2026年に、MTGアリーナへ新たなイベント「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」が始まります 。このイベントでは、「マジック・リミテッド・チャンピオンシップ2027」への参加権利が授与されます。

「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」に参加するには、2026年を通して開催される「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」で参加権利を得る必要があります。「アリーナ・オープン」を発展させたこのリミテッドに注目した予選イベントは、どこででもプレイできるMTGアリーナで賞金や参加権利を懸けた戦いをお楽しみいただけます。

2026年には「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」を４回開する計画です。１年を通して「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ2026」への参加権利獲得のチャンスが用意されます。2026年は、「アリーナ・オープン」の代わりに「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」が行われる予定です。

アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選 ▼ アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ ▼ マジック・リミテッド・チャンピオンシップ2027

アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選の概要

「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」は、「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ2026」への参加権利が授与される賞金制大会です。

大会概要

「アリーナ・オープン」と異なり、「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」は初日と２日目に分かれていません。アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選は、BO1のドラフト・イベント２つで構成されます。第１ドラフトのイベントで第２ドラフトへの参加権利が手に入り、第２ドラフトのイベントでアリーナ・リミテッド・チャンピオンシップへの参加権利が授与されるのです。どちらのイベントも、開催期間中に何度でも参加できます。開催フォーマットは基本的にMTGアリーナの最新セットを用いるドラフトで行われますが、以前のセットを用いる場合もあります。開催フォーマットの詳細は、イベントごとに告知されます。

「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」への参加権利は、１年を通して１つしか獲得できません。すでにその年の権利を得たプレイヤーも「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」への参加は可能です。アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップへの参加権利を除き、賞金など他の賞品は受け取れます。

アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選第１ドラフト

参加費：

25,000ゴールド

5,000ジェム

フォーマット：対人ドラフト（BO1）

イベント形式：７勝するか２敗するまでプレイできます。

賞品：

０～３勝：なし

４勝：1,000ジェム

５勝：2,500ジェム

６勝：5,000ジェム

７勝：5,500ジェム＋「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ2026予選第２ドラフト」イベント参加券

アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選第２ドラフト

参加費：「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ2026予選第２ドラフト」イベント参加券 １枚

フォーマット：対人ドラフト（BO1）

イベント形式：６勝するか２敗するまでプレイできます。

賞品：

０勝：なし

１勝：6,500ジェム

２勝：7,500ジェム

３勝：8,500ジェム

４勝：10,000ジェム

５勝：1,000ドル＋「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ2026」参加券

６勝：2,000ドル＋「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ2026」参加券





アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップの概要

「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」は、「マジック・リミテッド・チャンピオンシップ」への参加権利が授与される招待選手限定のイベントです。このイベントへの参加は、「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ参加券」が必要です。

「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」は、2026年の後半に開催予定です。イベントでは予選通過者の人数に応じた回数のスイス式ラウンドを行います。開催フォーマットはBO3のドラフトです。

「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」では、およそ120人に「マジック・リミテッド・チャンピオンシップ2027」への参加権利が授与される見込みです。詳細につきましては、後日改めてお伝えします。

参加資格

このイベントへの参加は18歳以上の方に限ります。以下の国や地域は対象外です：ベラルーシ、中央アフリカ共和国、クリミア半島地域、コンゴ民主共和国、キューバ、エリトリア、ギニアビサウ、イラン、イラク、レバノン、リベリア、ミャンマー（ビルマ）、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア。ウィザーズ社従業員およびその家族、親族は参加できません。ウィザーズ社によりイベントへの出場停止措置を取られた人も参加できません。

利用規約は後日改めて公開予定です。