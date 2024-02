Willkommen in der brandneuen Grenzwelt von Thunder Junction, wo du den Bösen spielen, waghalsige Raubzüge planen und in den Sonnenuntergang reiten kannst. Outlaws von Thunder Junction trifft am 19. April ein und ist das erste Magic-Set mit Western-Thema; hier sind die Einsätze hoch, die Nachwirkungen der phyrexianischen Invasionen sind noch immer spürbar, und die Geschichte um die merkwürdigen Omenpfade geht weiter.

Die Omenpfade sind geöffnet, und alle strömen in die Stadt, um ihr Glück als Gesetzlose zu suchen. Oko, der übelste Gesetzlose von allen, sammelt eine Bande aus den Meistgesuchten des Multiversums für einen Raubzug von epischen Dimensionen.

Oko der Rädelsführer Knöchling der Taschendieb

Aber, mein Freund, diese Welt ist nicht groß genug für uns alle.

In Thunder Junction wurde ein uraltes Tresorgewölbe entdeckt, und Gerüchten zufolge birgt es ungeahnten Reichtum und ungeahnte Macht. Alle wollen ein Stück vom Kuchen, aber Oko und sein tolles Team wollen als Erste hinein.

Okos Sohn Kellan hat seinen abtrünnigen Vater endlich aufgespürt, aber dessen Intrigen drohen, Kellan in die Rolle eines Bösewichts zu drängen.

Outlaws von Thunder Junction ist voller Konflikte zwischen Gesetzlosen vor einem atemberaubenden Western-Fantasy-Hintergrund.

Ebene (Western-Land mit großflächiger Illustration) Insel (Western-Land mit großflächiger Illustration) Sumpf (Western-Land mit großflächiger Illustration)

Gebirge (Western-Land mit großflächiger Illustration) Wald (Western-Land mit großflächiger Illustration)

Eilmeldung-Bonusblatt und Der Große Coup

Soeben erreicht uns diese Meldung: Auf einer Welt voller Gesetzloser ist Verbrechen eine Lebensart, und das Eilmeldung-Bonusblatt ist vollgepackt mit Verbrechen – einer Schlüsselmechanik des Sets – und kultigen neu aufgelegten Karten. Du findest sie in Play-Boostern und Sammler-Boostern, und exklusiv in Sammler-Boostern kannst du Textured-Foil-Versionen von Eilmeldung-Karten finden.

Gedankenergreifung

(Eilmeldung) Gedankenergreifung

(Textured-Foil-Eilmeldung)

Schuld // Sühne

(Eilmeldung) Schuld // Sühne

(Textured-Foil-Eilmeldung)

Wo es Gesetzlose gibt, gibt es auch Steckbriefe, und in Outlaws von Thunder Junction erscheint eine ganze Reihe von Taugenichtsen mit dem Steckbrief-Kartendruck, der in Play-Boostern und Sammler-Boostern zu finden ist.

Oko der Rädelsführer

(Steckbrief) Knöchling der Taschendieb

(Steckbrief)

Natürlich gibt es auch Karten ohne Rand und Karten mit erweitertem Kartenrand.

Zur Hölle fahren (erweiterter Kartenrand)

Karten aus Der Große Coup gehören zu einer speziellen Untergruppe mit eigenem Set-Symbol, Set-Code und Rahmen (auf ausgewählten Karten) – und sie sind in Standard legal! Special Guests Karten und die 30 sagenhaft seltenen Karten aus Der Große Coup stellen den Tresorgewölbe-Rahmen zur Schau.

Schwert aus Wohlstand und Macht Schwert aus Wohlstand und Macht

(Tresorgewölbe-Rahmen)

Exklusiv in Sammler-Boostern gibt es außerdem spezielle Raised-Foilkarten mit dem Tresorgewölbe-Rahmen.

Schwert aus Wohlstand und Macht

(Raised-Foilkarte mit Tresorgewölbe-Rahmen)

In Play-Boostern können Special Guests Karten und Karten aus Der Große Coup (ohne den Tresorgewölbe-Rahmen) in einem eigenen Slot vorkommen.

Verbrechen, Der Große Coup und noch viel mehr – es ist gefährlich, durch die Omenpfade zu springen und sich in Thunder Junction wiederzufinden. Verirre dich da draußen nur nicht.

Fblzzp, verirrt in der Prärie

Schau dir unbedingt die Outlaws von Thunder Junction Kartengalerie an, um den ersten Schwung Vorschaukarten zu sehen, bevor wir am 26. März weitere enthüllen!

Details zu Outlaws von Thunder Junction

OTJ-Erweiterungssymbol

OTC-Erweiterungssymbol OTC-Erweiterungssymbol

OTP-Erweiterungssymbol OTP-Erweiterungssymbol

BIG-Erweiterungssymbol BIG-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Outlaws von Thunder Junction Set-Code: OTJ

Outlaws von Thunder Junction Commander-Set-Code: OTC

Eilmeldung-Set-Code: OTP

Der Große Coup Set-Code: BIG

Special Guests Set-Code: SPG

Wichtige Termine für Outlaws von Thunder Junction

Beginn der Story : 18. März

: 18. März Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 26. März

: 26. März Kartengalerie und Vorschauen komplett : 5. April

: 5. April Weltweites MTG Arena Release : 16. April

: 16. April Weltweites Tabletop-Release: 19. April

Outlaws von Thunder Junction Gameplay-Events

Prerelease-Events : 12.–18. April

: 12.–18. April Open House : 19.–21. April

: 19.–21. April Commander-Party : 26. April bis 2. Mai

: 26. April bis 2. Mai Store Championship : 4.–12. Mai

: 4.–12. Mai Standard Showdown: 19. April bis 25. Juli

