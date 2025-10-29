『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』で、友達と一緒に世界を救う旅へ。４つの技をすべて会得し、さまざまなイベントの舞台で技の冴えを見せましょう。お近くのゲーム店で開催されるプレリリースから豪華賞品の大型イベントまで、「アバター 伝説の少年アン」のファンもマジック・ファンも楽しめるイベントが盛りだくさんです。

あなたも氷の塊から出て、マジックを始めましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』の公式発売日は、2025年11月21日です。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、TCGplayer、その他マジックを取り扱う場所で予約しよう。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』プレリリース

（11月14～20日）

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』プレリリース・パック



いつの時代もアバターを欠かせないように、どのセットもプレリリースは欠かせません！お近くのゲーム店で開催されるプレリリース・イベントで、『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』をいち早く体験しましょう！プレリリースの受付時に、あなたは５種類のプレリリース・パックから１つ受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』 プレイ・ブースター ５パック

プレイ・ブースター ５パック 『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』 キャラクター・ブースター １パック

キャラクター・ブースター １パック 選んだプレリリース・パックの色に合う非フォイル仕様の両面トークン ２枚

日付が箔押しされたフォイル仕様のレアや神話レア １枚

選んだプレリリース・パックの色に合うスピンダウン・ライフカウンター １個

このセットのプレリリース・パックには、「アバター 伝説の少年アン」のフレイバーたっぷりな「キャラクター・ブースター」が同梱されています。各キャラクター・ブースターはマジックの特定の色と結びついており、選んだキャラクターをテーマにしたカードが封入されています。お気に入りのキャラクターでプレイしたい方は、お近くの店舗までプレリリース・パックの配布方法をお問い合わせください。

また、プレリリースへ複数回参加して技を究めんとする熱心なプレイヤーの皆さんには、特別な特典もご用意しています。プレリリースに２回以上参加した方には、コレクションポーチが贈られます（数量には限りがあります）。コレクションポーチにはプレリリース・パックにも使われているキャラクターのアートが印刷されており、ダイスやトークン、カウンターはもちろん、白蓮の駒も入る大きさです。詳細については、お近くのゲーム店までお問い合せください！

コマンダー・ボックス・リーグ

（11月14～20日）

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』

プレイ・ブースターボックス

コマンダー・ボックス・リーグは、最近始まった統率者戦のイベントです。『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』でも引き続き開催されます。このイベントでは、プレイ・ブースターボックス１箱をまるまる使ってカード60枚の統率者戦デッキを構築し、１週間を通して対戦を楽しみます。

コマンダー・ボックス・リーグの参加者には、水溜鳥/mizutametori氏によるアートのプロモカード《ばあば》が配布されます。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。さらに、プレイ・ブースターボックスを購入した特典としてフォイル仕様のプロモカード《火の技の学び手》も受け取れます。

マジック・アカデミー

（2025年11月21日～2026年1月15日）

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』

Beginner Box

「マジック・アカデミー」は、お近くの店舗でマジックの遊び方を学べるイベントです！このイベントでは『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』Beginner Boxなどの製品を使って、新しい仲間とともに新たなカードを体験できます！他のマジック・ファンとともに遊び方を学んだり、友達に教えたりしましょう。

参加者には、マジックのウェルカム・デッキが配布されます（数量には限りがあります）。マジック・アカデミーを開催するWPN店舗には、『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』Beginner Boxが１つ提供されています。そちらを用いたデモプレイが行われますので、ぜひ試してみてください。Beginner Box収録のカードは「アバター 伝説の少年アン」の世界を描いたものばかりであり、フレイバーたっぷりの体験を楽しめます。

マジック・アカデミーとは？

「マジック・アカデミー」は２つのイベントに分けて行われ、それぞれでマジックの基本を学べます。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。イベントを通して、参加者の皆さんはターンの進行や戦闘の流れ、呪文の唱え方など、ゲームの基本的なルールを学びます。「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。

マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

「マジック・プレゼンツ：根源の力をマスターせよ」

（2025年11月21日～2026年1月15日）

「マジック・プレゼンツ：根源の力をマスターせよ」イベントで、アバターの力を解き放ちましょう！お近くのゲーム店で毎週行われるこのイベントでは、デッキを強化しながら４つの技を会得していき、至高の賞品の獲得を目指します。

イベントのはじめに、参加者はプレイ・ブースター６パックでシールドのデッキを構築し、４つの技から１つ選びます。あなたは選んだ技の紋章を受け取り、そのイベントのゲームで使用できます。このイベントの目標は、３人と対戦することです。対戦した相手の名前を３人分集めたら、その技を会得したことになります！

毎週プレイ・ブースター１パックを追加で購入でき、出てきたカードをデッキに加えることができます。プレイ・ブースターを追加購入した方は別の技を選ぶことができ、また新たに紋章を受け取ります。イベント期間終了までに４つの技すべてを会得した方には、ファーミ・ファウジ/Fahmi Fauzi氏による《根源の達人、アン》のアートが描かれた輝くアート・プリントが贈られます。

スタンダード・ショーダウン

（2025年11月21日～2026年1月15日）

0003_MTGTLA_PlayPrm: Unlucky Cabbage Merchant

次のシーズンのスタンダード・ショーダウンに備えましょう！あなたがマジック・プレイヤーなら、お気に入りのデッキを磨き、新たなカードをカードイメージギャラリーで確認し、お近くのゲーム店で栄光を懸けた戦いに身を投じましょう。あなたがキャベツ売りなら、大事な商品が破壊される運命を受け入れましょう。

このイベントのプロモカードは、「アバター 伝説の少年アン」で最も不運な商人の逸話を称えるものになっています。スタンダード・ショーダウンの優勝者には、タン・トゥアン/Thanh Tuan氏によるアートのプロモカード《不幸なキャベツ売りの商人》が贈られます（数量には限りがあります）。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。

双頭巨人戦コマンダー・ナイト：

（2025年11月21日～2026年1月15日）

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran

アンとカタラ。ズーコとアイロー。サカとブーメラン。「アバター 伝説の少年アン」には強力なチームが数多くありますが、双頭巨人戦コマンダー・ナイトではあなたもチームを結成して戦えます！このイベントの参加者には、先述のプロモカード《ばあば》が配布されます。

コマンダー・パーティー

（2025年12月5～11日および2026年1月9～15日）

0134_MTGTLA_JmpNew: The Cabbage Merchant 0221_MTGTLA_Main: Fire Lord Zuko

「アバター 伝説の少年アン」のファンの皆さんは、このセットの伝説のクリーチャーでお気に入りのキャラクターと会えるでしょう。お気に入りのキャラクターで新たな統率者戦デッキを構築し、コマンダー・パーティーへ出かけましょう！コマンダー・パーティーは、シーズン中に２回開催されます。お気に入りのデッキを手に、お楽しみください。

コマンダー・パーティーでは、普段とひと味違ったゲームを楽しめます。戦いを繰り広げながら、４つの技の会得を目指すのです。まずは一番近くにある技の条件を満たし、その技を会得します。その後は時計回りの順番で技を会得していきます。水、土、火、気の力をすべて手にするとあなたは「アバターの境地」へ至り、技を会得する苦労に見合う大きなボーナスを得られます。

根源の力をマスターできてもできなくても、参加者の皆さんに先述のプロモカード《ばあば》が配布されます。このイベントについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

第31回マジック世界選手権

（12月5～7日）

2025年のプロツアー・シーズンを締めくくる最終決戦が間もなくやってきます！12月5～7日に行われる「第31回マジック世界選手権」は今年最高峰の競技イベントであり、最高の栄誉を求める選手たちが世界中からアメリカ・ワシントンへ集結します。「第31回マジック世界選手権」は招待選手限定のトーナメントであり、誰でも参加できるイベントではありません。参加選手たちは『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』ブースタードラフトとスタンダード構築戦で競い合います。

そしてもちろん、このイベントはスケールに見合う賞金も用意されます！優勝賞金は10万ドル、総額で100万ドルを懸けた戦いになるのです。戦いの模様はtwitch.tv/magicやマジック公式YouTubeチャンネルにて生放送でお届けします（英語配信。日本語の配信情報は後日改めてお伝えします）。また、Magic.ggではライター陣による記事も公開されていきます。ぜひ推しのプレイヤーに声援を送り、マジックの歴史がまた紡がれる瞬間をご覧ください。

アトランタとリヨンで開催される「マジック・スポットライト：アバター」

（2026年1月9～11日）

マジック・スポットライト・シリーズは2026年に向けてギアを上げています。このマジック・スポットライトでは、２大陸にまたがり根源の力を振るうことができます。アメリカ・ジョージア州アトランタおよびフランス・リヨンで開催される「マジック・スポットライト：アバター」で、技を操りフォーマットをマスターし、豪華賞品を手にしましょう！「マジック・スポットライト：アバター」のメインイベントのフォーマットは、スタンダード構築戦です。２つのイベントは2026年1月9～11日の同日開催となります。

0002_MTGTLA_PlayPrm: Day of Black Sun

「マジック・スポットライト：アバター」では、総額50,000ドルの賞金が用意されます。さらに、メインイベントの参加者にはドム・レイ/Dom Lay氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《黒い太陽の日》が配布されます。上位128名にはフォイル仕様のものも贈られます。

そしてトップ８に入賞したプレイヤーには、2026年5月1～3日開催予定の「MagicCon: Las Vegas」にて行われる「プロツアー『ストリクスヘイヴンの秘密』」への参加権利が授与されます。

「マジック・スポットライト：アバター」の参加方法などの情報は、各イベントの主催までお問い合わせください。

コマンドフェストに備えよう

（2025年12月）

マジック仲間と旅の一行を組み、2025年最後のコマンドフェストに備えましょう！コマンドフェストでは、空飛ぶバイソン級の規模のプレイ・イベントやアーティストのサイン会、コンテンツ・クリエイターとの交流など盛りだくさんのイベントを楽しめます。さらに、特典つきの入場バッジを購入した方は非フォイル仕様やフォイル仕様のプロモカード《秘儀の印鑑》を受け取れます。各イベントの詳細やプロモカードについては、それぞれのイベント主催までお問い合わせください。

地域チャンピオンシップ予選

（2025年11月22日～2026年3月22日）

「地域チャンピオンシップ予選（2024-2025年ラウンド３）」が、2025年11月22日～2026年3月22日に開始されます。この予選イベントでは、2026年の春に開催予定の地域チャンピオンシップへの参加権利と、可愛らしくもパンチ力のあるハツカネズミをテーマにしたプロモカードが授与されます。

地域チャンピオンシップ予選の参加者には、Ampreh氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカードが配布されます。上位入賞者には、Neo.G氏によるアートの非フォイル仕様プロモカード《多様な鼠》が贈られます。そして地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《多様な鼠》が贈られます。プロモの詳しい入手方法は、こちらの記事をご確認ください。

根源の力を振るい、世界を救い……新たな友達を作ろう

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』の旅は、お近くのゲーム店から始まります。このセットに関する詳細は、「『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』をコレクションする」記事をご覧ください。このセットのブースター・ファンもご紹介しています。残る未公開カードも近日中に公開されますので、公式サイトやカードイメージギャラリーにご注目ください。

