Standard

Keine Änderungen.

Pioneer

Keine Änderungen.

Modern

Keine Änderungen.

Legacy

Kandelaber von Tawnos ist gebannt.

Vintage

Keine Änderungen.

Pauper

Sonnenlichtsucher ist gebannt.

Alchemy

Keine Änderungen.

Historic

Keine Änderungen.

Timeless

Keine Änderungen.

Brawl

Willenskraft ist gebannt.

Subtilität ist gebannt.

Wegspülen ist gebannt.

Ugins Labyrinth ist gebannt.

Zeitschleife ist gebannt.

Zeitmanipulation ist gebannt.

Kompetitives Brawl

Keine Änderungen.

Die Änderungen sind seit dem 29. Juni 2026 gültig. Schau dir die nach Format sortierte Liste aller gebannten und eingeschränkten Karten an.

Nächste Ankündigung: 10. August 2026

Hallo zusammen!

Ich heiße Carmen Klomparens und bin Senior Game Designer im Team für Play Design von Magic. Wir haben die Mitte von 2026 schon leicht überschritten, die richtige Zeit also für unsere vierte von sieben Ankündigungen zu gebannten und eingeschränkten Karten dieses Jahr. Nach den vielen Änderungen, die mit unserer letzten Ankündigung einhergingen, befinden sich die meisten unserer Formate nun in einer Phase des organischen Wandels – genau das möchten wir sehen. Im Folgenden gehen wir diesbezüglich für jedes Format mehr ins Detail.

Wie immer werden wir morgen, am 30. Juni, um 10 Uhr PT (19 Uhr MESZ) auf twitch.tv/magic bei WeeklyMTG sein, um diese Änderungen zu besprechen und Fragen zu beantworten. Zur Erinnerung: Die nächste Ankündigung zu gebannten und eingeschränkten Karten gibt es am 10. August. Reden wir nun ohne Umschweife über das, was alle interessiert: Magic!

Standard

Von Jadine Klomparens

Keine Änderungen.

Standard ist momentan ein Format, in dem jedes Wochenende viele verschiedene Decks gewinnen können. Bei unserer letzten Ankündigung am 18. Mai 2026 drehte sich bei diesem Format alles um den Kampf zwischen Izzet Prowess (und anderen Izzet-Varianten) und grüne Decks mit dem Dachsmaulwurf-Jungen. Diese standen (und stehen) an der Spitze des Metagames und wir waren besorgt, dass ihre erdrückende Wirkung auf das übrige Metagame noch wachsen und Standard deshalb eintöniger werden könnte. Stattdessen sehen wir das Gegenteil: Standard ist jetzt vielfältiger als zur Zeit der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven.

Der Druck auf das Format, der von Izzet Prowess und Dachsmaulwurf-Junges ausgeht, ist unverändert, doch Decks, die innerhalb dieser Parameter existieren können, wurden entdeckt, getuned und haben ihren Platz im Metagame gefestigt. Vierfarbige Kontrolldecks, Mardu Discard, Azorius Momo und Dimir-Peiniger sind dabei am prominentesten im Metagame vertreten und haben während der letzten Wochen jeweils eine Regional Championship gewonnen.

Eine der größten Entwicklungen in Standard über die letzten Wochen ist die Etablierung vierfarbiger Kontrolldecks als feste Größe im Format. Es war nach Izzet Prowess das am zweithäufigsten gespielte Deck auf kompetitiven Standard-Turnieren während der letzten beiden Mai-Wochen, wie Frank Karsten hier schreibt. Die Tafel der Entdeckung aus Geheimnisse von Strixhaven machte dieses Deck möglich, und auch wenn es vor der Pro Tour noch nicht deutlich an Bedeutung gewann, wird es letzter Zeit immer beliebter. Das ist ein gutes Beispiel für ein neues Deck, das beständigen Erfolg in diesem Standard-Format verbucht.

2 Mistrise Village 1 Thundering Falls 1 Three Steps Ahead 1 Thunder Magic 2 Shattered Sanctum 1 Abrade 3 Inevitable Defeat 1 Stormcarved Coast 2 Flashback 3 Consult the Star Charts 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Floodfarm Verge 1 Get Lost 1 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 1 Mountain 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Day of Judgment 1 Firebending Lesson 3 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Together as One 1 Plains 4 Tablet of Discovery 3 Steam Vents 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 1 Fire Magic 1 Disdainful Stroke 1 Return the Favor 2 High Noon 2 Strategic Betrayal 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Pest Control 1 Stoic Sphinx 1 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Flashfreeze 1 Day of Judgment

Trotz der Stärke und Beständigkeit der besten Decks hat sich das Standard-Metagame kontinuierlich weiterentwickelt. Auch wenn die riesige Kartenauswahl in Standard sehr stark optimierte Spitzen-Decks ermöglicht, freut es uns zu sehen, dass diese riesige Kartenauswahl den Spielenden ebenso die nötigen Werkzeuge im Kampf gegen diese Spitzen-Decks an die Hand gibt. Da die Spielenden die Spitze des Metagames erfolgreich ins Visier nehmen können, sehen wir im Format weiterhin Bewegung.

In den letzten Monaten war Standard oft ein Format, das sich nicht schnell vollständig lösen lässt. In Standard gibt so viele potenzielle Strategien, dass es Monate dauern kann, sie alle zu erkunden und weiterzuentwickeln. Wir sehen immer öfter, dass Decks zu allen möglichen Zeitpunkten im Standard-Zyklus entdeckt werden und es an die Spitze schaffen, nicht nur direkt nach Set-Releases. Vierfarbige Kontrolldecks und im 2025er Standard Esper Pixie gewannen beispielsweise erst einen signifikanten Metagame-Anteil, lange nachdem die Schlüsselkarten für diese Decks erschienen waren. Das ist ein gutes Zeichen für Standard und es bedeutet, dass Spielende, die Deckbau lieben, sich auf eine Menge freuen können.

In früheren Ankündigungen haben wir Gameplay-Probleme in Standard besprochen. Konkret, dass das Format zu schnell ist und ein zu großes Feld im Format Partien zu schnell beenden kann. Diese Probleme existieren zwar noch, aber sie sind nicht unüberwindbar. Der Aufstieg vierfarbiger Kontrolldecks zeigt, dass auch langsame Decks in Standard erfolgreich sein können. Wir lernen weiterhin von Standard und werden besser darin, solche Probleme in Zukunft zu reduzieren. Zum jetzigen Zeitpunkt finden wir jedoch keines dieser Gameplay-Probleme schwerwiegend genug, um das Bannen einer Karte zu rechtfertigen.

Insgesamt hat sich der Zustand von Standard seit der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven verbessert. Das Metagame ist vielfältiger und das Gameplay abwechslungsreicher. Wir unternehmen diesmal keine Schritte und werden weiter beobachten, wie sich das Format in der zweiten Jahreshälfte verändert.

Pioneer

Von Arya Karamchandani

Keine Änderungen.

Wir haben den Zustand von Pioneer seit dem Bann der Schneide aus Cori-Stahl genau beobachtet und sind zufrieden mit der Entwicklung des Formats. Die Format-Vielfalt sieht gut aus, es gibt eine Fülle von Decks, die ganz oben mitspielen können, und neue Karten wie die Tafel der Entdeckung sorgen für Bewegung.

3 Bleachbone Verge 4 Blood Crypt 2 Deadly Cover-Up 4 Fiery Impulse 2 Flashback 2 Go for the Throat 4 Great Hall of the Biblioplex 3 Inevitable Defeat 4 Jeskai Revelation 2 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Plains 1 Raugrin Triome 3 Riverpyre Verge 2 Sacred Foundry 1 Savai Triome 2 Shattered Sanctum 2 Starting Town 1 Steam Vents 4 Stock Up 1 Swamp 4 Tablet of Discovery 1 The Celestus 4 Thoughtseize 2 Together as One 2 Dovin's Veto 1 Elesh Norn, Mother of Machines 1 Inevitable Defeat 1 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Pest Control 4 Rest in Peace 2 Sphinx of the Final Word 2 Thought Distortion

Das Format hat immer noch eine gute Verteilung von Makro-Archetypen, wobei Midrange-Decks mit dem Dachsmaulwurf-Jungen und Ramp-Strategien es an die Spitze der meistgespielten Decks geschafft haben, während Kombodecks wie Schmierzahn an Beliebtheit verlieren. Die verschiedenen Izzet-Varianten liefern auch nach dem Bann der Schneide aus Cori-Stahl starke Ergebnisse, doch ihr Anteil am Metagame ist auf eine angemessenere Zahl gesunken. Wir schauen gespannt darauf, wie sich das Format über die kommenden Monate weiterentwickeln wird.

Modern

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Eine Modern Pro Tour steht vor der Tür und vor gerade mal einem Monat haben wir das Format ordentlich durchgeschüttelt. Seit den Änderungen sieht Modern ziemlich gut aus! Auch wenn unsere letzte Ankündigung mehrere Änderungen am Format enthielt, so handelte es sich dabei hauptsächlich um die Kategorie „Instandhaltung“ und nicht um „Katastrophenbewältigung“. Unsere Absicht hinter dem Bannen und Entbannen von Karten war nicht, die Modern-Landschaft radikal umzugestalten. Vielmehr wollten wir etwas gegen den hohen Anteil und das hohe Powerlevel einiger Spitzen-Decks im Format unternehmen und gleichzeitig ihren Fortbestand sichern.

Seitdem hat sich alles zufriedenstellend entwickelt, wobei sich die vielen Affinity-Varianten als größte Sieger in der frühen Phase dieser Version von Modern hervortun.

2 Claws of Gix 4 Emry, Lurker of the Loch 4 Engineered Explosives 4 Fiery Islet 2 Island 4 Kappa Cannoneer 3 Metallic Rebuke 4 Mishra's Bauble 4 Mox Opal 4 Pinnacle Emissary 1 Pithing Needle 2 Preordain 1 Shadowspear 1 Shivan Reef 1 Sink into Stupor 1 Skateboard 4 Spirebluff Canal 1 Steam Vents 3 Tormod's Crypt 4 Urza's Saga 4 Weapons Manufacturing 2 Welding Jar 1 Blood Moon 1 Boomerang Basics 3 Consign to Memory 2 Damping Sphere 1 Flusterstorm 3 Galvanic Blast 1 Hurkyl's Recall 2 Swan Song 1 Whipflare

Diese Strategie war bereits vor der letzten Ankündigung in Modern etabliert und hatte, verglichen mit dem Rest, eine sehr gute Startposition. Selbst wenn es inzwischen de facto das Deck der Wahl ist, sieht man bei kompetitiven Events wie dem, bei dem das obenstehende Affinity-Deck gewonnen hat, eine Vielzahl anderer Decks im Rest der Top 8. Wir werden jedes Deck, das regelmäßig mit einem halben Dutzend Null-Mana-Artefakte startet, genau im Auge behalten – auch in Modern. In nur wenigen Wochen beginnt die Pro Tour Magic: the Gathering | Marvel Super Heroes und wir sind schon darauf gespannt zu sehen, wie die weltbesten Spielenden mit diesem Decktyp umgehen werden. Moderns Sideboards sind seit jeher voller exzellenter Werkzeuge, um mit linearen, Synergie-basierten Aggro-Decks wie Affinity fertigzuwerden. Die Zeit wird zeigen, ob das auch weiterhin der Fall ist, oder ob der Kappa-Kanonier und die Waffenproduktion zu gut darin sind, traditionelle Hate-Karten zu umgehen.

4 Ajani, Nacatl Pariah 1 Plains 4 Arid Mesa 1 Plains 1 Dalkovan Encampment 2 Elegant Parlor 1 Mountain 4 Marsh Flats 4 Galvanic Discharge 1 Lightning Bolt 4 Guide of Souls 3 Goblin Bombardment 4 Flooded Strand 3 Fable of the Mirror-Breaker 4 Ocelot Pride 2 Blood Moon 4 Ragavan, Nimble Pilferer 1 Arena of Glory 2 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 3 Voice of Victory 1 Plains 3 Sacred Foundry 1 Surgical Extraction 1 Celestial Purge 2 High Noon 3 Obsidian Charmaw 1 Boromir, Warden of the Tower 1 The Legend of Roku 1 Vexing Bauble 2 Wear // Tear 3 Wrath of the Skies

Nach dem kürzlich erfolgten Bann von Phlage, Titan des Feuerzorns, gab es haufenweise Fragen bezüglich Boros Energy und Jeskai Blink. Soweit wir das sehen können, sind die Spielenden mit Boros Energy bei Regional Championship Qualifiern und Magic Online Challenges immer noch erfolgreich. Exakte Konfigurationen variieren von Liste zu Liste, aber dieses Ausprobieren und Optimieren ist genau das, was wir bei Größen nicht-rotierender Formate gerne sehen. Blink-Varianten haben sich hingegen noch nicht auf eine bestimmte Farbkombination fokussiert. Die meisten paaren jedoch blaue und weiße Karten, um den Quanten-Rätselsteller, die Obhut der Erinnerung und Teferi den Zeitweisenden nutzen zu können.

Das Bannen des Lotusfeldes aus Modern hat Amulet Titan wieder auf den Boden geholt, wo das Deck nun einen gesünderen Anteil am Metagame ausmacht. Ich muss zugeben, dass ich geschmunzelt habe, als ich sah, wie einige Spielende sich sofort an den Bann anpassten, indem sie ein Exemplar von Zurs Sphäre in das Deck aufnahmen. Da Urzas Sage und auch Westtolaria das Artefakt finden können, ist es für das Deck immer noch möglich, eine ähnliche Friedhof-Kombo zu spielen wie zuvor. Urzas Sage braucht jedoch ein paar Züge, und Westtolaria zu transmutieren ist nicht billig, also sieht es danach aus, als hätten wir die Strategie erfolgreich geschwächt, ohne sie komplett wirkungslos zu machen.

Zu guter Letzt konnten wir nach dem Entbannen des Gewalttätigen Ausbruchs ein Wiederaufleben von Lebendiges Lebensende Decks beobachten. Zu diesem Zeitpunkt sind sowohl ihr Metagame-Anteil als auch ihre Siegquoten im gesunden Rahmen. Die Donnernden Hufschläge haben im Format noch keine Hufabdrücke hinterlassen, aber das Deck hat beim ersten Mal auch eine Weile gebraucht. Es braucht ein bestimmtes Metagame, um darin erfolgreich sein zu können.

Alles in allem, mit der Widerstandsfähigkeit von Affinity und dem Powerlevel der oben genannten Decks, blicken wir gespannt auf die bevorstehende Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in Amsterdam. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, womit die besten Spielenden auf der internationalen Bühne antreten werden.

Legacy

Von Carmen Klomparens

Kandelaber von Tawnos ist gebannt.

Ich würde nicht sagen, dass es besonders ungewöhnlich für eine Karte ist, erst entbannt und später erneut gebannt zu werden, doch normalerweise vergehen dazwischen nicht 27 Jahre. Der Kandelaber von Tawnos stand auf der anfänglichen Liste der in Legacy gebannten Karten, als das Format 1996 gegründet wurde. Zu der Zeit hieß es noch „Type 1.5“, da es sich um ein Mittelding zwischen Vintage (damals bekannt als „Type 1“) und Standard (damals bekannt als „Type 2“) handelte. Die erste Liste gebannter Karten für Legacy bestand aus Karten, die in Type 1 und Type 2 gebannt und eingeschränkt waren.

Nachdem die Akademie von Tolaria in Legacy gebannt wurde, wurde der Kandelaber von Tawnos 1999 entbannt. Gepaart mit dem Bann der Zeitspirale und des Krugs der Erinnerungen – den beiden Quellen für zusätzliches Kartenziehen, die dafür berüchtigt waren, das schnelle Mana dieser Ära zu missbrauchen – ging das Entbannen gut … für eine Weile.

1 Blue Sun's Zenith 2 Preordain 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Flooded Strand 2 Polluted Delta 3 Cunning Wish 12 Island 4 Brainstorm 4 Time Spiral 3 Turnabout 2 Mind Over Matter 3 Meditate 4 Force of Will 4 Merchant Scroll 4 High Tide 4 Candelabra of Tawnos 1 Blue Sun's Zenith 3 Pact of Negation 1 Wipe Away 4 Repeal 1 Echoing Truth 1 Brain Freeze 1 Rebuild 1 Turnabout 1 Meditate 1 Intuition

Das wirkt irgendwie ironisch, oder? Dass die beiden Karten zusammen sofort zu einem der stärksten Decks in Legacy werden würden, sobald sie wieder legal sind, und ich diesen Text schreibe – 15 Jahre nach den damaligen Turnierergebnissen und 27 Jahre nach dem Ban-Unban-Drama um den Kandelaber von Tawnos und die Zeitspirale. Doch an diesem Punkt sind wir. Nachdem der Mentale Fehltritt gebannt und die Zeitspirale entbannt wurde, arbeiteten die Hatfield-Brüder, Alix und Jesse, mit viel Mühe daran, Flut-Decks zu einem Archetyp mit signifikantem kompetitivem Erfolg zu machen.

Mit der Zeit bauten andere Spielende erfolgreiche Varianten des Decks, wobei sie sogar die Karte Reset für mehr Redundanz bei Land-Enttappen-Effekten verwendeten. Glücklicherweise ist Legacy ein mächtiges Format, dass mit extrem mächtigen Kombodecks umgehen kann.

Letztes Mal, als wir Legacy besprochen haben, haben wir erwähnt, neuere Versionen von farblosen Tron-Decks im Auge zu behalten, die sowohl beim Metagame-Anteil als auch bei der Siegquote schnell zugelegt hatten. So wie es aussieht, haben sich diese Trends bestätigt, und das selbst in einer Umgebung mit hohem kompetitivem Druck.

4 Ancient Tomb 3 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 1 Expedition Map 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 1 Lotus Petal 2 Manifold Key 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Argentum Masticore 2 Dismember 1 Disruptor Flute 1 Ensnaring Bridge 2 Faerie Macabre 1 Liquimetal Coating 2 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt 1 Torpor Orb 1 Warping Wail

Ende letzten Monats sahen wir, wie zwei Exemplare farbloser Tron-Decks im Finale der Legacy Showcase Challenge aufeinander trafen, und ein weiteres Exemplar schaffte es in die Top 8. Seitdem konnten wir eine weitere Zunahme bei der Beliebtheit des Decks feststellen, ohne dass dies die Siegquote beeinflussen würde, was uns beunruhigt. Wir glauben fest, dass farblose Decks mit dem Grab der Ahnen ein gesunder und unterhaltsamer Teil des Legacy-Metagames sein können. Wie sich diese Tron-Version derzeit entwickelt, bereitet uns jedoch so große Sorgen, dass wir das Gefühl haben, etwas unternehmen zu müssen.

Den Kandelaber von Tawnos haben wir gebannt, weil wir glauben, dass diese Karte auf lange Sicht wohl Probleme im Format verursachen wird und weil sie im zyklischen Metagame voraussichtlich am wenigsten Spaß macht. Wir werden auch weiterhin aufregende Länder und Kartenvorteil-Mechanismen drucken, doch wir werden sehr vorsichtig sein, wenn es um Karten geht, die Länder enttappen. Der Kandelaber taucht nur selten auf, außer in problematisch starken Kombodecks. Dort ist er oft die Karte im Deck, deren Wert den eines möglichen Ersatzes am deutlichsten übersteigt, und das ist das Kernproblem. Wir befürchten, dass ein Kartenbann um den Kandelaber herum in einer ähnlichen Situation in der Zukunft resultieren würde. Wir nehmen das Bannen von Karten sehr ernst. Immer wenn wir so eine Änderung in Legacy vornehmen müssen, versuchen wir dabei, die Gesamtzahl der Karten zu minimieren, die wir auf lange Sicht bannen müssen.

Davon abgesehen: Wenn eine Tron-Version ohne den Kandelaber von Tawnos in der Welt nach dem Bann erfolgreich wäre, wäre das nicht eine tolle Welt? Wir haben gesehen, wie der Weltennexus in der Vergangenheit Urzas Turm und Co. noch mächtiger gemacht hat, und deshalb glauben wir, dass dies möglich ist.

Aus diesen Gründen ist der Kandelaber von Tawnos gebannt.

Was den Rest des Legacy-Metagames betrifft, so beobachten wir glücklich, wie sich das Format diversifiziert. Decks entwickeln sich etwas stärker in eigene Richtungen als die Kombodecks, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Reanimator entwickelt sich in Richtung All-in-Kombodeck, Schleichangriff-Varianten spielen riesige Kreaturen, und es gibt ein paar Varianten weißer Kreaturendecks, die sich zwischen Grinding und Aggro bewegen. Der Schaffensrausch ist eine Karte, die wir als geistiger Nachkomme der Ausdrucksvollen Iteration im Auge behalten, doch bisher hat sie sich als gutes Werkzeug im Format gezeigt, das Tempo rausnimmt und Partien länger dauern lässt.

Abschließend ist uns bewusst, dass die Community Das Fantasticar bemerkt hat. Uns ist nicht entgangen, dass diese Karte sehr gut mit dem schnellen Mana und den farblosen Artefakt-Synergiekarten der Eternal-Formate harmoniert. Wir erwarten, dass diese Karte in Vintage ein größeres Risikopotenzial hat als in Legacy, doch wir möchten hiermit festhalten, dass wir gewillt sind, schnell zu handeln, falls sich diese Karte als spürbarer Nachteil für eines oder beide Formate herausstellt.

Vintage

Von Eric Engelhard

Keine Änderungen.

Vintage bleibt weiterhin eines meiner liebsten Magic-Formate mit Blick auf den Sommer. Der Schaffensrausch und Vorräte auffüllen kämpfen weiterhin darum, der unangefochtene Kartenzieh-Zauberspruch der Wahl zu sein, wobei einige Decks sich bereits sagen „Warum nicht beide?“, beispielsweise das geniale Grixis-Bastelei-Deck.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Bolas's Citadel 1 Brainstorm 1 Chain of Vapor 1 Demonic Tutor 1 Flooded Strand 4 Flow State 2 Flusterstorm 2 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 2 Hexing Squelcher 1 Hullbreacher 2 Island 4 Lórien Revealed 1 Mana Crypt 1 Manifold Key 1 Mental Misstep 1 Misty Rainforest 1 Mox Emerald 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Ruby 1 Mox Sapphire 1 Mystical Tutor 1 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 1 Sol Ring 4 Stock Up 1 Thundering Falls 1 Time Vault 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Tinker 1 Tolarian Academy 2 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vampiric Tutor 1 Vexing Bauble 2 Volcanic Island 1 Yawgmoth's Will 2 Abrade 1 Dismember 2 Hullbreacher 1 Hurkyl's Recall 3 Leyline of the Void 1 Long Goodbye 1 Opposition Agent 1 Portal to Phyrexia 2 Pyroblast 1 Yixlid Jailer

Die Säulen des Formats sind gefestigt und stabil, doch es gibt immer noch Spielraum für Anpassungen um sie herum. Und es gibt reichlich Platz für weniger verbreitete Archetypen. Mit so ziemlich jeder existierenden Magic-Karte im Arsenal stehen überraschende Spielmuster und Interaktionen auf der Tagesordnung.

Allerdings haben wir mit dem Release von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes etwas entfesselt, das durchaus zum Problem für Vintage werden könnte. Das Fantasticar hat das Potenzial, in sehr frühen Zügen aus dem Nichts für 16 Schaden anzugreifen. Da diese Karte sofort mit dem Mana von Mishras Werkstatt gewirkt werden kann, gehört sie zu den Karten, die intern besonders genau geprüft werden. Trotz alledem entwickeln wir Karten nicht gezielt für Vintage, doch wir erlauben unserem Designteam Innovationen. Sie dürfen Karten entwickeln, die ihre Sets aus ihrer Sicht innerhalb bestimmter Vorgaben am besten unterstützen. Das lag damals noch im vorgesehenen Rahmen, doch diese Vorgaben werden ständig aktualisiert, und heute hätten wir die Senkung der Manakosten so vielleicht nicht abgesegnet.

Vintage kommt mit einer Menge klar. Wir haben gesehen, wie das Format die mächtigsten Mechaniken absorbiert hat – Initiative zum Beispiel –, ohne das etwas hätte eingeschränkt werden müssen. Es ist das einzige kompetitive Format, in dem du einige von Magics berüchtigten übermächtigen Karten wie Blutzoll, Sonnenring, Bastelei und dazu vier Exemplare von Manaentzug oder Schädelstrammer spielen kannst. Das führt dazu, dass wir zögern, vorbeugend etwas zu unternehmen, wenn eine Karte problematisch aussieht. Aber keine Sorge – wir beobachten das Format genau. Falls sich Das Fantasticar zu einem Problem für Vintage entwickelt, werden wir nicht zögern, nötige Maßnahmen zu ergreifen.

Pauper

Von Gavin Verhey

Sonnenlichtsucher ist gebannt.

Heute bannen wir den Sonnenlichtsucher. Grund dafür ist eine neue Kombo mit dem Sonnenlichtsucher und Hawkeyes Bogen, die extrem schnell Partien beenden kann. Nach Auswertung der ersten Ergebnisse haben wir entschieden, lieber jetzt zu handeln anstatt bis Juli abzuwarten, da die Kombo anstehende große Pauper-Turniere beeinflussen könnte.

Für weitere Informationen lies bitte unseren Artikel hier.

Alchemy

Von Dave Finseth

Keine Änderungen.

Wir haben das wachsende Problem mit der Dominanz von Allwissenheit-Decks in Best-of-One Alchemy beobachtet, die von der Aquatischen Subtilität und von Sin, Geißel von Spira, angetrieben werden. Die Fähigkeit der Aquatischen Subtilität, das Deck nach den relevanten zwei Komboteilen zu durchsuchen, hat die Siegquote des Decks zu hoch schießen lassen, also haben wir die Aquatische Subtilität vor einigen Wochen angepasst, um ihre Beständigkeit zu reduzieren. Wir sehen bereits, wie sich Spielende von diesem Deck wegbewegen, aber wir beobachten es weiter.

Historic

Von Dave Finseth

Keine Änderungen.

Was wir bei der hart umkämpften Arena Championship 12 gesehen haben, hat uns sehr gefallen: eine Vielfalt an Strategien und Deckbau in diesem Format. Unter den Top 16 der Arena Championship waren zehn unterschiedliche Decks mit verschiedenen Strategien zu finden. Während Golgari Yawgmoth das Event gewonnen hat, kamen folgende Decks groß raus: Izzet Demilich und ein Deck, das als Konter dagegen entworfen wurde: Azorius High Noon. Diese Spitzendecks schaffen eine Balance, in der viele andere Archetypen gedeihen können, weshalb wir diesmal nichts unternehmen müssen.

1 Thoughtseize 2 Prismatic Vista 4 Ignoble Hierarch 4 Yawgmoth, Thran Physician 4 Marionette Apprentice 2 Forest 1 Swamp 1 A-Blood Artist 1 Echoing Cavern 4 Badgermole Cub 4 Birthing Ritual 2 Delighted Halfling 1 Nurturing Peatland 1 Birds of Paradise 3 Blooming Marsh 1 A-Haywire Mite 1 Wastewood Verge 4 Overgrown Tomb 1 Yavimaya, Cradle of Growth 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 4 Young Wolf 1 Hapatra, Vizier of Poisons 1 Boggart Trawler 1 Sephiroth, Fabled SOLDIER 1 Chittering Illuminator 2 Boseiju, Who Endures 4 Chord of Calling 1 Phyrexian Tower 1 Endurance 1 Khalni Garden 1 Kraul Harpooner 1 Endurance 1 Skyfisher Spider 1 Surgical Extraction 1 Reclamation Sage 1 Chittering Illuminator 2 Necromentia 1 Pile On 2 Abrupt Decay 1 Force of Vigor 1 Opposition Agent 2 Thoughtseize

Timeless

Von Dave Finseth

Keine Änderungen.

Timeless ist einem hervorragenden Zustand, denn kein Archetyp nimmt mehr als vier Prozent des Metagames ein. Die Rückkehr des Mystischen Archivs mit Geheimnisse von Strixhaven hat Dimir Tempo gestärkt. Das Deck profitiert von neuen Karten wie Dämmerzustand – einem mächtigen Gegenzauber, der dich gepaart mit Hydrokultur-Architex viele Karten ziehen lässt. Genau solche Spielereien sehen wir gern in unserem mächtigsten Format in MTG Arena.

4 Hydroponics Architect 4 Orcish Bowmasters 4 Psychic Frog 4 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Brainstorm 4 Daze 4 Fatal Push 4 Force of Will 2 Snuff Out 3 Ponder 3 Treasure Cruise 1 Island 4 Misty Rainforest 4 Polluted Delta 2 Scalding Tarn 4 Strip Mine 1 Undercity Sewers 4 Watery Grave 1 Lurrus of the Dream-Den 3 Surgical Extraction 3 Stern Scolding 1 Disruptor Flute 3 Harbinger of the Seas 2 Bloodchief's Thirst 2 Spell Pierce

Brawl

Von Dave Finseth

Willenskraft ist gebannt.

Subtilität ist gebannt.

Wegspülen ist gebannt.

Ugins Labyrinth ist gebannt.

Zeitschleife ist gebannt.

Zeitmanipulation ist gebannt.

Brawl soll ein Ort sein, an dem alle Spielenden ein spaßiges Match finden – sei es mit einem albernen Eichhörnchen-Deck oder mit einer mächtigen, optimierten Strategie. Mit dem Release von Kompetitives Brawl können wir Brawl nun in ein lockereres Spielumfeld verwandeln. Das bedeutet strengere Maßnahmen gegen einige Spielmuster, welche die Spielbarkeit bestimmter Commander insgesamt einschränken. Heute möchten wir Maßnahmen gegen drei Kartenkategorien ergreifen: schnelles Mana, kostenlose Zaubersprüche und Zaubersprüche, die zusätzliche Züge gewähren.

Effiziente Manarampen erzeugen strategische Vorteile, da den Spielenden mit jedem Zug mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Wenn die Manabeschleunigung zu schnell ist, schränkt das die Spielbarkeit billiger Commander ein und beschleunigt das Tempo im Format. Die problematischsten Karten in dieser Kategorie sind farblose Karten, da sie in jedem Deck gespielt werden können, sowie Karten, mit denen keine nennenswerten Kosten oder Bedingungen einhergehen. Aus diesen Gründen haben wir bereits den Chrommox und das Grab der Ahnen gebannt. Heute fügen wir Ugins Labyrinth der Liste hinzu. Wir haben auch diskutiert, ob wir Karten wie den Schwarzen Ritus oder das Pyretische Ritual, die einmalig für einen explosiven Manaschub sorgen, bannen sollten. Wir glauben jedoch, dass sie für spürbare Abwechslung in Partien sorgen, wenn sie entsprechend der Manakurve gewirkt werden.

Die Quantität und Qualität effektiver Gegenzauber ist über ein Maß hinausgewachsen, das wir für Brawl für vertretbar halten. Diese reaktiven Zauber spielen zwar eine wichtige Rolle im Format, doch die Anzahl an Optionen für Spielende ist im letzten Jahr rapide angestiegen. Bei so vielen kostenlosen Antworten weiß im Grunde niemand wer, wann es sicher ist, einen Zauber zu wirken. Aus diesen Gründen bannen wir die Willenskraft, die Subtilität und das Wegspülen. Wir hoffen, dass nach dem Bannen dieser drei Karten auch Commander zum Zuge kommen, die sonst keine Chance gehabt hätten. Wir haben auch auf andere kostenlose Zaubersprüche wie das Umpusten und die Negierungskraft ein Auge geworfen, doch wir wollten nicht zu viel auf einen Schlag ändern, ohne die Auswirkungen zu evaluieren.

Zu guter Letzt bannen wir die Zeitschleife und die Zeitmanipulation. Wir haben Karten evaluiert, die Spielenden zusätzliche Züge gewähren, ohne sich selbst ins Exil zu schicken. Dabei haben wir festgestellt, dass diese oft zu monotonen Partien führen. Nach der Auswertung der Match-Daten für diese Karten sind wir zu dem Schluss gelangt, dass sie dem Spielerlebnis insgesamt schaden.

Dies alles ist ein sehr gezielter Schritt in die Richtung, in der wir das Format sehen möchten, nachdem der kompetitive Druck herausgenommen wurde. Mit dem Release von Kompetitives Brawl rechnen wir damit, dass wir schneller nachsteuern müssen, während sich das Format anpasst. Wir werden beobachten und mit Bedacht reagieren, während das Format weiter wächst.

Kompetitives Brawl

Von Dave Finseth

Keine Änderungen.

Da es sich hierbei um ein brandneues Format handelt, werden wir zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Änderungen vornehmen. Wir blicken gespannt darauf, wie die Spielenden dieses kompetitive Metagame im Laufe der kommenden Monate weiterentwickeln werden.