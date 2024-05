モダンへやってくる新たなカードでお気に入りのデッキを激変させましょう!強力な新規カードやエキサイティングな再録カードが収録される『モダンホライゾン3』は、マジックで特に人気を集めるフォーマットの1つへ大きな影響を与えます。

Serialized Borderless Concept Eldrazi cards are localized in English only and are available in Modern Horizons 3 Collector Boosters of any language. Non-serialized Borderless Concept Eldrazi cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.