『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレビュー・シーズンへようこそ。今回のセットでは、「スパイダーマン」シリーズのアメイジングな物語をマジックで体験できます！このお祭りをさらに盛り上げるため、皆さんのお近くのゲーム店などで楽しめるイベントをたくさんご用意しました。ぜひお気に入りのクモのヒーロー（やマジック仲間）たちとともに、糸を渡ってスペクタクルなイベントへ飛び込みましょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレリリース

（9月19～25日）

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』

プレリリース・パック

さあ『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』への第一歩を踏み出すときです！お近くのゲーム店で開催される『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレリリースへ向かいましょう。プレリリースでは、ゲームを始めるのに必要なものがすべて詰まったプレリリース・パックが配布されます。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック 日付が箔押しされたフォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個（全５色）

近日中に「プレリリース・ガイド」も公開予定なので、お楽しみに！プレリリースについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

コマンダー・ボックス・リーグ

（9月19～25日）

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のプレイ・ブースターボックスを１箱まるごと開封し、統率者シールドのデッキを組み上げましょう！１週間にわたり開催されるこのイベントでは、マジックで特に人気のフォーマット「統率者戦」とリミテッドの楽しさを味わえます。また参加者にはこのセットのコマンダー・プロモが配布されます（数量には限りがあります）。コマンダー・プロモは、パオロ・リヴェラ/Paolo Rivera氏によるアートに彩られたフォイル仕様の《スパイダーハム、ピーター・ポーカー》です。

なおイベントへの参加に際し『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレイ・ブースターボックスを購入することになるため、フォイル仕様のボックス購入特典プロモも受け取れます（数量には限りがあります）。

「MagicCon: Atlanta」で糸を使ったアクションを決めよう

（9月26～28日）

「MagicCon: Atlanta」は、あらゆるマジック・ファンが楽しめるイベントです。「Art of Magic」のコーナーでアーティストのサインをもらうもよし、「The Gathering Grounds」で新たな仲間との出会いを楽しむもよし、「Command Zone」でゲームを楽しむもよし。「MagicCon」の楽しみ方はさまざまです。カジュアル・イベントから競技志向のイベントまで、開催イベントの詳細についてはMagicConの特設サイトをご確認ください（リンク先は英語）。

0003_MTGSPM_EvntPrms: J. Jonah Jameson

「MagicCon」の参加者には、ボルハ・ピンダード/Borja Pindado氏によるアートのフォイル仕様プロモカード《Ｊ・ジョナ・ジェイムソン》が配布されます（数量には限りがあります）。「MagicCon: Atlanta」の入場バッジの購入はお早めに！

「マジック・アカデミー」でマジックの遊び方を学ぼう

（9月26日～11月11日）

ウェルカム・デッキ（白） ウェルカム・デッキ（青） ウェルカム・デッキ（黒）

ウェルカム・デッキ（赤） ウェルカム・デッキ（緑）

「マジック・アカデミー」は、お近くの店舗でマジックの遊び方を学べるイベントです！このイベントでは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』ウェルカム・デッキなどの新製品を使って、新しい仲間とともに新たなカードを体験できます！構築済みのウェルカム・デッキは、１人でも友達と一緒でもマジックの遊び方を学ぶのにうってつけの製品です。ウェルカム・デッキについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。

「マジック・アカデミー」イベントにて対象の初心者向け製品を購入した方には、パオロ・リヴェラ/Paolo Rivera氏によるアートのフォイル仕様プロモカード《メリー・ジェーン・ワトソン》が配布されます（数量には限りがあります）。対象となる初心者向け製品は、『ファウンデーションズ』のビギナー・ボックス、Starter Collection、それからいずれかのセットのプレイ・ブースター６パックです。プレイ・ブースター６パック購入の条件は、Bundleやプレイ・ブースターボックスの購入でも満たせます。

「マジック・アカデミー」とは？

「マジック・アカデミー」は２つのイベントに分けて行われ、それぞれでマジックの基本を学べます。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。イベントを通して、参加者の皆さんはターンの進行や戦闘の流れ、呪文の唱え方など、ゲームの基本的なルールを学びます。「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。

マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

「マジック・プレゼンツ：親愛なる隣人ドラフト」

（9月26日～11月11日）

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』

プレイ・ブースターボックス

今回のセットより、お近くの店舗にて「ピック２・ドラフト」のイベントが開催されます。「ピック２・ドラフト」は、手軽さと奥深さが組み合わさった新たなフォーマットです。早速試してみたいという方は、ぜひ「マジック・プレゼンツ：親愛なる隣人ドラフト」イベントに参加してみてください！

このイベントでは、今回のセットのピック２・ドラフトを体験できます。このイベントで全勝を果たした方には、フォイル仕様のプロモカード《アルティメット・グリーンゴブリン》が配布されます（数量には限りがあります）。新鮮なリミテッド体験を味わえる「マジック・プレゼンツ：親愛なる隣人ドラフト」イベントをぜひお楽しみください。

スタンダード・ショーダウン

（9月26日～11月11日）

今回のスタンダード・ショーダウンは、シンビオートに乗っ取られることでしょう！来たる混沌に備え、新たなスタンダードのデッキを作り上げたり、お気に入りのデッキを磨き上げたりしておいてください。混沌といえば、スタンダード・ショーダウンの優勝者にはルーカス・パリッロ/Lucas Parrillo氏によるアートのフォイル仕様プロモカード《真紅の混沌、カーネイジ》が配布されます（数量には限りがあります）。

スタンダードで今アツいデッキを知りたい？ぜひMagic.ggでスタンダードの最新情報をご覧ください（リンク先は英語）。

双頭巨人戦コマンダー・ナイト

（9月26日～11月11日）

友達とチームを結成し、憧れのスーパーヒーロー（やヴィラン）になりましょう。双頭巨人戦コマンダー・ナイトでは、友達といっしょに統率者戦をプレイできます。このイベントの参加者には、フォイル仕様のプロモカード《スパイダーハム、ピーター・ポーカー》が配布されます！（数量には限りがあります）

もちろん１人での参加も歓迎です。店舗が他の参加者とペアを作ってくれるので、すぐにゲームを楽しめるはずです。ペアになった知らない人も、まだ一緒に統率者戦をプレイしたことがないというだけの友達なのですから。

コマンダー・パーティー

（10月3～9日および10月24～30日）

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』の伝説のクリーチャーを統率者にした新たなデッキを試したい？それならコマンダー・パーティーに参加し、そのデッキをブン回しましょう！コマンダー・パーティーは、特別なルールやゲーム用品で統率者戦をプレイできるイベントです。いつものゲームがさらにフレイバー豊かで楽しいものになるでしょう。

このイベントの参加者には、フォイル仕様のプロモカード《スパイダーハム、ピーター・ポーカー》が配布されます（数量には限りがあります）。ハンマースペースからデッキを引き出し、統率者戦に備えましょう。

「Magic Spotlight: Spider-Man」

（10月24～26日：アメリカ・メリーランド州ボルチモア、10月31日～11月2日：イギリス・リバプール）

「マジック・スポットライト・シリーズ」がスパイダーマンのマスクをかぶり、「Magic Spotlight: Spider-Man」として２大陸にまたがり開催されます！スタンダードに注目したこのイベントでは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードが導入された新鮮な環境で戦いが繰り広げられます。

各イベントとも賞金総額50,000ドルが用意され、メインイベントの参加者にはユリアン・トティーノ/Julian Totino氏によるアートの非フォイル仕様プロモカード《スペクタキュラー・スパイダーマン》が配布されます。さらに、メインイベントの上位128名にはフォイル仕様のものも配布されます。まさにスペクタクルですね！

マジックの実力に自信がある方は、ぜひ「Magic Spotlight: Spider-Man」への参加登録をお済ませください。

世界中で開催されるコマンドフェスト

（2025年10月）

「コマンドフェスト」は、カジュアルな統率者戦ファンが一堂に会するイベントです。今回のセット発売後にも複数回にわたって開催されますので、ぜひ情報をチェックしてみてください。お気に入りの統率者のデッキで参加するもよし、新たなデッキのテストで参加するもよし。同じマジック・ファンの仲間たちとお楽しみください。コマンドフェストは、プロモも賞品も盛りだくさんです。各コマンドフェストについての情報は、それぞれのイベント主催までお問い合わせください。

「スパイダーマン：最終決戦」

（11月1～9日）

環境を読み解きデッキを磨き上げ、「スパイダーマン：最終決戦」イベントへ挑み店舗じゅうにあなたの名を轟かせましょう！スタンダードで行われるこのイベントでは、お近くの店舗のコミュニティから腕に覚えのあるプレイヤーが集まり、特別な賞品を求め競い合います。このイベントの優勝者には、特別なイラストのカバーアートで装丁された「アメイジング・スパイダーマン」の第一巻が贈られます。カバーアートはライアン・パンコースト/Ryan Pancoast氏による《意志を貫く力》のアートになっており、まさにマジックとマーベルのチーム結成を象徴した逸品となるでしょう！

今すぐスタンダードのデッキを組みましょう！「スパイダーマン：最終決戦」の開催日程などの詳細については、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

今後の地域チャンピオンシップ予選の予定

（8月2日～11月9日）

地域チャンピオンシップ予選の新たなラウンドが始まっています！お近くのゲーム店で開催されるイベントへ飛び込み、2026年最初の地域チャンピオンシップの舞台に立つチャンスを掴みましょう。さらにこのイベントでは、素晴らしいプロモカードも配布されます。

このラウンドの予選イベントの参加者には、ダン・ブラック/Dan Black氏によるアートの非フォイル仕様プロモカード《保安官を撃て》が配布されます。上位入賞者には、エド・レプカ/Ed Repka氏によるアートの非フォイル仕様プロモカード《笑う者、ジャスパー・フリント》が贈られます。地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《笑う者、ジャスパー・フリント》が贈られます*。

* プロモカードは予選イベントの開催店舗でのみ受け取れます。また、数量には限りがあります。賞品としてプロモが配布されるかどうかは地域によって異なり、またウィザーズ・オブ・ザ・コーストの裁量で変更される可能性があります。詳しくは、所属地域の主催者やイベントを開催するゲーム店までお問い合わせください。

今後の地域チャンピオンシップの予定

（10月11日～11月23日）

地域チャンピオンシップの新たなラウンドが近づいています！このイベントではエキサイティングなプロモカードが手に入るだけでなく、「プロツアー『ローウィンの昏明』」への参加権利も掴める可能性があります。ただし地域チャンピオンシップの舞台にいるのはさまざまな方法で参加権利を得た者のみなので、一筋縄ではいかないでしょう。

地域チャンピオンシップの開催地と主催は、以下をご確認ください。各イベントの詳細については、こちらの記事をご確認ください。

クリックで地域チャンピオンシップの詳細情報を表示

アメリカ――Star City Games主催 10月17～19日：テキサス州ヒューストン 11月21～23日：ネバダ州ラスベガス

メキシコ/中央アメリカ/カリブ海地域――Necrotower主催 10月10～12日：メキシコ・グアダラハラ

台湾――Game Square主催 10月18～19日：台北市

オーストラリア/ニュージーランド――Let's Play Games主催 10月24～26日：オーストラリア・メルボルン

南米地域――Devir Brasil主催 11月1～2日：ブラジル・サンパウロ

中国――Kadou主催 11月7～9日：中国・南京

カナダ――Face to Face Games主催 11月21～23日：アルバータ州カルガリー

日本/韓国――BIG MAGIC主催 11月22～23日：日本・横浜

ヨーロッパ/中東/アフリカ地域――Fanfinity主催 11月21～23日：ベルギー・アントワープ

東南アジア地域――Oracle Events主催 10月31日～11月2日：シンガポール



『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』に収録されるカードの一覧は、カードイメージギャラリーをご覧ください。コズミック・フォイル仕様の 《ソウル・ストーン》 のように最高にクールなカードを集めたい方は、コレクションに関する詳しい情報をお伝えするこちらの記事をご覧ください。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』シーズンのクールなイベントをお楽しみいただければ幸いです。このセットの公式発売日は9月26日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。