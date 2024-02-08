Skip to main content
Magic The Gathering Logo

スタンダード・ショーダウン

店舗を選ぶ

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのサイトから離れます。

リンク先の外部サイトの内容に、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは一切の責任を持ちません。外部サイトのプライバシーポリシーやセキュリティ慣行はウィザーズ・オブ・ザ・コーストと異なりますので、ご注意ください。

続ける

スタンダード・ショーダウン

マジック：ザ・ギャザリング『マーベル スパイダーマン』

September 26–November 13

「スタンダード・ショーダウン」とは？

練り上げたスタンダード・デッキを手にお近くのゲーム店へ毎週通い、勝利の栄光と特別な賞品を狙いましょう！

Earn Commander Promo Cards

You can earn a special Commander Play promo card by participating in qualiflying Commander events at your local game store. These are available while supplies last!

MAGIC: THE GATHERING

COMPANION APP

イベントに参加。対戦相手の確認。あとはプレイするだけ。

Read More on DailyMTG

Feature

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』シーズンのイベント一覧

これから糸を渡ってマジックへ飛び込む方も、旅を続ける方も、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』で遊べる場所やイベントはたくさんあります。

Wizards of the Coast
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』シーズンのイベント一覧
Feature

『久遠の終端』シーズンのイベント一覧

混沌壁を越えて、未踏領域「終端」へ飛び込みましょう！マジック最新セットで遊べる場所やイベントについて、詳しくお伝えします。

Wizards of the Coast
『久遠の終端』シーズンのイベント一覧
Feature

『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』シーズンのイベント一覧

「MagicCon」からお近くのゲーム店まで、『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』シーズンもさまざまな場所でイベントが開催されます。

Wizards of the Coast
『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』シーズンのイベント一覧

Frequently Asked Questions

You can use any legal Commander deck at these events. For more information on the Commander format, check out the format page.

While you're free to bring your own teammate for Two-Headed Giant Commander Nights, your local game store can also pair you with another participant.

If you don't have a deck, you can purchase any number of preconstructed Commander decks from your local game store. These decks feature new-to-Magic cards themed around their respective set, making them a great option for anyone new to the Commander format.