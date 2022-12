Wizards of the Coast

Die Party zum zweiten Secretversary ist in vollem Gange und dieses Jahr ziehen wir alle Register, indem wir ein komplettes Commander-Deck als Secret Lair Drop anbieten!

Wir präsentieren: Heads I Win, Tails You Lose, ein Deck, mit dem du es allen mit gleicher Münze heimzahlen kannst.

(Anmerkung des Herausgebers: Die folgenden Decklisten beziehen automatisch die neuesten gedruckten Versionen der einzelnen Karten von Gatherer, darunter gegebenenfalls auch Versionen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Diese Deckliste gibt nicht die genauen Kartenversionen im Produkt wieder, sondern ist eine interaktive Liste der Karten, die im Deck enthalten sind.

[decklist]

Title: Heads I Win, Tails You Lose

Format: Commander

Commander: Zndrsplt, Eye of Wisdom und Okaun, Eye of Chaos

1 Zndrsplt, Eye of Wisdom

1 Okaun, Eye of Chaos

1 Propaganda

1 Stitch in Time

1 Krark's Thumb

1 Blasphemous Act

1 Daretti, Scrap Savant

1 Goblin Kaboomist

1 Krark, the Thumbless

1 Niv-Mizzet, Parun

1 Spark Double

1 Temple of Epiphany

1 Wandering Fumarole

1 Buried Ruin

1 Fabricate

1 Fiery Gambit

1 Frenetic Sliver

1 Goblin Archaeologist

1 Great Furnace

1 Izzet Boilerworks

1 Izzet Signet

1 Karplusan Minotaur

1 Lightning Greaves

1 Mind Stone

1 Myriad Landscape

1 Negate

1 Path of Ancestry

1 Ral Zarek

1 Rogue's Passage

1 Swiftfoot Boots

1 Sword of Vengeance

1 Tavern Scoundrel

1 Thought Vessel

1 Tribute Mage

1 Whispersilk Cloak

7 Island

8 Mountain

1 Academy Ruins

1 Bloodsworn Steward

1 Boompile

1 Cascade Bluffs

1 Chandra's Ignition

1 Chaos Warp

1 Commander's Plate

1 Desolate Lighthouse

1 Embercleave

1 Exotic Orchard

1 Flamekin Village

1 Gamble

1 Goblin Engineer

1 Inventors' Fair

1 Mirror March

1 Reshape

1 Seize the Day

1 Shadowspear

1 Shivan Reef

1 Spinerock Knoll

1 Sulfur Falls

1 The Locust God

1 Tolaria West

1 Training Center

1 Whir of Invention

1 Yusri, Fortune's Flame

1 Arcane Signet

1 Chance Encounter

1 Command Tower

1 Counterspell

1 Crooked Scales

1 Footfall Crater

1 Impulsive Maneuvers

1 Long-Term Plans

1 Mogg Assassin

1 Muddle the Mixture

1 Planar Chaos

1 Ponder

1 Preordain

1 Reliquary Tower

1 Risky Move

1 Sakashima the Impostor

1 Serum Visions

1 Slip Through Space

1 Sol Ring

1 Squee's Revenge

1 Talisman of Creativity

1 Temple of the False God

1 Temur Battle Rage

1 Vandalblast

[/decklist]

Du musst unsere Worte aber nicht für bare Münze nehmen – lass dich lieber vom Designer Gavin Verhey überzeugen.

„Ich liebe Zndrsplt und Okaun, seit ich sie in Battlebond geschaffen habe – und dieses Commander-Deck aus meiner persönlichen Sammlung stellt sie in den Mittelpunkt! Es sieht so liebenswert und unschuldig aus … und wenn du dann anfängst, Gegner tödlich anzugreifen, ist es zu spät, um deine Schreckensherrschaft der Münzwürfe zu beenden.“

„Du solltest die ersten Runden damit verbringen, deine Mana Rocks und deine Ausrüstung aufzubauen und ein paar dumme Münzwurfkarten zu spielen. Dann fängst du an, deine Kommandeure einzusetzen! Normalerweise würde ich vorschlagen, mit Zndrsplt anzufangen, damit du beginnen kannst, Münzen zu werfen und Karten zu ziehen. Deine Gegner werden das so süß finden und lachen. ‚Sieh dir das lustige Münzwurf-Deck an! Haha.‘“

„Und dann weißt du, dass du sie hast. Setze Okaun ein – so erledigt dieses Deck normalerweise deine Gegner. Wenn du ein paar Ausrüstungen hast, rüste ihn damit aus! Man muss nur drei Münzwürfe gewinnen, um mithilfe von Okaun Kommandeur-Schaden zufügen zu können – mit der richtigen Ausrüstung vielleicht sogar weniger. Ich habe schon einmal mit einem einzigen Okaun für über 10.000 Schaden angegriffen! Sie werden versuchen, ihn zu entfernen, aber dafür sind deine Gegenzauber ja da. Wenn dir Kreaturen im Weg stehen, kannst du dich mit Karten, die Unblockbarkeit gewähren, an ihnen vorbeischleichen. Oder wenn du wirklich willst, dass alle am Tisch ausflippen, benutze Chandras Entflammen, damit dein Okaun mit Stärke 10.000 (oder so ähnlich) den ganzen Tisch auf einmal aufräumt!“

„Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, wie sich das Deck spielt, kannst du mich auf Twitter @gavinverhey erreichen. Viel Spaß!“

Zusätzliche Details

Dieser Secret Lair Drop enthält neben fünf Karten mit brandneuem Artwork auch 95 weitere neu aufgelegte Karten! Diese neu aufgelegten Karten sind mit dem Planeswalker-Symbol versehen, ähnlich wie bei Karten aus Mystery Boostern und der Liste, so zum Beispiel auf dieser Karte aus einem Mystery Booster:

In diesem Commander-Deck sind insgesamt 50 Foilkarten enthalten. Fünf davon sind die oben gezeigten umkehrbaren Foilkarten. Die restlichen 45 Karten sind traditionelle Foilkarten, darunter mehrere Insel- und Gebirge-Karten, und stammen aus verschiedenen Magic-Sets.

Traditionelle Foilkarten Karte Set Sammlernr. [autocard mvid="497682"]Blasphemous Act[/autocard] CMR 162 [autocard mvid="446740"]Daretti, Scrap Savant[/autocard] CM2 4 [autocard mvid="383257"]Goblin Kaboomist[/autocard] M15 144 [autocard mvid="497709"]Krark, the Thumbless[/autocard] CMR 189 [autocard mvid="452942"]Niv-Mizzet, Parun[/autocard] GRN 192 [autocard mvid="460995"]Spark Double[/autocard] WAR 68 [autocard mvid="485575"]Temple of Epiphany[/autocard] M21 252 [autocard mvid="407692"]Wandering Fumarole[/autocard] OGW 182 [autocard mvid="489985"]Buried Ruin[/autocard] 2XM 312 [autocard mvid="189876"]Fabricate[/autocard] M10 52 [autocard mvid="48073"]Fiery Gambit[/autocard] MRD 90 [autocard mvid="126011"]Frenetic Sliver[/autocard] PLC 157 [autocard mvid="46735"]Goblin Archaeologist[/autocard] DST 63 [autocard mvid="46066"]Great Furnace[/autocard] MRD 282 [autocard mvid="438807"]Izzet Boilerworks[/autocard] IMA 241 [autocard mvid="426048"]Izzet Signet[/autocard] MM3 223 [autocard mvid="122070"]Karplusan Minotaur[/autocard] CSP 86 [autocard mvid="489940"]Lightning Greaves[/autocard] 2XM 267 [autocard mvid="438785"]Mind Stone[/autocard] IMA 219 [autocard mvid="442232"]Myriad Landscape[/autocard] A25 243 [autocard mvid="491701"]Negate[/autocard] ZNR 71 [autocard mvid="497873"]Path of Ancestry[/autocard] CMR 353 [autocard mvid="369031"]Ral Zarek[/autocard] DGM 94 [autocard mvid="456846"]Rogue's Passage[/autocard] UMA 250 [autocard mvid="442223"]Swiftfoot Boots[/autocard] A25 234 [autocard mvid="205044"]Sword of Vengeance[/autocard] M11 216 [autocard mvid="522220"]Tavern Scoundrel[/autocard] MH2 144 [autocard mvid="497866"]Thought Vessel[/autocard] CMR 346 [autocard mvid="464022"]Tribute Mage[/autocard] MH1 73 [autocard mvid="206342"]Whispersilk Cloak[/autocard] M11 221 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253

Die restlichen 50 Karten sind Nicht-Foilkarten und stammen ebenfalls aus verschiedenen Magic-Sets.

Nicht-Foilkarten Karte Set Sammlernr. [autocard mvid="489982"]Academy Ruins[/autocard] 2XM 309 [autocard mvid="433263"]Bloodsworn Steward[/autocard] C17 22 [autocard mvid="420669"]Boompile[/autocard] C16 52 [autocard mvid="489986"]Cascade Bluffs[/autocard] 2XM 313 [autocard mvid="398416"]Chandra's Ignition[/autocard] ORI 137 [autocard mvid="482774"]Chaos Warp[/autocard] C20 146 [autocard mvid="497825"]Commander's Plate[/autocard] CMR 305 [autocard mvid="482897"]Desolate Lighthouse[/autocard] C20 269 [autocard mvid="473082"]Embercleave[/autocard] ELD 120 [autocard mvid="519323"]Exotic Orchard[/autocard] C21 288 [autocard mvid="446987"]Flamekin Village[/autocard] CM2 251 [autocard mvid="456728"]Gamble[/autocard] UMA 132 [autocard mvid="464077"]Goblin Engineer[/autocard] MH1 128 [autocard mvid="417820"]Inventors' Fair[/autocard] KLD 247 [autocard mvid="457252"]Mirror March[/autocard] RNA 108 [autocard mvid="489737"]Reshape[/autocard] 2XM 64 [autocard mvid="456743"]Seize the Day[/autocard] UMA 147 [autocard mvid="476487"]Shadowspear[/autocard] THB 236 [autocard mvid="519351"]Shivan Reef[/autocard] C21 316 [autocard mvid="482944"]Spinerock Knoll[/autocard] C20 316 [autocard mvid="443135"]Sulfur Falls[/autocard] DAR 247 [autocard mvid="482847"]The Locust God[/autocard] C20 219 [autocard mvid="509651"]Tolaria West[/autocard] TSR 286 [autocard mvid="497878"]Training Center[/autocard] CMR 358 [autocard mvid="423716"]Whir of Invention[/autocard] AER 49 [autocard mvid="525091"]Yusri, Fortune's Flame[/autocard] MH2 218 [autocard mvid="519269"]Arcane Signet[/autocard] C21 234 [autocard mvid="29978"]Chance Encounter[/autocard] OD 182 [autocard mvid="519319"]Command Tower[/autocard] C21 284 [autocard mvid="500875"]Counterspell[/autocard] CMR 395 [autocard mvid="19752"]Crooked Scales[/autocard] MM 291 [autocard mvid="479638"]Footfall Crater[/autocard] IKO 118 [autocard mvid="31787"]Impulsive Maneuvers[/autocard] OD 197 [autocard mvid="43605"]Long-Term Plans[/autocard] SCG 38 [autocard mvid="6118"]Mogg Assassin[/autocard] EX 88 [autocard mvid="88955"]Muddle the Mixture[/autocard] RAV 60 [autocard mvid="35088"]Planar Chaos[/autocard] JUD 97 [autocard mvid="519160"]Ponder[/autocard] C21 125 [autocard mvid="497604"]Preordain[/autocard] CMR 84 [autocard mvid="519346"]Reliquary Tower[/autocard] C21 311 [autocard mvid="39663"]Risky Move[/autocard] ONS 223 [autocard mvid="74509"]Sakashima the Impostor[/autocard] SOK 53 [autocard mvid="519164"]Serum Visions[/autocard] C21 129 [autocard mvid="407557"]Slip Through Space[/autocard] OGW 47 [autocard mvid="519298"]Sol Ring[/autocard] C21 263 [autocard mvid="26831"]Squee's Revenge[/autocard] AP 123 [autocard mvid="519304"]Talisman of Creativity[/autocard] C21 269 [autocard mvid="519361"]Temple of the False God[/autocard] C21 326 [autocard mvid="500897"]Temur Battle Rage[/autocard] CMR 417 [autocard mvid="405431"]Vandalblast[/autocard] C15 170

Und natürlich dürfen auch die doppelseitigen Spielsteinkarten nicht fehlen.

4x Copy // Land Mine Spielsteinkarten

5x Treasure // Insect Spielsteinkarten

1x Treasure // Emblem (Daretti, Scrap Savant)

Umdrehen

Umdrehen