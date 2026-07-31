Für jeden weisen Zauberer, der seine Verbündeten tapfer anführt, gibt es demütige Hobbits, die sich auf ihre erste Mission begeben. Mit den Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Willkommens-Decks kannst du dein Schwert ergreifen und dich zu deinem eigenen Abenteuer aufmachen! Diese Willkommens-Decks werden bei deinem Store sowie bei ausgewählten Events überall auf der Welt erhältlich sein.
Willkommens-Deck
(Weiß)
Willkommens-Deck
(Blau)
Willkommens-Deck
(Schwarz)
Willkommens-Deck
(Rot)
Willkommens-Deck
(Grün)
Jedes dieser Willkommens-Decks enthält ein einfarbiges Deck mit 40 Karten aus Magic: The Gathering | Der Hobbit™ (HOB) und dem Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Eternal-Legal-Set (HOC). Auf jeder Karte sind Charaktere, Momente und Geschichten aus Der Herr der Ringe™ und Der Hobbit™ abgebildet. Wenn du oder jemand, den du kennst, die Geschichten von Mittelerde liebt, ist das die perfekte Art, dieser Person beizubringen, wie man spielt!
Im Folgenden findest du die Decklisten der fünf Willkommens-Decks. Diese Willkommens-Decks werden bei teilnehmenden WPN-Stores und bei ausgewählten Events wie der Gen Con erhältlich sein. Wende dich an deinen Store, um zu erfahren, wie du dort an diese Decks kommen kannst.
Außerdem kannst du in der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie alle in letzter Zeit enthüllten Karten sehen, falls du ein paar deiner neuen Lieblingskarten in dein Deck einbauen möchtest.
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.
Bofur, Reliable Guardian
16 Plains
2 Dwarven Provisioner
Velvetwing Butterflies
2 Magnificent End
Mentor of the Meek
Fiend Hunter
2 Errand-Rider of Gondor
Landroval, Horizon Witness
Rogue's Passage
2 Soldier of the Grey Host
Eagles of the North
Dúnedain Blade
Fog on the Barrow-Downs
Eagle of the Great Shelf
Banishing Light
Dawn of a New Age
Vow to Erebor
2 Westfold Rider
Esquire of the King
2 Bilbo Baggins, Burglar
16 Island
Pelargir Survivor
2 Lakeshore Apothecary
Confusticate and Bebother
Ravenhill Flock
Lórien Revealed
Thranduil's Decree
Knights of Dol Amroth
Grey Havens Navigator
Rogue's Passage
2 Ithilien Kingfisher
Hithlain Knots
Captain of Umbar
Minas Tirith Garrison
Colossal Whale
Willow-Wind
Bilbo, Luckwearer
2 Uneasy Partings
Nimrodel Watcher
Stern Scolding
Front Porch Sentries
Great Fierce Bee
Stir Up Trouble
Haunt of the Dead Marshes
Desolation Prowler
Ravening Warg
2 Gollum, Silent Slinker
2 Bilbo's Deadly Slice
Dreaded Bat-Cloud
Rogue's Passage
Crude Bent Blade
Languish
Shadow of the Enemy
Gollum the Abandoned
Gnashing of Teeth
Troll of Khazad-dûm
Merciless Executioner
Front Porch Sentries
Bitter Downfall
Reverent Howl
Night's Whisper
Stony-Voiced Goblins
16 Swamp
16 Mountain
2 Wayfarer's Bauble
2 Battle-Scarred Goblin
Improvised Club
2 Smaug, the Great Calamity
Olog-hai Crusher
Gandalf, Spark Starter
2 Ragged Short Spear
2 Smite the Deathless
2 Goblin Fireleaper
Oliphaunt
Rogue's Passage
Goblin Cratermaker
Inferno Titan
Guttersnipe
Orcish Siegemaster
Snowslope Hunter
Fire of Orthanc
Olog-hai Crusher
16 Forest
2 Guardian of the Halls
2 Quarrel
2 Galadhrim Guide
Galion, Elvenking's Butler
Elvish Visionary
Warg Tactics
Beorn's Hospitality
Rogue's Passage
Mirkwood Elk
Celeborn the Wise
Gift of Strands
Elvish Archdruid
Lothlórien Lookout
Woodland Weavemaster
Mirkwood Pathmaker
Beorn, Reluctant Host
2 Wood Elves
2 Elvish Mystic
Attercop
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.