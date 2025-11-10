テーブルトップでプレイしてMTGアリーナで報酬を受け取ろう！
11月11日のMTGアリーナでのリリース以降、テーブルトップのイベントに参加したプレイヤーの皆さんは、３勝分のデイリー勝利報酬とウィークリー勝利報酬をデジタルで受け取れます。タイミング的に、お近くのゲーム店で行われる『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』プレリリースに参加する絶好のチャンスです。
詳細
お近くのWPN店舗で開催されるテーブルトップのマジック：ザ・ギャザリングのイベントに参加すると、それがあなたのウィザーズ・アカウントに記録されます。そのウィザーズ・アカウントはMTGアリーナでも使用されているため、次回ログイン時に３勝分のデイリー勝利報酬とウィークリー勝利報酬が自動的に付与されます。それにより、勝利数に対応したゴールドや個別カード報酬、XPを受け取れるでしょう。
ゴールドや個別カード報酬の受け取りは、ログイン時に表示されるポップアップから行います。受け取ったXPでセット・マスタリーのレベルが上がれば、再びポップアップが表示されます。
まだMTGアリーナをプレイしていない？あなたのウィザーズ・アカウントでMTGアリーナのアカウントを作成すれば、ゲーム内チュートリアルが完了したときに同じ報酬を受け取れます。
このキャンペーンの目的は？
私たちは、お近くのゲーム店でもMTGアリーナでも、マジックはマジックだと考えています。すでにお近くのゲーム店でもMTGアリーナでもマジックをプレイしている方は、この報酬を逃すことはないでしょう。今はお近くのゲーム店でプレイするだけでもMTGアリーナもプレイしてみようと考えている方にとって、このキャンペーンははじめからゲーム内通貨を得られるチャンスとなります。そしてMTGアリーナをプレイしているだけの方にも、お近くのゲーム店で行われるイベントを調べるきっかけになればと思い、このキャンペーンを開催しました。
これは第一歩にすぎません。私たちはウィザーズを取り巻くシステムをつなぎ、プレイヤーの皆さんにより包括的な体験をご提供できるようさまざまな方法を模索しています。
また、テーブルトップのマジックのイベントを開催している店舗の皆さんにとっても、追加のコストや労力をかけずにプレイヤーへのサポートを追加できます。結びつきを強化したエコシステムでできることの一端をお楽しみください。
よくある質問
テーブルトップのイベントでの成績は、MTGアリーナで受け取れる報酬の量に影響しますか？
いいえ、テーブルトップのイベントで勝利できなくても、MTGアリーナで３勝分の報酬を受け取れます。
プレイヤーへMTGアリーナの報酬を渡すために、店舗側で必要なことはありますか？
いいえ、イベントリンクで運営するマジックのイベントはすべて対象です。
店舗イベントに参加してからMTGアリーナで報酬を受け取るまでにどれくらい期間が空きますか？
報酬は数分以内に付与されます。また報酬は自動的に付与されるため、手動で受け取る必要はありません。
テーブルトップのイベント中にMTGアリーナへログインしなくても、報酬は受け取れますか？
はい！
報酬はMTGアリーナ内受信箱から受け取りですか？
いいえ、ポップアップが表示されます。
このキャンペーンで受け取れる勝利報酬は、MTGアリーナ内にもともとあるものですか？ それとも別に用意されますか？
同じ報酬トラックです。それを進行させられる方法が加わるだけです！
イベントに参加し続ければ、もともとの報酬トラック以上に報酬を受け取れますか？
いいえ、受け取れる報酬の総量は変わりません。
報酬トラックが進むのはテーブルトップのイベントが開催された日ですか？ それともMTGアリーナにログインした日ですか？
報酬トラックが進むのはMTGアリーナにログインした日です。