Pack deine Zauberbücher, Schriftrollen und Spielsteine aus Geheimnisse von Strixhaven in deine Tasche! Kehre zurück an die beste Schule des Multiversums, wenn Geheimnisse von Strixhaven am 24. April 2026 erscheint. Um dir den Start in das neue Semester so leicht wie möglich zu machen, haben wir schon einmal die Spielsteine von Geheimnisse von Strixhaven erforscht und katalogisiert. Nach ausführlichen Gutachten sind unsere Ergebnisse nun zur Veröffentlichung bereit:

0003_MTGSOS_ToknBstr: Elemental Token 0013_MTGSOS_ToknBstr: Professor Dellian Fel Emblem

In Geheimnisse von Strixhaven enthält jeder Play-Booster einen doppelseitigen Spielstein als Nicht-Foilkarte. In den Play-Boostern gibt es 12 verschiedene Spielsteine mit großflächiger Illustration und ein Emblem (das von Professor Dellian Fel erzeugt wird), die in verschiedenen Kombinationen auf diesen doppelseitigen Spielsteinkarten erscheinen. Unter den 12 Spielsteinen mit großflächiger Illustration gibt es 2 verschiedene Versionen des Maskottchens jeder Fakultät: Elementarwesen, Fraktalwesen, Tintlinge, Schädlinge und Geister.

0003a_MTGSOS_TknComm: Contract Token // Copy Token 0024a_MTGSOS_TknComm: Primo, the Indivisible Token // Treasure Token

Jedes Geheimnisse von Strixhaven Commander-Deck enthält 10 doppelseitige Spielsteine als Nicht-Foilkarten. Damit hast du alles zur Hand, was du brauchst, um in deiner nächsten Commander-Partie den Überblick zu bewahren.

0006_MTGSOS_ToknBstr: Inkling Token 0008_MTGSOS_ToknBstr: Pest Token

Jeder Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Booster enthält eine traditionelle doppelseitige Foil-Spielsteinkarte oder eine Artwork-Karte. Jeder der 12 Spielsteine mit großflächiger Illustration und das Emblem aus Play-Boostern sowie die 28 Spielsteine aus den Geheimnisse von Strixhaven Commander-Decks können als doppelseitige traditionelle Foil-Spielsteinkarten in Sammler-Boostern erscheinen. Bitte beachte, dass die Hilfekarten aus den Commander-Decks nicht in Sammler-Boostern vorkommen.

Du kannst dir all diese Spielsteine und mehr in der Geheimnisse von Strixhaven Kartengalerie anschauen:

Von uns bekommen die Spielsteine von Geheimnisse von Strixhaven eine 1+! Geheimnisse von Strixhaven erscheint am 24. April 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.