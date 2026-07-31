Magic: The Gathering | Der Hobbit™ zeigt ein bezauberndes Bild von Tolkiens Mittelerde. Unsere Kunstschaffenden haben diese Schönheit in den Illustrationen des Sets eingefangen. Jetzt kannst du diese Kunst mit Artwork-Karten aus Magic: The Gathering | Der Hobbit™ zur Schau stellen. Du findest 1 von 54 verschiedenen Artwork-Karten ohne Stempel in 30 % der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster. Weitere 5 % der Sammler-Booster enthalten Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol. (Versionen ohne Stempel haben dieselbe Illustration, aber ohne die Signaturen der Kunstschaffenden oder das Planeswalker-Symbol.)

0034a_MTGHOB_ACArt: Aragorn, the Uniter Art Card 34/54

Außerdem enthalten Szenenboxen aus Magic: The Gathering | Der Hobbit™ jeweils Artwork-Karten, die die aus 6 Karten bestehende Szene der Box widerspiegeln.

Finde deine Lieblingsillustrationen und alle Artwork-Karten schon vor dem weltweiten Tabletop-Release des Sets in der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie. Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.