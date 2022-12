Hallo Creator!

Wir haben schon einen recht langen Weg zurückgelegt, oder? Wir haben mit Magic Online Streamer Showdowns begonnen und sind dann weiter zu MTG Arena mit der geschlossenen Beta. Danach kamen Early Access Events (am Ersten nahmen 24 Streamer teil - jetzt sind wir bei über 800 regulären Teilnehmern!), wöchentliche gefeaturte Creator, Previewkarten von neuen Sets, Features auf twitch.tv/magic und spezielle Events ingame als auch IRL.

Hinter den Kulissen haben wir unseren Marketing Support gesteigert, indem wir ein größeres Team aufgestellt haben und ein Fundament für etwas Großartiges geschaffen haben. (Aber keine Sorge - das Featured Creator Program geht nirgendwo hin und wird weiterhin unsere führende Art sein, um neue und wachsende Streamer hervorzuheben.)

Wir haben es weit gebracht, aber jetzt freuen wir uns darauf etwas noch Größeres anzukündigen:

Das Magic: The Gathering Creator Program in Zusammenarbeit mit StreamElements!

Das Magic Creator Program ist das erste Program seiner Art, das Streamern direkte Herausforderungen gibt, um ihnen so dabei zu helfen fesselnden Content für und mit ihrer Community zu kreieren - und dafür auch belohnt zu werden!

StreamElements ist eine der führenden Plattformen für Video Content Support und ihre Tools werden von mehr als 350.000 der weltweit besten Streamer genutzt. Wir haben sehr eng mit StreamElements zusammen gearbeitet, um dieses Program von Grund auf zu designen und wir sind mehr als ein bisschen stolz darauf, für dieses Level an Integration von Magic Creators Pionierarbeit zu leisten. Es ist großartig!

Dies ist ein permanentes und fortlaufendes Program - sobald du drin bist, bist du dabei und musst dich nicht wieder anmelden oder musst dich fragen, wann das nächste Event stattfinden. Von Woche zu Woche und Monat zu Monat werden wir neue Herausforderungen parat haben, die in regelmäßigen Abständen rotieren und dir so die Möglichkeit geben immer etwas neues und interessantes mit deiner Community zu veranstalten.

"Was sind das für Herausforderungen?" fragst du dich jetzt bestimmt. Nun, diese können alles Mögliche sein! Eine wird dir vorgeben für 4 Stunden am Stück zu streamen. Eine andere fordert dich heraus eine bestimmte Kreatur auf eine bestimmte Art zu zerstören oder dich dabei zu streamen, wie du in einem speziellen Event spielst oder Siege durch ein bestimmtes Deck erzielst. Es gibt zwei verschiedene Arten dieser Herausforderungen und der Unterschied liegt dabei, wie wir deren Komplettierung registrieren. Automatisierte Herausforderungen können alles sein, was StreamElements durch die Twitch API verfolgen kann: Dinge wie Streamzeiten, Raids und die gesamte Zuschauerschaft. Manuelle Herausforderungen sind alles Andere. Für manuelle Challenges musst du ein Video von dir selbst einreichen, in welchem du die Voraussetzungen in deinem Stream erfüllst. Nachdem wir verifiziert haben, dass du die Herausforderung bestanden hast, wirst du in der Lage sein deine Belohnung einzufordern.

Die Herausforderungen sind dafür gedacht, um dich für spaßigen und fesselnden Content mit und für deine Community zu belohnen - und die Belohnungen die du erhalten kannst sind ziemlich cool! Wir fangen unkompliziert mit Edelstein-Codes für dich an (um es dir leichter zu machen Content zu produzieren!) und ICR Codes für deine Community (um die Liebe zu teilen!), aber wir arbeiten auch an sehr speziellen und einzigartigen Belohnungen die wir in der Zukunft enthüllen werden. Mehr über die Creator Program Belohnungen wirst du auf der Promo-Aktionen Seite finden, sobald sie verfügbar sind.

Wenn sich das nach etwas anhört, an dem du teilhaben willst, dann melde dich jetzt via StreamElements an! Das Program geht bald in die geschlossene Beta und wir hoffen, dass wir sie in der nahen Zukunft bald für alle öffnen können.

Wir freuen uns sehr über das Magic Creator Program, aber das ist nicht alles woran wir geköchelt haben. Wir haben noch eine weitere großartige Sache, die wir heute ankündigen wollen: Den Greenlight Fund!

Der Greenlight Fund bietet eine phänomenale Möglichkeit für unsere Produzenten der höchsten Qualität und für ultimative Networker brandneue Shows zum Leben zu erwecken. Wir haben 1 Million US-Dollar beiseite gelegt, um Samen für neue Magic Serien in 2020 zu säen. Egal ob du Tabletop oder digitales Magic zeigen willst - oder eine Kombination aus beidem - der Greenlight Fund kann dir helfen deine Vision Realität werden zu lassen.

Über die Jahre haben Wizards Magic Serien wie Game Knights, Friday Nights und What The Deck unterstützt. Der Greenlight Fund gibt uns die Möglichkeit in die nächste große Welle an Community-Content zu investieren. Wir suchen nach Magic Content-Creators, die mit ihren Communities zu neuen Höhen vorstoßen wollen und um so ihr volles Potential zu entfalten. Um in Betracht gezogen zu werden, müssen Bewerber im Zuge einer Herausforderungen einen detaillierten Pitch einreichen, die in naher Zukunft im Magic Creator Program live gehen wird. (Das heißt, dass du Teil des Creator Program sein musst, um deine Ideen beim Greenlight Fund zu pitchen.) Pitches sollten Ziele, einen Business-Plan, einen Promotions-Plan und eine Budgetverteilung beinhalten.

Während der geschlossenen Beta werden wir keine Entscheidungen treffen, also wirst du ab jetzt bis zur allgemeinen Eröffnung des Creator Programs genug Zeit haben, um deinen Pitch zu planen. Alles von kleinen 5.000 US-Dollar bis massive 250.000 US-Dollar Ideen werden in Erwägung gezogen und potentiell durch den Greenlight Fund finanziert.

Mit dem Magic Creator Program und dem Greenlight Fund starten wir 2020 mit einem Knall. Wir sind sehr stolz auf das, was alle unsere talentierten Creator bisher für ihre Communities getan haben und und wir können es kaum erwarten zu sehen, was du als nächstes kreierst!