Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erweckt die Lieblingscharaktere der Fans und Momente aus der Geschichte von Marvel zum Leben, wie du sie noch nie gesehen hast. Sei bereit, ins Marvel-Universum abzuheben, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 erscheint! Um dieses Set und seine umwerfenden Kunstwerke zu feiern, stellen wie einige unserer Lieblingsillustrationen auf den Artwork-Karten dieses Sets zur Schau.

0022a_MTGMSH_ACArt: Captain America, Wings of Freedom Art Card 2

Du findest 1 von 45 verschiedenen Artwork-Karten in 31 % der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Sammler-Booster. Von diesen sind 4 % Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol. (Versionen ohne Stempel haben dieselbe Illustration, aber ohne die Signaturen der Kunstschaffenden oder das Planeswalker-Symbol.)

Darüber hinaus kannst du 1 von 9 verschiedenen Artwork-Karten in 5 % der Sammler-Booster finden, die gesammelt und zu Björn Barends’ Illustration von Thanos, der wahnsinnige Titan, zusammengesetzt werden können. (Diese Artwork-Karten gibt es weder mit Signatur noch mit Planeswalker-Symbol.)

Versammle deine Lieblingsillustrationen um dich, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 erscheint. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.