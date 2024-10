Wizards of the Coast

Datum der Ankündigung: 22. Oktober 2024

MTG Arena:

Die Ley-Linie der Resonanz ist aus MTG Arena Standard Best-of-One Constructed-Formaten ausgeschlossen. Aus Traditionellem Standard (Best-of-Three), aus Limited-Formaten (Draft/Sealed) und aus Spezialformaten ist sie nicht ausgeschlossen.

Die Ley-Linie der Resonanz ist in MTG Arena Alchemy Best-of-One und Best-of-Three Constructed-Formaten vorerst gesperrt, bis eine Balanceanpassung erfolgt.

Datum des Inkrafttretens für MTG Arena: 22. Oktober 2024

Die nach Format sortierte Liste aller ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten ist hier zu finden.

Ley-Linie der Resonanz

Wir lieben schnelles, unterhaltsames Magic, das Spaß macht. Das gilt vor allem für MTG Arena, wo die Leitphilosophie lautet: schnelles Magic, das Spaß macht, für alle und überall. Entscheidend ist, dass es für beide Spielenden schnell geht und Spaß macht. Schnelligkeit ohne Spaß widerspricht dem Zweck des Spiels, doch genau das haben wir und die Community bei der Ley-Linie der Resonanz in MTG Arena als Problem erkannt. Sie stört den normalen Spielablauf in Best-of-One Constructed-Matches und das hat uns zu der Entscheidung geführt, die Karte in Best-of-One Standard Constructed zu verbieten – nur in MTG Arena – und sie in Alchemy bis zum Release einer neu ausbalancierten Karte zu sperren.

Wie kam es zu der Entscheidung?

Im Jahr 2019 haben wir aus ähnlichen Gründen eine gezielte Anpassung beim Nexus des Schicksals vorgenommen. Während der Nexus des Schicksals das Spielerlebnis durch eine nicht abkürzbare, lange Schleife langweilig machte, hat die Ley-Linie der Resonanz den Spielspaß gemindert, weil sie oft das Spielen an sich verhindert hat. Entweder geben die Leute, die Decks mit der Ley-Linie der Resonanz spielen, mit ihrer ersten Hand auf, weil sie mit den Karten unzufrieden sind, aber nicht so lange Mulligans nehmen können, bis sie die Ley-Linie auf der Starthand haben, oder sie gewinnen innerhalb der ersten paar Spielzüge.

Das ist vor allem in Best-of-One Constructed-Formaten problematisch, bei denen die Spielenden auf der gegenüberliegenden Seite die Partie (und in der Folge das Match) gewinnen oder verlieren, ohne großen Einfluss darauf zu haben und ohne die Möglichkeit, mögliche Lösungen für weitere Partien aus dem Sideboard ins Deck zu packen.

Während der Nexus des Schicksals nicht-interaktive Siegbedingungen geschaffen hat, die eine halbe Stunde oder länger bis zum Abschluss dauern konnten, schafft die Ley-Linie der Resonanz nicht-interaktive Siegbedingungen innerhalb von zwei Zügen. Beide stören das, was wir als „normales Spiel“ bezeichnen würden.

Der Zeitpunkt dieser Entscheidung

Neben Schnelligkeit und Spaß ist ein weiteres Leitprinzip von MTG Arena, ein authentisches Magic: The Gathering Erlebnis zu bieten. Dazu gehört auch die Angleichung von ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten, wann immer es möglich ist, um sicherzustellen, dass das Spielerlebnis gleich ist, egal wann, wo und wie du spielst. Wie wir in unserem aktuellen Blog mit Ankündigungen zu MTG Arena erwähnt haben, haben wir diese Karte im Auge behalten, um zwei wichtige Fragen zu beantworten:

Unterstützen die Daten die Vermutung, dass die Ley-Linie der Resonanz das, was wir als normales Spiel betrachten, stört? Falls ja, kommt das oft genug vor, um eine Maßnahme in MTG Arena zu rechtfertigen, die über unseren normalen Rhythmus bei Kartenverboten hinausgeht?

Diese Art der Datenerfassung und -analyse braucht Zeit. Die erste Woche nach dem Release eines großen Kartensets ist oft unglaublich chaotisch, und das Meta kann mehrere radikale Iterationen durchlaufen, bevor es sich auf das neue „Normal“ einpendelt. Für jeden Screenshot oder Beitrag, der auf einem sozialen Kanal geteilt wird, gibt es Tausende andere Matches, die still im Hintergrund laufen. Wir wollten sicherstellen, dass das von unseren aktivsten Spielenden gemeldete Problem durch Daten belegt wird und diese Belege auch nach der Stabilisierung des Metagames Bestand haben.

Die Antworten auf diese beiden Fragen waren letztendlich „ja“ und „ja“. Seit dem Release von Duskmourn: Haus des Schreckens hat sich die Anzahl der Best-of-One Standard Constructed Partien, die vor dem vierten Zug enden, praktisch verdoppelt. Diese Zahl ist in den Wochen seit dem Release konstant geblieben, und es gibt einen großen, roten, (angeblich) vier Mana kostenden Verzauberungsgrund dafür. Angesichts des aktualisierte Rhythmus der Ankündigungen zu ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten war uns nicht wohl dabei, bis zum 16. Dezember zu warten, um diese Änderung vorzunehmen.

Um das klarzustellen: Dieses Problem gibt es nur in MTG Arena und nur in Standard- und Alchemy-Best-of-One-Constructed-Matches. Das Verbot gründet sich weder auf die allgemeine Stärke noch auf den Gesamtzustand des Standard-Formats – ganz im Gegenteil.

Sammlungen und die Ley-Linie der Resonanz

Spielende, die vor der Einführung dieses Verbots Ley-Linien der Resonanz in ihrer MTG Arena Sammlung hatten, erhalten seltene Wildcards, die der Anzahl der Ley-Linien der Resonanz in ihrer Sammlung entsprechen. Die Spielenden werden im Spiel benachrichtigt, wenn die Karte ausgeschlossen bzw. gesperrt wird, und erfahren in der Benachrichtigung, wie viele Wildcards sie erhalten haben.