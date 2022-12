Im August 1993 gab ein damals noch unbekanntes Spiel namens Magic: The Gathering sein Debüt in Hobby- und Spieleläden an der Westküste der USA. In den folgenden fast 30 Jahren entwickelte es sich zu einem weltweiten Phänomen, ja, zur Blaupause für ein ganzes Genre und einem der berühmtesten Spiele aller Zeiten. Heute geben wir den Startschuss für Feierlichkeiten, die mehr als ein Jahr andauern werden.

Selbst wenn du sonst nicht zu jenen gehörst, der bis zum Ende weiterlesen oder zuschauen – tue es dieses Mal. Wie ein gutes Mixtape wird auch diese Ankündigung immer besser, und den Höhepunkt solltest du auf keinen Fall verpassen.

Im Rahmen dieser Festlichkeiten bringen wir in den nächsten vierzehn Monaten Promotions, Produkte und Partnerschaften auf den Weg, um unser Lieblingsspiel nach allen Regeln der Kunst zu feiern. Schon mit der heutigen Ankündigung werden wir jede Menge tolle Sammlerstücke, Partnerschaften und natürlich Karten enthüllen, aber selbst das ist noch nicht alles. Wir haben für dieses Jahr und bis zu unserem Jubiläum im Jahr 2023 noch weitere coole Möglichkeiten zu feiern in petto. Denn es ist unser Jubiläum und wir feiern, so viel wir wollen.

Viele der Dinge, die wir heute – und in Zukunft – präsentieren werden, tragen unser Logo zum 30. Jubiläum. So sieht es aus:

Dieses Logo kennzeichnet alles, was mit unserem Jubiläum in Verbindung steht, damit wir auch bei unserem 40. Jubiläum und darüber hinaus darauf zurückzublicken können.

Fangen wir also mit ein paar Promokarten an.

Promokarten zum 30. Jubiläum

Alle sollen an unseren Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Magic teilhaben können. Um das zu unterstreichen, wartet bei jedem einzelnen Prerelease in den teilnehmenden Wizards Play Network Stores eine von 30 speziellen Promokarten auf dich – eine für jedes Jahr von Magic. Zu jedem Prerelease-Event zwischen jetzt und Ende 2023 erscheint ein Satz dieser Promokarten, darunter auch einige, die nur in einer der nicht-englischen Sprachen gedruckt werden, in denen Magic erscheint. Wir haben die Promokarten bereits im Rahmen der Prerelease-Events für Dominarias Bund und Krieg der Brüder enthüllt, aber hier siehst du sie noch einmal:

Dominarias Bund

Serra-Engel Kugelblitz Fyndhornelfen

Krieg der Brüder

Waldelfen Wurzelmauer

Glücksfall Loyale Gefolgsleute

Und der Rest? Wenn wir richtig mit dem Feiern loslegen wollen, sollten wir wohl auch gleich fast alle übrigen Promokarten vorstellen. Hier sind sie, geordnet nach dem Set-Prerelease, an das sie gebunden sind.

Phyrexia: Alles wird eins

Zufluchtsstätte der Kor Selbstbehauptung

Erhabener Engel Tempel der falschen Göttin

Marsch der Maschine

Ewige Zeugin Akkord des Rufes Niv-Mizzet, das Feuerhirn

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

Tarmogoyf Erzmagier der Elendraschlucht

Ätzender Schleim Terastodon

Die Wildnis von Eldraine

Hornissenkönigin Ernter der Seelen

Kalonische Hydra Goblin-Pöbeltreiber

Die Verlorenen Höhlen von Ixalan

Drachenfürstin Atarka Dramatische Wendung

Pfad der Ahnen Bestienflüsterer

Set-Codename „Polo“

Dovins Veto Vito, Dorn der Rose des Zwielichts

Tödlicher Disput Magic-Kartenrückseite

Ganz recht, das sind nur 29 Karten plus die Rückseite einer Magic-Karte. Und die 30. Karte? Nun, nach meinen Berechnungen müsste diese Karte 2022 gedruckt werden, und wie es der Zufall so will, wird sie mit Krieg der Brüder veröffentlicht. Welche Karte das sein wird, verraten wir nach der Vorschau später in diesem Jahr.

Auch bei unseren Premier Play Promokarten werden wir aufs Ganze gehen. Für Spieler, die auf dem Weg sind, sich für die Pro Tour 3 2023 zu qualifizieren (für die die Regional Championship Qualifier-Events im Januar 2023 beginnen), verteilen wir diese wunderschönen Promokarten mit alternativer Illustration. Sie sind alle blau, weil jemand mein Traumtagebuch gelesen hat.

Teilnahme-Promokarte für die Regional Championship Qualifier

Turn Over

Bestplatzierten-Promokarte für die Regional Championship Qualifier

Regional Championship Promokarte

Wie du an diese Promokarten kommst, siehst du in der vollständigen Aufschlüsselung hier.

Vorschauen auf Magic 30 und Krieg der Brüder

Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum haben wir bereits Einladungen zu unserer allerersten Party verschickt: Magic 30 in Las Vegas, USA.. Tausende von Spielern haben sich bereits angemeldet, um mit uns zu feiern, aber auf der Magic 30 passiert noch viel mehr als das, was wir bisher verraten haben.

Ein Highlight können wir schon jetzt verraten: Die Vorschauen zu Krieg der Brüder beginnen schon während dieses Events. Die Magic 30 wird der Ort für die ersten, unglaublichen Vorschauen für Krieg der Brüder sein.

Wir werden die Höhepunkte des Events in den sozialen Medien und auf DailyMTG zusammenfassen, aber noch hast du Zeit, virtuelle Tickets zu ergattern, die dir Zugang zu Podiumsdiskussionen und, ja, auch zu den Live-Vorschauen sowie zu virtuellen Events und einer Chance auf Magic 30 Merchandise geben.

Du hättest gerne einen Vorgeschmack auf das, was die Magic 30 für Krieg der Brüder auf Lager hat? Hier ist eine Vorschau, die wir schon heute teilen möchten. Darf ich vorstellen? Die ultimative Gestalt von Mishra:

Umdrehen Umdrehen

Und noch bevor die Magic 30 beginnt, gibt es schon allerhand bei Krieg der Brüder zu entdecken:

Krieg der Brüder – die Geschichte : 20.–26. Oktober

: 20.–26. Oktober Podiumsdiskussion: Welten aufbauen 20. Oktober

20. Oktober Debüt-Video und Beginn der Vorschauen 27. Oktober

27. Oktober Krieg der Brüder Magic 30 Vorschauen : 28.–30. Oktober

: 28.–30. Oktober Krieg der Brüder Vorschauen – Fortsetzung : 31. Oktober–4. November

: 31. Oktober–4. November WPN Game Store Prerelease-Events : 11.–17. November

: 11.–17. November Release in MTG Arena und auf Magic Online : 15. November

: 15. November Weltweiter Krieg der Brüder Release : 18. November

: 18. November Commander-Party-Events in WPN-Stores : 16.–18. Dezember

Erscheint demnächst

Dreißig Jahre sind eine reife Leistung für ein Spiel, aber sie sind auch eine reife Leistung unseres Teams, das sich immer und immer wieder coole Sachen ausdenkt – und nicht zuletzt auch der Fans, die immer wieder nach mehr verlangen.

Was Magic ausmacht, ist die Innovation, das Ausprobieren des Neuen, das Überarbeiten des Alten und das Vorstoßen auf unbekanntes Gebiet. Und getreu dieser Vision werden wir bis Ende 2023 unglaublich tolle Dinge kreieren, von denen wir einige schon hier und heute vorstellen möchten – darunter auch das wohl atemberaubendste Release, das wir je auf die Beine gestellt haben.

Dominaria Remastered

Was könnte eine bessere Geschichtslektion zu Magic abgeben als eine Reise in die Vergangenheit von Dominaria. Wir mussten einfach mehr von diesem Set zeigen, das aus Karten aus auf der Heimatwelt von Magic angesiedelten Releases besteht und im ersten Quartal 2023 erscheint. Falls du es verpasst hast – die Verpackung sieht in etwa so aus:

Außerdem gibt es in den Wizards Play Network Stores Gegenzauber mit der Original-Illustration von Mark Poole und dem Retro-Kartenrand als Release-Promokarte zu kaufen.

Und weil wir uns so sehr auf dieses Release freuen, gibt es hier ein paar Vorschauen von Karten aus der Geschichte von Magic, die mit Dominaria Remastered ihr Comeback feiern – einfach, weil es so schön ist.

Paradiesvögel Paradiesvögel ohne Rand Paradiesvögel mit Retro-Kartenrand

Regulär Ohne Rand Retro-Kartenrand

Regulär Ohne Rand Retro-Kartenrand

Retro-Kartenrand

Regulär Retro-Kartenrand

Regulär Retro-Kartenrand

Magic: The Gathering Arena taucht ein in die Vergangenheit

MTG Arena mag zwar noch ein „Grünschnabel“ sein, aber es kommt dennoch gerne mit auf diesen Nostalgie-Trip.

Erstens veröffentlicht MTG Arena später in diesem Jahr seine zweite Explorer-Anthologie, die ein neues Kartenset für das Explorer-Format ins Rampenlicht stellt.

Dann, im ersten Halbjahr 2023, bringt Schatten über Innistrad Remastered ein ganzes Set an Explorer- und Historic-legalen Karten für MTG Arena mit.

Mehr erfährst du, sobald diese Veröffentlichungen näher rücken.

Secret Lair 30th Anniversary Countdown Kit

Pünktlich zur festlichen Zeit kommt mit dem Secret Lair 30th Anniversary Countdown Kit ein Set aus 30 Boostern mit stilisierten Packungen heraus, die jeweils ihr Jahr feiern – einer für jedes Jahr von Magic. Darin findest du eine Karte aus jenem Jahr – und zwar einen ganz besonderen Druck im ureigenen Stil von Secret Lair.

Wir haben die beliebten Künstler und Designer von Secret Lair einmal mehr an Bord geholt, um ein 30-jähriges Countdown-Erlebnis zu schaffen, das Fans begeistern wird. Unter den Karten sind nicht nur einige Highlights aus Magic, sondern auch Turniersieger aus jedem dieser Jahre. Diese sind nicht nur aus reiner Nostalgie dabei – sie sind (nun ja, fast alle) bewährte Turniersieger, die du garantiert auch spielen willst.

Auch wenn wir noch nicht alle 30 Karten verraten wollen, geben wir einen kleinen Vorgeschmack. Und der Rest? Es wird sein, als würdest du ein Geburtstagsgeschenk auspacken! Ich frage mich, wie wir darauf kommen?

Wenn zu du jenen gehörst, die gerne schon vorher wissen, was in ihrem Geschenkpaket steckt, kannst du ab dem 24. Oktober einen Blick in das Set erhaschen und dir die übrigen 23 Karten auf MagicSecretLair.com ansehen.

Das 30th Anniversary Countdown Kit kostet 149,99 $ und ist, anders als die anderen Secret Lair-Drops, nur in limitierter Auflage erhältlich. Der Verkauf beginnt auf MagicSecretLair.com am 1. November um 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr CET) und läuft bis zum 4. November um 9 Uhr PT (18:00 Uhr CET) – oder bis alles ausverkauft ist.

Als Bonus besteht für jede Karte eine Chance von 30 %, sie als traditionelle Foilkarte zu erhalten. Und als weiteren Bonus obendrauf sollte das 30th Anniversary Countdown Kit für die meisten Regionen bis zum 1. Dezember verfügbar sein! Wofür du ein Countdown Kit im Dezember verwendest, bleibt ganz dir überlassen.

Magic 30th Anniversary Edition

Wir haben es getan. Wir haben ein riesiges, nicht für Turniere zulässiges Andenken für Sammler geschaffen. Und es ist einfach atemberaubend. So atemberaubend, dass es seinen eigenen Artikel verdient hat.

Herzlichen Glückwunsch zum 30. Jubiläum, Magic! Lasst uns feiern!