核戦争後の混沌の中でさえも、一風変わった魅力はあるものです。「Fallout」の世界にどっぷり浸れる、シリアル番号付きの「Vault Boy」ボブルヘッド・カードにサムズアップを!

Serialized Bobblehead cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Fallout® Collector Boosters of any language. Non-serialized Bobblehead cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.