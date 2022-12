Diese Woche beginnen wir mit einer Serie von regelmäßigen, wöchentlichen Updates bei denen es darum geht, wie wir darauf hinarbeiten die Communities nah an ihren lokalen Läden zu halten, wie wir die Läden unterstützen und was wir weiter tun werden um unsere Magic: The Gathering Community in Zeiten zu unterstützen, in denen der Gathering Teil schwierig bis nicht möglich ist.

In der Zwischenzeit werden wir als ersten Schritt ein Programm auf die Beine stellen, um lokale Läden mit Ihren Spielern online in Verbindung zu bringen. Es wird noch mehr kommen, allerdings wollten wir etwas Spaßiges tun, um die online Verbindung zwischen Läden und Spielern auf den Weg zu bringen. Deshalb wird es ab nächster Woche Friday Night Magic von zu Hause aus geben.

So wird das Ganze funktionieren – Über die nächsten drei Wochenenden (und möglicherweise darüber hinaus) werden wir die Friday Night Magic Events in Magic: The Gathering Arena abhalten. Dabei werden Läden einige der Gewinne ausgeben indem sie unsere bestehenden online Communities nutzen. (Keine Sorge – falls euer Laden keinen online Präsenz hat, haben wir begonnen mit den Läden daran zu arbeiten und helfen ihnen, Discord Server aufzusetzen.)

Spiel von zu Hause aus, verbinde dich mit deinem Laden, erhalte mehr Gewinne.

Beginnen wir mit den Event Details:

FNM zu Hause (in MTG Arena)

Updates zu FNM für daheim

Es ist uns auch weiterhin am wichtigsten, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Fans und Partner zu schützen. Daher werden wir die lokalen Communitys nach wie vor durch die sichere Distanz von Online-Spielmöglichkeiten unterstützen. Zusätzlich zu anderen wichtigen Initiativen werden wir unsere „FNM für daheim“-Events auch im Mai weiterführen:

17.April: Ikoria: Reich der Behemoths– das Lager (nimm an einem beliebigen Event teil, um eine Belohnung von deinem Store zu erhalten)

24.April: Highlander (auch Singleton genannt)

1.Mai: Artisan

8.Mai: Pauper

15.Mai: Historic Brawl

Wie bisher wird für diese Events im Spiel keine Teilnahmegebühr erhoben. Außerdem werden einzelne seltene und sagenhaft seltene Karten als Belohnung für den ersten und zweiten Sieg vergeben. Wer sich mit einem teilnehmenden WPN-Store verbunden hat, kann außerdem einen zusätzlichen Promo-Code erhalten, mit dem im Spiel weitere Belohnungen erhältlich sind. Mit dem Update des Spiels im April erscheinen diese Codes in Form von MTG Arena Promo-Pack-Codes, die sich (wie der Name vermuten lässt) an den in Stores erhältlichen Promo-Packs orientieren.

Jede Woche kann maximal ein Code pro Spieler eingelöst werden, und jeder Code bedeutet im Spiel zwei kosmetische Gegenstände– darunter Kartenstile, Avatare, Kartenhüllen und Begleiter, die zum Teil bisher nicht erhältlich waren.

Was: Drei FNM Events, die allen MTG Spielern ein Forum geben gewohnte Spielerfahrungen zu spielen.

Wann: 27. März, 3. April, 10. April, jeweils 24 Stunden ab Mitternacht PT (Pacific Time)

Wer: Jeder, der einen MTG Arena Account hat (hier downloaden!)

Eintrittsgebühren: Keine

Formate:

27. März —Challenger Decks Wähle eines der vier precon 2020 Challenger Decks und fordere andere Spieler heraus

3. April —All Access Baue ein Deck aus allen Karten aus Standard, ob sie in deiner Sammlung sind oder nicht. Spiele gegen andere, baue mehr Decks, spiele nochmal. Rinse. Repeat.

10. April —Historic Brawl Baue ein 60 Karten Brawl Deck aus deinen Standard und Historic Karten, und kämpfe!



Das Ziel dieser Formate ist es spaßige Möglichkeiten zu schaffen Magic in einem Friday Night Magic artigem Umfeld spielen zu können, egal ob du MTG Arena das erste Mal oder seit der Open Beta spielst. Aber um diese Events in ihrer Ganzen Fülle zu erleben, solltest du dich online mit deinem lokalen Spieleladen verbinden. So geht’s:

Einen Gewinn Code von Deinem Laden erhalten

Einige Läden haben bereits robuste online Communities, andere werden sie das erste Mal aufbauen. Solltest du bereits Teil einer solchen Community sein – super! Setz dich mit ihnen in Verbindung.

Solltest du noch nicht Teil einer online Community eines lokalen Spieleladens sein, oder sollte dein Laden eine solche Community nicht haben, gibt es einige Wege, durch die du dich verbinden kannst. Zum einen kannst du einfach bei deinem Laden nachfragen was geplant ist (gebt euren Läden etwas Zeit, einige bekommen diese Info auch erst heute). Alternativ könnt ihr auf locator.wizards.com gehen, um die Website eures lokalen Ladens zu finden. Nicht jeder Laden hat momentan eine eigene Website. Unsere Teams hier setzen sich mit den Läden in Verbindung und helfen ihnen gute Möglichkeiten zu finden und um sie mit unserem Store Locator zu verbinden. Viele von Ihnen werden online Communities anhand von Discord, WhatsApp, und Facebook aufsetzen, entsprechend kann es sein, dass du eine dieser Applikationen herunterladen oder einer solchen Plattform beitreten musst.

Schritt Für Schritt funktioniert das Ganze so:

Spiele das Event (verliere oder Gewinne so viel du möchtest) Mache einen Screenshot von deiner Event Seite Gehe zu locator.wizards.com und finde deinen lokalen Spieleladen Trete dem Social Media Kanal deines Ladens bei Teile deinen Screenshot mit einer netten Nachricht auf dem entsprechenden Kanal Der Laden wird dir einen Code* via dem Social Media Kanal schicken

Die Codes werden spezielle MTG Arena Sleeves ausgeben. Diese werden in etwa so aussehen:

*Anmerkung: Solange der Vorrat reicht. Nicht alle Läden nehmen teil. Limitierung auf einen Code pro Account. Das Teilen eines Screenshots mit einem Laden garantiert nicht die Ausgabe eines Codes.

Wir verteilen diese Woche Codes an WPN Stores auf der ganzen Welt, also verbindet euch und sprecht mit euren lokalen Spieleläden über ihre Pläne zu FNM von zu Hause.

Ein Erster Schritt

Es gibt noch Vieles mehr an dem wir arbeiten, nicht nur um Spieler mit ihren lokalen Läden und Communities zu verbinden, sondern wir hoffen, dass dies ein starker erster Schritt für ein Fundament der Zukunft ist. Lokale Spieleläden, genau wie viele andere kleine Unternehmen werden unsere Hilfe während dieser Zeit brauchen. Unterstützt sie so gut ihr könnt aber passt auch auf euch selbst auf indem ihr mit Freunden und lokalen Communities in Verbindung bleibt, wenn auch digital.