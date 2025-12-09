MSHエキスパンション・シンボル MSCエキスパンション・シンボル

今年、私たちは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』を発表しました。マーベルとの複数年にわたるコラボの次なるセットです。そこでは、隠れた名作まで含めたマーベル・ユニバースの愛すべきスーパーヒーローたちや憎むべきヴィランたちのアートが公開されました。

マーベルとのコラボセットでは、名作の数々をマジックのレンズとプレイ体験を通して味わえます。「ファンタスティック・フォー」や「サンダーボルツ」、「アベンジャーズ」など多数の作品がマジックへやってくるため、今回はこのセットの「序章」をお届けしたいと思います。

これだけ壮大なセットですから、到来する前触れがあるものです。ひと足早い『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のプレビューをお楽しみください！

ヒーローたち（とヴィランたち）の世界

スーパーソルジャー？もちろんいます。超高速のミュータント？クイックシルバーはあまりに速すぎて、ゲーム開始時から戦場に出ています。ガンマ線を浴びた科学者？ハルクは新たなクリーチャー・タイプを持ってマジックに参戦します。他にもきっと、あなたのお気に入りのマーベル・キャラクターが現れるでしょう。

そしてもちろん、登場するのはスーパーヒーローだけじゃありません！このセットでは、有名なヴィランたちもマジックでのデビューを果たします。ラトベリアの君主たるドクター・ドゥームも参戦です！（ドゥーム陛下万歳！）

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキ

このセットでは複数の統率者デッキが発売され、マーベルの人気キャラクターとともにマジックで特に人気のフォーマットへ飛び込めます。ここで、そのうちの１つのパッケージを飾る統率者をお見せしましょう。いや、「統率者たち」と言うべきでしょうか。マーベル初のスーパーヒーロー家族が、「ファンタスティック・フォー」デッキを率います。

ブースター・ファン仕様で地球を救え

マーベル・ユニバースをマジックへ迎えるのですから、マーベル・コミックの絵柄や雰囲気がカードに収められることでしょう。「クラシック・コミック」カードや「ソース・マテリアル」ボーダーレス版カード、「パネル」ボーダーレス版カードが再び登場し、このセットのカードを華やかに飾ります。私たちチームは特に「クラシック・コミック」カードに目がなく……いや、それはマーフォーク・ファンが言っているだけかもしれません。

そしてもちろん、今はまだお見せできませんが、新たなブースターファン仕様もやってきます。我らが誇るアーティストたちがマーベル・ユニバースをどう描くのか、楽しみにお待ちください。

地球最強のヒーローたちがマジックへ近づいている今、私たちもこのコラボについて語る日が待ち切れません。公開済みのカードは以下に一覧で掲載します。お気に入りのスーパーヒーローをお探しの方も、あなたのコレクションにふさわしい最新のカードをお求めの方も、プレビューをお楽しみください。それではまた2026年に、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の情報をお届けしていきます。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレビュー

すべて | メインセット | 統率者 | ブースターファン

ここを選択してカードを見る