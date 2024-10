Wizards of the Coast

Egal, wo du dich auf deiner Magic-Reise befindest, Magic: The Gathering Grundstein hat für jeden etwas zu bieten. Ganz gleich, ob du die Grundlagen des Spiels erlernen, deine Sammlung in Schwung bringen oder ausgefallene Versionen berühmter Karten sammeln möchtest, dieses Set bietet alles. In deinem Store gibt es viel zu entdecken, denn es gibt eine Reihe von Events, bei denen Grundstein im Mittelpunkt steht. Wir haben die Infos zu diesen Events hier, also wende dich an deinen Store, um Details wie Daten, Zeiten und mehr zu erfahren!

Besonders erwähnenswert ist unsere neue Event-Reihe Magic Academy, bei der du mit anderen Fans lernst, wie man Magic: The Gathering spielt. Lies weiter und erfahre mehr über dieses Erlebnis.

Learn to Play mit Magic Academy: Grundstein

Magic Academy macht das Erlernen des Spiels einfach, spaßig und zugänglich! Dies ist ein brandneues Event, das wir planen, um neuen Spielenden den Einstieg in Magic zu ermöglichen. Diese Events vermittelt dir das Wissen und gibt dir die Werkzeuge, um mit dem Spiel zu beginnen, wobei die Grundstein-Produkte ein besonders guter Ausgangspunkt sind. Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events, die im Folgenden beschrieben werden.

Spielende, die während Magic Academy Events ein Einführungsprodukt kaufen, erhalten eine Promokarte Darksteel Colossus ohne Rand als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht! Zu den Einführungsprodukten gehören Einsteigerpakete, die Grundstein-Einsteigerbox oder -Einsteigersammlung und sechs oder mehr Play-Booster aus einem Set. Die Letzteren sind in Bundles und Play-Booster-Displays enthalten.

Wenn du Freund:innen hast, die Magic spielen möchten, nimm sie zu den Magic Academy Events in deinem Store mit! Stores können nach eigenem Ermessen spezielle Ajani Community Tutor Anstecker an die erfahrensten und freundlichsten Spielenden vergeben.

Magic Academy: Learn to Play

Das erste Magic Academy Event richtet sich an Spielende, die gerade erst mit dem Spielen beginnen. Du erhältst eine Broschüre zum Erlernen des Spiels, in der die Grundlagen einer Partie erklärt werden, sowie eine Regelreferenzkarte mit allen wichtigen Details. Im Laufe des Events lernst du in lockeren Partien Magic mit anfängerfreundlichen Karten, wobei dir hilfreiche Magic-Experten zur Seite stehen.

Eine der Möglichkeiten, Magic kennenzulernen, sind Willkommens-Decks. Sie enthalten alles, was du zum Spielen brauchst, mit spannenden Karten aus der ganzen Geschichte von Magic. Es gibt fünf verschiedene Willkommens-Decks – eines für jede Farbe von Magic – mit jeweils 30 Karten. Jedes Willkommens-Deck enthält zwei Decks mit je 30 Karten in jeder Box; eines in einer angegebenen Farbe und das andere in einer zufälligen der fünf Manafarben von Magic.

Im Laufe des Events lernst du die grundlegenden Regeln des Spiels, wie z. B. die Zugreihenfolge, wie der Kampf funktioniert und wie man Zaubersprüche wirkt. Es ist eine lockere Atmosphäre, die darauf ausgerichtet ist, zu zeigen, was dieses Spiel so großartig macht. Besuche deinen Store für ein Learn to Play Event oder bringe eine befreundete Person mit und verbreite die Freude an Magic.

Magic Academy: Deck Building

Du hast gelernt, wie man mit einem Magic-Deck spielt – jetzt wird es Zeit, eines zu bauen! Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events siehst du dir ein Video von Magic-Designer Gavin Verhey an, in dem er dir die Grundlagen für den Bau eines Decks mit 40 Karten erklärt. Dann baust du aus dem Inhalt deiner Play-Booster ein eigenes Deck!

Dieses Event wird für Spielende empfohlen, die an einem Learn to Play Event teilgenommen haben oder die Grundlagen des Spiels kennen. Weitere Informationen erhältst du in deinem Store!

Grundstein-Prerelease: 8.–14. November

Wenn du es nicht abwarten kannst, mit Grundstein zu spielen, dann besuche das Prerelease in deinem Store! Das sind spezielle Events zu jedem großen Magic-Release, bei denen du die Karten etwas früher in den Händen halten kannst. Du baust ein Deck aus dem Inhalt von sechs Grundstein-Play-Boostern und kämpfst gegen deine Mitspielenden.

Magic: The Gathering Grundstein Prerelease-Pack

Im Rahmen des Events erhältst du ein Grundstein-Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

6 Magic: The Gathering Grundstein Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Grundstein-Promokarte als traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 MTG Arena Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar)

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Prerelease-Events sind eine tolle Möglichkeit, die wichtigsten Karten eines Sets kennenzulernen und gleichzeitig ein paar coole Karten zu ergattern! Wir werden kurz vor dem Event einen Grundstein-Prerelease-Leitfaden veröffentlichen, also bleib dran, um dich durch eines der beliebtesten Events von Magic führen zu lassen.

Grundstein Standard Showdown: 15. November – 6. Februar

Mit dem Release eines neuen in Standard legalen Sets kommt auch ein neues Standard Showdown Event! Dies ermöglicht dir, dein Standard Constructed Deck zu präsentieren. Das Format ist eine tolle Möglichkeit, deine Lieblingskarten zu präsentieren und gleichzeitig Mitglieder der Community deines Stores zu treffen. Wenn du mit deinen Grundstein-Karten aus Prerelease- oder Magic Academy Events spielen möchtest, dann ist Standard genau das richtige Format für dich! Grundstein wird bis mindestens 2029 in Standard legal sein.

Es gibt einen Sonderpreis für die Gewinner eines Standard Showdown Events. Bei Grundstein erhält der/die Gewinner/in des wöchentlichen Standard Showdown Events in deinem Store im Rahmen der Cowboy Bebop Promotion eine traditionelle Foilkarte Go for the Throat, solange der Vorrat reicht.

Regional Championship Qualifier: 16. November – 22. März

Diejenigen unter euch, die ihre Magic-Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen, können sich auf die nächste Runde der Regional Championship Qualifier vorbereiten. Sowohl lokale Stores als auch ausgewählte Veranstalter an den Veranstaltungsorten werden diese hochkarätigen Events ausrichten. In dieser Runde ist das Format Standard Constructed, was dir die Chance gibt, dein Können im Post-Grundstein-Standard zu zeigen. Mit aufregendem Gameplay und noch aufregenderen Preisen sind die Regional Championship Qualifier Events für viele Spielende der erste Schritt auf ihrem Weg zur Pro Tour.

Die Teilnehmenden erhalten ein Exemplar von Mayhem Devil als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von 百瀬寿/HISASHI MOMOSE. Die Bestplatzierten erhalten ein Exemplar von Force of Despair als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von Jordan Crane, während die Spielenden, die sich für die Regional Championship qualifizieren, Exemplare als traditionelle Foilkarten erhalten. Diese Promokarten sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Mit diesen Events kannst du dich für die Regional Championships im Frühjahr 2025 qualifizieren. Weitere Informationen erhältst du in deinem Store.

PAX Unplugged: 6.–8. Dezember

Die PAX Unplugged findet noch in diesem Jahr in Philidelphia, Pennsylvania, statt und Magic hat viele Überraschungen für alle Interessierten auf Lager. Es wird viele Möglichkeiten geben, das Spielen mit Grundstein zu lernen oder an kompetitiven Events teilzunehmen, die von Pastimes veranstaltet werden. Es ist ein großartiger Ort, um ein Tabletop-Spielender zu sein, egal wo du dich auf deiner Tabletop-Reise befindest.

Wir hoffen, du hast ein Grundstein-Event gefunden, das dich anspricht. Mit Events für neue Spielende, erfahrene Spielende und allen dazwischen ist es eine gute Gelegenheit, die Community deines Stores kennenzulernen. Weitere Informationen erhältst du wie immer in deinem Store.