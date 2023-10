Freue dich auf die Entfesselung einer legendären Zusammenarbeit – Magic: The Gathering trifft Fallout! Diese am 8. März 2024 erscheinende, noch nie dagewesene Zusammenarbeit erforscht die postnukleare, dystopische RPG-Welt von Fallout im Rahmen des Gameplays von Magic: The Gathering.

Magic: The Gathering – Fallout® enthält Elemente aus allen Fallout-Spielen seit 1997 und stellt die erste „moderne Sichtweise“ auf einige der klassischen Fallout-Spiele dar, einschließlich Aktualisierungen von Charakteren und Schauplätzen aus Fallout und Fallout 2. Wir hoffen, den energiegeladenen, actionreichen, postnuklearen RPG-Wurzeln von Fallout Tribut zollen zu können. Egal, ob du dich auf die Seite einiger der berühmtesten Charaktere von Fallout schlägst oder als Überlebender der Vault gegen Banden von Plünderern, Supermutanten, verstrahlten Monstern und Vorkriegsrobotern antrittst, das Leben im Ödland wird nicht einfach sein!

Magic: The Gathering – Fallout® Commander-Decks

Es gibt vier Commander-Decks, die jeweils auf einem anderen Thema basieren:

Aggressive Überlebende (Rot-Grün-Weiß): Mit dem bravsten aller Hunde, Dogmeat, als Commander, konzentriert sich dieses Deck auf das Plündern von Werkzeugen, Speise-Spielsteinen und Verbündeten. Es führt auch Altmetall-Spielsteine ein, die geopfert werden können, um Karten zu ziehen. Wenn du gerne Spielsteine spielst und deine Kreaturen mit Auren und Ausrüstung ausrüstest, dann ist dies das richtige Deck für dich.

Aggressive Überlebende (Rot-Grün-Weiß)

Dogmeat, allzeit loyal (traditionelle Foilkarte) Altmetall-Spielstein

Mutantenbedrohung (Schwarz-Grün-Blau): Wenn du etwas „anderes“ suchst, dann versuche es mit dem Deck Mutantenbedrohung, das die gefährlichen und seltsamen mutierten Kreaturen von Fallout enthält, wie zum Beispiel den Commander dieses Decks, den Weisen Mottenmann. Spiele Kreaturen und verstärke sie dann mit Marken und führe Wucherung durch. Verstrahle dich und deine Gegner mit den neuen Verstrahlungsmarken (Marken für Spieler, die dir Schaden zufügen).

Mutantenbedrohung (Schwarz-Grün-Blau)

Der Weise Mottenmann (traditionelle Foilkarte) Wilder Ghul Strahlung (Spielhilfe)

Ave, Caesar! (Rot-Weiß-Schwarz): Es gibt auch das Deck Ave, Caesar mit dem berüchtigten Caesar aus der Serie als Commander. Die Themen dieses Decks drehen sich um Anführer militanter Fraktionen und ihre Soldaten sowie um Plünderer des Ödlands. Sei aggressiv mit einer Armee von Kreaturenspielsteinen, die dir mithilfe der Trupp-Mechanik ermöglichen, zusätzliche Spielstein-Kopien von Kreaturen zu erstellen.

Ave, Caesar (Rot-Weiß-Schwarz)

Caesar, Imperator der Legion (traditionelle Foilkarte) Gary der Klon

Wissenschaft! (Blau-Weiß-Rot): Schließlich haben wir unser Deck Wissenschaft, das sich auf Hightech-Energiewaffen, Wissenschaftler, Synths und Vorkriegsroboter konzentriert. Mit Dr. Madison Li als Commander spielst du Artefakte, um Energie zu erzeugen – eine wiederkehrende Mechanik, die zu Fallout passt.

Wissenschaft! (Blau-Weiß-Rot)

Dr. Madison Li (traditionelle Foilkarte) Rex der Cyberhund

Magic: The Gathering – Fallout® Spaß mit Boostern

Magic: The Gathering– Fallout® Sammler-Booster-Display

Bist du in der Stimmung, ein paar tolle neue Kartendrucke zu plündern? Dieses Set enthält Sammler-Booster mit „Spaß mit Boostern“-Optionen, die jeder Oberflächenbewohner genießen kann. Die erste ist der Pip-Boy-Kartendruck, der auf 26 Karten zu sehen ist. Davon sind 9 neu aufgelegte Karten mit alternativen Kartentiteln und neuen Illustrationen. Diese sind als Nicht-Foil-, traditioneller Foil- und Surge-Foil-Kartendruck zu finden.

Dogmeat, allzeit loyal (Showcase-Pip-Boy) Der Weise Mottenmann (Showcase-Pip-Boy)

Caesar, Imperator der Legion (Showcase-Pip-Boy) Dr. Madison Li (Showcase-Pip-Boy)

Die neu aufgelegten Fallout Vault Boy Karten können auch in Sammler-Boostern gefunden werden, mit insgesamt 9 neu aufgelegte Karten ohne Rand im Fallout-Stil, die als Nicht-Foil-, traditionelle Foil- und Surge-Foilkarten erhältlich sind.

Arkanes Petschaft (Vault Boy Karte ohne Rand) Schmelztiegel der Welten (Vault Boy Karte ohne Rand)

Sonnenring (Vault Boy Karte ohne Rand) Einöde (Vault Boy Karte ohne Rand)

Auch in den Magic: The Gathering – Fallout® Commander-Decks kannst du mit Nicht-Foil-Standardländern rechnen, von denen 5 isometrische Landschaften wie in den klassischen Fallout-Spielen darstellen. Diese sind als traditionelle Foilkarten und als Surge-Foilkarten in Sammler-Boostern erhältlich.

Ebene (großflächige Illustration) Ebene (großflächige Illustration)

Insel (großflächige Illustration) Insel (großflächige Illustration)

Sumpf (großflächige Illustration) Sumpf (großflächige Illustration)

Gebirge (großflächige Illustration) Gebirge (großflächige Illustration)

Wald (großflächige Illustration) Wald (großflächige Illustration)

Auch die Artwork-Karten mit erweitertem Kartenrand kehren zurück und sind in den Magic: The Gathering – Fallout® Sammler-Boostern als Nicht-Foil-, traditionelle Foil- und Surge-Foilkarten erhältlich.

Rex der Cyberhund (erweiterter Kartenrand) Wilder Ghul (erweiterter Kartenrand)

Schließlich werden die Wackelpuppe-Karten mit Seriennummern versehen. Es wird 7 Karten mit je 500 Exemplaren mit Seriennummer geben. Die Wackelpuppe-Karten mit Seriennummern sind mit dem Doppel-Regenbogen-Foil-Kartendruck versehen.

Intelligenz-Wackelpuppe (Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer)

Und damit verlassen wir dich mit einigen wichtigen Terminen und ein paar weiteren fantastischen neuen Karten aus dem Set. Die Vault wird zwar erst im März 2024 geöffnet, aber du kannst schon heute vorbestellen!

Alpha-Todeskralle Befehlsturm V.A.T.S.

Überlastet Nuka-Cola-Automat RAD-Sturm

Mr. House, Präsident und CEO Vault 101: Geburtstagsfeier

Magic: The Gathering – Fallout® Details

Magic: The Gathering – Fallout® Set-Code: PIP

Website: Magic: The Gathering – Fallout®

Jetzt vorbestellen

Du kannst Magic: The Gathering – Fallout® bei deinem Store, online bei Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Wichtige Termine für Magic: The Gathering – Fallout®