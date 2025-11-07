11月14日、すべてが変わる。それはもちろん、11月14～20日に『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』プレリリースが皆さんのお近くのゲーム店で開催されるからです！プレリリースは、マジックの最新セットを初めて体験できるイベントです。新たな仲間とともに新たなカードをプレイし、「アバター 伝説の少年アン」の世界を探検できます。

初めてマジックのイベントに参加するという方は、きっと大いに歓迎されることでしょう。プレリリースの常連プレイヤーの皆さんは、ぜひマジックの素晴らしい世界の案内人になってください。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』プレリリース・パック



プレリリースの受付時に、あなたは５種類のプレリリース・パックから１つ受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』プレイ・ブースター ５パック

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』キャラクター・ブースター １パック 各キャラクター・ブースターには、それぞれ「アバター 伝説の少年アン」の登場キャラクターとマジックの色のテーマに合うカードが封入されています。

選んだプレリリース・パックの色に合う非フォイル仕様の両面トークン ２枚

日付が箔押しされたフォイル仕様のレアや神話レア １枚

選んだプレリリース・パックの色に合うスピンダウン・ライフカウンター １個

プレリリースでは、プレリリース・パックの中身と基本土地でシールドのデッキを構築することになります。デッキが完成したら、同じくプレリリースに参加している仲間たちとの対戦をお楽しみください。デッキの組み方を知りたい方は、ぜひこのまま読み進めてください！すぐにお祭りへ飛び込めるでしょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

色を選び、根源の力を会得せよ

シールドでは大抵の場合デッキの色が２色に収まるため、開封したカードの中で最高の２色を選び取りたいところです。デッキにする２色を見極めるコツを教えましょう。

0004_MTGTLA_Main: Aang, the Last Airbender 0059_MTGTLA_Main: Katara, Bending Prodigy 0085_MTGTLA_Main: Azula, On the Hunt 0163_MTGTLA_Main: Zuko, Exiled Prince 0198_MTGTLA_Main: Toph, the Blind Bandit

プレリリース・パックには、プレイ・ブースター５パックと特定の色のカードが封入されたキャラクター・ブースター１パックが同梱されています。キャラクター・ブースターに沿った色を使わなければならないわけではありませんが、キャラクター・ブースターから出てくるカードはその色の方向へあなたを後押しするでしょう。例えば「ズーコ」のキャラクター・ブースターからは、赤のカードが多く出現します。それは１色目に赤を選ぶ大きな理由になるでしょう。

0061a_MTGTLA_Main: The Legend of Kuruk 0098_MTGTLA_Main: The Fire Nation Drill

さて、次はあなたの勝利に役立つ「脅威となるカード」を探していきます。二桁ダメージを叩き出す強大なクリーチャーや手札に多くのカードをもたらす呪文、ゲームの天秤をこちらに傾けるアーティファクトなどが候補に挙がります。

脅威となるカードはレアや神話レアに多いため、プレリリース・パックを開封する際に目を光らせておいてください。脅威となるカードを見つけられないという方は、出てきたカードがもし対戦相手に唱えられたらと想像してみてください。あなたはどんなリアクションを取りますか？対戦相手に唱えられたら思わずパニックになり悲鳴を上げてしまうカードなら、あなたのデッキでも役に立つでしょう。

0008_MTGTLA_Main: Airbending Lesson 0058_MTGTLA_Main: It'll Quench Ya! 0084_MTGTLA_Main: Azula Always Lies 0125_MTGTLA_Main: Bumi Bash 0187_MTGTLA_Main: Origin of Metalbending

それから、除去呪文も見ておきたいところです。除去呪文とは、簡潔に言えば対戦相手のカード（特に脅威となるカード）を取り除く手段です。除去呪文の多くはコモンやアンコモンなので、ゲームで見かけることも多いでしょう。

以下に、シールドで注目の除去をまとめてご紹介します。この一覧表は、ゲーム中でも参照できます。例えば対戦相手が黒マナ２点を生み出せる状態でターンを返してきたら、《無情な行動》を構えている可能性が考えられるでしょう。

| | | |

主要な除去呪文を見るにはマナ・シンボルをクリック

強力な脅威と除去呪文を見つけたら、おのずとデッキの２色が見えるはずです。その２色を１つのデッキにまとめあげるのが「マナ・カーブ」の力です。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』におけるマナ・カーブ

マナ・カーブは、デッキ構築に欠かせない大切な考え方です。簡単に説明すると、ゲームを通して呪文を効率的に唱えていけるようマナ総量のバランスを整えよう、ということです。３マナ以下の呪文を中心に据えて、ゲームを終わらせる手段となる高コストの呪文も適切に採用しましょう。プレリリースにおける平均的なマナ・カーブは、以下のようになります。

１マナ：１～２枚

２マナ：７～８枚

３マナ：５～６枚

４マナ：３～４枚

５マナ：２～３枚

６マナ：０～１枚

そして土地17枚！

これはあくまでマナ・カーブの１つの例です。あなたのデッキが積極的に攻撃するものなら平均マナ総量は低くなり、盤面をじっくりコントロールして優位に立つものなら、もっと土地を多くプレイして高コストの呪文を唱えることになるでしょう。つまりデッキの平均マナ総量も高くなります。

デッキが攻撃的か守備的かを判断するには、デッキ全体の戦略を考えてみてください。採用カードを見て、どうすれば勝てるのかをイメージしてみましょう。

攻撃的なデッキはゲーム序盤に低コストのクリーチャーを次々と繰り出し、対戦相手を圧倒します。コントロール系のデッキは対戦相手の動きを封じ、それから高コストの強力なパンチで相手を倒します。大抵のデッキは「完全に」攻撃的なデッキにも「完全に」守備的なデッキにもならないものですが、どちらの側かを意識するだけで、あなたのデッキの強みを活かしやすいと思います。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のドラフト・アーキタイプ

さて、デッキの色を選んで、戦略も立てましたね。あと数枚カードを選べば、デッキ完成です。ここでデッキへの採用/不採用の決め手となるのが、あなたのデッキの「ドラフト・アーキタイプ」です。ドラフト・アーキタイプとは、各２色の組み合わせに設定されている広いテーマのことであり、その２色のカードをまとめる共通した戦略です。

カードの中には、特定のアーキタイプで使用することでさらなる力を発揮するものがあります。例えば《稲妻の一撃》は、大抵の赤のデッキにおいて効率的な除去呪文として使えるでしょう。一方、《火の国の士官候補生》は特定のアーキタイプで輝く１枚です。１つ目の能力を活かすために、デッキに「講義」呪文をたくさん入れたいところです。

こういった特定のアーキタイプ向けのカードに加えて、各２色の組み合わせには指針となるアンコモンが複数枚用意されています。それらの多色のアンコモンは、対応するドラフト・アーキタイプでよく見受けられることでしょう。それらは各２色の組み合わせの戦略を示すだけでなく、対応するデッキで使えば非常に強力です。できるだけ採用しましょう。

以下に、ドラフト・アーキタイプとそれぞれのキーカードをご紹介します。あなたのアーキタイプの戦略を駆使し、勝利への道を切り開きましょう！

白青「飛行」

対戦相手のクリーチャーの頭上を越えて、勝利へ一直線。《初めての飛行者》のような飛行を持つ軽量クリーチャーで対戦相手のライフを削っていきましょう。上空を舞う英雄たちで盤面を築いたら、《気の民の遺物》で自軍を強化し勝利へ向かいましょう。

青黒「２枚ドロー」

0222_MTGTLA_Main: Foggy Swamp Spirit Keeper

このコントロール・デッキでは各ターンに２枚目のカードを引くことが戦略に組み込まれており、そのための手軽な手段として手掛かり・トークンが用いられます。さらに手掛かり・トークンは《巨大鯉》などが持つ「水の技」のコストの支払いにも使えて、タップした手掛かりもそのまま生け贄に捧げてカードを引けます。

黒赤「火の国アグロ」

「火の国アグロ」は、（皆さんのご想像通り）最も攻撃的なデッキです。「火の技」を持つクリーチャーやトークンを繰り出し、浮いた赤マナで《爆裂の技》や《稲妻の一撃》、《火の国の攻撃》などの呪文を放ちましょう。

赤緑「猛然たる土の武道会」

土地を強力なクリーチャーに変化させ、あなたが世界最高の土のベンダーであることを見せつけましょう。「土の技」を使うと、すでにクリーチャー化した土地にカウンターを置けることもお忘れなく。そのテクニックを駆使して、《武道会への気合充分、ボルダー》のようなパワー４以上であることを参照するカードを活かしましょう。

緑白「同盟者」

0251_MTGTLA_Main: White Lotus Reinforcements

「アバター 伝説の少年アン」では、アンと仲間たちの旅が描かれます。このセットでは彼らの絆が「同盟者」クリーチャーで表現されます！あなたがコントロールしている同盟者の数や、同盟者が戦場に出たことを参照するカードはいくつかありますので、《キヨシの戦士たち》のようなカードを横に並べていきましょう。

白黒「生け贄」

あなたのクリーチャーをより恐ろしい能力に使いたい場合は、「白黒生け贄」アーキタイプがおすすめです。《農場の奇妙な動物たち》や《タコ病持ちの偽装者》のような死亡したときに誘発する能力を持つカードは、強力な生け贄役になるでしょう。

青赤 「戦いの講義」

0215_MTGTLA_Main: Dragonfly Swarm

最強の武器たる「知識」を対戦相手に見せつけましょう。このアーキタイプにおける「講義」呪文は、戦闘の場面で攻撃的に使われます。あなたの墓地にある講義の数を参照するカードもあるため、《愛着を捨てる》で捨てることにも意味があります。

黒緑「＋１/＋１カウンター」

0214_MTGTLA_Main: Dai Li Agents

さまざまな手段で＋１/＋１カウンターをクリーチャーへつけましょう。中でも簡単な方法が「土の技」です。《アナグマモグラの仔》のようなクリーチャーは、追加の恩恵をもたらしながら盤面に＋１/＋１カウンターを加えます。《盲目のギャング、トフ》は、カウンターを戦略の中心にしたデッキのフィニッシャーとなるでしょう。

赤白「横並べアグロ」

0244_MTGTLA_Main: Sun Warriors

白の同盟者・トークンと赤の攻撃的な呪文を組み合わせ、破壊的なデッキを組み上げましょう。トークンの群れを生み出し、《華麗な足さばき》のようなコンバット・トリックでアドバンテージを取りましょう。対戦相手に不利なブロックをさせたら、最高のタイミングで《アバターの境地へ》至り、吹き飛ばしましょう。

緑青「ランプと講義」

マナ加速と土地のプレイを重ね、《サカの俳句》で勝利を掴む。良いマジックですね。

土地をサーチできる講義はいくつもありますので、マナを加速して大きな恩恵を受けましょう。《一繋がりの根》から《再生のサイクル》へと繋いだら、すべてのマナを《巨大鯉》へ注ぎ込みましょう。ブロックされない巨大な魚でゲームを取るのはこの上なく気持ち良いですよ。

プレリリースで根源の力を振るえ

これで、お近くのゲーム店で開催されるプレリリースに調和をもたらす準備はできましたね。プレリリースへの参加登録を済ませたら、他にも『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のイベントをご覧ください。お近くのゲーム店やもっと大きな舞台での探検をさらにお楽しみください。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』プレリリースは、11月14～20日開催です。今すぐ参加登録を！このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。