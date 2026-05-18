Standard

Keine Änderungen.

Pioneer

Schneide aus Cori-Stahl ist gebannt.

Modern

Phlage, Titan des Feuerzorns, ist gebannt.

Lotusfeld ist gebannt.

Gewalttätiger Ausbruch ist nicht mehr gebannt.

Umezawas Jitte ist nicht mehr gebannt.

Legacy

Unterstadtinformant ist gebannt.

Vintage

Keine Änderungen.

Pauper

Bynder-Ornament ist nicht mehr gebannt.

Alchemy

Kakerlakenkamera ist gebannt.

Historic

Keine Änderungen.

Timeless

Keine Änderungen.

Brawl

Keine Änderungen.

Schau dir die nach Format sortierte Liste aller gebannten und eingeschränkten Karten an.

Nächste Ankündigung: 30. Juni 2026

Hallo zusammen!

Ich heiße Carmen Klomparens. Ich bin Senior Game Designer im Team für Play Design von Magic. Nach einer relativ ereignislosen Ankündigung im März sind wir mit einem riesigen Update mehrerer Formate zurück. Magic ist ein großartiges Spiel, aber wir sind immer darauf bedacht, es für seine wichtigsten Leute noch weiter zu verbessern: die Spielenden.

Wie immer werden wir morgen, am 19. Mai, um 10 Uhr PT (19 Uhr MEZ) auf twitch.tv/magic bei WeeklyMTG sein, um diese Änderungen zu besprechen. Nur zur Erinnerung: Die nächste Aktualisierung der Liste gebannter und eingeschränkter Karten erfolgt am 30. Juni. Statt zu viel Zeit damit zu verbringen, den roten Teppich für alle Teammitglieder auszurollen, die sich zu ihren jeweiligen Formaten äußern werden, lass uns lieber direkt einsteigen!

Standard

Von Jadine Klomparens

Keine Änderungen.

Standard war 2026 bislang ein unbeständiges Format, indem die Platzhirsche Dachsmaulwurf-Junges und Izzet-Varianten sich Woche um Woche weiterentwickelten, um sich gegenseitig und den Rest des Formates auszustechen. Vor der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven wurde Izzet Prowess allgemein als das Deck gesehen, das es zu schlagen galt. Es machte an Tag Eins 30,5 % des Metagames aus, konnte es aber mit einer mittelmäßigen Leistung und einer Siegquote außerhalb von Mirror-Matches von knapp unter 50 % nicht in die Top 8 schaffen. Insgesamt war es eine enttäuschende Leistung des vor dem Turnier favorisierten Decks.

6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Stormchaser's Talent 4 Burst Lightning 1 Stormcarved Coast 1 Bounce Off 1 Great Hall of the Biblioplex 4 Boomerang Basics 1 Get Out 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 4 Flow State 1 Impractical Joke 1 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Stock Up 1 Prismari Charm 4 Riverpyre Verge 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 4 Slickshot Show-Off 1 Disdainful Stroke 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Slagstorm 1 Get Out 1 Ghost Vacuum 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 2 Ral, Crackling Wit 1 Pyroclasm 1 Abrade 1 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Spell Snare 1 Negate 1 Broadside Barrage

Stattdessen triumphierten Landung-Decks rund um das Dachsmaulwurf-Junge. Sowohl monogrüne als auch Selesnija-Landung-Decks konnten hohe Siegquoten und hervorragende Platzierungen bei der Pro Tour erzielen. Das Finale des Turniers war sogar ein Mirror-Match zwischen Selesnija-Landung-Decks. Die Entwicklung der auf dem Dachsmaulwurf-Jungen basierenden Decks von Versionen mit dem Rhythmus der Natur hin zu Landung-Decks ist beachtenswert und scheint die Konsequenz aus der schlechten Leistung der Versionen mit dem Rhythmus der Natur bei der Pro Tour Lorwyns Finsternis Anfang dieses Jahres zu sein, wo sie bei Weitem das beliebteste Deck waren.

4 Erode 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Lumbering Worldwagon 2 Bushwhack 4 Earthbender Ascension 7 Forest 4 Sazh's Chocobo 2 Temple Garden 2 Icetill Explorer 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 2 Dyadrine, Synthesis Amalgam 4 Hushwood Verge 4 Mightform Harmonizer 3 Escape Tunnel 2 Plains 3 Ba Sing Se 1 Mossborn Hydra 2 Surrak, Elusive Hunter 3 Sheltered by Ghosts 1 Restoration Magic 1 Kutzil, Malamet Exemplar 2 Mossborn Hydra 3 Rest in Peace 2 Snakeskin Veil 1 Voice of Victory

Die Geschichte der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven folgt einem Muster für Standard in diesem Jahr. Wir konnten beobachten, wie die auf dem Dachsmaulwurf-Jungen basierenden Decks von Versionen mit dem Rhythmus der Natur zu Landung-Decks wurden und wie Izzet-Decks erschaffen wurden und langsam an Beliebtheit verloren, bis sich die Dreifaltigkeit von Prowess, Lessons und Spellementals herausbildete. Wir haben einige Wochen erlebt, in denen eine bestimmte Version des einen oder anderen Decktyps wirklich dominant erschien, nur damit das Turnier am nächsten Wochenende das Narrativ wieder völlig auf den Kopf stellte.

Wieder einmal lassen wir eine Pro Tour im Standard-Format mit dem starken Gefühl hinter uns, dass sich das Metagame von hier an weiterentwickeln wird. Dass Izzet Prowess seinen Titel als meistgespieltes Deck behält, erscheint angesichts der bescheidenen Siegquote unwahrscheinlich, aber es ist durchaus möglich, wenn die richtigen Anpassungen gefunden werden. Landung-Strategien scheinen bereit zu sein, den Titel des besten Decks im Format zu übernehmen, aber in diesem Standard-Format ist der Ruf als bestes Deck meist ein gutes Rezept dafür, schon am nächsten Wochenende geschlagen zu werden. Da sich diese Decks ständig weiterentwickeln und Spielende mit innovativen Strategien weiterhin Wege finden, sie anzugreifen, ist klar, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist.

Tatsächlich begann die Woche nach der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven bereits, ein anderes Bild des Metagames zu zeichnen. Zwei große Standard-Turniere, Magic Spotlight: Geheimnisse in London und die Champions Cup Finals in Japan, zeigten ein vielfältigeres Gesamt-Metagame als die Pro Tour und nur eine Landung-Strategie schaffte es bei beiden Events zusammengenommen in die Top 8.

Izzet-Decks und auf dem Dachsmaulwurf-Jungen aufbauende Decks sind die größten Akteure in Standard und legen die Rahmenbedingungen fest, die andere Decks respektieren müssen, um Erfolg zu haben. Am deutlichsten zeigt sich, dass erfolgreiche Decks in Standard derzeit in der Lage sein müssen, sehr früh in der Partie konsistent zu interagieren, sonst werden sie von den Platzhirschen einfach überrollt. Partien enden in Standard derzeit schneller, als wir es gerne hätten.

Es gibt jedoch Decks im Format, die innerhalb der durch Dachsmaulwurf-Junges-Decks und Izzet-Decks definierten Parameter bestehen können, und diese Decks haben Erfolg. Wir sehen auch Anzeichen dafür, dass der Kartenpool möglicherweise noch nicht vollständig ausgeschöpft ist oder dass es unterrepräsentierte Decks gibt, die den beiden Top-Strategien gewachsen sind.

4 Momo, Friendly Flier 2 Erode 2 Aang, Swift Savior 2 Haliya, Guided by Light 4 Floodfarm Verge 4 Hallowed Fountain 2 Seam Rip 4 Springleaf Drum 2 Practiced Offense 4 Daydream 4 Multiversal Passage 2 Abandoned Air Temple 7 Plains 4 Sage of the Skies 4 Starfield Shepherd 2 Cosmogrand Zenith 2 Nurturing Pixie 1 Gran-Gran 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 2 Seam Rip 2 Pyrrhic Strike 2 Hide on the Ceiling 2 No More Lies 2 Rest in Peace 1 Spell Pierce 3 Clarion Conqueror

Verschiedene Ausprägungen von blau-weißen Kreaturenstrategien haben es in die Top 8 von Standard-Turnieren geschafft. Magic Spotlight: Geheimnisse wurde von einem solchen Deck gewonnen, einer aggressiven Version, die Momo, freundlicher Flieger, nutzt, um eine Kurve effizienter Flieger herauszubeschleunigen. Ein anderes blau-weißes Deck, bekannt als Azorius Tempo oder Azorius Prison, verzichtete auf Momo zugunsten eines auf Aufblitzen basierenden Spielplans und erreichte sowohl bei der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven als auch beim Champions Cup Turnier die Top 8. Diese Decks sind in Standard eine bekannte Größe und könnten angesichts des jüngsten Erfolgs nun an Popularität gewinnen.

4 Concealed Courtyard 2 Erode 4 Iron-Shield Elf 2 Inspiring Vantage 3 Burst Lightning 1 Cecil, Dark Knight 4 Starting Town 4 Practiced Offense 1 Mountain 1 Shardmage's Rescue 1 Multiversal Passage 4 Moonshadow 4 Hardened Academic 4 Marauding Mako 4 Sacred Foundry 4 Cool but Rude 1 Blazemire Verge 3 Tersa Lightshatter 4 Bloodghast 4 Blood Crypt 1 Godless Shrine 1 Inti, Seneschal of the Sun 2 Strategic Betrayal 1 Seam Rip 1 Shoot the Sheriff 2 Case of the Crimson Pulse 1 Erode 3 Voice of Victory 4 Leyline of the Void

Eine kleine Anzahl von Spielenden trat bei der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven mit Mardu Discard an, und obwohl sie es nicht in die Top 8 schafften, sah das Deck ziemlich gut aus. Bei Magic Spotlight: Geheimnisse erreichte ein Mardu Discard Deck sogar das Finale. Die Geheimnisse von Strixhaven Karten Hartgesottener Akademiker und Einstudierte Offensive sind neue Ergänzungen, die Abwerf-Strategien in Standard neuen Schwung verleihen, und die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.

2 Mistrise Village 1 Cori Mountain Monastery 1 Erode 1 Traumatic Critique 2 Shattered Sanctum 1 Stormcarved Coast 3 Inevitable Defeat 1 Pyroclasm 2 Flashback 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Ill-Timed Explosion 3 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 2 Consult the Star Charts 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Lightning Helix 1 Day of Judgment 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Plains 4 Steam Vents 4 Tablet of Discovery 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 2 Swallowed by Leviathan 1 Fire Magic 1 Ultima 1 Disdainful Stroke 2 High Noon 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Annul 2 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Rest in Peace 2 Flashfreeze 1 Erode

Die Woche nach der Pro Tour erlebten wir auch eine Erfolgswelle von Kontrollstrategien rund um die Tafel der Entdeckung. Neben dem obigen vierfarbigen Kontrolldeck schafften es zwei weitere Kontrolldecks mit der Tafel der Entdeckung in die Top 4 des Champions Cup Turniers, und ein Izzet Opus Deck, das die Karte nutzte, erreichte die Top 8 von Magic Spotlight: Geheimnisse. Die Tafel der Entdeckung hatte zuvor in Standard kaum Wellen geschlagen, und ihr Erfolg in diesen Turnieren ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Geheimnisse von Strixhaven noch für Standard relevante Inhalte zu bieten hat, die es zu entdecken gilt.

Standard entwickelt sich ständig weiter, und mit jedem Turnier finden neue Decks ihren Weg zum Erfolg. Da wir erwarten, dass sich das Standard-Metagame weiterhin ändern und entwickeln wird, haben wir uns entschieden, die Liste der gebannten Karten für Standard in diesem Update nicht zu ändern. Wir werden Standard weiterhin beobachten und dein Zustand des Formats bei unserer nächsten Aktualisierung der gebannten und eingeschränkten Karten am 30. Juni nach dem Release von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes neu bewerten.

Pioneer

Von Arya Karamchandani

Schneide aus Cori-Stahl ist gebannt.

Pioneer befindet sich in einer komplizierten Lage. Im weiteren Sinne ist das Metagame vielfältig mit einer guten Verteilung von Makro-Strategien. Die Turnierergebnisse sehen gut aus, wobei fairere Midrange-Strategien wie Selesnya Company und Golgari Midrange viele starke Ergebnisse erzielen, während Kombodecks wie Greasefang immer noch viel gespielt werden. Es gibt eine Fülle von Decks, die ganz oben mitspielen können und gelegentlich Ergebnisse liefern, wie Lotusfeld-Kombo, Niv to Light und Cat-Oven Sacrifice, was dem Format viel Tiefe verleiht.

2 Abandoned Air Temple 4 Archon of Emeria 4 Badgermole Cub 1 Boseiju, Who Endures 4 Brushland 4 Collected Company 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Elspeth, Storm Slayer 4 Elvish Mystic 4 Enduring Innocence 1 Forest 4 Llanowar Elves 3 Ouroboroid 4 Plains 4 Razorverge Thicket 4 Skyclave Apparition 1 Starting Town 4 Temple Garden 3 Thalia, Guardian of Thraben 2 The Wandering Emperor 4 Aven Interrupter 3 Beza, the Bounding Spring 1 Elesh Norn, Mother of Machines 2 March of Otherworldly Light 2 Seam Rip 3 Unlicensed Hearse

Trotz der Breite der Spielmuster im aktuellen Pioneer-Format ist die Vielfalt im kompetitiven Umfeld in den letzten Monaten langsam zurückgegangen. Verschiedene Izzet-Varianten haben durch das Lektionen-Paket aus Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ und vor Kurzem durch den Schaffensrausch aus Geheimnisse von Strixhaven einen größeren Anteil am Metagame hinzugewonnen. Izzet-Decks rund um Nichtkreaturenzauber waren schon immer ein Kernbestandteil von Pioneer, und wir glauben, dass dies bis zu einem gewissen Maß gesund ist. Dennoch lagen die jüngsten Spiel- und Siegquoten dieser Izzet-Decks in unseren Daten aus MTG Arena eindeutig außerhalb der Norm. Um die kompetitive Vielfalt zu fördern, sahen wir die Notwendigkeit, gegen diese Decks vorzugehen.

3 Academic Dispute 3 Boomerang Basics 2 Consider 4 Cori-Steel Cutter 1 Experimental Synthesizer 3 Fiery Impulse 4 Flow State 3 Monastery Swiftspear 4 Mountain 2 Reckless Rage 1 Riverglide Pathway 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 3 Sleight of Hand 3 Soul-Scar Mage 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Stormchaser's Talent 3 Vivi Ornitier 2 Wild Ride 2 Abrade 1 Boomerang Basics 2 Divide by Zero 1 Firebending Lesson 1 Iroh's Demonstration 1 It'll Quench Ya! 1 Octopus Form 1 Price of Freedom 3 Pyroclasm 2 Spell Pierce

Von den Werkzeugen, die Izzet-Decks in den letzten Jahren erhalten haben, ist die Schneide aus Cori-Stahl beim Powerlevel und bei den Spielmustern der eindeutige Ausreißer. Der Druck und die Widerstandsfähigkeit, die diese Karte den Izzet-Decks bietet, haben die Partien zu sehr komprimiert, wodurch den Decks in Pioneer nicht mehr genug Raum zum Atmen bleibt. Indem die Schneide Zug um Zug Kreaturen bereitstellt, schützt sie Izzet-Decks gegen Spielpläne, die darauf basieren, mit ihrer begrenzten Anzahl an Bedrohungen zu interagieren. Wir glauben, dass die verschiedenen Izzet-Decks auch ohne die Schneide weiterhin mithalten können werden, aber auf einem angemesseneren Powerlevel und mit klaren Gegenmaßnahmen, was ein gesundes Metagame ermöglicht.

Modern

Von Carmen Klomparens

Phlage, Titan des Feuerzorns, ist gebannt.

Lotusfeld ist gebannt.

Gewalttätiger Ausbruch ist nicht mehr gebannt.

Umezawas Jitte ist nicht mehr gebannt.

Im Großen und Ganzen sieht Modern schon seit einiger Zeit unterhaltsam aus, wobei eine Handvoll Decks Erfolge im Metagame feiert und sich dabei immer wieder in einem Tempo an der Spitze der Ranglisten abwechselt, mit dem wir zufrieden sind.

Warum also etwas bannen?

4 Ajani, Nacatl Pariah 3 Arena of Glory 4 Arid Mesa 1 Blood Moon 2 Elegant Parlor 3 Flooded Strand 4 Galvanic Discharge 3 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 2 Marsh Flats 1 Mountain 4 Ocelot Pride 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 2 Plains 4 Ragavan, Nimble Pilferer 3 Sacred Foundry 4 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 2 Voice of Victory 3 Windswept Heath 1 Blood Moon 1 Celestial Purge 1 Damping Sphere 1 High Noon 2 Obsidian Charmaw 2 Orim's Chant 2 Surgical Extraction 1 The Legend of Roku 1 Wear Tear 3 Wrath of the Skies

In den letzten Jahren war Boros Energy ein Deck, das stetigen Erfolg hatte und stets in den Top drei der meistgespielten Decks des Formats kreiste. Online konnten wir beobachten, wie Boros Energy stetig an Metagame-Anteil gewann, wobei immer weniger Decks in der Lage waren, mit dem Deck zu konkurrieren. Eine Zeit lang sahen wir verschiedene Versionen von Boros Energy, die neue Farben und kreative Karten einstreuten, aber die Listen haben sich weitgehend um Versionen wie die oben genannte stabilisiert. Wir glauben, dass dies teilweise an der Stärke der Kombo zwischen Phlage, Titan des Feuerzorns, und der Arena des Ruhms liegt.

0197_MTGMH3_Main: Phlage, Titan of Fire's Fury 0215_MTGMH3_Main: Arena of Glory

Diese beiden Karten schweben wie ein Damoklesschwert über den Partien und drohen entweder dem Gegenüber direkt massiven Schaden zuzufügen oder die ausgelöste Fähigkeit von Phlage aus dem Friedhof auf zwei Ziele zu verteilen. Die Stärke dieses Duos hat dazu geführt, dass das Deck im Laufe der Zeit immer mehr Exemplare der Arena des Ruhms spielt, was es wiederum schwieriger macht, mehr Karten in Farben einzubauen, die nicht rot sind. Unsere Entscheidung, eine Karte dieses Duos zu entfernen (anstatt einen anderen Teil des Decks anzugreifen), liegt daran, dass diese Einschränkung der Vielfalt nicht nur auf Energy-Varianten beschränkt war. Wir haben auch beobachtet, dass die meisten Aggro- und Midrange-Decks des Formats entweder selbst diese Kombo spielen oder fast vollständig aus dem Metagame verschwinden.

Wir denken, dass die erstrebenswerten Synergien, die die Arena des Ruhms mit Karten wie Dracos Spross und dem Quanten-Rätselsteller bietet, Gründe sind, warum wir sie gegenüber dem Ältesten-Riesen bevorzugen. All dies führte uns zu der Überzeugung, dass wir handeln mussten und dass Phlage die Karte war, die wir bannen sollten.

Phlage ist jedoch nicht die einzige Karte, die der Liste der gebannten Karten für Modern hinzugefügt wird.

2 Aftermath Analyst 4 Amulet of Vigor 4 Arboreal Grazer 3 Boseiju, Who Endures 4 Crumbling Vestige 1 Dryad Arbor 1 Echoing Deeps 3 Forest 4 Green Sun's Zenith 4 Gruul Turf 1 Hanweir Battlements 1 Insidious Fungus 2 Lotus Field 1 Mirrorpool 1 Otawara, Soaring City 3 Primeval Titan 4 Scapeshift 1 Shifting Woodland 3 Simic Growth Chamber 4 Spelunking 2 Summoner's Pact 1 The Wandering Minstrel 1 Tolaria West 4 Urza's Saga 1 Vesuva 1 Collector Ouphe 1 Cultivator Colossus 2 Dismember 1 Elder Gargaroth 2 Fire Magic 1 Force of Vigor 1 Ghost Vacuum 1 Icetill Explorer 1 Six 3 Trinisphere 1 Vexing Bauble

Amulet Titan hat in den letzten achtzehn Monaten recht viel Erfolg gehabt, wobei der Großteil dieses Erfolgs auf Tabletop-Partien konzentriert war. Die Version des Decks, die allgemein als die stärkste gilt, nutzt eine Kombination aus dem Lotusfeld, dem Nachhall-Analytiker und dem Veränderlichen Waldland. Sobald diese Karten in Position sind, kann das Deck alle seine Länder ins Spiel oder auf die Hand bringen oder sie bei Bedarf im Friedhof lassen. So kann beliebig viel Mana erzeugt werden und die Blutzoll-Fähigkeiten von Boseiju dem Fortdauernden und Otawara, der schwebenden Stadt, können beliebig oft verwendet werden. Der Weg dorthin kann häufig extrem komplizierte und, was noch wichtiger ist, nicht-deterministische Spielzüge erfordern, die ein Albtraum für die Turnierlogistik sind.

Selbst wenn man den Aspekt der Turnierlogistik außer Acht lässt, verleiht das Lotusfeld dem Amulet Titan Deck eine sehr bedeutende Fähigkeit. Es erlaubt dem Deck, seine Kombo mit weniger Ressourcen zu starten, als sonst nötig wären, da es das einzige Land in Modern ist, das drei Mana erzeugen kann, ohne dass mehrere andere Karten involviert sein müssen. Dies erweist sich in Spielmustern mit dem Landschaftswechsel und einem Amulett der Energie als entscheidend.

Das Entfernen von Phlage, Titan des Feuerzorns, sehen wir als einen bedeutenden Schlag gegen einige der stärksten Decks im Format. Wir waren nach der letzten Runde der Regional Championships bereits besorgt über das Powerlevel von Amulet Titan und glauben, dass Modern ohne diese Version von Amulet Titan mehr Spaß machen wird. Wir nehmen das Bannen von Karten in historisch ikonischen Archetypen sehr ernst und wollen das Deck nicht komplett unspielbar machen. Dieser Schritt soll das Deck in eine Richtung abschwächen, die einige andere Probleme adressiert, die wir in der Vergangenheit schon ausgemacht hatten.

Beide oben genannten Maßnahmen dienen dazu, die Spielstärke im Sinne eines unterhaltsameren Formats zu regulieren. Auf der anderen Seite haben wir auch einige Karten zu besprechen, die nun nicht mehr gebannt sind:

Der Gewalttätige Ausbruch wurde ursprünglich in einer ganz anderen Version von Modern gebannt, vor etwas mehr als zwei Jahren. Zu dieser Zeit befanden wir uns noch in einer Welt vor Modern Horizons 3. Die Bresche in der Unterwelt, der Gram, Der Eine Ring und Jegantha der Urquell waren noch legal, und wir hatten noch nicht den Umbruch erlebt, der mit der Wiedereinführung des Opalmoxes, des Zenits der Grünen Sonne und des Treulosen Plünderns in das Format einherging. In der Zwischenzeit wurden auch einige extrem starke Anti-Karten gegen Kaskade-Decks gedruckt, darunter die Obhut der Erinnerung und die Verzwickte Brosche. Wir glauben, dass die Version von Temur Rhinos, die Anfang 2024 existierte, für das heutige Modern näher an einem angemessenen Powerlevel liegt. Dass Lorwyns Finsternis Living End neue Werkzeuge gegeben hat, scheint von der Community weitgehend positiv aufgenommen worden zu sein, was uns dazu bewegt, dem Archetyp etwas mehr Aufmerksamkeit einzuräumen.

Wir wollen, dass Modern ein Format ist, in dem man sich in Archetypen verlieben, sie meistern und mit ihnen Erfolg haben kann. Dass der Gewalttätige Ausbruch nun nicht mehr gebannt ist, ist zugegebenermaßen riskant, da es noch nicht lange her ist, dass wir ihn gebannt haben, aber wir glauben, dass diese Art von Decks in Modern sehr klare Vorteile bietet, und wir sind bereit, hier ein kalkuliertes Risiko einzugehen.

Nach etwa fünfzehn Jahren können wir endlich den Zähler der „Anzahl der Tage, seit Umezawas Jitte in Modern legal wurde“ auf eins setzen. Als Modern zum ersten Mal ein sanktioniertes Format wurde, umfasste die Liste der gebannten Karten etwa 20 Karten, darunter auch die Jitte. Magic hat sich seit 2011 stark verändert. Wir haben auch beobachtet, dass Spielende die Karte in Formaten wie Legacy und Cube gerne spielen. Wir hoffen, dass ihr Entbannen Leute dazu inspiriert, mehr kampforientierte Decks auszuprobieren oder Decks mit dem Steinschmelz-Mystiker, die seit einigen Jahren am Rande von Modern existieren, neues Leben einzuhauchen.

Wir hatten allgemeine Vorbehalte, diese Karte in Modern zu entbannen, weil sie einige Spielmuster mit sich bringt, die … gelinde gesagt unschön sind. Dennoch war die Stimmung der Community gegenüber der Karte im Allgemeinen positiv. Außerdem sehen wir die Anreize der Karte positiv, auch wenn die Belohnungen uns weniger gefallen.

Letztendlich ist Modern ein starkes Format, das viel wegstecken kann, sowohl in Bezug auf das Powerlevel als auch auf die Toleranz für neuartige Spielmuster. Wir hoffen, dass diese nun nicht mehr gebannten Karten die Spielenden inspirieren und dazu anregen, zu experimentieren.

Legacy

Von Carmen Klomparens

Unterstadtinformant ist gebannt.

Insgesamt sieht Legacy … ziemlich gut aus! Wir sehen, dass neue Karten Einfluss auf das Format haben, neue Decks auftauchen und jede Woche ein anderes Deck der Platzhirsch ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass man nichts verbessern kann. Vieles, was sich in Legacy im letzten Jahr verändert hat, ist eine direkte Folge davon, dass die Partien weniger komprimiert wurden und die Liste der gebannten Karten als Werkzeug dient, um das zu fördern, was Legacy-Spielende am Format lieben.

Mit dem Release von Modern Horizons 3 erlebte Legacy in sehr kurzer Zeit einen erheblichen Anstieg des Powerlevels. Wenige Archetypen gewannen so viel dazu wie die Oops, All Spells! Decks, die schon seit über einem Jahrzehnt im Format existierten.

4 Agadeem's Awakening 4 Balustrade Spy 4 Boggart Trawler 1 Bridge from Below 3 Cabal Ritual 2 Cabal Therapy 4 Dark Ritual 1 Dread Return 4 Elvish Spirit Guide 4 Fell the Profane 1 Jack-o'-Lantern 4 Lotus Petal 1 Memory's Journey 3 Narcomoeba 4 Pact of Negation 2 Poxwalkers 1 Reanimate 4 Simian Spirit Guide 1 Thassa's Oracle 4 Thoughtseize 4 Undercity Informer 4 Disciple of Freyalise 4 Force of Vigor 4 Wear Down 3 Xantid Swarm

Der Spielplan des Decks ist einfach. Nutze Unterstadtinformant oder Balustradenspion mit dir selbst als Ziel, um deine gesamte Bibliothek zu millen. Wenn das erst einmal geschehen ist, kannst du eine Kombination aus Narcamöben, Seuchenwandlern und Spielsteinen von der Brücke aus der Tiefe einsetzen, um mit der Kabbalistischen Therapie die gegnerische Hand auseinanderzupflücken und dann die Partie durch die Furchteinflößende Rückkehr von Thassas Orakel zu gewinnen. Der Pakt der Verneinung bot Schutz für die Kombo von der Hand aus, während die Gedächtnisreise die Kombo-Karten im Friedhof vor Dingen wie der Chirurgischen Extraktion oder anderen Anti-Friedhof-Karten schützte.

Über einen Großteil seiner Zeit in Legacy war das Deck eine liebevolle Demonstration dessen, was mit dem Regelwerk von Magic alles möglich ist. Es ist schließlich extrem neuartig, dass so etwas überhaupt existieren kann. Diese Neuartigkeit verfliegt jedoch sehr schnell, sobald das Deck stark genug ist, um im Format über längere Zeit konkurrenzfähig zu sein.

In den letzten Jahren schwankte die Präsenz des Decks im Metagame, es blieb aber stets unter den beliebtesten etwa sechs Decks des Formats. In vielerlei Hinsicht ist das für ein Kombodeck nicht an sich problematisch, aber dass Oops, All Spells! ein extrem repetitives „Ein-Karten-Kombodeck“ ist, ist problematisch.

Wir waren in der Vergangenheit zögerlich, gegen das Deck vorzugehen, da es grundsätzlich keine besorgniserregende Siegquote aufwies.

Das lag unserer Ansicht nach an einem von zwei Gründen. Es könnte ein Deck sein, das die Leute gerne spielen, obwohl sie verlieren. Diese Eigenschaft sehen wir bei Decks gerne, da sie die Leidenschaft für eine bestimmte Strategie belegt. Andererseits könnte es aber auch daran liegen, dass das Deck einen Einstiegspunkt für Leute bietet, die neu in Legacy sind.

Eine der größten Stärken von Legacy ist, dass es langfristige Beteiligung und Meisterung belohnt. Es ist ein Format voller Menschen, die seit über einem Jahrzehnt mit ihren Karten spielen und noch länger gebraucht haben, um einige davon zu sammeln. Für Leute, die neu in diesem Format ist, kann es extrem einschüchternd sein, die ersten Schritte auf dem Weg dahin zu machen, regelmäßig Legacy zu spielen. Uns ist auch wichtig, das angehende Legacy-Spielende sich auch tatsächlich auf diese Reise begeben können.

Leider hat Oops, All Spells! in den letzten Monaten einen weitgehend nachteiligen Einfluss auf das Format ausgeübt, wobei die Siegquote in den letzten Monaten stetig gestiegen ist. Die Häufigkeit, mit der das Deck im ersten Zug gewinnen kann, ist frustrierend und trägt zu den schlimmsten Vorurteilen bei, dass Partien in Eternal-Formaten entschieden werden, noch bevor man überhaupt spielen konnte. Obwohl es Gegenmaßnahmen gegen das Deck gibt und einige Strategien es besonders effektiv auskontern, drosselt es letztlich die Anzahl der Decks, die in Legacy erfolgsversprechend spielbar sind.

Diese Faktoren haben das Team dazu bewogen, den Unterstadtinformanten zu bannen, während der Balustradenspion legal bleibt. Unsere Absicht damit ist, die Existenz des Decks zu bewahren, es aber so abzuschwächen, dass es eher zu einer optionalen Erfahrung wird statt zu etwas, das den Spielenden Woche für Woche begegnet. Decks, die auf dem Goblin-Flammenrülpser aufbauen, bieten ein ähnliches Spielerlebnis wie die existierenden Versionen von Oops, All Spells! und waren lange Zeit ein akzeptabler Teil des Metagames. Das gibt uns die Zuversicht, dass eine Version von Oops, All Spells! auf einem tragbareren Powerlevel immer noch den Spielenden zur Verfügung steht, die dieses Deck leidenschaftlich lieben, während die Präsenz des Decks im Metagame allgemein verringert wird, da es weitaus weniger verlässlich ist.

Dennoch werden wir das Deck weiter beobachten, während es sich weiterentwickelt, und nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen, falls dies in Zukunft erforderlich ist.

Der Rest des Legacy-Metagames bietet Grund zur Freude. Wir haben gesehen, wie der Anteil von Dimir Tempo in den letzten Monaten zurückgegangen ist, Izzet-Decks nutzen den Schaffensrausch aus Geheimnisse von Strixhaven sehr effektiv, und wir können sehen, wie die weißen Decks ihren Platz im Metagame festigen. Es gibt jedoch auch ein erwähnenswertes Deck, das das Team genau beobachtet:

4 Ancient Tomb 4 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 2 Manifold Key 1 Pithing Needle 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Cityscape Leveler 2 Dismember 1 Ensnaring Bridge 4 Leyline of the Void 1 Liquimetal Coating 3 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt

Wir haben festgestellt, dass die neueste Form des farblosen Tron-Decks in den Ranglisten sowohl beim Metagame-Anteil als auch bei der Siegquote nach oben geschossen ist. Das Deck hat noch nicht die Langlebigkeit gezeigt, die das Team dazu veranlassen würde, einzugreifen, aber wenn es seine Siegquote und seinen Metagame-Anteil noch weiter steigert, werden wir prüfen, welche Optionen wir haben, um Legacy gesund zu halten.

Das heutige Legacy weist die grundlegenden Merkmale einer wirklich besonderen Iteration des Formats auf. Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie sich das Format in den kommenden Wochen entwickelt.

Vintage

Von Eric Engelhard

Keine Änderungen.

Vintage läuft weiterhin richtig gut. Die Grundpfeiler von Vintage, sowohl neue als auch alte, bleiben konkurrenzfähig, darunter: Shops, Dredge, Doomsday, Initiative, Oath, Lurrus-Kontrolle und Lurrus-Kombo. Diese und andere Decks kämpfen Woche für Woche in einem gesund aussehenden Metagame um die Vorherrschaft, ohne dass ein Deck die anderen deutlich überragt.

Es haben sogar einige seit dem letzten Update erschienene Karten in Vintage für Aufsehen gesorgt. Der Schaffensrausch hat jedem blau-basierten Deck eine ernstzunehmende Option gegeben, um für Kartennachschub zu sorgen, die sich gut in einige Kontroll- und Kombodecks einfügt. Wir haben diese Karte im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Vintage und Legacy besprochen, als wir ihr Design finalisierten, und wir waren uns bewusst, dass sie wahrscheinlich dort zum Einsatz kommen würde. Wir sind gespannt zu sehen, wie die Karte sich im Metagame einpendelt, ähnlich wie es zuvor bei der Karte Vorräte auffüllen der Fall war, die der Schaffensrausch in einigen Listen sogar ersetzt hat. Gleichzeitig sind Raph & Mikey, Querulanten, aus Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles in Decks mit dem Eid der Druiden durchgestartet.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Brainstorm 1 Demonic Tutor 4 Flooded Strand 3 Flow State 4 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 1 Island 1 Lórien Revealed 1 Mental Misstep 1 Meticulous Archive 1 Misty Rainforest 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Sapphire 4 Orcish Bowmasters 2 Ponder 4 Psychic Frog 1 Scalding Tarn 4 Stony Silence 1 Strip Mine 4 Swords to Plowshares 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Treasure Cruise 3 Tundra 1 Undercity Sewers 3 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vexing Bauble 4 Containment Priest 3 Deafening Silence 1 Fatal Push 1 Grafdigger's Cage 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Nihil Spellbomb 1 Pithing Needle 2 Serenity 1 The Tabernacle at Pendrell Vale

Lurrus-„Decks“ sind ein großer Teil des Metagames, und wir sind auf dieses Thema in einer der Sitzungen zur Liste der gebannten Karten im letzten Jahr genauer eingegangen. Die Deck-Vielfalt unter der Kategorie „Lurrus“ bleibt ausgeprägt, und das ist eine unserer wichtigsten Kennzahlen in Bezug auf Lurrus’ Rolle in Vintage.

Alles in allem ist es eine fantastische Zeit, Vintage zu spielen!

Pauper

Von Gavin Verhey

Bynder-Ornament ist nicht mehr gebannt.

Insgesamt sieht Pauper ziemlich gesund aus. Während etablierte Decks wie Tolarian Terror, Madness, Affinity und Jund Wildfire immer noch so präsent sind wie eh und je, gab es viel Bewegung mit Decks wie Elfen, Monoweiß-Aggro und Tron, die große Comebacks feiern. Viele große Pauper-Events in letzter Zeit, wie der MagicCon Pauper Cup, die New York City Invitational Series Pauper Open und Pauperissima in Italien, wiesen sechs oder mehr verschiedene Decks in den Top 8 auf. Das Format sieht sowohl unterhaltsam als auch vielfältig aus.

Eine Sache sucht man im Format jedoch vergebens: langsamere Kontrolldecks. Und bei der Neubewertung der Liste gebannter Karten erschien uns das Bynder-Ornament wie eine Karte, die nicht gebannt sein müsste. Sie wurde in einer anderen Ära von Pauper gebannt, bevor Commander Masters und Modern Horizons 3 erschienen sind, und das Format hat sich seitdem erheblich beschleunigt. Falls sie gespielt wird (was angesichts des heutigen Tempos des Formats noch in den Sternen steht), wird sie wahrscheinlich dazu beitragen, einige etwas langsamere Decks zu stärken und einigen anderen Decks neues Leben einzuhauchen, die zuvor existierten.

Wir haben die Idee in unserem letzten Update ins Gespräch gebracht, und sie stieß in der Community auf Interesse. Daher möchten wir das im letzten Jahr begonnene Testverfahren für das Entbannen von Karten fortsetzen, indem das Bynder-Ornament nun nicht mehr gebannt ist, um zu sehen, wie sich das Format diesen Sommer entwickelt. Wir werden das Format bis zur Aktualisierung der Liste gebannter Karte am 10. August weiter beobachten und dann ein endgültiges Urteil über das Bynder-Ornament fällen.

Weitere Details dazu erfährst du im Artikel des Pauper-Formatgremiums zu dieser Änderung.

Alchemy

Von Daniel Xu

Kakerlakenkamera ist gebannt.

Wie bitte? Kakerlakenkamera? Ja, diese scheinbar harmlose häufige Karte aus Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles hat im Alchemy-Metagame für Aufsehen gesorgt und A-Vivi Orunitia ins Rampenlicht gerückt. Obwohl die Alchemy-Version von Vivi Orunitia keine Wellen geschlagen hat, seit ihre Manafähigkeit im Oktober 2025 zu einer Tappen-Fähigkeit abgeändert wurde, hat die Kakerlakenkamera zu einer kritischen Masse an Enttappen-Effekten im Alchemy-Metagame geführt, die gut mit dem Zauberer zusammenspielen. Die Interaktion zwischen der Kakerlakenkamera und den Bumerang-Grundlagen belegt besonders eindrücklich, wie mächtig diese Effekte sein können. Indem man A-Vivi Orunitia mit der „Kommt ins Spiel“-Fähigkeit der Kamera enttappt und sie dann mit Bumerang-Grundlagen auf die Hand zurückbringt, darf man eine Karte ziehen, während A-Vivi Orunitia dreimal enttappt wird. Dies erzeugt eine gewaltige Menge an Mana, was zu einem leichten Sieg in einem einzigen Zug führt. Das Deck, das auf Vivi Orunitia und der Kakerlakenkamera aufbaut, ist besonders dominant auf der Best-of-Three-Rangliste, wo es in den höheren Rängen über 20 % des Metagames ausmacht.

4 A-Vivi Ornitier 4 Stormchaser's Talent 4 Wild Ride 4 Boomerang Basics 4 Stock Up 2 Iroh's Demonstration 2 Illuminating Lash 2 Octopus Form 2 Bounce Off 1 Burst Lightning 4 Sewer-veillance Cam 4 Preponderant Pearl 7 Island 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 4 Sulfur Falls 2 Mountain 1 Starting Town 1 Multiversal Passage 3 A-Cori Steel Cutter 2 Pyroclasm 2 Spell Pierce 2 Spell Snare 2 Sear 2 Ghost Vacuum 1 Negate 1 Annul

Warum gehen wir aber gegen die Kakerlakenkamera vor und nicht gegen A-Vivi Orunitia? Nun, wir waren mit der Rolle von A-Vivi Orunitia in Alchemy vor dem Release von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles zufrieden und glauben, dass ein auf dem Zauberer basierendes Deck im Format existieren kann, ohne so dominant zu sein wie jetzt. Wir haben auch in Erwägung gezogen, die Balanceanpassung von Vivi Orunitia rückgängig zu machen und ihn in Alchemy zu bannen, aber das hätte auch Auswirkungen auf Brawl, wo A-Vivi Orunitia derzeit gut positioniert ist. Letztendlich glauben wir, dass dies die einfachste Maßnahme ist, um die gewünschte Auswirkung auf Alchemy zu erzielen, während der Zustand unserer anderen Formate erhalten bleibt.

Historic

Von Dave Finseth

Keine Änderungen.

Da kein Deck mehr als drei Prozent des Spielgeschehens auf dem Rang Sagenhaft ausmacht, sind wir begeistert von der Deck-Vielfalt, die wir im Format beobachten. Ruby Storm zeigt neuerdings starke Leistungen, da das Pyretische Ritual und Jeskas Wille aus dem Mystischen Archiv von Geheimnisse von Strixhaven explosive Züge ermöglichen.

3 Wish 4 Pyretic Ritual 4 Manamorphose 4 Ruby Medallion 4 Runaway Steam-Kin 2 Spirebluff Canal 4 Strike It Rich 4 Reckless Impulse 4 Wrenn's Resolve 4 Ral, Monsoon Mage 4 Riverpyre Verge 1 Gamble 4 Jeska's Will 4 Riverglide Pathway 1 Past in Flames 1 Echo of Eons 1 Storm of Memories 7 Mountain 1 Tormod's Crypt 1 Untimely Malfunction 1 Tendrils of Agony 1 Past in Flames 1 Grapeshot 1 Meltdown 1 Echo of Eons 1 Galvanic Relay 1 Brotherhood's End 1 Into the Flood Maw 1 Underworld Breach 1 Storm of Memories 1 Raphael's Technique 1 Flashback 1 Expropriate

Neben Ruby Storm runden einige andere Decks die beliebtesten Strategien ab, darunter Boros-Auren, Jund, Dimir Tempo und Izzet Phoenix. Zudem behaupten sich Format-Dauerbrenner wie monogrüne Elfen, monoweißer Lebenspunktegewinn und Zauberer weiterhin mit respektablen Siegquoten über die verschiedenen Stufen der Rangliste hinweg.

Angesichts der aktuellen Ausgewogenheit und Vielfalt des Formats können wir es kaum erwarten, das Format während der Arena Championship 12 am 23.–24. Mai auf höchstem Niveau gespielt werden zu sehen.

Timeless

Von Dave Finseth

Keine Änderungen.

Das mächtige Mystische Archiv von Geheimnisse von Strixhaven ist in Timeless angekommen und hat die größte Metagame-Umwälzung ausgelöst, die wir seit Modern Horizons 3 erlebt haben. Dank der Willenskraft und des Dämmerzustands sind nun etwa 20 % der Decks Varianten von blauen Tempo-Decks. Obwohl diese Strategie beliebt ist, wurde sie noch nicht vollständig entschlüsselt, da sie sich mit den optimierten Show and Tell, Mardu Energy und Reanimator-Decks einer vielfältigen Konkurrenz gegenübersieht. Wir erwarten, dass sich die Popularität dieses Decks stabilisieren wird, wenn es seinen Platz unter den anderen kompetitiven Decks findet.

Der Hydrokultur-Architex ist eine Karte, die wir aufgrund ihrer einzigartigen Interaktion mit dem Dämmerzustand im Auge behalten werden, aber bisher scheint sie sich einfach nur in all die anderen unfairen Dinge einzureihen, die im Format möglich sind.

Brawl

Von Dave Finseth

Keine Änderungen.

Es ist eine Herausforderung, Brawl zu verwalten, da die Spielenden eine breite Palette an Zielen und Erwartungen haben. Einige Spielende schätzen die Herausforderung, ein Brawl-Deck mit einem unkonventionellen Commander zu bauen, andere wollen ein Jenseits des Multiversums Thema vertiefen, und wieder andere möchten ihr Können und Wissen über das kompetitive Metagame unter Beweis stellen. All dies sind großartige Gründe, Brawl zu spielen, die wir weiterhin unterstützen möchten, aber es ist nach wie vor schwierig sicherzustellen, dass die richtigen Typen von Spielenden gegeneinander gematcht werden.

Um das Erlebnis für alle Spielenden weiter zu verbessern, bringen wir am Dienstag, den 19. Mai, unsere nächste Iteration des Brawl-Matchmakings an den Start. Dies wird eine experimentelle und große Änderung der Funktionsweise des Brawl-Matchmakings, wobei der Fokus darauf liegt, Personen innerhalb ähnlich starker Commander-Stufen zu finden, unabhängig von der Erfahrungsstufe des Gegenübers. Wir erwarten, dass diese Änderung die Anzahl der Partien mit ähnlich starken Commandern erhöht und gleichzeitig angemessene Matchmaking-Zeiten beibehält. Mit einem strengeren Commander-basierten Matchmaking zielen wir darauf ab, Spielende mit ähnlichen Erwartungen gegeneinander zu paaren und mehr Raum für Experimente zu lassen. Dies ist eine bewusste Änderung, um Brawl ohne Rangliste weniger kompetitiv zu gestalten.

Zuletzt möchte ich noch betonen, dass mir klar ist, dass viele Spielende gespannt darauf warten zu erfahren, wie es mit Brawl mit Rangliste weitergeht. Unsere Experimente mit einem kompetitiven Brawl-Event mit Rangliste waren in den letzten Monaten produktiv, wobei ein beträchtliches Publikum in diesem Format aktiv war. Wir haben viel gelernt, während wir die kurze Liste der gebannten Commander verfeinert haben, und bekommen langsam ein besseres Gefühl für das Format. Wir freuen uns schon darauf die nächsten Schritte anzukündigen, brauchen aber noch ein paar Wochen, um unsere Pläne zu finalisieren. Wir gehen davon aus, dass wir uns vor dem nächsten Set-Release in MTG Arena noch einmal melden werden.