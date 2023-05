『指輪物語：中つ国の伝承』 ©

シリアル番号001/001版《一つの指輪》は、英語版のコレクター・ブースターからのみ出現します。シリアル番号付き《太陽の指輪》は、英語版および簡体字中国語版、ドイツ語版、フランス語版、日本語版のコレクター・ブースターからのみ出現します。詳しくは製品パッケージをご覧ください。

© 2023 Middle-earth Enterprises.The Lord of the Rings and Tales of Middle-earth are trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Wizards of the Coast LLC.