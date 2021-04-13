스트릭스헤이븐: 마법 학교에는 비블리오플렉스에 있는 책들만큼이나 많은 전설들이 있습니다. 약간 과장이긴 하지만 배워야 할 전설들이 아주 많이 있는 것은 사실입니다. 그러니, 마스코트와 친해지면서 (이건 로어홀드 학생들에게는 좀 어려울 수도 있겠군요) 스트릭스헤이븐의 전설들에 대해 배워 보시기 바랍니다.

스트릭스헤이븐

학생 대표, 마빈다

뾰족부리 마빈다는 스트릭스헤이븐에 있는 학생들을 안내하는 상담자입니다. 도와야 하는 일이 개인적인 일이든 학부를 선택하는 일이든 상관없이, 마빈다는 현명한 말과 위로가 되는 날개를 준비해 두고 있습니다.

그녀가 평화롭고 이해심이 많아 보이기는 하지만, 마빈다를 과소평가해서는 안 됩니다. 스트릭스헤이븐의 직원이기에, 그녀는 강력한 마법사이며 강력한 공감 마법을 사용합니다. 그녀는 평상시에는 자신의 마법을 학생들을 진정시키고 그들의 감정을 더 잘 이해하는 데 사용하지만, 위기가 닥쳤을 때는 적들에게 그들이 쇠약해지게 만드는 감정을 불러일으킬 수 있습니다.

목소리 큰 고문서, 코디

목소리 큰 고문서는 수 세기에 걸쳐 신비한 지식이 쌓이며 투덜거리는 자신을 인지하게 된 책입니다. 코디는 씩씩대며 대학교 안을 돌아다니면서, 끊임없이 자신의 글귀들을 큰 소리로 읽습니다. 당신이 코디가 말하는 것에 관심이 있다는 것을 코디가 알아차리면, 짜증이 치밀어오를 만큼 몇 시간이고 당신을 따라다니게 될 것입니다.

몇몇 사람들은 이 고문서가 로어홀드의 신령 소환 주문이 잘못된 결과라고 생각하고, 다른 이들은 우주의 잔인한 농담이라고 여깁니다. 코디는 학생들이 붙여준 별명인 "코디"에 대해 호의적인 반응을 보이지 않지만, 불행하게도 그러한 반응이 오히려 그 별명을 더 정착시켜 버렸습니다.

설립자 용들

샤드릭스 실버퀼, 벨레드로스 위더블룸, 타나지르 콴드릭스, 갈라제스 프리즈마리 및 벨로마쿠스 로어홀드

세계의 탄생과 함께, 두 세계의 마나가 상반되게 겹치면서, 수많은 생명체가 새로운 구조에 적응하고 수많은 새로운 형태의 생명체가 태어났습니다. 마력의 겹침이 특히 강력했던 다섯 개의 소용돌이는 빛나는 구가 되었고, 그것들로부터 다섯 마리의 용이 부화했습니다. 이 용들은 차원의 마법의 상징이자 다섯 개의 이분법들이 서로 충돌하는 힘의 살아있는 상징이 되었습니다.

설립자 용들은 다섯 가지 반대되는 색 조합의 마법을 최초로 숙달한 자들입니다. 인간형 종족들이 생겨났을 때, 용들은 처음에는 필멸자들이 마법의 강렬한 힘을 이용하려 하는 것에 화가 났지만, 이내 절제된 연구를 통해서만 마법을 안전하게 보존할 수 있다는 것을 깨닫게 되었습다. 그런 이유로, 수세기 전에, 용들은 다섯 가지 마나 이분법의 연구에 전념하는 기관을 설립했고, 그 기관이 현재 우리가 스트릭스헤이븐이라고 알고 있는 것입니다. 다섯 학부는 이 용들이 각각 숙달한 마법을 기반으로 하고 있습니다.

오늘날까지, 설립자 용들은 하늘 위를 날아다니는 치명적인 현자로써 이 세계를 배회하고 있습니다. 이들은 더이상 스트릭스헤이븐과 직접적인 연관이 없으며, 학부의 학장들 또는 그들의 인간 대변자인 타이바 교장이 자신들을 대신해 이야기하게 하는 것을 선호합니다. 용들의 지혜는 광대하지만, 그들의 기질은 불같습니다. 마법사들은 가장 이해하기 어려운 비밀을 배우려고 할 때만 그들을 찾습니다.

실버퀼

잉크 결투사, 킬리안

킬리안은 경쟁심과 추진력이 강한 실버퀼의 학생으로, 자신에게 많은 부담과 압박을 주는 인물입니다. 킬리안이 보여 주는 재능이 아무런 노력 없이 얻은 것처럼 보일 수도 있지만, 그는 매일 남몰래 오랜 시간 동안 훈련을 합니다.

킬리안의 스토리는 4월 30일에 확인할 수 있습니다.

광휘대학 학장, 셰일

실버퀼의 학장인 셰일은 강력하고 드라마틱한 목소리를 가지고 있는, 항상 낙천적인 오울린입니다. 그녀는 문학의 대가이며 종종 유명한 작품들에서 발췌한 모호한 글귀를 인용합니다. 그녀의 영혼을 채워 주는 조언과 교양 있는 참고자료들은 사람들을 말 그대로 빛나게 하는 것으로 알려져 있습니다.

셰일은 사람들이 일반적으로 선하다고 생각하며 학생들에게 세상을 더 나은 곳으로 만드는 방법을 가르치려 합니다. 그녀와 엠브로즈 학장은 실버퀼의 교육과정을 놓고 종종 충돌하지만, 그 둘 사이에서 발견되는 균형은 그들의 말로도 설명할 수 없을 만큼 훨씬 웅변적입니다.

암흑대학 학장, 엠브로즈

실버퀼의 학장인 엠브로즈는 시의 대가이며 잉크 마법을 사용해 가차 없이 상대를 압도합니다. 날카로운 말재간을 빠르게 구사할 수 있는 엠브로즈 학장은 많은 마법사 학생들이 스트릭스헤이븐에서 낙오하는 것을 지켜봐 왔으며, 그들에 대해 해줄 수 있는 좋은 말이라고는 하나도 없습니다.

신랄한 독설가인 엠브로즈는 대다수의 사람들은 무슨 일이든 자신이 자초한 일이라고 믿습니다. 그는 학생들에게 언어를 기반으로 한 마법을 사용하는 법을 배움으로써 그런 사람들이 "그들의 분수에 맞는 것을 받게" 하라고 요구합니다. 그가 셰일 학장과 자주 싸우기는 하지만, 그는 그 오울린에 대한 깊은 (내키지는 않지만) 존경심을 가지고 있습니다.

선동 정치가, 브리나

브리나는 항상 자신이 하고자 하는 일을 자기 방식대로 하는 재능을 가지고 있습니다. 그녀가 당신에게 무언가를 시키려고 하면, 당신은 그냥 그 일을 하기만 하는 게 아닙니다—당신은 그게 처음부터 본인 생각이었다고 믿게 될 겁니다. 그녀의 학생들과 동료들은 모두 그녀의 말 한마디 한마디에 매달리고, 군중들 앞에 선 그녀는 자신의 연설을 우아한 잉크 마법의 소용돌이로 강화하며 카리스마를 뿜어내는 실력자입니다. 그녀는 싸움에서도 손쉽게 자신을 방어할 수 있는 엘리트 마법사지만, 그녀는 언어만으로 그녀의 적을 쓰러뜨리는 일을 더 선호합니다.

한 번은 오리크 요원이 그녀를 함정에 빠트린 뒤, 말을 듣지 않으면 학생들의 목숨을 해치겠다고 위협하면서 오리크에 가담시키려 한 적이 있습니다. 한 시간이 채 지나지 않아, 그녀는 그가 그녀를 풀어 주고, 사악한 방식을 버린 뒤, 고대인들에게서 지혜를 찾게 하도록 설득해 냈습니다.

규율 집행관, 닐스

닐스는 자신을 낙관주의자라고 여깁니다. 모든 학생들이 가지고 있는 위대한 가능성을 믿기 때문입니다. 그러나, 이는 그가 학생들의 차선책에 지속적으로 실망하게 된다는 것을 의미하며, 그는 재미없는 엄격함과 무슨 일만 생기면 나타나 질책을 퍼붓는 것으로 잘 알려져 있습니다.

중개자, 페인

중요한 교과서를 잃어버렸나요? 고향에서만 먹을 수 있는 별미가 먹고 싶으신가요? 뭔가가 금지될 필요가 있나요? 페인을 소개합니다. 그는 캠퍼스 안팎에 광범위한 네트워크를 가지고 있으며, 그가 제시하는 가격을 감당할 수만 있다면 무엇이든 조달할 수 있습니다.

실버퀼의 송곳니, 펠리사

흡혈귀인 펠리사는 실버퀼을 장악한 여왕벌입니다. 그녀는 스타일리쉬하고, 인기 있고, 엄청나게 재치가 있습니다. 당신이 그녀의 편에 서 있는 동안에는(모든 사람들이 그러길 바라죠), 그녀는 매력 있는 그림 같은 인물입니다—하지만 그녀와 맞서게 되면 그녀(와 그녀의 친위대)는 아주 악랄해질 수 있습니다. 그녀가 말만으로 당신을 짓눌러 버릴 수 없는 경우에는, 방과 후에 마도사 결투를 해서 짓눌러 버릴 것입니다.

프리즈마리

변덕스러운 예술가, 루타

루타 스퀄하트는 프리즈마리의 마법사 학생입니다. 그녀는 강렬하고, 열정적이며, 자신의 예술을 완벽하게 가다듬는 것에 집착합니다. 그녀는 종종 선견지명이 있는 아이디어에 매료되고, 그것을 놀랍게 만들기 위해 몇 주를 작업하다가, 갑자기 그녀의 창작물을 싫어하면서 다음날 그것을 파괴합니다. 그녀는 자신의 예술에 대한 명성과 인정을 갈구하기 때문에, 종종 자신의 한계 너머로 자신을 몰아붙입니다.

루타의 스토리는 여기에서 확인할 수 있습니다.

완벽대학 학장, 우빌다

프리즈마리의 학장인 우빌다는 예술적 기법의 대가이며, 잠을 자지 않습니다. (아르카비오스의 지니는 그럴 필요가 없죠). 그녀는 자신의 교육 과정에 집중하지 않을 때에는 항상 물 원소 마법의 모든 분야를 훈련합니다. 그녀는 그녀의 개별 평가로 잘 알려져 있습니다—평가를 끝낸 뒤, 그녀는 마법사 학생의 마음을 울리면서 그들이 가지고 있던 세계관을 완전히 뒤흔들어 놓는 작은 충고 하나를 말해 줄 수 있습니다.

우빌다는 좋은 예술이 머리로부터 나온다고 믿습니다. 그녀에게 있어서는, 세심하게 측정한 붓질과 의도적인 물체 배치야말로 완전히 실현된 예술과 엉망진창 사이를 갈라놓는 차이점입니다. 만일 나사리 학장이 한 번만 더 폭발적인 표현으로 그녀의 세심한 작업을 방해하는 일이 생기면, 우빌다는 그들을 쪼그라지게 만드는 방법을 배우기 위해 콴드릭스에 수강을 등록할 준비가 되어 있습니다.

표현대학 학장, 나사리

프리즈마리의 학장인 나사리는 항상 더 큰 예술을 보고 싶어 합니다—더 급진적인 개념을 다루며 더 정서적으로 영향을 미치는 것들 말입니다. 나사리는 자신이 마법사 학생이던 시절에 졸업 과제로 캠퍼스 건물 세 개를 거의 부술 뻔한 지진을 "제출"한 것으로 유명합니다. 그 작품은 마법사 학생들로부터는 열화와 같은 찬사를 받았고 . . . 캠퍼스 건설 골렘들로부터는 툴툴거리는 야유를 받았습니다.

나사리는 진정한 표현이 가슴으로부터 온다는 것을 알고 있습니다. 그는 자신의 학생들에게 세계 전체를 캔버스처럼 대하라고 권하며, 가는 곳곳마다 감정과 흥미를 퍼뜨립니다. 나사리는 우빌다의 조용한 걸작들에 거의 신경을 쓰지 않습니다—사실, 우빌다가 프리즈마리에서 일하고 있다는 것도 완전히 잊어버리는 일이 종종 있습니다.

천둥 지휘자, 자파이

자파이가 성년이 되자마자, 그의 부모는 자파이가 싹틔운 음악적 재능은 세계 최고의 가르침을 받을 만하다고 확신하면서 그를 스트릭스헤이븐으로 보냈습니다. (사실, 그의 재능이 정말 대단하기는 했지만, 그의 부모는 그가 연습할 때마다 집이 난데없이 벼락을 맞거나 태풍에 휩싸이는 일에 점점 지쳐 가고 있었습니다.) 그는 마법사로서도 음악가로서도 탁월한 재능을 보였지만, 그는 새로운 적성을 발견했으며, 그것은 바로 지휘였습니다.

가르치는 것 외에도, 그는 최고의 프리즈마리 학생들을 위한 엘리트 과외 활동인 스트릭스헤이븐 비전 오케스트라에서 그랜드 마에스트로 역할을 맡고 있습니다. 그들은 당연하게도 야외에서만 연습하고, 그들의 콘서트는 아름다운 원소 마법의 폭발들로 하늘을 가득 채웁니다.

살아 있는 논문, 옥타비아

수년 전에 졸업한 학생의 마지막 프로젝트로 만들어진 옥타비아는 캠퍼스에 거주하기 시작한 뒤로 한 번도 그곳을 떠난 적이 없었습니다. 결국, 자신이 겸손하게 생각해 봤을 땐, 모든 학생들에게 진정한 예술을 직접 볼 수 있는 기회가 주어져야 하기 때문입니다. 어떤 사람들은 그 말이 앞뒤가 맞지 않는다고 말하지만, 이는 그저 정말로 매우 개념적인 생각일 뿐입니다.

불 춤꾼, 리오냐

프리즈마리 학생들은 자유롭게 혼자 또는 단체로 과제를 진행할 수 있습니다. 리오냐는 "둘 다" 하겠다고 선택한 최초의 인물이었습니다. 그녀는 자신의 목표와 생각을 다른 사람들에게 설명할 수 있을 만한 인내심이 거의 없지만, 그녀의 안무를 항상 완벽한 조화 속에서 따라오는 협력자가 한 명 있습니다: 바로 그녀 자신입니다.

이중성의 목소리, 베이란

뛰어난 원소술사가 되는 것 외에도, 베이란은 많은 프리즈마리 서약마도사들의 스승 역할을 맡고 있습니다. 그녀는 그 어떤 예술적 추구에 있어서도 원초적인 열정과 절제된 기술의 중요성을 둘 모두 열렬히 지지합니다. 새로운 학생이 속상해하거나 압도되는 상황이 발생하면, 그녀는 재빨리 장난스럽고 아름다운 원소 생물들을 불러내 그들을 격려합니다.

로어홀드

현장 역사학자, 퀸토리우스

퀸토리우스 칸드는 온화하고 성실한 고고학술사입니다. 사관학교에서 쫓겨난 그는 로어홀드의 마법사 학생으로써의 자신이 가진 진정한 열정을 발견했습니다. 퀸토리우스는 사실들로 머리를 가득 채운 폭넓은 독서가입니다. 그는 이리저리 튕겨 다니며 방황하는 긴 청소년기를 보낸 뒤 이제는 "자신을 찾는 것" 이상을 원하지 않으며, 이 세계의 놀라운 역사적 장소들을 탐험함으로써 이를 성취할 수 있다고 믿고 있습니다. 그 길을 찾는 데 약간의 도움 정도는 받을 수 있겠지요.

퀸토리우스의 스토리는 4월 16일에 확인할 수 있습니다.

혼돈대학 학장, 플라르그

로어홀드의 학장인 플라르그는 군대와 관련된 역사에 전문성을 드러내는, 눈이 보이지 않는 거친 오크입니다. 까다로운 교사라고 알려져 있기는 하지만, 수백 가지 역사적 이야기를 완벽하게 기억하고 있는 데다가 강력한 두루마리 마법을 휘두르는 수업을 진행하기 때문에 학생들은 어찌 됐든 그를 찾습니다. 그는 촉각을 이용해 글귀를 읽는 방법을 제공하는 마법적인 양피지 돋을새김 방법 중 하나인 "열 각인"을 발명했습니다.

플라르그는 역사가 예측할 수 없고 전쟁으로 가득 차 있는 혼돈이라고 생각하며, 학생들은 자신들에게 닥칠지도 모르는 모든 것에 대비해야만 한다고 생각합니다. 그는 위험 없는 보상은 없다고 가르치며, 그의 야외 수업은 항상 여러 명이 양호실을 방문하는 것으로 마무리됩니다. 그는 아우구스타 학장의 작업에는 거의 관심을 기울이지 않으며, 혼돈 속에서 질서를 찾으려는 그녀의 시도를 바보 같은 시간 낭비라고 일축합니다.

질서대학 학장, 아우구스타

로어홀드의 학장안 아우구스타는 신령 연구 분야의 교수이며, 학부에서 가장 재능 있는 과거부활자라고 불려 왔습니다—그녀는 역사적 인물들의 유령을 소환할 수 있을 뿐만 아니라, 자신의 강의를 위해 역사적인 사건들을 재구성한 디오라마를 통째로 불러낼 수도 있습니다.

아우구스타는 역사가 이상적인 모습을 향해 질서정연한 전진을 해나가며 거듭난다고 믿습니다. 그녀는 과거의 실수가 현재의 선택에 정보를 제공해 줌으로써 평화와 질서, 규칙이 어우러진 세계를 만들어낼 수 있다고 믿습니다. 그녀는 모든 것을 엄격하게 책에 쓰여진 그대로 하며, 플라르그 학장의 위험한 현장 학습에 나서는 학생들에게는 크게 실망합니다.

유령대장장이 호프리

로어홀드 전투 영매들은 신령들을 불러내 살아생전의 모습을 묘사한 조각상들에 그 신령들을 수용함으로써 그들을 강한 군인으로 만들 수 있습니다. 조각상이 없다면, 평범한 영매는 신령을 물리적으로 구현화하지 못합니다. 호프리는 평범한 영매가 아닙니다.

호프리가 처음 스트릭스헤이븐에 입학했을 때, 그는 자신의 미래가 프리즈마리에 있다고 생각했습니다. 부지런한 학생이었던 그는 빠르게 기술적인 부분을 익혔지만, 그의 마법에는 아쉬운 점이 있었습니다. 학교의 상담사인 마빈다와 이야기를 한 뒤, 호프리는 로어홀드에서 자신의 운을 시험해 보기로 결정했습니다. 알고 보니 그는 신령 마법에 천부적인 재능을 타고난 존재였습니다—모든 면에서 진정한 로어홀드 학생이었던 것입니다.

하지만, 그가 프리즈마리에서 보낸 시간이 그저 허송세월이었던 것은 아닙니다. 예술적인 기교와 예리한 영적 감각을 결합함으로써, 호프리는 영혼의 생전 모습을 시각화하고 그들이 깃들 수 있는 조각상을 만들어낼 수 있었습니다. 로어홀드의 역사상 신령 조각상을 아무것도 없는 상태부터 만들어낼 수 있는 사람은 아무도 없었기에, 호프리는 졸업한 뒤 교수직 제안을 받았고, 기쁘게 이를 받아들였습니다.

재구축자, 오스기르

로어홀드의 시점으로도 오스기르는 과거의 유물에 대한 집착이 심합니다. 웅장하고 보석으로 장식된 왕관이든 못생긴 낡은 삽이든 상관없이, 모든 보물은 그를 옛 문명과 연결시켜 줍니다. 학생 시절, 그는 로어홀드 발굴지에서 출토한 최고의 발견품들을 자신의 방에 가져다 모아 두는 일로 끊임없이 벌을 받았으며, 그는 자신이 "역사는 우리 모두의 것이다!"라는 말을 몇 번이나 들었는지를 세는 일을 그만두었습니다.

덕분에, 자연스럽게 그는 복제 복원 마법 기술의 대가가 되었습니다. 그는 가장 작은 조각으로부터 고대의 물건이나 장치를 완벽하게 재현할 수 있을 뿐만 아니라, 그때마다 매번 그것과 동일한 두 번째 버전을 개인 소장용으로 제작할 수 있습니다. 악마를 쓰러뜨리는 강력한 칼부터 엘프의 섬세한 음악상자에 이르기까지, 그는 매주 자신의 로어홀드 사무실에 뭔가 다른 것을 전시하고 있습니다.

시계태엽 학자, 로쉴

로쉴은 최대한 게을러지기 위해 열심히 일할 용의가 있다는 것을 자랑스럽게 인정합니다. 언젠가는 일어서는 일조차 없이 원하는 것을 모두 할 수 있게 된다는 목표를 가지고 있는 그녀는 더욱 효율적인 기계 도우미를 만드는 데에 자신의 천재적인 정신을 쏟아붓습니다.

다시 벼려진 검, 라엘리아

라엘리아의 영혼이 처음 눈을 떴을 때, 그녀는 자신이 죽었다는 것을 알고 분노했습니다. 아주 오래전에 자신을 배신한 병사들에게 복수하는 것은 불가능했기에, 그녀는 학생들에게 마법적인 전투 기술을 훈련하는 결투 클럽을 운영하기 시작했습니다.

고대의 증인, 알리보우

몇십 년 전, 로어홀드 발굴 팀은 카에르둔의 폐허에서 고대의 전쟁 골렘을 발굴해내는 일에 신이 나 있었습니다. 그들은 골렘이 삐걱거리며 다시 움직이기 시작했을 때 더 신이 났고, 그 골렘을 쓰러뜨리는 대신, 자신들의 가지고 있던 피의 시대의 전투 기술들에 대한 오해를 바로잡기 시작했습니다. 그것은 유혈사태보다는 대화를 더 선호하지만 필요하다면 대학을 지키겠다고 맹세했습니다.

위더블룸

영혼의 그릇, 디나

디나는 이상하고, 어두운 유머를 즐기며, 차에 집착하는 위더블룸의 마법사 학생입니다. 그녀는 항상 병을 고치고 싶어 했고, 요즘은 기이한 늪지 생물들로부터 모든 종류의 약물을 추출해내는 방법을 배우고 있습니다. 그녀가 당신에게 차를 권한다면, 아마도 거절하는 게 좋을 것입니다.

디나의 스토리는 여기여기에서 확인할 수 있습니다.

혈관대학 학장, 발렌틴

위더블룸의 발렌틴 학장은 내포에서 살아가는 생물들의 피를 마시는, 예민한 고대 흡혈귀입니다. 발렌틴은 일종의 흡혈술사입니다—그는 자신이 마시는 피를 통해 환영들을 보게 되고, 그러한 환영들을 이용해 생물이나 장소에 대한 어두운 진실을 배웁니다.

발렌틴은 개인적인 이익을 위해 내포에 서식하는 생물들을 착취하는 일에 거리낌이 없습니다. 그의 수업은 종종 해부와 부패에 초점을 맞춥니다. 그는 종종 그가 동물을 무신경하게 취급한다는 일로 리셋 학장과 충돌하지만, 그렇다고 그녀가 자신의 연구에 그가 발견한 것들을 사용하지 않는다는 것은 아닙니다.

뿌리대학 학장, 리셋

위더블룸의 리세트 학장은 강력한 자연 마녀입니다. 그녀는 세계적인 수준의 치유사이자 약초술사입니다. 소문 중에는 그녀가 로어홀드를 설립한 용의 숨은 병을 치유한 적이 있다는 말도 있습니다. 리셋의 수업은 말이나 강의보다는 시연과 체험에 관한 것입니다. 리셋이 말을 할 때, 그녀는 기이하고 다채로운 비유를 사용해 가며 부드러운 어조로 말을 합니다.

리셋은 자연을 보존하고 생명을 퍼뜨리는 것을 믿습니다. 그녀는 학생들에게 모든 생물에 대한 존경심과 아르카비오스의 번영을 돕고자 하는 열망을 주입시킵니다. 발렌틴이 생명체를 대하는 방식을 혐오하기는 하지만, 그녀는 미래의 생명들을 돕기 위해 그의 잔인함으로 만들어낸 결과를 이용할 수 있다는 것 또한 알고 있습니다.

짜증나는 해충, 블렉스

위더블룸 해충의 삶은 즐겁지만 매우 짧습니다. 학생들은 해충을 매우 조심스럽고 친절하게 취급하며 기릅니다—강력한 주문을 발동하면서 필연적으로 그것들의 생명력을 소모해 버리기 전까지는 말입니다. 많은 친구 해충들이 사육지에서 꺼내져 다시는 돌아오지 않는 것을 본 블렉스는, 탈출을 계획했습니다.

해충치고는 이례적인 자제력과 지능을 보여 주면서, 블렉스는 자신의 먹이—살아서 꾸물거리는 곤충들—의 일부를 자신이 꺼내질 시간이 될 때까지 숨겼습니다. 그의 우리에 손을 뻗은 불쌍한 학생은 얼굴이 한가득 지네로 뒤덮였고, 블렉스는 내포의 덤불 속으로 사라졌습니다.

신입생에게 장난을 치는 방법 중 한 가지로, 새롭게 위더블룸에 들어오는 학생들은 해충이 탈출했으며 그것을 되찾아 와야 한다는 말을 듣게 됩니다. 블렉스를 찾아내는 학생들은 거의 없지만, 실제로 찾아내는 데 성공한 학생들은 자신들이 마주한 흉칙하고 거대한 생물을 보고 충격을 받습니다.

정수 예언자, 윌로우더스크

윌로우더스크의 진짜 나이를 아는 사람은 아무도 없습니다. 그녀는 자신이 피의 시대 때부터 살아 있었다고 주장하며, 많은 이들이 그 말은 과장이라고 생각하지만, 이를 반박할 수 있을 정도로 오래 산 사람은 아무도 없습니다. 수년 전, 반항적인 학생들 한 무리가 벌 받는 늪지에서 절망적으로 길을 잃은 뒤, 추후 윌로우더스크의 뿌리라고 판명된 곳 속에 몸을 피하려 했습니다. 그녀는 기꺼이 그들을 배고픈 보그로프 떼로부터 보호해 준 뒤 그들을 위더신스 전당까지 데려다주었으며, 가는 길에는 그들에게 약초를 제대로 채집하는 방법에 대해 알려 주었습니다.

그녀의 수업은 너무나도 효과적이었기에 교수로서 남아 달라는 제안을 받았습니다. 그녀는 약초, 해충 재배, 해부술 등에 대한 지식을 신입생 세대에게 전수하는 일을 좋아하며, 그녀의 사무실에는 항상 차가 끓고 있는 냄비가 있습니다.

음울한 소환술사, 티바쉬

손을 더럽히지 않고 생명과 죽음의 비밀을 연구하는 것은 매우 힘든 일이며, 그것이 바로 티바쉬가 새롭게 위더블룸에 온 학생들에게 가르치는 첫 수업 내용입니다. 몇몇 사람들은 그가 조작하는 어둠의 힘을 "사악하다"고 말하지만, 그는 선이나 악은 그러한 힘을 어떻게 사용하느냐에 달려 있을 뿐이라고 주장합니다.

무덤 정원사, 예도라

예도라는 스트릭스헤이븐의 관리 책임자이자 비공식적인 장의사입니다. 학생들과 졸업생들은 종종 자신이 사랑하는 대학에서 사후세계를 보내기를 소망하며, 그녀는 그러한 소원을 기쁘게 들어줍니다. 그녀가 심은 나무들은 각각 명을 달리한 마법사의 정수를 나타내며, 그녀는 그들의 이름을 모두 기억합니다.

요리의 대가, 기욤

트롤은 훌륭한 요리사가 될 수 없다고 생각하는 사람은 기욤을 만난 적이 없는 것입니다. 그는 현지 재료와 양치수풀 고국의 맛을 결합시켜 새로운 별미들로 채워진 끊임없이 변화하는 메뉴를 만들어냈고, 모든 학부의 학생들이 그의 음식을 먹기 위해 세지무어를 찾아오는 일을 마다하지 않습니다. 그가 받는 유일한 "불만"사항은 그가 제공하는 음식의 양이 비이성적으로 많다는 것입니다.

콴드릭스

콴드릭스 신동, 지몬

지몬 울라는 스트릭스헤이븐에 조기 입학한 어린 신동입니다. 그녀는 수많은 신비한 기술들의 전문가이지만, 마지막에는 콴드릭스의 수학적 마법에 이끌리게 되었습니다. 그녀가 현재 몰두하고 있는 것은 예측할 수 없이 번갈아 가며 형태를 바꾸는 마나의 무한한 수열에 대한 아직 풀리지 않은 마법 정리식인 '보르자니 추측'을 깨는 것입니다. 그녀의 상당한 재능은 눈에 띄지 않을 수 없었고, 오리크의 사악한 세력이 움직이려 하고 있습니다.

지몬의 스토리는 4월 23일에 확인할 수 있습니다.

물질대학 학장, 키안

우수하며 괴짜인, 콴드릭스의 학장 키안은 이 차원에서 가장 탁월한 실력을 보이는 마나 학자들 중 한 명입니다. 그녀는 얽힘과 별 아치에서부터 이름 모를 고대 신전에 이르기까지 아르카비오스 전역의 기이한 마력 현상들을 찾아다니며 연구해 왔습니다. 그녀는 자신의 다듬어지지 않은 마나 이론을 다른 사람들과 공유하는 것을 좋아합니다.

키안은 현실의 물리적 본질을 더 잘 이해하기 위해 수학을 사용해야 한다고 생각합니다. 그녀는 응용 계산법을 통해 일상생활을 향상시켜 주는 실용적인 마술을 강조합니다. 그녀는 임브라함 학장은 상상 속의 세계에 살고 있다고 일축하면서, 그의 이론들을 볼 때마다 눈을 굴립니다.

이론대학 학장, 임브라함

콴드릭스의 학장인 임브라함은 그의 구부러진 부리만큼 날카로운 마음을 가진, 엄격하고 빈틈없는 오울린입니다. 그는 머리를 180도 회전시켜 학생들에게 대답을 하는 동시에 복잡한 이론들을 빠르게 판서하는 것도 멈추지 않는 일로 유명합니다. 임브라함은 사람들이나 야외 활동보다 숫자를 더 좋아하며, 몇 년씩 콴드릭스 캠퍼스 바깥에서 모습을 드러낸 적이 없다고 하는 사람들도 있습니다.

임브라함이 원하는 것은 엄청나게 복잡한 이론들을 동원해 아르카비오스의 신비를 밝혀내는 것 이상도 이하도 아닙니다. 그는 학생들에게 아직 풀리지 않은 자신의 방정식에 대해 상금을 걸고, 그 상금들은 지몬이 수업에 참여하기 전까지는 아무도 타 간 적이 없었습니다.

쌍둥이술사, 아드릭스와 네브

핀자리 섬의 마나가 풍부한 바닷속에서, 쌍둥이인 아드릭스와 네브는 말 그대로 마법 속에서 헤엄을 치며 자랐습니다. 그들은 사회에서 가장 존경받는 학자들조차도 이해하지 못하는 조수와 조류의 패턴을 어린 나이에 이해하기 시작했습니다. 한때, 그들은 믿을 수 없을 정도로 잔잔한 바다를 보고 갑작스러운 쓰나미가 닥쳐오리라는 것을 예측함으로써 수백 명의 목숨을 구했습니다—그 후로 그들의 기량을 의심하는 사람들은 없었습니다.

스트릭스헤이븐에서, 그들은 둘이 한 쌍을 이뤄 청색과 녹색 마나의 혼합에 대해 가르칠 수 있게 허가를 받았습니다. 그들은 여러 난해한 수학적 원리들의 장점을 놓고 끊임없이 언쟁을 벌이지만, 만약 학생들 중 한 명이 위험에 처하게 되면 그 즉시 완벽한 조화를 이루어 행동하기 시작합니다.

프랙탈 이론가, 디카

디카에게 있어 이 세계는 상호 연결된 방정식이 끝없이 연속되고 있는 것이며, 이는 그녀가 상상해낼 수 있는 가장 아름다운 것입니다. 그녀는 새로운 이론들에 물리적 형태를 부여해 그것들을 탐구하고, 그녀의 정교한 기하학적 창조물들은 항상 캠퍼스에서 사람들의 이목을 끌어당깁니다.

참을성 있는 교수, 룩사

룩사는 새로운 이론이 흥미롭기는 하지만 기본을 깊이 이해하지 않고서는 그것들에게 일말의 가치가 없다는 것을 알고 있습니다. 그는 모든 수준의 학생들을 가르치고, 심지어 가장 실력이 출중한 학생들조차 이 세계를 구성하고 있는 요소들에 대해 훨씬 더 깊이 이해함으로써 큰 배움을 얻습니다.

꽃피는 프랙탈, 에식스

예전에 콴드릭스 학생들에게 무한 방정식을 고안해내라는 과제가 내려졌고, 그 과정에서 무한에 집착하는 살아있는 정리인 에식스가 우연히 만들어졌습니다. 여러 해에 걸쳐 일부 교수들이 그것을 비활성화하려는 시도를 해 왔지만, 그들의 공식은 매번 어째서인지 0으로 나눠 흐지부지되는 것으로 끝났습니다. 에식스는 자신만의 계산에 몰두한 채로, 이러한 시도들을 위협이라고 여기지 않습니다.

아르카비오스 전역

오리크 지배자, 엑스투스

엑스투스는 수년 전에 실버퀼 학부생으로 스트릭스헤이븐에 있었지만, 다섯 설립자 용들은 예언자의 역할에서 그를 제외했습니다. 그 복수를 위해, 엑스투스는 피의 화신이라고 불리는 거대한 파괴적인 존재를 소환해 스트릭스헤이븐 대학을 무너뜨린 뒤, 세계적으로 정평이 나 있는 주문 도서관을 차지하려고 하고 있습니다.

엑스투스는 자아로 뭉쳐 있습니다—그는 아르카비오스 차원을 통틀어 자신이 가장 뛰어난 마법사라고 믿고 있습니다. 그의 오만함은 불같은 성미로 치솟아 오릅니다—그는 다른 사람들이 자신의 우월성을 인정하고 존중하지 않는 것에 대해 화가 나 있고, 자신에게 완전히 경의를 표하지 않는 자들에게는 처벌을 내릴 것입니다.

아르카비오스의 예언자, 자드지

예언자는 차원에서 가장 현명하고 가장 뛰어난 마법사입니다. 예언자가 일생을 바쳐야 하는 임무는 마법이 사람들을 돕고 사악한 자의 손아귀에 떨어지지 않게 하는 것입니다. 예언자가 되려면, 마법의 본질에 대한 근본적인 진리를 이해하고, 수백 또는 수천 개의 주문을 알고 사용하며, 흠잡을 데 없는 판단과 미덕을 지녀야 합니다.

현재는 자드지라는 이름을 가진 나이 많은 여성이 예언자 역할을 맡고 있습니다. 그녀는 믿을 수 없을 정도의 기억력을 가지고 있는 스트릭스헤이븐 졸업생입니다. 소문으로는 그녀가 아르카비오스에 있는 모든 별 아치의 위치를 알고 있다고 합니다.

솜씨 좋은 동반자, 밀라

밀라는 아르카비오스 태생인 여우 같은 모습을 한 마법적인 생물입니다. 위협을 받으면, 그녀는 자신을 보호하기 위해 주위를 불태우는 불길을 불러낼 수 있습니다. 루카가 차원에 도착했을 때, 밀라는 그의 주변을 따라다니기 시작했고, 루카는 이를 마지못해 받아들였습니다. 루카의 힘에 의해 마법적으로 "유대"하게 된 뒤, 진정한 동료 관계가 생겨나기 시작했습니다.

여기까지 스트릭스헤이븐의 수많은 전설들을 소개했습니다. 더 많은 연구 자료를 찾고 있나요? 플레인즈워커를 위한 스트릭스헤이븐 가이드를 확인해 보세요. 다음에 만날 때까지, 여러분의 연구와 성적이 좋은 결과가 있기를 바랍니다!