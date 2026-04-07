Wir verpassen unseren Willkommens-Decks für das Magic-Multiversum einen neuen Anstrich mit Geheimnisse von Strixhaven! Willkommens-Decks sind ein großartiger Einstieg in Magic für neue Spielende in ihrem Store. Diese Decks sind in teilnehmenden WPN-Stores ab dem Erscheinen von Geheimnisse von Strixhaven am 24. April 2026 verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Willkommens-Deck

(Weiß) Willkommens-Deck

(Blau) Willkommens-Deck

(Schwarz) Willkommens-Deck

(Rot) Willkommens-Deck

(Grün)

Jedes dieser Willkommens-Decks ist ein einfarbiges Deck mit 40 Karten, das aus in Standard legalen Karten aus Magic: The Gathering Grundstein besteht. Diese Decks stellen leicht verständliche Strategien zur Schau, die dir dabei helfen werden, die Magic-Regeln zu verstehen oder deinem Freundeskreis das Spiel beizubringen. Und da jede Karte in diesen Decks in Standard legal ist, kannst du diese Karten benutzen, um ein Standard-Deck mit 60 Karten für Events in deinem Store zusammenzustellen.

Im Folgenden findest du die Decklisten der fünf Willkommens-Decks. Diese Willkommens-Decks sind in teilnehmenden WPN-Stores ab dem 24. April 2026 verfügbar. Wende dich an deinen Store, um zu erfahren, wie du dort an diese Decks kommen kannst.

Inhalt der Willkommens-Decks

2 Healer's Hawk 1 Ajani's Pridemate 16 Plains [6UX17Wxb1R6iM9qWzoaSu6] 1 Joust Through 1 Prayer of Binding 1 Helpful Hunter 1 Bishop's Soldier 1 Serra Angel 1 Herald of Faith 1 Pacifism 1 Cathar Commando 1 Inspiring Overseer 1 Crusader of Odric 1 Exemplar of Light 1 Cryptic Caves 1 Lyra Dawnbringer 1 Linden, the Steadfast Queen 1 Dauntless Veteran 1 Moment of Triumph 1 Banishing Light 1 Dazzling Angel 1 Helpful Hunter 1 Diamond Mare 1 Hinterland Sanctifier

16 Island [184gmoXFqWyGyy0U659A29] 2 Kitesail Corsair 1 Spectral Sailor 2 Starlight Snare 2 Refute 1 Think Twice 1 Uncharted Voyage 1 Sphinx of the Final Word 2 Icewind Elemental 1 Storm Fleet Spy 1 Aetherize 1 Bigfin Bouncer 1 Rune-Sealed Wall 1 Tempest Djinn 1 Cryptic Caves 1 Arcanis the Omnipotent 1 Unsummon 1 Mocking Sprite 1 Quick Study 1 Strix Lookout 1 Aegis Turtle

16 Swamp [tqYSQrbOKIsXDfv3dnhPQ] 1 Vampire Interloper 2 Gutless Plunderer 2 Eaten Alive 1 Vampire Neonate 1 Vampire Gourmand 2 Hero's Downfall 1 Stromkirk Bloodthief 1 Vampire Soulcaller 1 Crossway Troublemakers 1 Vampire Nighthawk 1 Kalastria Highborn 1 Zombify 1 Macabre Waltz 1 Vengeful Bloodwitch 1 Vampire Spawn 1 Massacre Wurm 1 Bloodtithe Collector 1 Rogue's Passage 1 Gatekeeper of Malakir 1 Sanguine Syphoner 1 Pulse Tracker

17 Mountain [6grJk8vOLJHKcVlQzDE0Xb] 2 Burst Lightning 1 Carnelian Orb of Dragonkind 2 Firespitter Whelp 2 Kargan Dragonrider 1 Drakuseth, Maw of Flames 2 Scorching Dragonfire 1 Spitfire Lagac 2 Incinerating Blast 2 Dragonlord's Servant 1 Cryptic Caves 1 Axgard Cavalry 1 Terror of Mount Velus 1 Brazen Scourge 1 Etali, Primal Storm 1 Skyraker Giant 1 Shivan Dragon 1 Fanatical Firebrand

17 Forest [3vqdmUSeI0Osj0hckmzHBK] 2 Llanowar Elves 2 Thrashing Brontodon 1 Mild-Mannered Librarian 2 Bite Down 1 Wary Thespian 1 Magnigoth Sentry 1 Springbloom Druid 1 Pelakka Wurm 1 Elvish Regrower 1 Blanchwood Armor 1 Primal Might 1 Broken Wings 1 Rogue's Passage 1 Wildheart Invoker 1 Thornweald Archer 1 Vizier of the Menagerie 1 Surrak, the Hunt Caller 1 Affectionate Indrik 1 Bushwhack 1 Treetop Snarespinner

Diese Willkommens-Decks sind in teilnehmenden WPN-Stores ab dem 24. April 2026 verfügbar. Wende dich an deinen Store, um zu erfahren, wie du dort an diese Decks kommen kannst.