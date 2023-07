Und natürlich könnten wir nicht ohne die beliebte Syr Makrone nach Eldraine zurückkehren, zusammen mit dem Zähen Brocken, der diese süße Heldengruppe abrundet.

Zäher Brocken

Eine neue Geschichte von Magic beginnt

Die Ritter, die die Invasion zurückgeschlagen haben – sowohl diejenigen, die heruntergekommen sind und sich als Söldner verdingen, als auch diejenigen, die sich noch an Tapferkeit klammern – nennen Will den Königsjungen. Und so sehr sie es auch möchte, Rowan kann es ihnen nicht verübeln.

– „Reinen Herzens“ von K. Arsenault Rivera

Während der Fluch des Bösen Schlummers die Menschen von Eldraine erfasst, eskalieren die Spannungen zwischen den Kenrith-Zwillingen. An anderer Stelle hört ein Halbfee-Junge, der noch erfahren muss, was es heißt, ein Held zu sein, den Ruf einer uralten Macht aus den Tiefen der Wildnis.

Entdecke dieses Märchen in der fünfteiligen Geschichte von Wildnis von Eldraine. Das Abenteuer beginnt am 8. August – genau hier auf DailyMTG!

Illustration von: Magali Villeneuve

Märchen und Spaß mit Boostern

Wildnis von Eldraine kombiniert fantastische Charaktere mit ebenso atemberaubenden Illustrationen. Unserem Künstlerteam war es wichtig, eine Ästhetik zu schaffen, die sich anfühlt, als wäre sie direkt einem Märchenbuch entsprungen. In den Illustrationen triffst du die vielen liebenswerten Helden und heimtückischen Schurken von Eldraine wieder.

Illustration von: Ekaterina Burmak

Illustration von: Piotr Dura

Illustration von Nino Vecia

Da die Welt Eldraine so beliebt ist, war uns klar, dass wir alles daran setzen mussten, sie in Spaß mit Boostern einzufangen. Wildnis von Eldraine ist bis zum Rand vollgepackt mit von Folklore und Fantasy inspirierten Karten ohne Rand, Showcase- und Foilkarten. Mit speziellen Showcase-Versionen, die die bezaubernde Pracht der Wildnis hervorheben, bringen wir den Spaß in Standardländer.

Ebene Insel Sumpf

Gebirge Wald

Abenteuer machen einen Teil des Charmes von Märchen aus. Deshalb bringen wir Abenteurerkarten zurück. Die Fans waren von der märchenhaften Gestaltung der Abenteurerkarten begeistert, daher bringen wir sie mit noch mehr von der atemberaubenden Schönheit der Wildnis zurück. Karten wie Grausamer Traumfresser erscheinen sowohl in der normalen als auch in der Showcase-Version.

Grausamer Traumfresser Grausamer Traumfresser (Showcase)

Außerdem wird es besondere Versionen ohne Rand von Rastlose Festung und Ashiok, boshafte Manipulation, geben sowie eine besondere Monddonner-Kavallerie mit großflächiger Illustration, die zu seinem späteren Zeitpunkt verfügbar wird. Diese Karten ohne Rand kombinieren bezaubernde Illustrationen mit fürchterlichen Albträumen, perfekt für Ashiok.

Rastlose Festung (Karte ohne Rand) Ashiok, boshafte Manipulation (Karte ohne Rand) Monddonner-Kavallerie (Promokarte ohne Text mit großflächiger Illustration)

Bezaubernde Märchen

Bei Wildnis von Eldraine wollten wir etwas ganz besonders machen, um Spieler zu begeistern und diese wunderbare Welt zu präsentieren. In jedem Booster von Wildnis von Eldraine, findest du eine der Bezauberndes-Märchen-Karten, ein in Standard nicht legales Bonus-Set wie die Retro-Artefakte von Der Krieg der Brüder oder das Mystische Archiv von Strixhaven: Akademie der Magier. Möchtest du ein Beispiel dafür, was du darin findest? Wie wäre es mit dem Erdrückenden Zehnt?

Erdrückender Zehnt

Diese Karten mit besonderen Märchenbuch-Illustrationen sind allesamt bei Fans beliebte Verzauberungen aus der Vergangenheit von Magic. Die Illustration jeder einzelnen von ihnen ruft die Ästhetik von Eldraine wach. Du kannst dich auf 63 Bezauberndes-Märchen-Karten freuen, deren aufregende Verzauberungen du draften, sammeln und spielen kannst.

Erweiterte Auramagie Neugier Rhystisches Studium

Nekropotenz Anhaltender Ansturm

Zeit der Verdopplung Prismatisches Omen

Das ist nur der Anfang dessen, was dich erwartet – beim Wildnis von Eldraine Debüt am 15. August verraten wir noch mehr!

Booster, Commander-Decks und vieles mehr

Beim Release von Wildnis von Eldraine kannst du auf viele Arten bei diesem märchenhaften Spaß dabei sein. Wildnis von Eldraine Draft-Booster, Set-Booster und Sammler-Booster können jetzt vorbestellt werden. Egal ob du beim Friday Night Magic draftest oder Showcase-Illustrationen sammelst, es gibt so viele Möglichkeiten, Wildnis von Eldraine zu genießen.

Wildnis von Eldraine Set-Booster-Display

Wildnis von Eldraine Sammler-Booster-Display

Wildnis von Eldraine Draft-Booster-Display

Es wird auch zwei Commander-Decks mit Wildnis von Eldraine Thema geben, jedes mit einem einzigartigen Commander-Deck mit 100 Karten! Sie enthalten zehn neue Magic-Karten, zwei legendäre Foilkarten und eine Sammler-Booster-Probepackung. Diese Decks, Herrschaft der Feen sowie Tugend und Tapferkeit, werden zusammen mit Wildnis von Eldraine am 8. September 2023 veröffentlicht.

Herrschaft der Feen (Blau-Schwarz) Tugend und Tapferkeit (Grün-Weiß)

Ganz nebenbei: Wir werden zusammen mit Wildnis von Eldraine keine Jumpstart-Booster veröffentlichen. Wie bei früheren in Standard legalen neuen Magic-Karten in Jumpstart-Boostern findest du jedoch zusätzliche in Standard legale Karten in Set- und Sammler-Boostern. Wir werden diese neuen Karten bald präsentieren.

Details zu Wildnis von Eldraine

Wildnis von Eldraine Wildnis von Eldraine Commander

Wildnis von Eldraine Set-Code: WOE

Wildnis von Eldraine Commander-Set-Code: WOC

Wildnis von Eldraine Bezauberndes-Märchen-Set-Code: WOT

Website: Wildnis von Eldraine

Du kannst Wildnis von Eldraine jetzt online unter Amazon, bei deinem Store, und überall sonst vorbestellen, wo Magic-Produkte verkauft werden.

Wichtige Termine für Wildnis von Eldraine

Wildnis von Eldraine Vorschau-Events:

Geschichte von Wildnis von Eldraine : 8.–14. August

: 8.–14. August Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 15. August

: 15. August Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerie : 25. August

: 25. August Pre-Prerelease mit LoadingReadyRun : 26. August

: 26. August Streamer Event in MTG Arena (ehemals Early Access) : 31. August

: 31. August Game Knights von Command Zone Wildnis von Eldraine Commander-Gameplay : 6. September

: 6. September Weltweiter Tabletop-Launch (mit Einsteigerpaket): 8. September

Wildnis von Eldraine Gameplay-Events:

Prerelease in deinem Store : 1. September

: 1. September MTG Arena Release : 5. September

: 5. September Open House im WPN-Store : 8.–10. September

: 8.–10. September Friday Night Magic : 8. September – 3. November

: 8. September – 3. November Commander Nights : 9. September – 9. November

: 9. September – 9. November MagicCon: Las Vegas und Magic World Championship XXIX : 22.–24. September

: 22.–24. September WPN Store Championships : 30. September – 8. Oktober

: 30. September – 8. Oktober Alchemy: Wildnis von Eldraine Release: 10. Oktober

Noch eine Geschichte …

Trotz allem, was in diesen Enthüllungen steckt, gibt es noch etwas mehr, das wir gerne teilen möchten. Machen wir es kurz: Schau bald mal wieder bei DailyMTG vorbei, um mehr darüber zu erfahren, was dich in Magic erwartet!