「パワー・キューブ」開催のお知らせ！
10月28日より、MTGアリーナにて新たな期間限定イベント「パワー・キューブ」が開催されます！他では味わえないこのイベントでは、「パワー９」を含めマジックの歴史を彩る極めて強力なカードの数々に注目します。最新の「アリーナ・アンソロジー」収録カードを含め100枚以上がMTGアリーナへ新たに実装され、ゲームを大きく更新するでしょう。詳しい情報は後日改めて記事や動画にてお伝えしますが、まずはこのイベントの構成や賞品についてここでお知らせします。
パワー・キューブの詳細と賞品
「パワー・キューブ」は、特別なリミテッド体験を味わえるイベントです。私たちはこの機会に、賞品や対戦形式などキューブ・イベントの構成をコミュニティの皆さんからのフィードバックをもとにアップデートすることにしました。このイベントの開催にともない、キューブ・イベントは「ランク変動ありのドラフト（BO1）」と「ランク変動なしのドラフト（BO3）」の併催となります。参加費や賞品も更新され、より競技志向のイベントになります。イベント構成は、MTGアリーナで最も人気を集める「プレミア・ドラフト」と同じ形になります。また、賞品として受け取るパックもプレミア・ドラフトと異なるものになり、新たに「キューブ・プライズ・パック」が追加されます。
キューブ・プライズ・パックはMTGアリーナへ新たなカードをもたらすパックであり、イベントで勝利を重ねたプレイヤーへの最高の報酬となるでしょう。キューブ・プライズ・パックにはカードが７枚封入されており、そのうち少なくとも２枚はレア以上のカードです。また少なくとも１枚は「ボーナスシート」枠となっており、新たに登場するMTGアリーナ初実装のカードがローテーションで出現します。キューブ・プライズ・パックで手に入る新規実装のカードは、ワイルドカードでの作成もできます。レアや神話レアのカードが多く出現し、高パワーのボーナスシートも備えたキューブ・プライズ・パックは、通常のストアパックの２倍以上の価値があると言えるでしょう！
各キューブ・プライズ・パックの内容は以下の通りです。
- タイムレスで使用できるレアや神話レア １枚*（一部出現しないカードがあります。詳しくは後段をご確認ください）
- レアの出現率は神話レアのおよそ２倍です。
- ボーナスシートのレアや神話レア １枚
- レアの出現率は神話レアのおよそ２倍です。
- 以下のいずれかのカード １枚
- タイムレスで使用できるレア*（20％）
- タイムレスで使用できるアンコモン*（30％）
- ボーナスシートのカード（50％）
- この枠からは、すべてのボーナスシート・カードが同じ確率で出現します。
- タイムレスで使用できるアンコモン ２枚*
- タイムレスで使用できるコモン ２枚*
* 「タイムレスで使用できるカード」には一部出現しないものがあります。以下をご確認ください。
- 「ユニバース・ビヨンド」セット収録のカード。
- タイムレスにて禁止されているカード。本記事公開時点では、禁止カードはありません。
- 過去にMTGアリーナの特別な報酬として配布されたカードや、その他の作成できないカード。
イベント構成
他のキューブ・イベントと同様に、パワー・キューブは「ファントム」イベントです。ドラフトでピックしたカードはコレクションに加わりません。キューブ・イベントはドラフトでカードを集めるイベントではなく、リミテッド体験を楽しむことに重点を置いています。イベントの詳細情報は以下の通りです。
- イベント開始：10月28日8時（日本時間24時）
- イベント参加受付終了：11月18日8時（日本時間23時）
- 参加費：10,000ゴールドまたは1,500ジェム、あるいは対人ドラフト参加券１枚。
- フォーマット：パワー・キューブ（ファントム）。ドラフトでピック舌カードはコレクションに加わりません。
- イベント形式：
- BO1：７勝または３敗するまでプレイ。ランクの変動あり。
- BO3：３マッチプレイ。ランクの変動なし。
BO1の賞品
|
勝利数
|
ジェム
|
ヒストリック範囲のパック
|
キューブ・プライズ・パック
|
0
|
50
|
1
|
1
|
100
|
１
|
2
|
250
|
2
|
3
|
1,000
|
2
|
4
|
1,400
|
3
|
5
|
1,600
|
4
|
1
|
6
|
1,800
|
4
|
2
|
7
|
2,200
|
4
|
3
BO3の賞品
|
勝利数
|
ジェム
|
ヒストリック範囲のパック
|
キューブ・プライズ・パック
|
プレイイン・ポイント
|
0
|
100
|
1
|
1
|
250
|
１
|
2
|
1,000
|
2
|
1
|
3
|
2,500
|
3
|
2
|
2
キューブ・プライズ・パックと収録カードのコレクション
パワー・キューブの新規実装カードは、一度にすべてがコレクション可能になるわけではありません。構築フォーマットの体験を損ねずに実装を早めるため、今回はこのような決断に至りました。その主な理由は４つあります。
- パワー・キューブのカードのコレクションに制限をかけることで、より広範な収録カードリストを実現できたこと。おかげで、構築フォーマットで使用可能になることを意識せずカードの収録判断を行うことができました。
- 一部のカードをパワー・キューブでのみの使用に制限することで、開発チームがゲーム中の挙動とコレクション実装の両面で考慮しなければならない項目の数を減らせたこと。おかげで、より多くのカードをイベントで扱えるようになりました。
- 一度にすべてのカードをコレクション可能にすると、ヒストリックとタイムレスをカードの波で押し流してしまうこと。カードを順次実装していくことで、フォーマットのバランスと多様性を保つことができるでしょう。
- 収録カードにこれまで以上に強力なものが含まれること。《ブラック・ロータス》や各種「モックス」、《太陽の指輪》、「デュアルランド」などがいきなりMTGアリーナの構築フォーマットへ入ってくることはありません。
キューブ・プライズ・パックのボーナスシートに収録されるカードは？
キューブ・プライズ・パックのボーナスシートは定期的に更新され、MTGアリーナでコレクション可能なカードが変わっていく予定です。将来的には、パイオニアの競技シーンで使われているカードの追加や昔のアートの追加、以前コレクションできなかったキューブ登場カードの追加などもあり得ます。今回の「パワー・キューブ」ではすべてのカードがコレクション可能になるわけではありませんが、いずれもマジックの歴史を彩るエキサイティングなカードですよ。最初のボーナスシート収録カードは、以下の通りです。
- 《殺戮の解釈者》
- 《連合の秘宝》
- 《ダク・フェイデン》
- 《死を出迎える勇者》
- 《激しい叱責》
- 《運命の大立者》
- 《火炎破》
- 《微光レンズ》
- 《トレストの使者、レオヴォルド》
- 《鉱山の崩壊》
- 《マイアの戦闘球》
- 《定業》
- 《五元のプリズム》
- 《紅蓮操作》
- 《煮えたぎる歌》
- 《殺し》
- 《アルゴスの庇護者、ティタニア》
- 《ベナリアの建国者、トルステン》
- 《戦慄の朗詠者、トーラック》
- 《予期せぬ不在》
- 《無名の墓》
- 《激動》
- 《吸血鬼の呪詛術士》
- 《遺棄の風》
- 《森滅ぼしの最長老》
- 《ズアーの宝珠》
なおパワーレベルやマナ加速効果、あるいはマナを支払わずに唱えられる性質から、以下のカードはヒストリックにおいて事前に禁止されます。
- 《火炎破》
- 《定業》
- 《紅蓮操作》
- 《煮えたぎる歌》
パワー・キューブで登場するカードは？
では一体どんなカードが新たにMTGアリーナへやってくるのでしょう？多くは新規実装のカードですが、MTGアリーナ未実装の過去のセットのアートで再録されるカードもあります。
まだその全容はお見せできませんが、あれこれ予想して楽しめるよういくつかヒントをお伝えしましょう。
- 人間でない役者が演じる音声つきのカード
- 印刷された当時は、５枚サイクルにおける６枚目だったカード
- 『アルファ版』収録外で、そのカード名が少なくとも800枚以上の他のカード（いずれも後に印刷されたもの）のテキスト欄に見受けられるカード
- カード名のスペルを逆にすると他のマジックのカード名になるカード
- ヴィンテージ以外のフォーマットで制限措置を受けた時期があるカード（少なくとも４枚）
- 他のカードのタイプ行にカード名の単語が２語以上見受けられるカード
- これまでどのデジタル・マジックでも実装されたことのないカード
これから、収録カードが続々と公開されていきます。10月22日の、ルイス・スコット＝ヴァーガス/Luis Scott-Vargas氏とポール・チェオン/Paul Cheon氏によるYouTube配信をお見逃しなく。
パワー・キューブに備えよ
最後に、サプライズを２つお届けしましょう。パワー・キューブでは新旧さまざまなマジックのパワー・カードを称えるため、私たちのお気に入りのカードに特別なものをご用意します。元祖「モックス」は《頭目の神官》の「創出」という形でMTGアリーナへ実装済みですが、「パワー・キューブ」ではダン・フレイジャー/Dan Frazier氏による元のアートで登場します。
そしてこのイベントへ飛び込んできたプレイヤーの皆さんには、さらなる賞品をご用意しています。パワー・キューブの参加者には、新たなリス・トークンが描かれた特別なスリーブが配布されます。これはたまりませんね！