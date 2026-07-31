Für jeden weisen Zauberer, der seine Verbündeten tapfer anführt, gibt es demütige Hobbits, die sich auf ihre erste Mission begeben. Mit den Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Willkommens-Decks kannst du dein Schwert ergreifen und dich zu deinem eigenen Abenteuer aufmachen! Diese Willkommens-Decks werden bei deinem Store sowie bei ausgewählten Events überall auf der Welt erhältlich sein.

Willkommens-Deck

(Weiß) Willkommens-Deck

(Blau) Willkommens-Deck

(Schwarz) Willkommens-Deck

(Rot) Willkommens-Deck

(Grün)

Jedes dieser Willkommens-Decks enthält ein einfarbiges Deck mit 40 Karten aus Magic: The Gathering | Der Hobbit™ (HOB) und dem Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Eternal-Legal-Set (HOC). Auf jeder Karte sind Charaktere, Momente und Geschichten aus Der Herr der Ringe™ und Der Hobbit™ abgebildet. Wenn du oder jemand, den du kennst, die Geschichten von Mittelerde liebt, ist das die perfekte Art, dieser Person beizubringen, wie man spielt!

Im Folgenden findest du die Decklisten der fünf Willkommens-Decks. Diese Willkommens-Decks werden bei teilnehmenden WPN-Stores und bei ausgewählten Events wie der Gen Con erhältlich sein. Wende dich an deinen Store, um zu erfahren, wie du dort an diese Decks kommen kannst.

Außerdem kannst du in der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie alle in letzter Zeit enthüllten Karten sehen, falls du ein paar deiner neuen Lieblingskarten in dein Deck einbauen möchtest.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Bofur, Reliable Guardian 16 Plains 2 Dwarven Provisioner Velvetwing Butterflies 2 Magnificent End Mentor of the Meek Fiend Hunter 2 Errand-Rider of Gondor Landroval, Horizon Witness Rogue's Passage 2 Soldier of the Grey Host Eagles of the North Dúnedain Blade Fog on the Barrow-Downs Eagle of the Great Shelf Banishing Light Dawn of a New Age Vow to Erebor 2 Westfold Rider Esquire of the King

2 Bilbo Baggins, Burglar 16 Island Pelargir Survivor 2 Lakeshore Apothecary Confusticate and Bebother Ravenhill Flock Lórien Revealed Thranduil's Decree Knights of Dol Amroth Grey Havens Navigator Rogue's Passage 2 Ithilien Kingfisher Hithlain Knots Captain of Umbar Minas Tirith Garrison Colossal Whale Willow-Wind Bilbo, Luckwearer 2 Uneasy Partings Nimrodel Watcher Stern Scolding

Front Porch Sentries Great Fierce Bee Stir Up Trouble Haunt of the Dead Marshes Desolation Prowler Ravening Warg 2 Gollum, Silent Slinker 2 Bilbo's Deadly Slice Dreaded Bat-Cloud Rogue's Passage Crude Bent Blade Languish Shadow of the Enemy Gollum the Abandoned Gnashing of Teeth Troll of Khazad-dûm Merciless Executioner Front Porch Sentries Bitter Downfall Reverent Howl Night's Whisper Stony-Voiced Goblins 16 Swamp

16 Mountain 2 Wayfarer's Bauble 2 Battle-Scarred Goblin Improvised Club 2 Smaug, the Great Calamity Olog-hai Crusher Gandalf, Spark Starter 2 Ragged Short Spear 2 Smite the Deathless 2 Goblin Fireleaper Oliphaunt Rogue's Passage Goblin Cratermaker Inferno Titan Guttersnipe Orcish Siegemaster Snowslope Hunter Fire of Orthanc Olog-hai Crusher

16 Forest 2 Guardian of the Halls 2 Quarrel 2 Galadhrim Guide Galion, Elvenking's Butler Elvish Visionary Warg Tactics Beorn's Hospitality Rogue's Passage Mirkwood Elk Celeborn the Wise Gift of Strands Elvish Archdruid Lothlórien Lookout Woodland Weavemaster Mirkwood Pathmaker Beorn, Reluctant Host 2 Wood Elves 2 Elvish Mystic Attercop

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.