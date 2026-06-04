Aufgrund von Produktions- und Versandproblemen werden bestimmte Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Produkte womöglich später als erwartet eintreffen, wobei die Verzögerungen je nach Region variieren.

Zuerst die gute Nachricht. Play-Booster, Sammler-Booster und Prerelease-Packs werden in sämtlichen Regionen pünktlich zu den Prerelease- und Release-Events ausgeliefert und unterliegen keiner Verzögerung. Andere Produkte können verspätet eintreffen, je nach Region. Einige Produkte können nach den Prerelease-Events am 19. Juni eintreffen, während andere nach dem Tabletop-Release des Sets am 26. Juni eintreffen können. Nachfolgend findest du eine Liste der betroffenen Regionen und Produkte. Klicke darauf, um Informationen zu den jeweiligen Regionen anzuzeigen.

Diese Verzögerungen können sich noch ändern, da unsere Logistikteams daran arbeiten, die Lieferzeiten, wo möglich, zu verkürzen. Wende dich für Informationen zur Verfügbarkeit stets an deinen Store oder Einzelhändler.

▲ Nordamerika

Bundles, Commander-Decks und Jumpstart-Booster werden verspätet eintreffen. Collector's Edition Commander-Decks werden nach dem Release des Sets erwartet. Willkommens-Decks werden verspätet ausgeliefert, wobei verfügbare Mengen vorrangig an Stores gehen, die bereits Avengers Academy Events angemeldet haben. Alle anderen Produkte werden termingerecht ausgeliefert.

▲ Asien-Pazifik

Collector's Edition Commander-Decks werden voraussichtlich nach dem Tabletop-Release von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes eintreffen. Alle anderen Produkte werden termingerecht ausgeliefert.

▲ Europa, der Nahe Osten und Afrika

Englischsprachige Commander-Decks, bestimmte französisch-, deutsch- und spanischsprachige Commander-Decks sowie bestimmte italienisch- und spanischsprachige Einsteigerboxen können sich verspäten und treffen womöglich nach den Prerelease-Events ein. Collector's Edition Commander-Deck, Einsteigerboxen, Szenenboxen und Willkommens-Decks werden verspätet eintreffen. Alle anderen Produkte werden termingerecht ausgeliefert.

▲ Japan

Collector's Edition Commander-Decks werden verspätet eintreffen. Alle anderen Produkte werden termingerecht ausgeliefert.

▲ Lateinamerika

Bei Jumpstart-Boostern, Bundles, Commander-Decks und Collector's Edition Commander-Decks kann es bei bestimmten Mengen zu Verzögerungen kommen. Commander-Decks uns Collector's Edition Commander-Decks werden voraussichtlich in zwei Wellen eintreffen, wobei die erste Welle rechtzeitig zum Release des Sets eintreffen wird und die zweite nach dem Release. Alle anderen Produkte werden termingerecht ausgeliefert.

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