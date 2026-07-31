Jeder Aspekt von Magic: The Gathering | Der Hobbit™ feiert eine der beliebtesten Fantasy-Geschichten überhaupt, von bombastischen Drachen, die über das Schlachtfeld fliegen, bis hin zu den furchterregenden Wölfen, die im Rudel jagen. Diese Leidenschaft für Tolkiens Welt erstreckt sich auch auf die Spielsteine des Sets, auf denen mehrere Kreaturen und Charaktere aus Mittelerde abgebildet sind.

0007_MTGHOB_TknBstr: Bear Token 0014_MTGHOB_Helper: Enduring Story (Helper)

Jeder Play-Booster enthält eine doppelseitige Nicht-Foil-Spielsteinkarte. Es gibt 13 Spielsteine mit großflächiger Illustration und 2 Hilfekarten, die in Play-Boostern vorkommen. Unter diesen Spielsteinen mit großflächiger Illustration sind 2 verschiedene Goblin-Armee-Spielsteine (um zu zeigen, wie deine Reihen anschwellen) und 2 verschiedene Schatz-Spielsteine (um deinen wachsenden Wohlstand zu zeigen).

0010_MTGHOB_TknBstr: Axe Token 0009_MTGHOB_TknBstr: Wolf Token

Jeder Sammler-Booster enthält eine traditionelle doppelseitige Foil-Spielsteinkarte oder eine Artwork-Karte. Bitte beachte, dass Hilfekarten nicht in Sammler-Boostern erscheinen.

Du kannst diese Spielsteine und mehr in der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie finden. Weitere Informationen dazu, wo du die vielen Karten in diesem Set finden kannst, findest du in unserem Leitfaden zum Sammeln von Magic: The Gathering | Der Hobbit™.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.