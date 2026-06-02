『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリーの詳細
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、6月23日にMTGアリーナでリリースされます。それにともない新たなセット・マスタリーやマスタリー・パスが登場するので、MTGアリーナの体験をパワーアップしましょう。セット・マスタリーでは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場にて、各種アイテムと交換できます。
さらにマスタリー・パスへのアップグレードを行えば、アバターや相棒、イベント参加券、カード、パック、スリーブ、カード・スタイル、ゴールド、ジェムなどが満載のマスタリー・パス報酬がアンロックされます！
以下に、各報酬トラックで手に入るアイテムの詳細をお伝えします。セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』セット・マスタリー
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 21パック
- マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー・パス
アバター
- ニック・フューリーのアバター
カードとパック
- MTGアリーナ内パック20個：
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 ４パック
- 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック
- 『ローウィンの昏明』 ４パック
- 『久遠の終端』 ４パック
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』 ４パック
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』神話レアの個別カード報酬 10枚
- レベル41以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚
カード・スリーブ
- 「チームのリーダー、キャプテン・アメリカ」スリーブ
- 豪華版「ドゥームの暗黒の儀式」スリーブ
カード・スタイル
- マスタリー・オーブ 30個（『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
- コモンのカード・スタイル 15種類
- アンコモンのカード・スタイル 10種類
イベント参加券
- 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）
ゴールドとジェム
- 4,000ゴールド
- 1,200ジェム
相棒
- 相棒：キャプテンの盾（３種類）
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリーは何レベルまでですか？
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリーは45レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、45レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のマスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』マスタリー市場で使用できます。
カード・スタイル
各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。
- コモンのカード・スタイル ５種類
- アンコモンのカード・スタイル ５種類
- レアのカード・スタイル 10種類
- 神話レアのカード・スタイル ５種類
スリーブ
各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のスリーブ ５種類