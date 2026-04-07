Wir verpassen unseren Willkommens-Decks für das Magic-Multiversum einen neuen Anstrich mit Geheimnisse von Strixhaven! Willkommens-Decks sind ein großartiger Einstieg in Magic für neue Spielende in ihrem Store. Diese Decks sind in teilnehmenden WPN-Stores ab dem Erscheinen von Geheimnisse von Strixhaven am 24. April 2026 verfügbar, solange der Vorrat reicht.
Willkommens-Deck
(Weiß)
Willkommens-Deck
(Blau)
Willkommens-Deck
(Schwarz)
Willkommens-Deck
(Rot)
Willkommens-Deck
(Grün)
Jedes dieser Willkommens-Decks ist ein einfarbiges Deck mit 40 Karten, das aus in Standard legalen Karten aus Magic: The Gathering Grundstein besteht. Diese Decks stellen leicht verständliche Strategien zur Schau, die dir dabei helfen werden, die Magic-Regeln zu verstehen oder deinem Freundeskreis das Spiel beizubringen. Und da jede Karte in diesen Decks in Standard legal ist, kannst du diese Karten benutzen, um ein Standard-Deck mit 60 Karten für Events in deinem Store zusammenzustellen.
Im Folgenden findest du die Decklisten der fünf Willkommens-Decks. Diese Willkommens-Decks sind in teilnehmenden WPN-Stores ab dem 24. April 2026 verfügbar. Wende dich an deinen Store, um zu erfahren, wie du dort an diese Decks kommen kannst.
Inhalt der Willkommens-Decks
2 Healer's Hawk
1 Ajani's Pridemate
16 Plains [6UX17Wxb1R6iM9qWzoaSu6]
1 Joust Through
1 Prayer of Binding
1 Helpful Hunter
1 Bishop's Soldier
1 Serra Angel
1 Herald of Faith
1 Pacifism
1 Cathar Commando
1 Inspiring Overseer
1 Crusader of Odric
1 Exemplar of Light
1 Cryptic Caves
1 Lyra Dawnbringer
1 Linden, the Steadfast Queen
1 Dauntless Veteran
1 Moment of Triumph
1 Banishing Light
1 Dazzling Angel
1 Helpful Hunter
1 Diamond Mare
1 Hinterland Sanctifier
16 Island [184gmoXFqWyGyy0U659A29]
2 Kitesail Corsair
1 Spectral Sailor
2 Starlight Snare
2 Refute
1 Think Twice
1 Uncharted Voyage
1 Sphinx of the Final Word
2 Icewind Elemental
1 Storm Fleet Spy
1 Aetherize
1 Bigfin Bouncer
1 Rune-Sealed Wall
1 Tempest Djinn
1 Cryptic Caves
1 Arcanis the Omnipotent
1 Unsummon
1 Mocking Sprite
1 Quick Study
1 Strix Lookout
1 Aegis Turtle
16 Swamp [tqYSQrbOKIsXDfv3dnhPQ]
1 Vampire Interloper
2 Gutless Plunderer
2 Eaten Alive
1 Vampire Neonate
1 Vampire Gourmand
2 Hero's Downfall
1 Stromkirk Bloodthief
1 Vampire Soulcaller
1 Crossway Troublemakers
1 Vampire Nighthawk
1 Kalastria Highborn
1 Zombify
1 Macabre Waltz
1 Vengeful Bloodwitch
1 Vampire Spawn
1 Massacre Wurm
1 Bloodtithe Collector
1 Rogue's Passage
1 Gatekeeper of Malakir
1 Sanguine Syphoner
1 Pulse Tracker
17 Mountain [6grJk8vOLJHKcVlQzDE0Xb]
2 Burst Lightning
1 Carnelian Orb of Dragonkind
2 Firespitter Whelp
2 Kargan Dragonrider
1 Drakuseth, Maw of Flames
2 Scorching Dragonfire
1 Spitfire Lagac
2 Incinerating Blast
2 Dragonlord's Servant
1 Cryptic Caves
1 Axgard Cavalry
1 Terror of Mount Velus
1 Brazen Scourge
1 Etali, Primal Storm
1 Skyraker Giant
1 Shivan Dragon
1 Fanatical Firebrand
17 Forest [3vqdmUSeI0Osj0hckmzHBK]
2 Llanowar Elves
2 Thrashing Brontodon
1 Mild-Mannered Librarian
2 Bite Down
1 Wary Thespian
1 Magnigoth Sentry
1 Springbloom Druid
1 Pelakka Wurm
1 Elvish Regrower
1 Blanchwood Armor
1 Primal Might
1 Broken Wings
1 Rogue's Passage
1 Wildheart Invoker
1 Thornweald Archer
1 Vizier of the Menagerie
1 Surrak, the Hunt Caller
1 Affectionate Indrik
1 Bushwhack
1 Treetop Snarespinner
Diese Willkommens-Decks sind in teilnehmenden WPN-Stores ab dem 24. April 2026 verfügbar. Wende dich an deinen Store, um zu erfahren, wie du dort an diese Decks kommen kannst.