGアリーナで実際に、『アルケミー：ローウィン』のパックやカードをお楽しみください！『アルケミー：ローウィン』の収録カードの一覧は、『ローウィンの昏明』カードイメージギャラリーにてご覧ください。