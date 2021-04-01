아르카비오스 차원에 있는 자타가 공인하는 마법 학교인 스트릭스헤이븐 대학에 오신 것을 환영합니다. 이 안내서에서, 저희는 스트릭스헤이븐 대학과 스트릭스헤이븐의 다섯 학부에 대해 자세히 안내해 드리려 합니다. 지금 바로 수업이 시작됩니다!

스트릭스헤이븐 대학

주문을 거는 다섯 용에 의해 700년 전에 건립된 스트릭스헤이븐 대학은 아르카비오스 최고의 마법 대학으로, 장래가 유망한 젊은 마법사들이 이곳에서 공부하기 위해 차원 전역에서 모여들고 있습니다. 스트릭스헤이븐은 다섯 개의 학부로 나뉘어져 있으며, 각각이 그들만의 캠퍼스, 교직원, 그리고 마법적 특성을 가지고 있습니다. 다섯 학부들은 각각 서로 상반되는 두 가지 색을 가진 학부로써, 실버퀼은 백색과 흑색, 프리즈마리는 청색과 적색, 위더블룸은 흑색과 녹색, 로어홀드는 적색과 백색, 콴드릭스는 녹색과 청색 조합으로 구성되어 있습니다.

스트릭스헤이븐 대학의 목표는 마법적인 지식을 발견하고 보존하며, 한 세대에서 다음 세대로 그 지식을 전달하고, 모든 형태의 자유롭고 개방적인 마법 연구를 촉진하며, 마법을 사용함으로써 차원 전체에 걸쳐 사람들의 삶을 향상시키는 것입니다.

계몽의 횃불

줄줄이 늘어선 봉화탑이 거대한 바퀴살처럼 스트릭스헤이븐의 중심부로부터 다섯 방향으로 뻗어나와 대학 주변을 둘러싼 시골들로 100마일 이상 퍼져나갑니다. 이 계몽의 횃불들은 마법적인 불길로 영원히 불타오르며, 학습을 향하며 무지로부터 탈출하는 길을 상징합니다. 이 다섯 줄은 비블리오플렉스에서 합쳐집니다.

비블리오플렉스

Art by: Piotr Dura

비블리오플렉스라고도 알려져 있는 스트릭스헤이븐의 도서관은 대학의 정중앙에 위치해 있습니다. 아치형으로 되어 있고 문이 달려 있지 않은 입구(이 디자인은 차원 전역에서 볼 수 있는 마법적인 별들의 아치에서 영감을 받았습니다)가 도서관으로 들어 오는 탐구심 많은 사람들을 환영해 줍니다. 그 안에는, 가능한 모든 공간을 사용해서 책더미가 땅바닥부터 높은 천장까지 가득 쌓여 있습니다. 비블리오플렉스의 내부는 광대하고, 그 안에는 엄청나게 긴 복도들과 높은 보관실들, 그리고 배를 타고 건너가야 할 정도인 연못과 해자도 있습니다.

비블리오플렉스 안에는 신비한 보관소도 있으며, 이곳은 다우주에서 한 번이라도 발동된 적이 있는 모든 주문을 빼놓지 않고 보관하고 있어 상상하기 힘들 정도로 거대한 건물입니다. 그 주장을 반박하기에는 필멸자의 삶이 너무나도 부질없지만, 보관소가 셀 수 없이 많은 강력한 주문들을 보관하고 있다는 점은 확실합니다.

비블리오플렉스의 중심부에는 기념비들이 줄지어 서 있어 경외심을 불러일으키는 예언자들의 전당이 있습니다. 그 전당의 한가운데에는 순수한 마나가 빛을 내면서 서로 뒤엉켜 거대한 형상을 만들어내 마법적인 태양과 같이 방 안을 밝히고 있는, 스트릭스헤이븐 얽힘이 있습니다.

마도사의 탑

마도사의 탑은 스트릭스헤이븐의 마법사 학생들이 즐기는 경쟁적인 팀 스포츠입니다. 다섯 학부는 각각 자체적인 팀을 육성하고, 득점 규칙에 포함되는 마스코트 생물도 데려옵니다. 마도사의 탑은 스트릭스헤이븐에서 가장 인기있는 스포츠이며, 대학 내외에 많은 팬들이 있어 군중이 구름처럼 몰려듭니다.

마도사의 탑 규칙

서로 맞서는 두 팀이 스트릭스헤이븐 운동장에서 만납니다. 각 팀은 마법사 다섯 명으로 구성되며, 거기에 작은 마스코트 생물 하나가 추가됩니다.

각 팀은 자기 쪽 운동장 끝에 있는 높은 탑 위에 팀의 마스코트 생물을 올려놓습니다.

경기의 목표는 상대 팀의 마스코트를 훔쳐내 자기 팀의 탑으로 운반해 와 점수를 내는 것입니다.

선수, 마스코트, 관중을 다치게 할 수 있거나 경기장이나 게임의 기본 규칙에 피해를 입힐 수 있는 마법은 무효화됩니다.

그 외에는, 어떤 마법이든 사용할 수 있으며, 이는 마도사의 탑 심판 위원회가 검토합니다.

게임은 세 번의 단계를 통해 진행됩니다. 각 단계는 마도사의 탑 모래시계가 비워질 때까지 진행되며, 이는 대략 20분 정도입니다. (때로는 모래시계의 마지막 모래알 몇 개가 아래로 떨어지기 전에 입구 가장자리를 좀 돌기도 하죠.)

세 번째 단계의 시간이 종료되면, 가장 많은 점수를 얻은 팀이 승리합니다.

학생들과 교직원

마법사 학생

스트릭스헤이븐에 출석하는 학생들은 일반적으로 마법사 학생이라고 알려져 있습니다. 신입생들은 스트릭스헤이븐의 다섯 학부 중 어느 곳에서 공부할 지를 선택하기 전까지는 신입생으로 불립니다. 신입생들은 모두 어느 학부와도 비슷하게 보이지 않는 표준화된 대학 교복을 입습니다.

일반적으로는, 학생이 첫 1년 동안 기본적인 커리큘럼을 끝마치고 나면, 다섯 학부 중 한 곳을 선택합니다. 그 후로는, 선택한 학부에 맞춰 옷을 입게 됩니다.

두 스승

마법사 학생이 학부를 선택하고 나면, 해당 학부의 마나 색 두 개를 각각 대표하는 지도교사 두 명이 배정됩니다. 두 지도교사는 종종 학생의 대학 생활에 대한 최선의 길에 대해 서로 상반되는 조언을 주곤 합니다—예를 들어, 콴드릭스 학생은 녹색 성향인 스승으로부터는 강력한 생물들을 소환함으로써 기술을 연마하라는 조언을 듣는 반면, 청색 성향인 스승으로부터는 추상, 환영, 그리고 수학적 이론을 갈고 닦으라는 조언을 들을 수 있습니다.

결국에는, 마법사 학생이 자신의 전문 영역을(자신의 색 정체성에 맞춰) 선택합니다. 마법사의 전문 영역은 종종 학부의 두 가지 마나 색 중 한 쪽이지만, 때로는 양쪽이 섞여 있는 경우도 있습니다.

교수진

스트릭스헤이븐의 교수들은 다른 마법사들을 가르치는 데 자신의 인생을 건, 자신이 속한 마법 분야에서 두각을 드러낸 마도사들입니다. 교수의 직급은 연공서열, 마법 연구의 차별성, 그리고 주문에 대한 지식에 따라 교수들의 계급이 나뉩니다.

강사 – 수업에서 자신만의 커리큘럼을 가르치지만 아직 정교수가 되기 위한 관찰평가 수습기간을 넘기지 못한 마법사입니다.

교수 – 한 가지 마법 연구 분야에 전념하는, 저명하고 공인된 교육자입니다. 스트릭스헤이븐에 있는 교육자 대부분은 교수 직급을 가지고 있습니다.

존경받는 교수 – 일반적으로는 마법의 조사 또는 다른 전문적인 연구에 대한 논문 발표와 동료 비평을 거쳐 자신의 경력에서 두각을 드러낸 교수입니다. 존경받는 교수 대부분은 스트릭스헤이븐에 20년 이상 수업을 진행하고 있습니다.

학장 – 각 학부에는 해당 학부의 절반을 책임지는 학장 두 명이 있습니다. 학장들 개개인은 자신이 소속된 학부가 가진 두 가지 마나의 색 중 하나의 성향을 가지고 있는 강력한 마법사이자 뛰어난 교수입니다. 학장들 열 명은 자신의 속한 학부 전체와는 반대되는 말을 하는 모순된 조언자들과 같습니다. 이들은 서로에 대해 깊은 직업적 경쟁관계를 가지고 있고, 마법을 연구하는 가장 좋은 방법에 대해 항상 다른 학장들과 의견을 달리합니다.

마법사 명예교수 – 스트릭스헤이븐에서 더이상 직책을 가지지 않는 교수는 종종 마법사 명예교수라고 부릅니다. 마도사 명예교수들은 자주 초청 강사와 연사로 초대됩니다.

스트릭스헤이븐 이후

스트릭스헤이븐 졸업생들은 대학교를 떠난 뒤 저마다 서로 다른 길을 떠납니다. 많은 이들은 단순히 자신이 속한 커뮤니티로 돌아가, 고향에 있는 사람들을 돕기 위해 마법을 사용합니다. 몇몇은 더 위대한 마법을 찾아 차원을 돌아다니며, 그러는 와중에 다른 마법사들을 만나면 결투를 하기도 합니다. 몇몇은 사랑하는 이와 새로운 가정을 만들거나 자신만의 신비한 취미를 찾아냅니다. 몇몇은 성소나 실험실을 만들어 연구를 계속하며, 언젠가는 교수가 되어 스트릭스헤이븐으로 돌아가기를 희망하기도 합니다. 엄선된 소수는 영광스러운 설립자 용들과 함께 일하는 마법사 정예 부대인 용 경비대에 합류합니다.

실버퀼 학부

"우리는 문명이 가진 가장 강력한 무기가 언어라는 것에 의견을 모은다. 이를 동료의 사기를 북돋는데 사용할 지, 아니면 적들을 산산조각내는 데 사용할 지에는 의견을 달리한다."

— 실버퀼 잉크술서, 리날드

웅변의 대학

스타일리쉬하고, 위협적이며, 추진력이 뛰어난 실버퀼 마법사들은 언어의 마법의 달인들입니다. 그들은 전투 시를 낭송하거나 허공에 룬 잉크로 쓰여진 단어를 마법적으로 구현화해서 주문을 만들어냅니다. 실버퀼 마법사는 추진력이 있고 경쟁심이 강한 타고난 리더들이며, 날카로운 재치와 2등으로는 절대 만족하지 않는 태도를 가지고 있습니다. 무리지어 걸어오고 있는 실버퀼 마법사들과 마주치게 되면, 그들이 얼마나 멋지게 보이고, 옷을 잘 차려입었는지에, 그리고 그들 주변을 빙글빙글 돌고 있다가 그들이 마법을 짜낼 때 룬과 상형문자로 굳게 되는 "잉클링"들에게 놀라게 됩니다.

실버퀼의 이분법

이 부분은 실버퀼을 이루고 있는 서로 상반되는 믿음과 마법에 대해 다룹니다. 어느 학부에서든, 마법사는 학부의 두 가지 색을 모두 받아들여, 그 양상과 주문들을 조합해 독특한 정체성을 만들어낼 수 있습니다.

백색

실버퀼의 백색 측면은 동료들을 고무시키고 사회의 악에 빛을 비추는 일에 언어의 힘을 사용하는 것입니다. 잉크 작가, 상형문자 조각가, 그리고 깃펜술사들은 살아 있는 잉크로 구현화되는 기운을 북돋는 구절을 불러냅니다. 전쟁노래 가수, 언변가, 그리고 전투 시인들은 자신의 목소리의 힘을 사용해 주위 사람들의 마음을 자극하고 분위기에 활력을 불어넣습니다. 베인글로리와 영광술사들은 완벽하게 만들어낸 칭찬의 힘을(종종 자신을 향해) 행사해 그 사람이 가진 가장 훌륭한 속성을 더욱 강화합니다. 경멸마도사와 빛술사들은 수치스러운 상황을 조명하고 부패한 기관들을 비난합니다.

흑색

실버퀼의 흑색 측면은 따끔한 진실을 지적하고 라이벌들을 공격하는 일에 언어의 힘을 사용하는 것입니다. 농담마도사, 그림자마술사, 재치공격꾼, 공포술사들은 예리한 관찰을 통해 상대의 자신감을 꿰뚫습니다. 잉크술사, 황혼마도사, 그림자날개는 그림자 마법의 칠흑같은 공허를 불러낼 수 있으며, 때로는 그것들을 이용해 잉클링이라고 불리는 날아다니는 생물 또는 순수한 암흑만으로 이루어진 무기를 만들어냅니다.

장소

그랜드로프트 전당

실버퀼의 본관은 그랜드로프트이며, 이곳은 넓은 기차역처럼 생긴 공간 위로 높은 천장에 난 마법이 부여된 창문을 통해 빛이 기둥처럼 흘러 들어옵니다. 그랜드로프트는 웅변가들이 자신의 솜씨를 십분 발휘할 수 있도록 발코니, 특별석, 칸막이 자리, 연단 등의 공간으로 가득 차 있습니다. 잉클링들은 창문이 수없이 나 있는 높은 천장을 이리저리 날아다니며, 마법이 부여된 조명은 강력한 마법을 사용하는 마법사가 있으면 자동적으로 그곳에 초점을 맞춥니다.

장미의 무대

장미의 무대는 실버퀼 캠퍼스에 있는 회전하는 원형 무대로, 마법적인 잉크로 만들어낸 장미들(과거의 공연들을 관람한 관중이 헌사한 것들)이 뒷배경을 대신하면서 뛰어난 음향 효과를 제공해 줍니다. 마법사 학생들은 장미의 무대에서 만나 공연 연습, 스파링, 또는 명예 결투를 진행합니다. 교수들과 교직원들은 종종 장미의 무대에서 시연되는 공연을 관람하며, 학생들의 마법적 소양을 옆에서 관찰하고 지도합니다.

드라마리움

실버퀼 학생들이 체육, 무용, 무술 및 기타 육체적 활동을 훈련하는 시설입니다. 학생들은 회색 방(실제는 여러 개가 늘어서 있는 방들)이라고 불리는 준비 공간을 이용할 수 있는데, 이곳에는 미용실과 메이크업실, 음성 리허설 부스, 대칭 연설 리허설 공간, 스파 시설 등이 갖춰져 있습니다. 드라마리움의 뒷편에는 명상과 조율을 하기 위해 완전한 정적을 원하는 마도사 학생들이 이용할 수 있는 특별한 감각 박탈실이 있습니다.

학부 마스코트: 잉클링

실버퀼의 흑색 성향 마법사들은 때때로 그림자 마법을 조작해 잉클링이라고 불리는 날짐승을 만들어냅니다. 이렇게 살아 있는 잉크로 만들어진 공허는 도우미나 애완동물의 역할을 수행할 수도 있지만, 한편으로는 상대편의 생명력을 찢어발기는 파괴적인 공격력을 자랑합니다. 그것들의 유동적이고 변화 가능한 형태는 자신을 만들어낸 창조자의 생각과 의도를 반영하기 위해 자유자재로 변합니다.

프리즈마리 학부

"우리는 예술이야말로 주문제작술의 가장 진정한 형태이며 마법의 진정한 목적은 자신을 아름답게 표현하는 것이라는 것에 의견을 모은다. 하지만 방법에 있어서는 의견을 달리한다. 우리 중 일부는 수 년에 걸친 연습을 통해 기술을 연마하고, 다른 일부는 억눌린 감정을 소리질러 외친다."

— 프리즈마리 명예 교수, 브로드 스칼드브레스

정령술의 대학

스트릭스헤이븐의 예체능 학생들인 프리즈마리 마법사들은 마법과 예술에 차이점이 없다고 생각합니다. 그들의 주문은 현란하며 과장된 마법의 걸작품을 넘나드는, 순수한 창의성과 예술적 표현으로 나타납니다. 프리즈마리 학생들은 정령술 마법을 사용해 자신이 누구인지와 자신이 세계를 바라보는 방법을 표현하며, 종종 한 개 이상의 원소를 사용합니다. 불, 얼음, 물, 바람, 대지, 돌, 번개, 열기, 냉기, 눈, 돌풍, 지진, 순수한 에너지의 파동—그 어떤 원소의 힘이든 프리즈마리의 영감이자 수단이 될 수 있습니다.

프리즈마리의 이분법

청색

프리즈마리의 청색 측면은 예술가로써의 훈련과 연구, 시각화, 정확한 기술, 그리고 예술 이론을 다룹니다. 물론, 프리즈마리의 수많은 청색 마법사들은 원소술사들입니다—정령 마법의 청색 계열의 하위 분야에 전념하는 예술가들이죠. 구름 소환사, 안개마도사, 서풍술사, 하늘채색자, 소용돌이 연주자, 물 구속자, 얼음 조각가, 색채표현술사—이들 모두가 공기와 물, 그리고 다른 원소들을 이용해 자신들의 예술을 표현하는 마법사 학생들과 교수들입니다. 그 이외에는, 미학술사와 작가들이 아름다움의 추상적 정의를 연구합니다. 화려한 점술가와 풍경술사들은 아름다운 광경이나 개인적인 환상에 담겨 있는 진실을 발견합니다. 대작술사와 제작 대가들은 거대하고 과장된 마법 효과들을 만들어냅니다. 전위수호자들은 개념적이고 반직관적인 눈부신 도약들을 받아들입니다.

적색

청색과 마찬가지로, 프리즈마리의 수많은 적색 성향 마법사들도 원소술사의 색채를 띠고 있습니다. 대지조각가, 화염포효자, 용암 전문가, 불씨채색가, 암석조형가, 전기예지자, 폭풍채색자—이들 모두가 불, 대지, 그리고 다른 원소들을 이용해 자신의 감정적 진실을 표현합니다. 그 이외에는, 구경거리 마도사와 불가사의제작자가 놀랍고 폭풍같은 광경을 하늘로 날려보냅니다—다른 이를 해치려기보다는 즐거움을 선사하거나 눈길을 돌리기 위해 말이죠. 심장분노자들이 내면의 창조적인 불길을 개인적인 힘으로 바꾸는 반면, 뮤즈 전달자들은 자신이 받은 순간적인 영감의 폭발을 다른 사람들에게 투영합니다. 규칙방화자와 폭발 혁신가는 고정관념과 관습을(그리고, 매우 자주, 재산도) 파괴하는 데 자신의 기술을 사용합니다.

장소

콘쥬라트 전당

꼭대기에 유리로 감싸여 있는 관측 구역이 위치한 우뚝 솟은 구조물로, 끊임없이 변화하는 정령 에너지로 둘러싸여 있습니다. 콘쥬라트의 주탑 위에 올라간 예술가 마법사들은 아주 먼 곳까지 볼 수 있으며, 그 광경은 수많은 예술적 창작물에 영감을 제공했습니다.

오푸스 산책로

중앙 캠퍼스 건물들을 통과하는 구불구불한 길로, 프리즈마리의 원소 창작물들 수백 개가 길을 따라 전시되어 있습니다. 몇몇 유명한 마법 예술 작품들은 몇 세기 동안이나 오푸스 산책로에 전시되어 온 반면, 다른 순간적인 창조성의 폭발들은 짧은 순간 동안에만 지속됩니다.

분노폭풍

과거의 예술가 마법사들 수천 명이 버린 작품들이 여러 해에 걸쳐 합쳐져 있는, 프리즈마리 캠퍼스에서 악명이 자자한 지역입니다. 보호진과 경고 표지판으로 둘러싸여 구속되어 있는 분노폭풍은 끊임없이 변하는 마법의 에너지, 얼음과 바람과 불의 돌풍, 그리고 정령들이 난폭하게 변한 것이 한데 뭉쳐 있는 덩어리입니다. 본질적으로 위험하기는 하지만 아직 개척되지 않은 창조적 영감의 원천이기도 하며, 학교의 실세들에게 방해받지 않고 결투를 하려는 학생들에게는 여전히 위험을 감수할 만한 인기 있는 장소로 남아 있습니다.

학부 마스코트: 정령

프리즈마리 마법사들에게 있어서, 정령 생물들은 형태를 가지고 있는 살아 있는 예술입니다. 마법사들은 정제되지 않은 원소를 융합해 예술적인 뼈대를 조각해낸 뒤, 살아 있는 정령의 에너지를 불러내 뼈대에 머무르게 합니다. 그 결과로 나타나는 것은 숭고한 감정을 표현하고 . . . 큰 파괴를 불러일으킬 수 있는 강력한 생물입니다. 프리즈마리 정령의 내핵은 불, 바람, 얼음, 물, 용암, 또는 단단한 암석 등의 휘몰아치는 힘이 사용됩니다.

위더블룸 학부

"살아 있는 모든 것에는 생명의 정수가 담겨 있고, 이 정수야말로 상상할 수 있는 가장 강력한 마법의 열쇠이다. 이 정수를 사용해 자연 세계를 보호할 것인가, 아니면 자신의 막대한 이익을 위해 사용할 것인가?"

— 위더블룸 혈액 연구 교수, 사바인 크록투스

정수 연구의 대학

위더블룸 마법사들은 삶과 죽음의 상반된 힘으로부터 그들의 힘을 끌어냅니다. 이들은 자연적인 재료와 살아 있는 생물들의 정수로부터 강력한 주문들을 만들어내, 그 힘으로 생명체들을 치유하거나 다치게 하고, 망자들을 되살리거나 사역합니다. 이들은 갑자기 울창한 숲 전체가 꽃을 피우게 하거나 뼈에서 살을 분리해내는 고대 드루이드의 저주들을 불러내는 마법을 휘두릅니다. 몇몇 위더블룸 마법사들은 파괴적인 오염으로부터 생태계를 보호하는 반면에, 다른 이들은 부패와 죽음의 힘을 과시합니다. 이들은 집에 있을 때에는 천천히 흐르는 강에서 좀비 악어를 타고 돌아다니거나, 소모성 질환을 치료하기 위한 물약의 재료로 사용할 약초를 따거나, 늪지 개구리들의 알을 품어서 부화하거나, 무시무시한 자연의 고대 화신을 불러내곤 합니다.

위더블룸의 이분법

흑색

위더블룸의 흑색 마법사들은 생명 에너지를 수탈해 강력한 마법을 사용하는 데 집중합니다. 의식술사, 방혈 의사, 해충 포획자, 해부자, 정맥 마녀들은 부스러져 가는 생물들의 정수를 짜내 강력한 어둠의 주문에 힘을 불어넣습니다. 재앙술사와 가마솥 위어드들은 해로운 재료들로 사악한 혼합물을 만들어내 시들어가는 저주의 마법을 짜냅니다. 뼈젓기꾼, 두개골술사, 공포뼈 및 다른 사령술사들은 죽은 세포에 마법을 불어넣어 자신의 명령을 따르게 합니다.

녹색

위더블룸의 녹색 마법사들은 생명 에너지를 강화하여 꽃을 피우고 성장시키는 데 집중합니다. 약초학자, 축복 마녀, 그리고 잎사귀접합자들은 상처를 진정시키고 살아있는 생물들에게 힘을 더하는 일에 약초를 사용합니다. 대지구부정이, 진흙가면, 내포 드루이드들은 땅과 직접 연결되어, 문자 그대로 몸을 낮추고 세지무어의 살아있는 늪을 만지며 자신들의 자연 마법에 힘을 불어넣습니다. 나뭇가지소환사, 트러지 정원사 및 해충 관리인들은 수렁에 사는 생물을 소환해 그 생물들에 서식하는 미생물을 수확합니다.

장소

세지무어

위더블룸 캠퍼스를 아우르고 있는 내포 지역입니다. 세지무어는 언데드 동물, 박쥐, 악어형 괴물, 트러지라고 불리는 내포를 활보하며 썩어 가는 동물들 및 보그로프라고 불리는 습지에 사는 개과형 짐승들 등 다양한 이상한 늪지대 짐승들의 서식지로 잘 알려져 있습니다. 세지무어는 해충, 약초, 거미줄, 곰팡이 등 물약과 주문에 사용되는 강력한 재료들을 찾을 수 있는 훌륭한 장소입니다.

위더신스 전당

위더블룸 캠퍼스의 한가운데에는 위더신스 전당이 위치해 있으며, 이는 마치 세지무어에서 곧바로 자라난 것처럼 보이는 일종의 늪지 저택입니다. 위더신스는 일종의 늪지대 생물이 촉수를 뻗고 있는 것 같이, 수많은 나무로 된 방들이 판자가 놓인 길을 통해 서로 연결되어 있습니다. 위더신스 전당에는 교수들이 학생 마녀들을 모아 수업을 진행하는 아늑한 내실이 있습니다.

벌 받는 늪지

세지모어 근처에 있는, 악취가 진동하며 아주 불쾌한 습지로, 포도줄기타기라고 불리는 성미가 고약한 동물들이 늪지를 가득 메우고 있습니다. 위더블룸의 교수들은 교칙을 어기는 행동을 한 학생들에게 벌을 주기 위해 이곳으로 보내지만, 이곳은 또한 강력한 치료약과 저주에 사용되는 약초를 채취할 수 있는 훌륭한 장소이기도 합니다.

학부 마스코트: 해충

위더블룸 마법사들은 그들의 마법을 전달하기 위해 생명의 정수를 필요로 하며, 그 역할을 가장 빈번하게 맡는 생물들은 단순하게 해충이라고 불립니다. 해충은 손쉽게 용해되어 마법적인 힘으로 변해 위더블룸의 주문에 사용되는, 일반적으로는 도롱뇽처럼 생긴 짜증나는 생물들입니다. 위더블룸이 아닌 마법사들은 대부분 해충을 말을 안 듣고, 소름끼치는 소리를 내며, 화를 잘 내고, 서슴없이 물어뜯으며 훈련시킬 수도 없는 끔찍한 괴물이라고 생각합니다. 하지만 위더블룸 마법사들은 종종 해충들을 이리저리 데리고 다니며 마치 애완동물—정확히는 생명의 정수를 손쉽게 뽑아낼 수 있는 원천이기도 한 애완동물—인 것 마냥 그것들을 애지중지합니다.

로어홀드 학부

"우리는 역사가 우리에게 무엇을 가쳐주는지에 대해 의견을 달리한다. 시간은 우연과 갈등이 혼란스럽게 춤을 추는 것인가, 아니면 문명이 질서 있는 이상을 향해 점차 진보하는 것인가? 그러나 우리는 과거가 모든 질문에 대한 답을 가지고 있다는 데에 의견을 모으며, 따라서 과거를 되살려내 그 진실을 발견해야만 한다."

— 로어홀드 과거회복자, 테루드

고고학술의 대학

로어홀드의 마법사들은 과거에 집착하는 열정적인 학자들입니다. 그들은 고고학적 유물들을 낱낱히 조사하고, 고대의 무덤에서 마법적인 에너지를 불러일으키며, 오래 전에 죽은 역사적 인물의 영혼을 소환해 과거를 탐구합니다. 그들은 길이 잘 든 가죽 장화를 신고 여행 망토를 두른 채로 차원 전역을 여행하면서, 고대의 유물들을 모으고 잊혀진 언어를 배우며 역사 속의 비밀들을 풀어냅니다.

로어홀드의 이분법

적색

로어홀드의 적색 마법사들은 그들이 과거에 수행한 연구의 무모한 발견과 모험 정신에 이끌리며, 역사의 본질과 감정이 정확성과 절차보다 우선합니다. 절벽파괴자와 폐허 주술사들은 고대 유적지를 파헤치는데 도움이 되는 마술을 휘두른다. 혼돈 학자, 잡학자, 그리고 부조화광들은 역사의 일화를 뒤지며 어처구니없는 우연한 사건들을 찾아냅니다. 전쟁설화가들은 피의 시대의전쟁에 사용된 마법들을 발견하는 일에 흥미를 느낍니다. 먼지연설과와 영웅경멸자들은 과거의 영혼들과 대화를 나누며 그들에 대한 추악한 진실—기벽과 약점, 그리고 기타 모든 것—을 찾는 일을 좋아합니다. 두루말이타격가와 고문서술사는 역사를 아주 문자 그대로 사용합니다. 그 말인즉슨, 책에 휘갈겨진 문자들로부터 직접 마법을 불러내거나, 두꺼운 책으로 멍청한 놈들을 후려치는 것이지요!

백색

골동품술사, 진실탐색가, 고고학필경사들은 과거를 들춰내고 기록하는 일을 좋아합니다. 이들은 종종 긴 두루마리와 고서들에 둘러싸여 후대를 위한 역사적 진실을 기록합니다. 유물 해독가, 영겁술사, 기념비 사제들은 고대의 역사적 인물들의 파괴된 조각상들을 발굴하며, 유적지의 맥락을 통해 과거로부터 지혜를 구분해냅니다. 우상학자, 과거부활자 및 유령 대리인은 유령들을 그들과 유사한 모습을 가진 기념물에 담은 뒤, 그들과 대화하면서 그들의 위대하고 고무적인 행위에 대해 배웁니다. 전투 영매와 영혼술사들은 영혼들을 소환해 강화시키고 힘을 불어넣어 실제로 전투에 사용할 수 있습니다. 보존술사, 과거인용술사, 안내자 및 큐레이터는 고대 주문 지식과 유물들 및 로어홀드 캠퍼스에 있는 다른 사적들을 보존하고 관리합니다. 명예술사와 암시술사는 역사의 진실을 이끌어내 동료들을 강화하고 고무시키거나 힘을 더해 주는 반면, 규칙술사와 교회법학자들은 마법의 규율을 집행하기 위해 역사적 선례를 사용한다.

장소

낙하기둥

깎아지른 듯한 수직 절벽에서 곧장 발굴된 일련의 역사적 건물들로, 현재는 연구와 수업 및 주거용으로 사용되고 있습니다. 여행자들은 낙하기둥의 한 곳에서 다른 "이웃"으로 이어져 있는 위험한 다리를 따라 이동하는데, 종종 고대 조각상들의 거대한 돌 얼굴들 앞을 곧장 지나가곤 합니다.

조각상의 줄

로어홀드의 주요 캠퍼스 지역입니다. 그 길목에는 과거의 교수들과 저명한 마법사 학생, 전쟁 영웅, 먼 옛날의 국가 원수 등 역사적인 명사들이 즐비하게 늘어서 있습니다.

콜레마 전당

로어홀드 마법사들이 대규모 강의와 시범을 위해 모여드는, 여러 층으로 구성된 웅장한 회랑입니다. 발코니들에는 고문서들을 연구하는 마법사들로부터 쏟아져 나온 수천 피트는 되는 길이의 두루마리들이 늘어져 있습니다. 콜레마 전당의 중심에는 스트릭스헤이븐이 건립될 당시 로어홀드 학부 최초의 교수진 중 한 명이었던 현명한 수도승 콜레마의 동상이 장엄한 모습으로 수복되어 있습니다.

학부 마스코트: 신령 조각상

로어홀드 마법사들은 고대의 망자들의 영혼을 불러내 그들의 역사 연구를 보충합니다. 먼지연설가와 과거부활자들이 영혼을 불러내 그들과 대화해 과거의 지식을 얻어내는 반면, 전투 영매와 다른 로어홀드 마법사들은 때때로 그 영혼들로부터 마법의 힘을 끌어내거나 . . . 그 영혼들이 살아있던 당시의 모습을 묘사한 조각상들에 영혼을 넣음으로써 그들을 강인한 병사로 만들기도 합니다.

콴드릭스 학부

"우리는 숫자가 세상에 존재하는 것인지, 아니면 수학이 우리의 정신 속에 존재하는 순수한 논리적인 연습인지의 여부에 대해 의견을 달리한다. 하지만 우리는 우리만이 현실의 진정한 근본적 힘을 연구하는 유일한 사람들이라는 점에서 의견을 모은다."

— 콴드릭스 이론학부 학장, 임브라함

수학술의 대학

콴드릭스 마도사들은 기발한 자연 수학자입니다. 이들은 자연의 근본적인 힘을 조종하는 패턴과 프랙탈, 그리고 대칭을 연구합니다. 그들은 프랙탈로 만들어진 생물을 소환하거나 추상적인 이론을 회오리치며 높이 솟구치는 패턴으로 바꿔 버릴 수 있습니다. 콴드릭스 마법사들은 더하고, 확장하고, 곱하는 것을 좋아합니다: 그들은 숫자를 이리저리 구부려 지식을 확장하거나 자신의 몸집을 네 배로 만들 수 있습니다. 그들의 복장과 마법은 이론과 실제가 겹쳐 있는 사이에서 그들이 사는 방식을 보여줍니다—그들이 입고 있는 로브의 옷감과 주문의 본질에서는 반복되는 원소들과 영리한 대칭들, 그리고 놀라운 기하학을 발견할 수 있습니다.

콴드릭스의 이분법

녹색

콴드릭스의 녹색 측면은 수학적 가능성을 통해 물리적 현실을 창조하면서 수치적 가능성에 생명을 불어넣는 일에 초점을 맞추고 있습니다. 선명술사, 동물술사, 형태술사들은 생물학적 생명에 기반한 프랙탈 생물들을 만들어냅니다. 강화술사와 비늘 드루이드들은, 간단히 말해, 사물을 "크게" 만드는 것을 즐깁니다. 유명한 콴드릭스의 마나 학자들은 마나 그 자체의 본질과 가능성 자체를 조사하면서 차원 전체의 수맥, 얽힘, 주문 발동, 그리고 다른 마나 현상들에 대해 강의합니다.

청색

콴드릭스의 청색 측면은 이론, 추측, 가능성의 추상적 영역을 파고드는 사람들을 끌어들입니다. 추상학자들과 증명술사들은 공간의 가능성을 확장하는 거친 마법을 사용합니다. 나선술사들과 프랙탈학자들은 현실과 불확실한 관계를 이루는 아름다운 패턴과 기이한 착시현상들을 만들어냅니다. 반향술사들과 배열 예지자들은 정신을 아득하게 하는 무한히 반복되는 패턴을 연구합니다. 메타술사, 현상학자, 공허 이론가들은 숫자를 넘어서서 현실 자체의 근본적인 본질을 공부하고 수정하며, 이를 통해 세계에 대한 본질적인 진리를 배우거나 변화시킵니다. 때로는 이를 통해 역설로 태어난 기이하고 초현실적인 존재인 "불가능"들이 만들어지기도 합니다.

장소

토루스 전당

콴드릭스 캠퍼스의 중앙 전당은 일련의 기하학적인 산책로들의 끝에 위치해 있는 우뚝 솟은 건물이며, 위쪽을 향해 뻗어올라가는 경사로들로 연결되어 있습니다. 그 내부에는 토루스 전당의 구조물이 시간이 지남에 따라 서서히 변화하고 진화하는 변화무쌍한 3차원 격자에 투영되어 있습니다. 일부 콴드릭스 교수들은 마법사 학생들이 전당 안에 너무 오래 머물러서는 안 된다고 말하고는 합니다. 전당의 기하구조가 학생들이 여전히 안에 있는 상태로 뒤집혀 버리면 큰일이 나기 때문이죠.

아리스모드롬

콴드릭스 캠퍼스는 입방체 모양의 분수, 하늘 위로 흐르는 아치형 수로, 고체처럼 보이는 물의 탑 등 이상한 방식으로 행동하는 물로 만들어진 역동적인 조각들로 살아 숨쉬고 있습니다. 물 구조물 중 하나는 비밀을 간직하고 있습니다. 아리스모드롬이라고 불리는 신비한 내부 광장이 바로 그것입니다. 아리스모드롬은 바깥에서 보면 한 변이 10피트 정도 되는 커다란 물 입방체처럼 보입니다. 안쪽에는, 현실의 법칙이 중단된, 일견 무한해 보이는 이론공간이 펼쳐져 있습니다. 마법사들은 이론적 수치의 가능성을 탐구하는 일에 이 공간을 사용합니다.

컬티바리움

나선형 및 순환형 식물들 및 프랙탈화된 동물들이 눈이 튀어나올 정도로 가득 찬, 햇볕에 흠뻑 젖은 정원입니다. 콴드릭스 교수들은 캠퍼스의 이 지역에서 반복해서 성장 주문을 가르쳤고, 수 세기가 지나면서 이 지역은 이제 이곳에서 발동되는 성장 마법들을 모두 강화시켜 버리게 되었습니다.

학부 마스코트: 프랙탈

콴드릭스의 마법은 자연의 패턴을 추출해 프랙탈이라고 불리는 인공 생명체로 복제할 수 있습니다. 그것들은 본질적으로 생물을 공식화한 것에 생명을 불어넣은 것이기 때문에, 작은 것부터 거대한 것까지 수학적으로 크기를 조절할 수 있으며, 이는 그것들이 장난감, 애완동물, 도우미, 그리고 전투 중에 동료가 필요한 마법사들의 효과적인 단짝이 되게 해 줍니다.

대학 외부

광활지

차원 내에 있는 알려진 지역 대부분은 거대한 두 개의 대륙으로 나뉘어져 있습니다. 북쪽 대륙은 일반적으로는 광활지라고 알려져 있는 오라티아이며, 신비한 남쪽 대륙은 갈라툴이라고 불리고 있습니다. 그 두 대륙을 연결하고 있는 다리는 징조의 지협이라고 불리고 있습니다. 스트릭스헤이븐 대학은 오라티아의 북동쪽에 위치해 있습니다.

설립자 용

차원이 태어나면서, 두 차원의 마나가 서로 상반되게 겹쳐지는 것과 동시에, 수많은 생명의 형태가 새로운 구조에 적응했으며 또한 수많은 새로운 형태가 새롭게 태어났습니다. 마력의 겹침이 특히 강력했던 다섯 개의 소용돌이는 빛나는 구가 되었고, 그것들로부터 다섯 마리의 용이 부화했습니다. 이 용들은 살아 있는 상징으로써, 서로 충돌하는 다섯 가지 이분법으로 나타나는 이 차원의 마법을 가리키는 다섯 휘장이 되었습니다.

설립자 용들은 다섯 가지 상극 색 조합의 마법을 최초로 숙달한 자들입니다. 인간형 종족들이 생겨났을 때, 용들은 처음에는 필멸자들이 마법의 강렬한 힘을 이용하려 하는 것에 화가 났지만, 이내 절제된 연구를 통해서만 마법을 안전하게 보존할 수 있다는 것을 깨닫게 되었습다. 그런 이유로, 수 세기 전에, 용들은 다섯 가지 마나 이분법의 연구에 전념하는 기관을 설립했고, 그 기관이 현재 우리가 스트릭스헤이븐이라고 알고 있는 것입니다. 다섯 학부는 이 용들이 각각 숙달한 마법을 기반으로 하고 있습니다.

오늘날까지, 설립자 용들은 하늘 위를 날아다니는 치명적인 현자로써 이 차원을 배회하고 있습니다. 이들은 더이상 스트릭스헤이븐과 직접적인 연관이 없으며, 학부의 학장들이 자신들을 대신해 이야기를 하게 하는 것을 선호합니다. 용들의 지혜는 광대하지만, 그들의 기질은 불같습니다. 마도사들은 가장 이해하기 어려운 비밀을 배우려고 할 때에만 그들을 찾습니다.

오리크

오리크는 금지된 형태의 마법을 휘두르는 비밀 마법사 집단입니다. 그들은 스트릭스헤이븐에서 멀리 떨어진 곳에 살고 있지만, 종종 자신들의 사악한 음모를 위해 주문과 새로운 가입자들을 찾아 대학에 침투합니다. 오리크 요원들은 자신들의 사악한 목표를 이루기 위해 속임수와 은밀함, 그리고 그들의 음울하고 강력한 마법을 사용합니다.

죽을 때까지 결투, 은밀한 암살, 마법사로 가득 찬 기관에 침투, 피의 의식 등, 오리크의 임무에는 위험하고 부담스러운 일이 많기 때문에 조직은 종종 새로운 구성원을 필요로 합니다. 오리크 요원들은 적극적으로 유망한 마법사들을 발굴하고 모집하는데, 그들이 가장 좋아하는 사냥터 중 하나가 스트릭스헤이븐입니다. 오리크 요원은 종종 강력하지만 실력을 잘 내지 못하는 마법사들이나 경쟁의 틈바구니에서 낙오한 학생들에게 접근하며, 그러는 동안 자신의 오리크 정체성을 숨기기 위해 착시 마술과 속임수를 사용합니다. 일반적으로 학생들은 자신들이 오리크에 모집되기 위해 훈련받고 있다는 것을 알아차리지 못합니다—그들에게는 오직 매혹적이고 칭찬을 해 주는 낯선 사람과 독점적인 관계를 가지게 된다는 것만이 눈에 들어옵니다. 그러다가 그 마법사들이 가장 취약해졌을 때, 그들은 가면을 받게 됩니다.

고대인

고대인들은 마법에 타고난 재능을 가진 지혜롭고, 거대하며, 오래 사는 존재들로 이루어진 종족입니다. 광활지를 활보하고 다니면서 자신들의 수많은 팔로 마법의 원천을 탐색하거나, 일종의 마법적인 초점인 "눈"을 통해 그 존재에 대해 사색하는 일이 종종 목격되곤 합니다. 고대인들은 수천 년을 살 수 있으며, 많은 고대인들이 여명기부터 살아 있었다고 여겨지고 있습니다. 마도사들은 역사와 마법에 대한 광대한 지식에 접근하기 위해 고대인들을 찾지만, 고대인들은 모호한 암시나 은유법을 통해 의사소통을 하는 경향이 있습니다.

별 아치

신비한 신전이나 기념물처럼 보이는, 중력을 거스르는 아치의 형상을 한 구조물들이 이 차원 전체에 흩어져 있습니다. 그것들은 아치 모양을 하고 떠다니는 천연 물질들이며, 내부의 곡선은 매우 정확하고 외부의 아치는 거칠고 불규칙합니다. 그것들은 똑바로 서거나 비스듬히 누워있을 수도 있습니다; 작을 수도 있고 거대할 수도 있으며, 완전할 수도 있고 부서져 있을 수도 있으며, 수풀이 무성하거나 이유를 알 수 없게 깨끗할 수도 있습니다. 그것들의 불규칙한 갈빗살은 하늘에서 빛나는 별들로부터 쏟아져내리는 빛을 연상시킵니다.

별의 아치는 이 차원이 아직 어리고 인간형 종족들이 지표면을 걸어다니지 않았던, 여명기로부터 남겨져 내려온 수수께끼입니다. 대부분의 경우, 아치들은 그저 그곳에 머물러, 이해할 수 없게 떠다니고, 조용하며, 움직이지 않고, 가만히 있습니다. 그러나 많은 사람들은 그들의 삶에서 중요한 시점에 아치와 마주쳐, 수업의 내용을 이해하는 일이나 그들의 마음 속에서 끓어오르는 질문에 대답하는 일에 도움을 받았다고 이야기합니다. 어떤 사람들은 아치들이 각각 위대한 마도사가 탄생한 장소나 시간 속에 잊혀진 주문이 숨겨진 장소와 같은, 위대한 마법의 장소들을 가리킨다고 믿습니다. 다른 이들은 그것들이 어떤 식으로든 고대인들과 연결되어 있다고 믿습니다—몇몇 사람들은 아치가 모습을 드러내며 강력한 마법을 행사하는 것을 보았다고 주장합니다.

얽힘

마나는 아르카비오스 차원 전체를 관통하며 흐릅니다. 하지만 특정한 지역에서는, 마나가 서로 뒤엉키며 매듭을 만들어냅니다. 이러한 장소에서는, 마법과 주문이 다른 어느 곳보다도 강력해집니다—또한 가장 위험해지기도 합니다. 이러한 장소들은 얽힘이라고 알려져 있습니다. 고대인들에 의하면, 얽힘은 차원의 탄생과 함께 서로 적대적이고 상반되는 두 원천이 겹쳐지게 된 곳을 말하는 것입니다.

수업 끝

여러분이 아르카비오스에 대해 약간, 그리고 스트릭스헤이븐 대학에 대해 많은 것을 배웠기를 바랍니다. 이 세계에 대해 여전히 더 많은 것을 알고 싶다면, 다음 달에 이 세트에 등장하는 전설들을 소개하는 개요를 읽을 수 있습니다. 이에 더해, 새로운 스트릭스헤이븐: 마법 학교 스토리가 앞으로 몇 주 동안 연재될 예정입니다. 입학 등록을 하루라도 빠르게 하고 싶다면, 이 상세하고 법적 효력이 있는 퀴즈를 풀어 어느 학부에 적성이 있는지를 파악할 수 있습니다. 하지만 가장 중요한 것은, 여러분이 이 세계를 즐기기를 바란다는 점이며, 이 세계는 아래에 있는 사람들(그 외에도 더 있습니다!)이 제작에 도움을 주었습니다:

제작진

콘셉트 아티스트

Daarken

Jehan Choo

Lena Richards

Nick Southam

Rebecca On

Sam Burley

Tyler Jacobson

Vinod Rams

세계관 작가진

Andrew Vallas

Annie Sardelis

Doug Beyer

Emily Teng

James Wyatt

Fox Allison

Sydney Adams

그래픽 디자이너

Daniel Holt

James Arnold

아트 디렉터

Taylor Ingvarsson

크리에이티브 프로듀서

Meris Mullaley

크리에이티브 총괄

Doug Beyer

크리에이티브 디렉터

Jess Lanzillo