Nichts ist wirklich vergleichbar mit Magic: The Gathering. Wir haben die besten Fans der Welt, und sie lieben es, für das großartigste Spiel der Welt zusammenzukommen. Deshalb erklären wir 2027 zum Jahr der Zusammenkunft, in dem wir der Community jede Menge Orte zum Zusammenkommen, Möglichkeiten zusammenzukommen und vor allem Gründe geben werden, zusammenzukommen und die Releases, die sie liebt, zu feiern. Heute dreht sich alles um die für das nächste Jahr geplanten Reisen ins Magic-Multiversum, wo wir lang erwartete Rückkehren auf beliebte Welten feiern und dich in ganz neue Ecken unseres Multiversums mitnehmen.

Zunächst einmal wird es 2027 drei im Magic-Multiversum angesiedelte Sets und drei Jenseits des Multiversums Sets geben, die abwechselnd erscheinen. Das ist die Balance, die wir nach dem Übergangsjahr 2026 anstreben. Wir wissen, wie sehr die Spielenden das Magic-Multiversum lieben – und wir lieben es auch! Wie kann man einen Ort nicht lieben, an dem sich eine rebellische Pyromagierin mit einem Leonidenkrieger zusammentun kann, um der Hybris eines Gedankenmagiers Einhalt zu gebieten? (Merkst du, dass wir uns auf Zersplitterte Realität freuen?)

Und die im Magic-Multiversum angesiedelten Sets fürs nächste Jahr sind wirklich etwas Besonderes. Diese Releases wirst du feiern wollen, und wir können es gar nicht erwarten, dir neue Welten vorzustellen und dich auf beliebten Welten erneut willkommen zu heißen.

Apropos Sets feiern, Magic wird mit vier MagicCons 2027 noch globaler, einschließlich unserer ersten MagicCon in Japan! Das bedeutet mehr Chancen, dich mit anderen Magic-Fans zu treffen, Unterschriften zu sammeln und den verblüffend chaotischen Spaß zu erleben, den das Draften der Mystery Booster Commander Edition bietet (zu der wir bei der Gen Con mehr mitteilen werden).

Aber wir haben dich lang genug hingehalten. Wir wissen, was dich besonders interessiert. Wo geht es nächstes Jahr hin? Unser erstes Set des Jahres bringt uns auf eine brandneue Welt, eine, nach der Spielende seit Jahren fragen. Es ist Zeit, hinabzutauchen in …

Nauctis: Das versunkene Reich

(5. Februar 2027)

Ein endloser Ozean. Riesige Städte unter den Wellen. Götter, die über die Strömungen gebieten, während sie an der Seite ihrer Anhänger schwimmen. Das ist Nauctis, eine Welt, die an Brackwasser ebenso reich ist wie an Chancen auf Abenteuer. Nauctis: Das versunkene Reich ist unser Debüt für die Magic-Version eines Unterwasser-Reichs voller Wasser-Kreaturen aller Art. Reise unter den Schaum des Meeres, wo du die Einwohner von Nauctis kennenlernen wirst, darunter Meervölker, Robben, Homariden und ein paar wagemutige Menschen.

Während Spannungen zwischen zwei sich befehdenden Königreichen hochkochen, muss sich eine Gruppe ungewöhnlicher Helden der Herausforderung stellen – sonst wird ihre Heimat von den abyssalen Tiefen des Ozeans verschlungen. Abenteuer warten unter dem Wasser, und die Spielenden werden furchterregenden Kreaturen begegnen, die weit, weit unter der Oberfläche leben.

Entdecke, was unter dem Wasser liegt, wenn Nauctis: Das versunkene Reich am 5. Februar 2027 erscheint! Wir werden in Zukunft weitere Details zu unseren fischigen Freunden und Feinden teilen.

Kamigawa: Invasion der Titanen

(4. Juni 2027)

Wenn sich am in Neonlicht getauchten Himmel über Towashi ein Omenpfad öffnet, bricht eine gewaltige Masse von Ikoria durch, die das Chaos entfesselt! Die Bevölkerung Kamigawas muss sich zusammenschließen, um die Monster von Ikoria aufzuhalten, die drohen, ihre Heimat zu zertrampeln, zu versengen und zu zerschmettern! Kamigawa: Invasion der Titanen ist ein Konflikt zwischen zwei kultigen Magic-Welten, und bei zwei so gewaltigen Welten wussten unsere Designer, dass sie groß denken mussten. Alles an diesem Set ist bombastisch, vom visuellen Design der Monster bis hin zu den Mechaniken, die du gegen sie einsetzt. Das ist Magic in einem Maßstab, den du noch nie gesehen hast.

Kehre nach Kamigawa zurück und nutze die Stärke von Mechs der nächsten Generation, die der Macht jedes Titanen ebenbürtig sind. Die Bevölkerung Kamigawas benötigt jede Hilfe, die sie bekommen kann, denn die Behemoths von Ikoria sind möglicherweise die größte Bedrohung, die diese Welt je gesehen hat. Und falls du lieber das Monster sein möchtest, statt gegen die Monster zu kämpfen, kannst du deine Lieblingskreaturen aus Ikoria in der Schlacht um die Stadt einsetzen. Rüste dich aus, mach dich kampfbereit und erlebe eine Schlacht in einem Maßstab, den du noch nie gesehen hast.

Stelle dich den Eindringlingen direkt, wenn Kamigawa: Invasion der Titanen am 4. Juni 2027 erscheint. Weitere Monster und Details werden in Zukunft auftauchen. Bis dahin solltest du die Futuristen bei dir vor Ort alarmieren, falls du einen Katze-Nachtmahr-Bestie-Hybriden frei herumlaufen siehst.

Zhalfir

(1. Oktober 2027)

Das Königreich Zhalfir ist als eigene Welt wieder ins Multiversum eingetreten! Zhalfir wird seinen Namensgeber präsentieren wie nie zuvor, üppig von sprühender Magie und verwurzelt in seiner sagenumwobenen Vergangenheit, während seine Bevölkerung ihren Platz im Multiversum findet. Teferi Akosa wird ebenfalls nach Zhalfir zurückkehren, sodass eine neue Generation von Spielenden Magics Meister der Chronomagie kennenlernen kann.

Tauche in die Schönheit von Zhalfir ein und nutze innovative neue Formen von Magie. Die Köpfe hinter dieser Welt haben sich ein paar besonders verblüffende Karten ausgedacht, die jeweils das einzigartige visuelle Design der Magic-Version des Afrofantasy-Genres widerspiegeln. Und weil Zhalfir so eng mit einer Ära von Magic verbunden ist, die vielen Spielenden am Herzen liegt, ehren wir sein Vermächtnis in jedem Aspekt des Sets. Das ist Magic: The Gathering, wie du es in Erinnerung hast, gestaltet mit der Liebe und Sorgfalt unserer zeitgenössischen Design-Philosophie.

Feiere mit uns die Innovationen von Magic, wenn Zhalfir am 1. Oktober 2027 erscheint. Die Details halten wir vorerst in einer Zeitblase fest, aber wir werden in Zukunft mehr über das Set mitteilen.

Unsere nächsten Schritte im Multiversum

Unsere Abenteuer auf Nauctis, Kamigawa und Zhalfir sind nur eine Kostprobe dessen, was wir für Magic geplant haben. Wir freuen uns darauf, unsere Liebe zu Magic, seinen Charakteren, Welten und Geschichten im ganzen Jahr 2027 teilen zu können. Vorerst blicken wir jedoch auf Zersplitterte Realität und das Echoversum, wo du vertraute – und nicht ganz so vertraute – Versionen deiner Magic-Lieblingscharaktere sehen wirst.

In Zukunft werden wir weitere Details zu all diesen Sets teilen, also behalte DailyMTG und unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Und wenn du die neuesten Enthüllungen persönlich sehen möchtest, komm zu einer unserer anstehenden MagicCons! Sie sind der perfekte Ort, um die Geschichten und Sets, die du liebst, zusammen mit anderen Magic-Spielenden zu feiern.

Vielen Dank, dass du uns auf dieser Reise durch das Multiversum begleitet hast. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Omenpfade!