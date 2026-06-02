『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、6月23日にMTGアリーナでリリースされます。それにともない新たなセット・マスタリーやマスタリー・パスが登場するので、MTGアリーナの体験をパワーアップしましょう。セット・マスタリーでは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場にて、各種アイテムと交換できます。

さらにマスタリー・パスへのアップグレードを行えば、アバターや相棒、イベント参加券、カード、パック、スリーブ、カード・スタイル、ゴールド、ジェムなどが満載のマスタリー・パス報酬がアンロックされます！

以下に、各報酬トラックで手に入るアイテムの詳細をお伝えします。セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』セット・マスタリー

  • 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 21パック
  • マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー・パス

アバター

  • ニック・フューリーのアバター

カードとパック

  • MTGアリーナ内パック20個：
    • 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 ４パック
    • 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック
    • 『ローウィンの昏明』 ４パック
    • 『久遠の終端』 ４パック
    • 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』 ４パック
  • 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』神話レアの個別カード報酬 10枚
  • レベル41以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

  • 「チームのリーダー、キャプテン・アメリカ」スリーブ
  • 豪華版「ドゥームの暗黒の儀式」スリーブ

カード・スタイル

  • マスタリー・オーブ 30個（『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
  • コモンのカード・スタイル 15種類
  • アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

  • 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

  • 4,000ゴールド
  • 1,200ジェム

相棒

  • 相棒：キャプテンの盾（３種類）

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリーは何レベルまでですか？

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリーは45レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、45レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のマスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場で使用できます。

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

  • コモンのカード・スタイル ５種類
  • アンコモンのカード・スタイル ５種類
  • レアのカード・スタイル 10種類
  • 神話レアのカード・スタイル ５種類

スリーブ

各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

  • 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のスリーブ ５種類