Ein erster Blick auf Magic: The Gathering – Doctor Who™

Jahrzehnte lang hat Doctor Who™ uns auf Abenteuer durch Raum und Zeit entführt. Jetzt, im Jahr des 60. Jubiläums der Serie, kommt Doctor Who™ zu Magic. In vier Commander-Decks bringen wir den Doctor, seine Begleiter, seine Feinde und mehr zu dir. Sie enthalten neue Magic-Karten sowie neu aufgelegte Karten mit neuen Illustrationen zum Thema Doctor Who™, die dich mit deinem Deck in die Welt des Doctors eintauchen lassen.

TARDIS TARDIS (Showcase)

Diese mit Liebe illustrierten Decks lassen die Geschichte von Doctor Who™ aus der Perspektive von Magic aufleben. Designer, Autoren und Künstler haben daran gearbeitet, die Welt von Doctor Who™ auf eine Weise einzufangen, die Fans von Doctor Who™ und Magic begeistert.

Der Zehnte Doctor Der Zehnte Doctor (Showcase)

Getrennte Wege Exterminieren

Genau wie der Doctor auf seinen zahlreichen Abenteuern kannst auch du jetzt mit den Weltenkarten, die in jedem Commander-Deck enthalten sind, durch das Universum reisen! Diese Karten repräsentieren die berühmten Schauplätze von Doctor Who™, wobei in jedem Deck zehn neue Magic-Weltenkarten enthalten sind, mit denen du durch Zeit und Raum reisen kannst, wenn das Chaos hereinbricht.

Bucht des Bösen Wolfs TARDIS-Parkbucht

Fixpunkt in der Zeit

Jedes Commander-Deck enthält neue Karten, die in Legacy, Vintage und Commander legal sein werden. Diese Karten sind für Commander konzipiert und betonen den unterhaltsamen und sozialen Aspekt des Formats, das die Spieler lieben.

Während der MagicCon: Barcelona haben wir einige der neuen Karten, Mechaniken und Themen dieser Decks enthüllt. Hier haben wir jetzt alle Informationen zusammengefasst. Mach dich bereit für Magic: The Gathering – Doctor Who™!

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Set-Details

Magic: The Gathering – Doctor Who™

Set-Code: WHO

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Set-Legalität: Legacy, Vintage und Commander

MTG Arena Legalität: Nicht in MTG Arena verfügbar

Website: Magic: The Gathering – Doctor Who™

Wichtige Termine für Magic: The Gathering – Doctor Who™

Das TARDIS-Foto-Event (mit Promokarte) auf der MagicCon: Las Vegas : 22.–24. September

: 22.–24. September Debüt : 3. Oktober

: 3. Oktober Vorschauen : 3.–6. Oktober

: 3.–6. Oktober Podcast von Command Zone – Extra Turns (Gameplay) : 11. Oktober

: 11. Oktober Weltweiter Launch : 13. Oktober

: 13. Oktober Launch-Party-Events: 13.–15. Oktober

Es gibt ein Universum voller Orte, an denen es Magic: The Gathering – Doctor Who™ mit vier Commander-Decks, Sammler-Boostern und Secret Lair Drops, alles im Stil von Doctor Who™, gibt. Du fragst dich, was darin enthalten ist? Warum bist du nicht bei einigen Enthüllungen dabei?

Allons-y!

Mach ein Foto mit der TARDIS auf der MagicCon: Las Vegas!

An die Fans, die uns auf der MagicCon besuchen: Die TARDIS landet diesen September in Las Vegas. Während der MagicCon: Las Vegas haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ein Foto mit der berühmten blauen Box zu machen – und vielleicht eine coole Promokarte für ihren Besuch zu ergattern. Die MagicCon: Las Vegas ist drinnen ein bisschen größer als draußen!

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Commander-Decks

Lehren der Vergangenheit

Lehren der Vergangenheit (Grün-Weiß-Blau)

Im Jahr 1963 trat der Doctor erstmals auf der ganzen Welt in Erscheinung. Dieses Deck ehrt diese frühen Jahre von Doctor Who™ und umfasst die Laufzeit der Serie von 1963 bis 1989. Lehren der Vergangenheit, ein grün-weiß-blaues Deck, wird vom Vierten Doctor angeführt. Aber er ist nicht allein. Der Doctor reist in Magic dank der Mechanik Begleiter des Doctors mit seinen Begleitern.

Der Vierte Doctor Der Vierte Doctor (erweiterter Kartenrand)

Sarah Jane Smith Sarah Jane Smith (erweiterter Kartenrand)

Nimm Sarah Jane Smith. Sie verfügt über die Fähigkeit Begleiter des Doctors, was es dir ermöglicht, sie und eine andere Kreatur als deine Kommandeure einzusetzen, falls die andere Kreatur der Doctor ist. Du kannst den Doctor mit seinen kultigsten Begleitern kombinieren oder dir sogar eigene Kombinationen ausdenken. Was passiert, wenn sich der Vierte Doctor mit Rose Tyler zusammentut? Mit deinen eigenen Doctor Who™ Decks kannst du entscheiden. Lehren der Vergangenheit erzählt die Geschichte von Doctor Who™ mit der Historisch-Mechanik. Historisch gab es erstmals im Jahr 2018; es kehrt in diesem Deck als zentrales Thema zurück und ermutigt dich, zahlreiche legendäre Kreaturen aus dem ganzen Doctor Who™ Set zu spielen.

Time-Lord-Regeneration

Für Historisch sind auch Sagen relevant, ein weiteres zentrales Thema der Doctor Who™ Commander-Decks. Berühmte Episoden von Doctor Who™ werden in diesen Sagen dargestellt, von denen jede die Geschichte des Doctors mit mächtiger Mechanik und umwerfenden Illustrationen erzählt. Und natürlich passen auch die Spielsteine zum Thema.

Stadt des Todes Schatz

Wenn die Vorschau startet, erfährst du mehr über Lehren der Vergangenheit. Aber zunächst reisen wir für unser nächstes Deck in die Zukunft.

Die Zeit hat ’nen Knick

Die Zeit hat ’nen Knick (Blau-Rot-Weiß)

Die Zeit hat ’nen Knick ist ein Deck, in dem es um den großen Ball aus dem schnibbedi-schnick, wibbelig-wobbeligen Zeug geht, das die Zeit ist. Dieses Deck wird vom Zehnten Doctor und seiner Begleiterin Rose Tyler angeführt. Mit diesen beiden dominiert in diesem blau-rot-weißen Deck natürlich das Thema Zeitmanipulation, und zwar durch die Zeitreise-Mechanik.

Der Zehnte Doctor Der Zehnte Doctor (erweiterter Kartenrand)

Rose Tyler Rose Tyler (erweiterter Kartenrand)

Zeitreise ist eine brandneue Mechanik, die sich auf die Manipulation von Zeitmarken konzentriert, etwas, das wir 1994 erstmals gesehen haben. Mit Doctor Who™ geben wir der Sache eine neue Wendung. Durch Zeitreisen kannst du Zeitmarken hinzufügen und entfernen und so Aussetzen, Verschwinden und andere verrückte Mechaniken aus ganz Magic nutzen.

Getrennte Wege

Dieses Deck rückt die Reisen des Neunten, Zehnten und Elften Doctors ins Rampenlicht und stellt Figuren, fremde Welten und spannende Geschichten aus den vielen Abenteuern des Doctors vor.

Das Gesicht von Boe Das Gesicht von Boe (erweiterter Kartenrand) Viermaliges Klopfen

Viermaliges Klopfen (erweiterter Kartenrand) Fünf vor Zwölf 1/1 Mensch

Die Zeit hat ’nen Knick bringt die Eskapaden des Doctors mit einem ausgeprägten Hang zu Zeitreisen in Magic. Mit drei Doctors ist dieses Deck voller Easter Eggs und Verweise auf Doctor Who™, sodass die Fans mit Sicherheit sagen werden: „Fantastisch!“

Wer weiß, vielleicht ist sogar ein weiterer Time-Lord anwesend …

Illustration von: Lixin Yin

Paradoxon-Power

Paradoxon-Power (Grün-Blau-Rot)

In Paradoxon-Power zeigt sich das wilde Wesen der Zeit, wenn Zaubersprüche aus allen Richtungen fliegen! In diesem grün-blau-roten Deck kannst du das Unerwartete erwarten, wenn der Dreizehnte Doctor und Yasmin Khan eintreffen. Da der Zwölfte und der Dreizehnte Doctor im Mittelpunkt dieses Decks stehen, arbeitet die Paradoxon-Mechanik auf Hochtouren und erzeugt die aufregenden Spielzüge, für die Commander bekannt ist!

Der Dreizehnte Doctor Der Dreizehnte Doctor (erweiterter Kartenrand)

Yasmin Khan Yasmin Khan (erweiterter Kartenrand)

In Paradoxon-Power erhältst du sogar einen besonderen Vorteil, immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher außer von deiner Hand wirkst, was Synergien mit Rückblende, Abprall, Aussetzen und vielem mehr bietet! Da dir all das zur Verfügung steht, wird Paradoxon-Power dich auf jeden Fall mit viel chaotischem Zeitreise-Schabernack begeistern.

Die Prophezeiung Die Prophezeiung (erweiterter Kartenrand) Der Flux

Apropos Chaos: Das Planechase-Format wird in Doctor Who™ noch durch die TARDIS verstärkt. In jedem vom Doctor angeführten Deck kannst du mit der TARDIS kreuz und quer durchs Universum dem nächsten Abenteuer hinterherjagen.

TARDIS

Die Weltenkarten präsentieren einige der berühmtesten Schauplätze des Doctor Who™ Universums – Orte, die Fans seit Jahrzehnten lieben und fürchten. Wer weiß, wo (oder wann) du landest, wenn du in die TARDIS steigst?

Bucht des Bösen Wolfs TARDIS-Parkbucht

Fixpunkt in der Zeit Grab des Doctors

Meister des Bösen

Meister des Bösen (Blau-Schwarz-Rot)

Wo immer der Doctor Gutes tut, findet sich mit Sicherheit ein Bösewicht, der Böses tut. In diesem blau-schwarz-roten Deck dreht sich alles um die furchterregenden Feinde, die der Doctor auf seinen vielen Reisen durch die Zeit bekämpft hat. Während mehrere Charaktere von überall in Doctor Who™ auftreten, konzentriert sich das Deck auf die Daleks, die Cybermen und die vielen Inkarnationen des Masters. Dies manifestiert sich in der Mechanik des schrecklichen Dilemmas, hier bei Davros, Schöpfer der Daleks.

Davros, Schöpfer der Daleks Davros, Schöpfer der Daleks (erweiterter Kartenrand)

Wenn du deine Gegner vor ein schreckliches Dilemma stellst, müssen sie zwischen zwei Optionen wählen, von denen jede für dich von Vorteil ist. Während das Deck deine Gegner unter Druck setzt, kannst du Ressourcen sammeln, indem du dir die Macht der berüchtigtsten Feinde des Doctors zunutze machst.

Exterminieren! 3/3 Dalek-Spielstein

Der Doctor hat sich in der Vergangenheit mit mehreren mächtigen Feinden duelliert, und jeder von ihnen will als endgültiger Bezwinger des Time-Lords in die Geschichte eingehen. Wen ernennst du zum Kommandeur deines Decks?

Missy Missy (erweiterter Kartenrand)

Der Valeyard Der Valeyard (erweiterter Kartenrand)

Egal welchen Bösewicht du wählst, mit diesem Commander-Deck kannst du in die Rolle einiger der größten Feinde des Doctors schlüpfen. Mach dich bereit, dein Spiel mit Meister des Bösen zu verbessern.

Tod im Himmel Cyberman-Erinnerung

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Booster

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Booster-Display

Wir feiern Doctor Who™ nicht nur mit diesen Decks. Auch Sammler-Booster, in denen deine Lieblingskarten aus diesem Set besondere Kartendrucke, Foil-Versionen und Illustrationen erhalten, machen riesigen Spaß. Möchtest du mal einen Blick darauf werfen?

TARDIS (Showcase)

Hier kehren Surge-Foilkarten wieder zurück, und das darfst du nicht verpassen. Du kannst die Figuren, Momente der Geschichte und mehr, festgehalten auf Karten aus den Commander-Decks, mit wunderschönen Surge-Foil-Kartendrucken finden. (Planechase-Welten sind nicht in Sammler-Boostern enthalten und nicht als traditionelle, Etched- oder Surge-Foilkarten verfügbar.)

Der Vierte Doctor (Showcase) Der Zehnte Doctor (Showcase) Der Dreizehnte Doctor (Showcase)

Außerdem kannst du in diesem Set besondere TARDIS-Showcase-Versionen verschiedener Karten sammeln. Diese Versionen sind nur in Sammler-Boostern erhältlich und zeigen Karten aus den Commander-Decks mit neuen Illustrationen, deren Schwerpunkt auf knalligem Stil und atemberaubender Kunst liegt. Jede einzelne Version des Doctors hat zum Beispiel eine eigene TARDIS-Showcase-Version: …

… Ebenso eine ganze Reihe treuer Verbündeter des Doctors: …

Sarah Jane Smith (Showcase) Rose Tyler (Showcase) Yasmin Khan (Showcase)

… Und ihre furchterregenden Feinde!

Missy (Showcase) Davros, Schöpfer der Daleks (Showcase)

In Sammler-Boostern kannst du außerdem auf besondere Doctor-Karten mit Seriennummern stoßen. Diese äußerst seltenen und äußerst stilvollen Drucke des Doctors sind mit einer eigenen Seriennummer markiert. Jede Karte wird nur in etwa 500 Exemplaren gedruckt und ist nur in Sammler-Boostern zu finden.

Der Vierte Doctor (mit Seriennummer) Der Zehnte Doctor (mit Seriennummer) Der Dreizehnte Doctor (mit Seriennummer)

Doctor-Karten mit Seriennummern sind in den Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Boostern jeder Sprache nur auf Englisch erhältlich. Doctor-Karten ohne Seriennummern sind mechanisch mit den Versionen mit Seriennummern identisch. Details sind auf der Produktverpackung angegeben. Die Abbildungen sind digital gerendert und nicht die eigentlichen Karten.

Geronimo!

Magic: The Gathering – Doctor Who™ erscheint am 13. Oktober 2023. Du kannst es jetzt bei Online-Händlern wie Amazon, in deinem Store und überall sonst vorbestellen, wo Magic-Produkte verkauft werden. Wir wissen, dass du dich schon darauf freust, dass Doctor Who™ zu Magic kommt; deshalb haben wir beim Debüt am 3. Oktober 2023 noch mehr mitzuteilen.

Was? Du willst noch eine Vorschau?

Das hieße, die Gesetze der Zeit zu brechen.

Vielleicht dieses eine Mal.