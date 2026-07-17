Heute haben wir einen ersten Blick auf unsere nächsten Ausflüge in das Magic-Multiversum geteilt: Zersplitterte Realität und drei neue Sets, die 2027 erscheinen. Aber unsere Reisen führen uns auch über die Hallen von Hexhaven und die Sonnen von Zhalfir hinaus. Magic ist ein globaleres Spiel als je zuvor und im Jahr 2027 machen wir unser prestigeträchtigstes Magic-Event – die MagicCon – diesem globalen Publikum zugänglich. Mach dich gefasst auf vier MagicCons über drei Kontinente hinweg, die allesamt die internationale Community Magic-Spielender feiern.

Richtig gehört. Im Jahr 2027 wird es vier MagicCons geben, darunter unsere allererste MagicCon in Japan! Hier findest du alle Details zu diesen MagicCons und unseren bevorstehenden kompetitiven Premier-Events. Schau dir weitere Informationen zur MagicCon und unseren Zukunftsplänen unter mtgfestivals.com an und folge @mtgfestivals!

Der Zeitplan der MagicCons 2027

Nimm dir schon einmal frei und bringe deine Tauschordner auf Vordermann! Hier sind alle MagicCons, die wir für 2027 angekündigt haben:

MagicCon: Detroit : 26.–28. Februar 2027

: 26.–28. Februar 2027 MagicCon: Tokio : 14.–16. Mai 2027

: 14.–16. Mai 2027 MagicCon: Las Vegas : 27.–29. August 2027

: 27.–29. August 2027 MagicCon: Amsterdam: 3.–5. Dezember 2027

Jedes dieser Events hat die klassische Atmosphäre einer MagicCon sowie ein paar neue Überraschungen zu bieten. Das heißt Panels, Pro Touren, Community-Treffs und jede Menge Magic-Partien. Weitere Informationen dazu, wie du Zugangspässe für diese Events erwerben kannst, werden wir in Zukunft bereitstellen. Schau dir bis dahin schon einmal mtgfestivals.com an und folge @mtgfestivals, um die neusten Neuigkeiten zu erfahren.

Der Pro Tour Zeitplan für 2027 und die Magic Limited Championship

Die Scheinwerfer der Feature-Match-Bühne setzen die besten Magic-Spielenden perfekt in Szene! Hier werden unsere Top-Spielenden für die Pro Tours des Jahres 2027 und die Magic World Championship 33 zusammenkommen:

Pro Tour Nauctis bei der MagicCon: Detroit Nauctis: Das versunkene Reich Draft und Modern Constructed 26.–28. Februar 2027

Die zweite Pro Tour des Jahres 2027 bei der MagicCon: Tokio Draft und Standard Constructed 14.–16. Mai 2027

Die dritte Pro Tour des Jahres 2027 bei der MagicCon: Las Vegas Draft und Standard Constructed 27.–29. August 2027

Magic World Championship 33 bei der MagicCon: Amsterdam Draft und Standard Constructed 3.–5. Dezember 2027



Aber es gibt 2027 noch ein weiteres riesiges kompetitives Event. Im Laufe dieses Jahres konnten wir beobachten, wie Tausende Spielende um einen Platz bei der Magic Limited Championship 2027 wetteifern, einem mitreißenden Event, das Limited Magic auf globaler Bühne feiern wird. Wir können nun endlich offenbaren, dass die Magic Limited Championship 2027 vom 18.–20. Juni 2027 in Minneapolis, Minnesota, stattfinden wird.

Falls du ebenfalls in Minneapolis antreten möchtest, gibt es immer noch Gelegenheiten, zu qualifizieren! Es gibt zahlreiche Wege, sich eine Einladung zu diesem Event zu erspielen, darunter Limited Championship Qualifier als Tabletop-Events sowie Events in MTG Arena. Lies diesen Artikel für weitere Details und frische dein Limited-Können auf!

Zwar macht es besonders Spaß, die Pro Tour live vor Ort zu verfolgen, aber du kannst auch die gesamte Action in deinen eigenen vier Wänden verfolgen. Wir werden jede Pro Tour, die Magic Limited Championship und die World Championship 33 live auf twitch.tv/magic und dem Play MTG YouTube-Kanal übertragen und außerdem schriftliche Berichterstattung direkt auf Magic.gg veröffentlichen. Ganz gleich, wie du die Partien verfolgst, kannst du deine Lieblings-Spielenden dabei anfeuern, wie sie nach der Trophäe greifen.

Mehr MagicCons. Mehr Magic. Wir werden in Zukunft weitere Details zu all diesen Events teilen, darunter auch, wie du an Zugangspässe für die MagicCons des Jahres 2027 kommen kannst! Und falls du (wie wir auch) nicht bis nächstes Jahr warten möchtest, um an dem ganzen Spaß teilzuhaben, sind Zugangspässe für die MagicCon: Atlanta jetzt zum Kauf verfügbar!

Rufe für weitere Details zu zukünftigen Magic-Events mtgfestivals.com auf. Dort findest du aktuelle Informationen zu den großartigsten Zusammenkünften des Multiversums. Bis bald!