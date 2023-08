Mach mit beim märchenhaften Spaß von Wildnis von Eldraine, mit zwei neuen Promokarten! Ab dem 8. September 2023 in Japan und ab dem 27. Oktober 2023 in allen anderen Ländern wird dein Store in der Lage sein, diese Anime-Versionen ohne Rand der Magic-Karten Ice Out und Pyroblast anzubieten.

Promokarte Ice Out (Englisch) Promokarte Ice Out (Japanisch)

Promokarte Pyroblast (Englisch) Promokarte Pyroblast (Japanisch)

Um diese Promokarten zu erhalten, musst du nur nach den oben genannten Daten zu deinem WPN-Store gehen. Wenn du im Store den Gegenwert von 50 USD oder mehr (5.000 Yen oder mehr in Japan) für ungeöffnete Magic: The Gathering Produkte ausgibst, erhältst du diese beiden von Takuma Ebisu illustrierten Anime-Promokarten ohne Rand, solange der Vorrat reicht. Mit neuen Karten und neuen Illustrationen gibt es in deinem Store viel zu entdecken.

Wildnis von Eldraine erscheint am 8. September 2023 und kann ab sofort vorbestellt werden! Finde deinen Store und bereite dich darauf vor, die vielen Geheimnisse der Wildnis zu erkunden.