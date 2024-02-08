スタンダード・ショーダウン
スタンダード・ショーダウン
マジック：ザ・ギャザリング『マーベル スパイダーマン』
September 26–November 13
「スタンダード・ショーダウン」とは？
練り上げたスタンダード・デッキを手にお近くのゲーム店へ毎週通い、勝利の栄光と特別な賞品を狙いましょう！
Earn Commander Promo Cards
You can earn a special Commander Play promo card by participating in qualiflying Commander events at your local game store. These are available while supplies last!
Read More on DailyMTG
Feature
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』シーズンのイベント一覧
これから糸を渡ってマジックへ飛び込む方も、旅を続ける方も、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』で遊べる場所やイベントはたくさんあります。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』シーズンのイベント一覧
Wizards of the Coast
Feature
『久遠の終端』シーズンのイベント一覧
混沌壁を越えて、未踏領域「終端」へ飛び込みましょう！マジック最新セットで遊べる場所やイベントについて、詳しくお伝えします。
『久遠の終端』シーズンのイベント一覧
Wizards of the Coast
Feature
『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』シーズンのイベント一覧
「MagicCon」からお近くのゲーム店まで、『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』シーズンもさまざまな場所でイベントが開催されます。
『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』シーズンのイベント一覧
Wizards of the Coast