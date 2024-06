Datum der Ankündigung: 24. Juni 2024

Keine Änderungen in allen Formaten.

Die nächste Ankündigung zu ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten findet im August statt. Die nach Format sortierte Liste aller ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten ist hier zu finden.

Details zu Tabletop von Andrew Brown.

Standard

Es ist ein Jahr vergangen, seit wir den Rotationszeitraum von Standard von zwei auf drei Jahre verlängert haben, und wir haben das Format in dieser Zeit genau im Auge behalten. Diese Änderung war ein erster Schritt, um unser Ziel zu erreichen, Tabletop-Standard neues Leben einzuhauchen. Die Änderung hat viele der von uns erhofften Ergebnisse mit sich gebracht; wir konnten mehr strategische Vielfalt im Standard-Metagame feststellen sowie eine regere Beteiligung an Standard-Events in den Stores.

In unserem Artikel aus dem letzten Jahr haben wir angekündigt, dass wir gegebenenfalls Änderungen am Standard-Format vornehmen würden, bevor das Sommer-Set (Bloomburrow) erscheint. Wir haben darauf hingewiesen, dass der Ausschluss von Karten schnell dazu führen kann, dass man ganz damit aufhört, das Format zu spielen, und unser Ziel besteht darin, das Format konsequent und mit ruhiger Hand zu verwalten. Heute geben wir den Entschluss bekannt, angesichts der bevorstehenden Rotation des Formats keine Karten auszuschließen. Das Format sieht insgesamt sehr gesund aus, und viele der Karten, die uns Sorgen bereiten würden, werden nach der Rotation erheblich schwächer werden.

Wir hatten in Betracht gezogen, einige Karten auszuschließen, wobei Atraxa, Große Vereinerin, und die Fahrende Ritterin aus Eos unsere Hauptkandidaten waren. Es ist schwierig, vorherzusagen, was eine Rotation jeweils bewirkt; es ist gut möglich, dass diese Karten prominente Rollen in anderen Decks oder Strategien einnehmen werden, aber wir sind zufrieden, solange sich das Metagame beständig weiterentwickelt. Atraxa ist im Metagame eine ständige Präsenz als zentrales Element von Domain-Ramp-Strategien, und ein verrechnetes Exemplar von ihr ist manchmal bereits genug, um eine Partie für zu entscheiden. Durch die Rotation verlieren diese Strategien den Zugang zu den dreifarbigen Ländern aus Straßen von Neu-Capenna, sodass es für sie schwierig werden sollte, Domäne zu erlangen und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Boros Convoke hat sich schon seit Langem als solide Wahl im Metagame etabliert und wird in MTG Arena häufig gespielt. Wir freuen uns, dass es ein Spielsteine-Aggro-Deck gibt, aber manche Starthände sind in der frühen Phase der Partie nahezu unbesiegbar. Das Deck verliert durch die Rotation den Zugang zum Voldaren-Gourmet, der eine unverzichtbare Karte ist, um im zweiten Zug die Fahrende Ritterin aus Eos zu wirken, nachdem eine Freudige Zerstörung gewirkt wurde.

Pioneer

Wir haben uns eine überwältigende Anzahl an Ergebnissen und Decklisten von Pioneer RCQs angeschaut, und das Bild sieht gemischt aus. Ein großes Plus ist, dass fast alle Makro-Archetypen im Format vertreten sind.

Ein Aspekt, den wir besonders beobachten, ist die Entwicklung des auf Amalia basierenden Kombodecks. Da es ein Kreaturen-Kombodeck ist, sehen wir es grundsätzlich positiv, allerdings bereitet seine Fähigkeit, die Partie in einem Unentschieden enden zu lassen, keine gute Spielerfahrung.

Wir nehmen heute keine Änderungen am Format vor, denn wir sehen noch Spielraum dafür, dass sich das Metagame an die zunehmende Popularität der Amalia-Kombo anpasst. Weil die RCQs im Pioneer-Format noch bis Mitte Juli andauern werden, möchten wir nicht mitten in der Saison Einfluss auf diese Events nehmen. Die Runde der Regional Championships im Pioneer-Format beginnt am 28. September und endet am 7. Dezember.

Modern

Wie wir bereits angekündigt haben, wird es vor der Pro Tour Modern Horizons 3 keine Änderungen am Modern-Format geben. Bisher zeichnet sich ab, dass Modern Horizons 3 einen erheblichen Einfluss auf das Format haben wird, und wir erwarten, dass die bevorstehende Pro Tour diesen Eindruck bestätigen wird.

Wir stehen noch ganz am Anfang dieses neuen Metagames. Zwar bereitet Nadu, geflügelte Weisheit, erste Gründe zur Sorge, allerdings scheint das Modern-Format die nötigen Mittel bereitzustellen, ihn in Schach zu halten. In den letzten Tagen haben sich seine Erfolge in Modern-Ligen und -Challenges stabilisiert und das Format scheint sich diesem neuen Deck anzupassen.

Der Aufstieg von auf Zaubersprüchen beruhenden Kombodecks, insbesondere Ruby Storm rund um das Rubinmedaillon und Ral der Monsunmagier aus Modern Horizons 3 sind beachtenswerte Neuzugänge des Formats und weisen Nadu in seine Schranken, da sie meist einen ganzen Zug schneller gewinnen. Der Aufstieg dieser Decks hat wiederum zu verstärkten Bemühungen geführt, sie zu besiegen.

Es ist toll, mit anzusehen, wie neue Archetypen entstehen, darunter Decks, die auf Energie- oder Eldrazi-Karten aufbauen, die bereits erwähnten Kombodecks sowie Decks, die auf völlig neuen Interaktionen beruhen.

Eldrazi Tron, Mardu Midrange (mit Ajani, Ausgestoßener der Nacatl, und Sorin vom Haus Markov ), Mono-Schwarz Necrodominance, Gruul Prowess, Esper Goryo's Vengeance, Izzet Murktide, Azorius Control, Bant Nadu und Boros Burn sind sehr unterschiedliche Decks, die seit dem Release von Modern Horizons 3 Challenge-Events in Magic Online gewonnen haben.

Legacy

Wir gehen an Legacy sehr ähnlich heran wie an Modern. Modern Horizons 3 hat das Format grundlegend verändert, und wir halten uns erst einmal zurück, bis wir gesehen haben, wie es auf dieses Release reagiert. Während die Community erkundet, was Modern Horizons 3 zu bieten hat, behalten wir weiterhin die Spiel- und Siegquote von Reanimator-Decks im Auge, da beide in den letzten Monaten rasant angestiegen sind. Wir haben vor, Legacy in unserer nächsten Ankündigung Ende August genau unter die Lupe zu nehmen.

Vintage

Vintage scheint insgesamt ein gesundes Format zu sein und wir werden angesichts seiner Größe und Spielfrequenz weiterhin einen an der Community ausgerichteten Ansatz für das Format verfolgen.

Details zu MTG Arena von Dave Finseth.

Alchemy

Das Alchemy-Metagame auf höchstem Niveau sieht so vielfältig aus wie schon lange nicht mehr, da das Bestehlen-Deck sich anschickt, ewige Platzhirsche wie Mono-Rot und Mono-Schwarz herauszufordern. In den oberen Rängen konnten wir außerdem mehr Experimentierfreudigkeit beobachten, was zu einigen Decks geführt hat, die in der Platin-Stufe und darunter sehr viel weniger präsent sind. Die Siegquoten dieser Decks liegen in einem annehmbaren Bereich, sodass sich ein vielfältiges und ausgewogenes Metagame ergibt. Da die Rotation in etwa einem Monat ansteht, besteht keine Notwendigkeit, in Alchemy Maßnahmen zu ergreifen.

Brawl

Brawl-Fans haben mit Modern Horizons 3 jede Menge neues Spielzeug erhalten und wir haben hinter den Kulissen alles genau im Blick, um die neuen Commander angemessen für das Matchmaking anzupassen. Manche von ihnen, wie Nadu, geflügelte Weisheit, mussten erheblich geändert werden. Bei anderen waren kleinere Anpassungen nötig. Wir ziehen es stets vor, wenn solche Entscheidungen von den Spielenden und dem Metagame ausgehen, daher geht das Erscheinen neuer Inhalte oft mit einer etwas turbulenten Zeit einher, während sich die verschiedenen Niveaus ergeben. Trotzdem sind wir der Auffassung, dass es besser ist, einigen Commandern erst einmal ein wenig Zeit zu geben, um sich anzupassen, statt von vornherein stark einzugreifen.

Historic

Modern Horizons 3 hat natürlich jede Menge neue Karten in Historic eingeführt, und die Folgen sind ganz offensichtlich. Dadurch sind mehrere neue Decks und verbesserte Varianten alter Favoriten entstanden. Zwar ist noch nicht abzusehen, ob irgendwelche davon das Zeug haben, Blau-Rot-Zauberer von seinem Thron zu stürzen, jedoch besteht bei mehreren davon zumindest eine realistische Chance. Die Arena Championship 6 in ein paar Wochen wird uns Klarheit verschaffen, da dort Historic im Mittelpunkt steht, aber bisher scheint alles im Lot zu sein.

Timeless

Wenn Modern Horizons 3 Historic neues Spielzeug beschert hat, dann hat Timeless eine ganze Spielzeugkiste bekommen. Das Format wurde völlig umgekrempelt, einerseits durch den erwartbaren Aufstieg von Rakdos-Decks, die bei ihren Gegnern gewiss Wut und Gram auslösen, aber auch durch zahllose neue Decks. Ältere Favoriten wie Show & Tell und Domain sind auch noch vertreten, allerdings in geringerer Anzahl. In Timeless ist gerade jede Menge los. Nichts davon ist auch nur ansatzweise fair, aber bisher scheint alles einigermaßen ausgewogen zu sein. Die Hürde für eine Einschränkung in Timeless ist sehr hoch, und im Moment scheint nichts dies zu rechtfertigen.

Explorer

MTG Arena verwendet für Explorer nach wie vor die gleiche Liste ausgeschlossener Karten wie in Pioneer.