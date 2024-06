Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Einsteigerpaket-Decklisten

Mit dem Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Einsteigerpaket kannst du mit einem Freund oder einer Freundin durch die Schauplätze von Assassin’s Creed laufen und dabei die Charaktere und Geschichten der beliebten Videospielserie erleben. Jedes Einsteigerpaket enthält alles, was zwei Spielende brauchen, um epische Duelle in Magic: The Gathering auszufechten.

Alles, was zwei Spielende für den Einstieg brauchen

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Einsteigerpaket

Erlerne das Spiel vor Ort und online – mit zwei spielfertigen Decks (jedes mit einer sagenhaft seltenen traditionellen Foilkarte und drei seltenen Karten – allesamt völlig neue Magic-Karten!) und mit Codes, um mit einem Freund oder einer Freundin online in MTG Arena zu spielen. Das interaktive Online-Tutorial und der beiliegende Spieler-Leitfaden vermitteln dir die Grundlagen, bevor du in eine spannende, strategische Partie eintauchst, die keine zwei Mal gleich ist.

Hier ist eine Liste von allem, was in jedem Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Einsteigerpaket enthalten ist.

2 spielfertige Decks mit 60 Karten: 1 Waffenkammer der Vergangenheit (rot-weiß) 1 Agenten der Bruderschaft (blau-schwarz)

1 Magic Spieler-Leitfaden

Spieler-Leitfaden 2 Deckboxen

Codes für zwei Personen zum Freischalten beider Decks, um online in MTG Arena zu spielen (wo verfügbar)

zu spielen (wo verfügbar) 2 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten

6 seltene Nicht-Foilkarten

2 doppelseitige Spielsteinkarten

Die beiden Decks in den Einsteigerpaketen enthalten 31 Karten, die es nur in diesem Produkt gibt: 2 sagenhaft seltene Karten, 6 seltene Karten, 8 nicht ganz so häufige Karten, 9 häufige Karten und 4 Standardländer mit einzigartigen Illustrationen.

Wähle dein Deck

Jede Farbe oder Farbkombination in Magic spiegelt einen bestimmten Spielstil wider – jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit sowie eigenen Zielen und Strategien.

Wähle die Waffenkammer der Vergangenheit, um dich Eivor und ihrer Crew anzuschließen, oder kämpfe in Agenten der Bruderschaft mit Ezio und anderen Assassinen aus den Schatten heraus.

Erlebe Assassin’s Creed durch Magic

Hol dir einen Vorgeschmack auf die reiche Welt und das actiongeladene Gameplay von Assassin’s Creed mit Karten, die wunderschöne Illustrationen zeigen und thematische Spielmechaniken bieten.

Außerdem sind die neuen Magic-Karten aus dem Einsteigerpaket in Modern legal, sodass du dich mit den Decks, die du bereits hast, mit den allseits beliebten Charakteren auf neue Abenteuer begeben kannst.

Jetzt vorbestellen!

(Hinweis: Die folgenden Decklisten beziehen automatisch die neuesten gedruckten Versionen der einzelnen Karten aus unserer Kartendatenbank, darunter gegebenenfalls auch Versionen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Diese Decklisten geben nicht die genauen Kartenversionen im Produkt wieder, sondern sind interaktive Listen der Karten, die in jedem Deck enthalten sind.)

Schau dir den Inhalt dieser Decks in der Magic: The Gathering – Assassin's Creed Kartengalerie an.

Waffenkammer der Vergangenheit (rot-weiß)

0274_MTGACR_StarFace: Eivor, Battle-Ready 0278_MTGACR_StarOthr: Escarpment Fortress 0293_MTGACR_StarOthr: Surtr, Fiery Jötun 0297_MTGACR_StarOthr: Raven Clan War-Axe

1 Eivor, Battle-Ready 1 Escarpment Fortress 1 Surtr, Fiery Jötun 2 Raven Clan War-Axe 3 Detained by Legionnaires 2 Battlefield Improvisation 3 Settlement Blacksmith 3 Keen-Eyed Raven 2 Headsplitter 3 Misthios's Fury 2 Spartan Veteran 3 Labyrinth Adversary 3 Bureau Headmaster 3 Stone Quarry 2 Hookblade 1 Ezio, Brash Novice 1 Arbaaz Mir 2 Towering Viewpoint 11 Plains 11 Mountain

Agenten der Bruderschaft (blau-schwarz)

0275_MTGACR_StarFace: Ezio, Blade of Vengeance 0294_MTGACR_StarOthr: Achilles Davenport 0295_MTGACR_StarOthr: Auditore Ambush 0298_MTGACR_StarOthr: Rooftop Bypass

1 Ezio, Blade of Vengeance 1 Achilles Davenport 2 Auditore Ambush 1 Rooftop Bypass 3 Tranquilize 2 Hookblade Veteran 3 Brotherhood Spy 2 Assassin Den 3 Merciless Harlequin 2 Brotherhood Patriarch 2 Poison-Blade Mentor 3 Brotherhood Ambushers 3 Submerged Boneyard 3 Hired Blade 1 Assassin Initiate 1 Restart Sequence 1 Chain Assassination 1 Eagle Vision 1 Towering Viewpoint 2 Murder 11 Island 11 Swamp

Mach dich bereit – Magic: The Gathering – Assassin's Creed erscheint am 5. Juli 2024, und du kannst es ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellen.